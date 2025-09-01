Putin pochválil Erdogana. Jste náš spolehlivý partner, uvedl
Turecko je pro Rusko spolehlivým a osvědčeným partnerem, přičemž energetická spolupráce mezi oběma zeměmi je strategická. Na okraji summitu Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO) to tureckému prezidentovi Recepu Tayyipu Erdoganovi řekl jeho ruský protějšek Vladimir Putin, píše agentura Reuters.
Putin také ocenil turecké úsilí o řešení konfliktu na Ukrajině. „Zvláštní role“ Turecka coby prostředníka podle něj bude i nadále žádaná.
Turecko usiluje o zajištění spravedlivého a trvalého míru, řekl Erdogan Putinovi. Podle Reuters to uvedla kancelář tureckého prezidenta. Podle prohlášení kanceláře prezidenti hovořili také o situaci v Pásmu Gazy, vývoji v Sýrii a vztazích mezi Ázerbájdžánem a Arménií.
Slovenský premiér Robert Fico se v Číně setká s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Poradce Kremlu Jurij Ušakov na otázku ohledně možného setkání obou představitelů podle agentury AFP odpověděl, že je plánováno. Neupřesnil ale, kdy se setkají ani o čem budou jednat.
Fico se opět setká s Putinem
Politika
Přeprava ruského plynu do Turecka přes Černé moře nebyla narušena, uvedl Putin v kontextu energetické spolupráce.
Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu 24. února 2022, napadená země se od té doby se západní pomocí brání. Turecko, které je členem NATO, od počátku konfliktu dodávalo Ukrajině drony Bayraktar. Zároveň však udržuje dobré vztahy s Ruskem, a to především v hospodářské oblasti. Turecko také v Istanbulu hostilo několik rusko-ukrajinských jednání, která mimo jiné vedla k výměně zajatců.