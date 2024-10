Politico: Osamělý "vyvrhel" Putin oslavil 72. narozeniny. Pogratuloval mu Kadyrov, Lukašenko či Erdogan

Vladimir Putin v pondělí oslavil 72. narozeniny, ale nyní, když je ruský prezident celosvětovým vyvrhelem, přichází mu podstatně méně přání než dříve. Napsal o tom zpravodajský server Politico.

Narozeninová blahopřání Putinovi, který už o tři roky překročil průměrnou délku života ruských mužů, přicházejí hlavně od spojenců v jeho válce na Ukrajině - a od jednoho postsovětského regionálního vůdce, který se pohybuje na hraně mezi Moskvou a Západem.

Putinův neochvějný přítel, běloruský prezident Alexandr Lukašenko, se ve svém narozeninovém poselství rozplýval: „Vaše hluboké pochopení historického poslání Ruska, osobní odpovědnost za osud lidu a vlasti se staly spolehlivou zárukou posílení její státnosti a suverenity.“

Rusové verbují do armády už i vysloužilé vojáky Politika Téměř dvě desítky let poté, co naposledy sloužil v ruské armádě, je Mara opět v uniformě. Bývalý řidič a dělník ve slévárně, který se představil svým volacím znakem, podepsal kontrakt s armádou v pondělí. A od pátku běhá po cvičišti, kde trénuje střelbu z útočné pušky a cvičí dobývání budov, píše agentura Reuters v reportáži z Rostovské oblasti na jihozápadě Ruska. ČTK Přečíst článek

Čečenský vojevůdce Ramzan Kadyrov, další klíčový podporovatel ruské invaze na Ukrajinu, v blahopřání na sociálních sítích uvedl: „Dnes má, přátelé, narozeniny náš národní vůdce, vrchní velitel, prezident Ruska Vladimir Putin! Nepochybně je to významný den pro celou naši vlast."

Mezitím arménský premiér Nikol Pašinjan, který se snaží o užší vztahy s EU, uvedl: „Vážený Vladimíre Vladimiroviči, přijměte prosím mé upřímné blahopřání a přání všeho nejlepšího k Vašim narozeninám.“ Zároveň také Putinovi popřál „zdraví, úspěch a vše nejlepší".

Od dalších Putinových nejbližších přátel - severokorejského diktátora Kim Čong-una, čínského vládce Si Ťin-pchinga a íránského nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího - nebylo zatím podle informací serveru Politico zveřejněno nic.

Putin nabírá vojáky. K povinné službě jich má být povoláno 133 tisíc Politika Ruský prezident Vladimir Putin podepsal výnos o podzimních odvodech do armády. Podle výnosu má být do konce roku povoláno k povinné službě v ozbrojených silách 133 tisíc lidí. V souladu s Putinovým dřívějším slibem generální štáb ujistil, že tyto odvedence nepošle do války proti Ukrajině, která trvá už třetím rokem, uvedla agentura Interfax. Služba v ruských ozbrojených silách, která je stále povinná, trvá 12 měsíců. ČTK Přečíst článek

Zdroje Kremlu nicméně uvedly, že prezidentu Putinovi během telefonátu, který se týkal posouzení blízkovýchodní krize, poblahopřál turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.

Nucené zdravice školáků

Zpravodajský server The Moscow Times informoval, že popřát prezidentovi k narozeninám byly zřejmě nuceny děti ve školách a školkách po celém Rusku. Nezávislý zpravodajský web Vjorstka uvedl, že nejméně 30 škol zveřejnilo na svých stránkách na sociálních sítích VKontakte hromadná blahopřejná videa.

Ve škole v Rostovské oblasti na jihu Ruska děti stojící v řadě hláskovaly slovo „Putin“. „Jsme hrdí na to, že naší zemi vládne nejlepší prezident na světě,“ uvedla škola. Nejméně jedna mateřská škola v Dálněvýchodním Přímořském kraji uspořádala hodinu o prezidentově roli.

Ruské školy prošly od plnohodnotné invaze na Ukrajinu v roce 2022 řadou proměn, mimo jiné prostřednictvím militarizace výuky, dodal The Moscow Times. Putin minulý týden vyzval pedagogy, aby rozšířili týdenní hodiny zaměřené na vštěpování vlasteneckých hodnot, které se nazývají „Důležité rozhovory“, i na děti v mateřských školách.

Kruté podmínky v Bělorusku. Politická vězenkyně popsala fungování tamní věznice Politika Politická vězeňkyně v Bělorusku fungování brutálního vězeňského systému v zemi popsala na kouscích toaletního papíru, které se jí podařilo propašovat z věznice. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na nezávislá běloruská média. ČTK Přečíst článek