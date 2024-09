Vraťte Ukrajině anektovaný Krym, vyzval Rusko Erdogan

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vyzval k navrácení Moskvou anektovaného Krymského poloostrova Ukrajině. Válka by podle něj měla skončit mírem respektujícím ukrajinskou územní celistvost, svrchovanost a nezávislost, informovala agentura Anadolu.

„Naše podpora územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny je neochvějná. Navrácení Krymu Ukrajině je požadavkem mezinárodního práva,“ řekl Erdogan ve videu určeném účastníkům čtvrtého summitu lídrů Krymské platformy v Kyjevě.

Ruská anexe podle Erdogana zhoršila postavení Krymských Tatarů, turkického národa žijícího na Krymu. Turecký prezident vyzval k dodržování jejich práv.

Krymská platforma má za cíl sdružovat a koordinovat veškeré stávající národní a mezinárodní snahy o ukončení okupace Krymského poloostrova, který Rusko v roce 2014 v rozporu s mezinárodním právem anektovalo.

Turecko, členský stát NATO, se od začátku konfliktu snaží udržovat vztahy s Kyjevem i s Moskvou. Opakovaně také oběma stranám nabízí, že zprostředkuje mírové hovory. V předchozích dvou letech například Ankara vystupovala jako prostředník při jednání o dohodě, která umožnila přepravu ukrajinských zemědělských produktů přes Černé moře.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov podle agentury Reuters uvedl, že Moskva doufá, že prezident Vladimir Putin bude moci podniknout cestu do Turecka a jednat s tureckým prezidentem Erdoganem, jakmile budou dokončeny patřičné přípravy. Putinova cesta do Ankary se od loňského roku opakovaně odkládala, údajně z bezpečnostních důvodů.

