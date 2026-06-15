„Putin je barbar,“ zní z Kyjeva. Ruský útok poškodil slavnou Kyjevskopečerskou lávru
Noční ruský útok na Kyjev poškodil jednu z nejvýznamnějších ukrajinských památek. Zásah utrpěla Kyjevskopečerská lávra, pravoslavný klášter zapsaný na seznamu UNESCO. Hořela střecha Uspenského chrámu, jehož počátky sahají do 11. století.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil útok za jeden z nejzávažnějších ruských úderů proti křesťanskému kulturnímu dědictví. Uvedl, že požár střechy katedrály už hasiči uhasili.
Efforts to deal with the aftermath of the Russian strikes are ongoing in Kyiv, as well as in Kharkiv. Last night, the Russians launched more than 60 missiles at the capital alone. In total, 70 missiles and 611 drones were used against Ukraine. As of now, 28 people have been… pic.twitter.com/WRp6iEOu7h— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 15, 2026
Ostře reagoval také ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha. Ruského prezidenta Vladimira Putina označil za barbara a útoky na ukrajinské kulturní památky přirovnal k ničení, které prováděla teroristická organizace Islámský stát.
By striking the Kyiv Pechersk Lavra, one of the greatest holy sites of Christianity, Putin has forever put his name on the list of history’s worst barbarians.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) June 15, 2026
He should be damned for centuries. And he will lose this war.
From the Horde in the 13th century to the Nazis and… pic.twitter.com/yatMafK68E
„Putin se navždy zapsal na seznam nejhorších barbarů v dějinách. Měl by být po staletí proklínán. A tuto válku prohraje,“ uvedl Sybiha v souvislosti s útokem na Kyjevskopečerskou lávru.
Episkop Kyjevskopečerské lávry Avraamij zveřejnil na facebooku fotografii, na které ze střechy chrámu stoupá dým a záchranáři ji hasí vodou. „Nebe pláče spolu s lávrou,“ napsal. Zároveň informoval, že historické ikony a další posvátné předměty jsou v bezpečí. Podle něj se podařilo rychle zachránit liturgické předměty i relikvie.
Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO) ruský útok na pravoslavný klášter Kyjevskopečerská lávra v Kyjevě odsoudila. Podle organizace způsobil požár klášteru značné škody.
„UNESCO odsuzuje útoky na kulturní statky, vzdělávací instituce, studenty, pedagogy a pracovníky médií, kteří jsou chráněni mezinárodním právem,“ napsala organizace v prohlášení. „Úder údajně způsobil značné škody na exteriéru i interiéru Uspenského chrámu,“ dodalo UNESCO s tím, že poškozeny byly také přilehlé historické stavby.
Zničená sbírka kostýmů
Ruský útok způsobil škody také jinde v Kyjevě. Zasaženo bylo Národní filmové studio Oleksandra Dovženka, jedno z nejstarších filmových studií na Ukrajině. Podle ministryně kultury Teťjany Berežné tam vypukl požár a zničena byla největší a nejstarší sbírka kostýmů na Ukrajině. Ve studiu se nacházelo asi 100 tisíc kostýmů a tři miliony kusů oděvů.
Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová před jednáním ministrů zahraničí zemí EU v Lucemburku označila ruské údery za teroristické útoky. „Rusko se za ně bude muset zodpovídat,“ řekla.
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Podle Sybihy Rusko zaútočilo na Ukrajinu 611 drony a 70 střelami. Více než 60 z nich mířilo na Kyjev. V Charkově podle ukrajinských představitelů ruský útok zasáhl záchranáře, kteří hasili požár po předchozím úderu na průmyslový objekt. Zelenskyj uvedl, že tam zahynulo pět lidí. V Dnipru Rusko podle něj zasáhlo areál železniční stanice, vysokou školu a několik podniků.
Zelenskyj vyzval státy skupiny G7, aby na nadcházejícím summitu zvýšily tlak na Rusko a přiměly ho ukončit válku.
Ruské ministerstvo obrany podle agentury TASS tvrdí, že kyjevský klášterní komplex zasáhla střela z amerického protiraketového systému Patriot. Jednou z příčin jejího údajně nesprávného fungování podle Moskvy mohly být střely s prošlým datem trvanlivosti, které Ukrajině dodaly západní země. Ruské ministerstvo zároveň zopakovalo, že ruské ozbrojené síly neútočí a neplánují útoky proti civilní infrastruktuře.
Ukrajina se s podporou Západu brání ruské agresi více než čtyři roky. Proslulý kyjevský klášter poškodila ruská vojska už na konci ledna.