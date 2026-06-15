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newstream.cz Politika „Putin je barbar,“ zní z Kyjeva. Ruský útok poškodil slavnou Kyjevskopečerskou lávru

„Putin je barbar,“ zní z Kyjeva. Ruský útok poškodil slavnou Kyjevskopečerskou lávru

Pravoslavný klášter Kyjevskopečerská lávra
ČTK
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Noční ruský útok na Kyjev poškodil jednu z nejvýznamnějších ukrajinských památek. Zásah utrpěla Kyjevskopečerská lávra, pravoslavný klášter zapsaný na seznamu UNESCO. Hořela střecha Uspenského chrámu, jehož počátky sahají do 11. století.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil útok za jeden z nejzávažnějších ruských úderů proti křesťanskému kulturnímu dědictví. Uvedl, že požár střechy katedrály už hasiči uhasili.

Ostře reagoval také ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha. Ruského prezidenta Vladimira Putina označil za barbara a útoky na ukrajinské kulturní památky přirovnal k ničení, které prováděla teroristická organizace Islámský stát

„Putin se navždy zapsal na seznam nejhorších barbarů v dějinách. Měl by být po staletí proklínán. A tuto válku prohraje,“ uvedl Sybiha v souvislosti s útokem na Kyjevskopečerskou lávru.

12 fotografií v galerii

Episkop Kyjevskopečerské lávry Avraamij zveřejnil na facebooku fotografii, na které ze střechy chrámu stoupá dým a záchranáři ji hasí vodou. „Nebe pláče spolu s lávrou,“ napsal. Zároveň informoval, že historické ikony a další posvátné předměty jsou v bezpečí. Podle něj se podařilo rychle zachránit liturgické předměty i relikvie.

Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO) ruský útok na pravoslavný klášter Kyjevskopečerská lávra v Kyjevě odsoudila. Podle organizace způsobil požár klášteru značné škody.

„UNESCO odsuzuje útoky na kulturní statky, vzdělávací instituce, studenty, pedagogy a pracovníky médií, kteří jsou chráněni mezinárodním právem,“ napsala organizace v prohlášení. „Úder údajně způsobil značné škody na exteriéru i interiéru Uspenského chrámu,“ dodalo UNESCO s tím, že poškozeny byly také přilehlé historické stavby.

Zničená sbírka kostýmů

Ruský útok způsobil škody také jinde v Kyjevě. Zasaženo bylo Národní filmové studio Oleksandra Dovženka, jedno z nejstarších filmových studií na Ukrajině. Podle ministryně kultury Teťjany Berežné tam vypukl požár a zničena byla největší a nejstarší sbírka kostýmů na Ukrajině. Ve studiu se nacházelo asi 100 tisíc kostýmů a tři miliony kusů oděvů.

Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová před jednáním ministrů zahraničí zemí EU v Lucemburku označila ruské údery za teroristické útoky. „Rusko se za ně bude muset zodpovídat,“ řekla.

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Podle Sybihy Rusko zaútočilo na Ukrajinu 611 drony a 70 střelami. Více než 60 z nich mířilo na Kyjev. V Charkově podle ukrajinských představitelů ruský útok zasáhl záchranáře, kteří hasili požár po předchozím úderu na průmyslový objekt. Zelenskyj uvedl, že tam zahynulo pět lidí. V Dnipru Rusko podle něj zasáhlo areál železniční stanice, vysokou školu a několik podniků.

Zelenskyj vyzval státy skupiny G7, aby na nadcházejícím summitu zvýšily tlak na Rusko a přiměly ho ukončit válku.

Ruské ministerstvo obrany podle agentury TASS tvrdí, že kyjevský klášterní komplex zasáhla střela z amerického protiraketového systému Patriot. Jednou z příčin jejího údajně nesprávného fungování podle Moskvy mohly být střely s prošlým datem trvanlivosti, které Ukrajině dodaly západní země. Ruské ministerstvo zároveň zopakovalo, že ruské ozbrojené síly neútočí a neplánují útoky proti civilní infrastruktuře.

Ukrajina se s podporou Západu brání ruské agresi více než čtyři roky. Proslulý kyjevský klášter poškodila ruská vojska už na konci ledna.

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Akciové trhy vstoupily do nového týdne ve výrazně pozitivní náladě. Investoři reagovali na zprávy o dosažení dohody o ukončení bojů mezi Spojenými státy a Íránem, která by měla uklidnit napětí na Blízkém východě a znovu otevřít klíčový Hormuzský průliv.

Panevropský index STOXX Europe 600 si krátce po začátku obchodování připisoval více než procento a překročil hranici 640 bodů. Dostal se tak na rekordní úroveň. Silně rostly také asijské trhy. Hlavní index tokijské burzy Nikkei 225 posílil o 4,99 procenta a poprvé uzavřel nad hranicí 69 tisíc bodů, konkrétně na 69 317,50 bodu.

STOXX Europe 600
639,10 bodu
+0,93 %
předchozí závěr otevření Reuters maximum aktuálně 633,22 636,72 640,94 641,66 639,10
Data: Investing.com, Reuters • aktualizováno podle posledních dostupných údajů

Dohodu oznámil pákistánský premiér Šahbáz Šaríf, podle něhož má být podepsána v pátek ve Švýcarsku. Krátce poté její dosažení potvrdil také americký prezident Donald Trump. Uvedl, že dal pokyn k otevření Hormuzského průlivu a k okamžitému ukončení námořní blokády íránských přístavů.

Právě Hormuzský průliv byl pro trhy jedním z hlavních rizik. Před vypuknutím konfliktu tudy procházela zhruba pětina světových dodávek ropy. Americko-izraelské útoky na Írán, které konflikt na konci února odstartovaly, lodní dopravu v oblasti ochromily. Výsledkem byl růst cen pohonných hmot po celém světě a obavy z vyšší inflace i zpomalení hospodářského růstu.

Ropa výrazně klesla

Po oznámení dohody ceny ropy výrazně klesly. To okamžitě pomohlo zejména akciím evropských leteckých společností, například Lufthansy nebo Air France. Podle agentury Reuters ale posilovaly také evropské podniky z dalších odvětví, včetně automobilek.

Hodnota firmy SpaceX první den po vstupu na burzu překročila dva biliony dolarů.

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Německý index DAX si krátce po zahájení obchodování připisoval téměř dvě procenta a vrátil se nad hranici 25 tisíc bodů. Londýnský FTSE 100 rostl skoro o 0,4 procenta a pohyboval se nad 10 508 body.

Euforie byla patrná i v Japonsku. Index Nikkei 225 zakončil obchodování růstem o téměř pět procent. Podle analytika Šinga Ideho ze společnosti NLI Research Institute jde ale zatím hlavně o bezprostřední reakci trhu na samotnou zprávu o dohodě.

„Je to prostě reakce trhu na dohodu – nic víc, nic míň,“ uvedl Ide. Podle něj bude nyní zásadní, co přesně dohoda obsahuje a zda bude skutečně naplněna a dodržována.

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Ben Gvir: Nejsme podřízení USA. Dohoda s Íránem Izrael nezavazuje

Ben Gvir
ČTK
ČTK
ČTK

Chystaná dohoda mezi Washingtonem a Teheránem naráží v Izraeli na odpor. Ministr Itamar Ben Gvir tvrdí, že Izrael není „banánovou republikou“ a americko-íránské ujednání pro něj není závazné.

Izrael není vázán dohodou mezi USA a Íránem, uvedl izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir na síti X. Podle Ben Gvira je Izrael vděčný americkému prezidentu Donaldu Trumpovi a má rád Spojené státy, avšak „není banánovou republikou“, ale svobodným a svrchovaným státem.

Podpis takzvaného memoranda o porozumění se očekává v pátek, následovat má 60denní lhůta na vyjednání finální mírové dohody. Stěžejním bodem memoranda je znovuotevření Hormuzského průlivu, který je klíčový pro globální přepravu ropy. Nedořešené otázky se však týkají íránského jaderného programu, sankcí proti Íránu či dalšího vývoje v Libanonu, kde Izrael bojuje s militantním Íránem podporovaným hnutím Hizballáh.

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„Ať teče ropa!“ Trump oznámil dohodu s Íránem a otevření Hormuzu

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„Jsme nezávislý a suverénní stát“

„Trumpova dohoda pro nás není závazná. Izrael není podřízen Spojeným státům a my jsme nezávislý a suverénní stát,“ uvedl izraelský krajně pravicový ministr Ben Gvir v ranním příspěvku. „Pokaždé, když jsme podlehli mezinárodnímu tlaku na úkor bezpečnosti Izraele, zaplatili jsme za to krvavou daň i s úroky,“ dodal s tím, že ačkoliv má Izrael velmi kladný vztah k USA a je Trumpovi vděčný, není signatářem dohody, jež negarantuje bezpečnosti Izraele. Podle Ben Gvira je izraelským cílem zničení Hizballáhu a Izrael se proto nemůže stáhnout z žádného území, které jeho vojáci „dobyli a kde zničili teroristickou infrastrukturu“. „Dny, kdy Židé snášeli rány a mlčeli, jsou pryč. Už nikdy více,“ uvedl v závěru příspěvku.

Podobně jako Ben Gvir také izraelský ministr obrany Jisrael Kac uvedl, že se Izrael nestáhne z území, která zabral v Libanonu a dodal, že pokud Írán kvůli vývoji v Libanonu zaútočí na Izrael, tak Izrael odpoví protiútokem.

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