Ukrajina posouvá válku hluboko do Ruska. Poplachy znějí už v polovině regionů
Ukrajina posouvá válku stále hlouběji na ruské území. Podle Bloombergu letos raketové poplachy zasáhly oblasti, kde žije přes 70 procent obyvatel Ruska, a útoky na rafinerie už se promítají i do výpadků v zásobování pohonnými hmotami.
Ukrajina výrazně rozšířila dosah i intenzitu raketových úderů na území Ruska. Podle analýzy agentury Bloomberg byly od začátku roku vyhlášeny raketové poplachy téměř v polovině ruských regionů, tedy i stovky až tisíce kilometrů od ukrajinské hranice.
Ještě dříve se podobná varování týkala hlavně oblastí u hranic s Ukrajinou a okupovaných ukrajinských území. Letos se ale poplach nejméně jednou rozezněl v oblastech, kde žije více než 70 procent ruské populace. První raketový poplach zaznamenala v červnu i Omská oblast na západní Sibiři, téměř 3000 kilometrů od ukrajinské hranice, a také celý uralský region.
Zvýšení tlaku na Putina
Kyjev se tak snaží přenést válku blíže k běžným Rusům a zvýšit tlak na prezidenta Vladimira Putina, aby po více než čtyřech letech bojů přistoupil k mírovým jednáním. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov věc odmítl komentovat.
Rusy podle Gallupu zachvátil největší ekonomický pesimismus za nejméně dvě dekády. Většina lidí vidí zhoršování podmínek i životní úrovně, klesá důvěra ve vládu i armádu a náladu dál zhoršuje nedostatek pohonných hmot po ukrajinských útocích na rafinerie.
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Politika
Rusy podle Gallupu zachvátil největší ekonomický pesimismus za nejméně dvě dekády. Většina lidí vidí zhoršování podmínek i životní úrovně, klesá důvěra ve vládu i armádu a náladu dál zhoršuje nedostatek pohonných hmot po ukrajinských útocích na rafinerie.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve středu uvedl, že ukrajinské síly podruhé zasáhly rafinerii v Ufě, vzdálenou více než 1300 kilometrů od frontové linie. Zasažen měl být také vojensko-průmyslový podnik v Penzenské oblasti, který vyrábí součásti raket. Agentura Bloomberg upozorňuje, že tato tvrzení nemohla nezávisle ověřit.
Důsledky útoků jsou v Rusku stále citelnější. Téměř každý ruský region ke konci června hlásil buď přídělový systém na pohonné hmoty, nebo výpadky v zásobování benzinem. Ukrajinské dronové útoky v posledních týdnech mířily na klíčové ropné rafinerie a některé z nich dočasně vyřadily z provozu.
V Krasnodarském kraji hořela rafinerie ve Slavjansku na Kubáni druhý den po rozsáhlém ukrajinském dronovém a raketovém útoku. Podle místních úřadů šlo o největší úder v oblasti od začátku války. Nasazeno při něm mělo být 110 dronů a pět střel Flamingo, jeden člověk zemřel a šest dalších bylo zraněno.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Ukrajina spoléhá na vlastní střely
Ukrajina stále více spoléhá na domácí střely s plochou dráhou letu dlouhého doletu. Vedle dronů jí dávají možnost zasahovat vojenské, průmyslové a energetické cíle hluboko uvnitř Ruska. Podle Kyjeva mají střely Flamingo dolet až 3000 kilometrů, což by jim umožnilo zasáhnout většinu evropské části Ruska a teoreticky i cíle za Uralem.
„Jde o významný posun v ukrajinské kampani úderů na dlouhou vzdálenost,“ uvedl Douglas Barrie z Mezinárodního institutu pro strategická studia. Flamingo podle něj Ukrajině umožňuje útočit hluboko v Rusku velkou bojovou hlavicí.
SPD po vstupu do vlády našla další zásadní politické téma: jak odebrat Volodymyru Zelenskému Řád bílého lva udělený prezidentem Petrem Pavlem. To by jistě její příznivce zahřálo u srdíčka. Jenže státní vyznamenání není rekvizitou pro domácí politické divadlo. A už vůbec ne náhražkou za řešení problémů, které Česko skutečně pálí.
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Názory
SPD po vstupu do vlády našla další zásadní politické téma: jak odebrat Volodymyru Zelenskému Řád bílého lva udělený prezidentem Petrem Pavlem. To by jistě její příznivce zahřálo u srdíčka. Jenže státní vyznamenání není rekvizitou pro domácí politické divadlo. A už vůbec ne náhražkou za řešení problémů, které Česko skutečně pálí.
Ukrajina používá také střely Neptun. Ty byly původně vyvinuty jako protilodní zbraň a v roce 2022 pomohly potopit ruský křižník Moskva. Upravená verze je schopna zasahovat pozemní cíle až na vzdálenost 1000 kilometrů.
Podle analytika Sama Crannyho-Evanse z londýnského Royal United Services Institute se Ukrajina často snaží zahltit ruskou protivzdušnou obranu drony, aby střely s plochou dráhou letu mohly projít. Ruské ministerstvo obrany přitom nezveřejňuje, kolik raket denně zachytí, a informuje hlavně o ukrajinských dronových útocích.
Putin tento týden uvedl, že je připraven pokračovat v rozhovorech s americkými vyslanci o ukončení války na Ukrajině. Zároveň ale odmítl návrhy na zastavení úderů na dlouhou vzdálenost. Tvrdí, že ruské odvetné údery hluboko na ukrajinském území jsou silnější a ničivější.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.