newstream.cz Zprávy z firem Další rána pro ČT a rozhlas. Koalice chce rozšířit výjimky z poplatků

Koalice navrhla rozšíření okruhu lidí, kteří nehradí poplatek pro ČT a ČRo
Financování České televize a Českého rozhlasu čeká další politický střet. Skupina koaličních poslanců v čele s místopředsedou Sněmovny Patrikem Nacherem z ANO navrhla rozšířit okruh lidí a firem, kteří by nemuseli platit televizní a rozhlasový poplatek.

Nově by poplatky neměly platit domácnosti seniorů nad 75 let. Osvobození by se mělo rozšířit také na podnikatele a firmy do 50 zaměstnanců místo současných 24 pracovníků. Podle odhadu předkladatelů by Česká televize a Český rozhlas přišly o stamiliony korun.

Autoři novely v důvodové zprávě uvádějí, že hranici 75 let zvolili kvůli tomu, že jde o skupinu lidí se zvýšenou zdravotní, sociální a ekonomickou zranitelností. Senioři by se zároveň mohli rozhodnout, že budou poplatky dál platit dobrovolně, pokud by se z evidence neodhlásili.

Novela počítá také s osvobozením držitelů průkazů TP, ZTP a ZTP/P a nezaopatřených dětí. Cílem je podle předkladatelů zohlednit sociální a životní situaci těchto skupin a snížit jejich finanční zatížení.

Kritika opozice

Návrh ale okamžitě vyvolal kritiku opozice. Někdejší ministr kultury Martin Baxa z ODS ho označil za další úder proti nezávislým médiím veřejné služby. Na síti X upozornil, že stamilionový výpadek příjmů by mohl přijít prakticky ze dne na den.

„Budeme tomu ostře bránit, tahle věc je úplný opak vládních slibů o důležitosti veřejnoprávních médií,“ napsal Baxa.

Předseda STAN Vít Rakušan mluví o snaze vládní koalice dostat média veřejné služby pod okamžitý tlak. Vláda zároveň plánuje převést financování ČT a ČRo z poplatkového systému pod státní rozpočet. „Může to obě média dostat do insolvence. Zášť politiků Babišovy vládní koalice proti veřejnoprávním médiím musí být opravdu silná, když navrhují takto bezprecedentní a brutální kroky,“ sdělil Rakušan prostřednictvím mluvčí STAN.

Televizní poplatek loni vzrostl ze 135 na 150 korun měsíčně, rozhlasový ze 45 na 55 korun. Česká televize má letos z poplatků naplánované příjmy 6,7 miliardy korun, Český rozhlas téměř 2,5 miliardy.

Předkladatelé tvrdí, že novela by neměla veřejnoprávním médiím způsobit větší výpadek, než kolik jim přineslo loňské zvýšení poplatků a rozšíření okruhu poplatníků. Podle zdůvodnění návrh nepředstavuje vážný zásah do stability financování veřejné služby.

Do sporu ale vstupuje i širší vládní plán. Kabinet chce převést financování České televize a Českého rozhlasu z poplatkového systému pod státní rozpočet. Návrh zákona o médiích veřejné služby dostal více než 300 připomínek a zabývat se jím má koaliční rada.

Podle záměru by Česká televize měla příští rok hospodařit s 5,74 miliardy korun, zatímco letos má rozpočet 8,5 miliardy. Český rozhlas by měl od státu získat 2,07 miliardy korun, tedy o 400 milionů méně než letos z poplatků.

Návrh kritizují odborníci, opozice i vedení obou médií. Varují před zestátněním, omezením nezávislosti veřejnoprávních médií i dalším zadlužováním státu. Pracovníci České televize a Českého rozhlasu už v dubnu vstoupili do stávkové pohotovosti a žádají vládu, aby od plánu ustoupila.

Výplata nikde, komunikace žádná, píší floristky na síti. Potíže Twistu dopadly i na lidi z Kytek od Pepy

Franšízová skupina Twist už neřeší jen insolvence části svých firem a zavírání provozoven. V diskusi ve facebookové skupině O floristice se ozývají lidé spojení s Kytkami od Pepy, kteří popisují zpožděné mzdy, chybějící dokumenty i nejistotu kolem směn.

Když skupina Twist loni převzala značku Kytky od Pepy, prezentovala akvizici jako další krok v expanzi mimo gastronomii. Značka, kterou vybudoval Josef Dušátko, se měla stát součástí širší franšízové skupiny vedle Trdlokafe, Bubblify nebo Kofi-Kofi.

O rok později je ale obraz úplně jiný. Skupina Twist zastavila prodej nových franšízových licencí, část provozoven ukončuje činnost a podle dřívějších zjištění Seznam Zpráv jsou v úpadku už tři firmy z holdingu – Bubblify International, Trdlokafe Development 1 a Naše Zmrzka. Týkat se to má i části květinářství Kytky od Pepy, u nichž se objevily zavřené pobočky nebo cedule „z technických důvodů zavřeno“.

Floristky v panice

Do tohoto rámce nyní zapadají i anonymní svědectví lidí z provozu. Ve facebookové skupině O floristice se v posledních dnech objevila diskuse, v níž několik uživatelek popisuje problémy s výplatami, komunikací i dokumenty. „Výplata nikde, informace minimální a člověk se všechno dozvídá spíš z doslechu než od vedení,“ stojí v úvodním příspěvku. Autorka dodává, že podle jejích informací měly mzdy „odcházet dle standardního postupu“, peníze ale stále nedorazily.

Další diskutující tvrdí, že je ve stejné situaci. „Výplata taky stále nikde. Informace jsme nedostali žádné a nikdo s námi nekomunikuje,“ píše. Zmiňuje také, že některé prodejny se podle informací zaměstnankyň ani neotevřou a že jedna pobočka údajně dostala výpověď. Tyto informace nejsou redakcí nezávisle ověřené.

Zpožděné mzdy

Nejde přitom o první zprávy o zpožděných mzdách ve skupině Twist. Seznam Zprávy už v březnu popsaly stížnosti zaměstnanců a brigádníků z jiných provozoven skupiny. Šéf Twistu Radek Klein tehdy uvedl, že „k dnešnímu dni jsou uhrazeny všechny mzdy“ a případná zpoždění označil za posun v řádu dnů související se změnou interního mzdového zpracování.

Diskuse floristek ale naznačuje, že obavy se nyní přelévají i do části lidí kolem Kytek od Pepy. Jedna z bývalých pracovnic ve skupině píše, že po výpovědi čeká nejen na peníze, ale i na potvrzení o příjmech a zápočtový list. „Pracák na mě už tlačí,“ uvádí s odkazem na úřad práce. Jiná diskutující tvrdí, že čeká na dokumenty tři měsíce a že firma podle ní neposlala potřebné podklady na sociální správu.

Frustrované květinářky

Další komentáře popisují i širší frustraci z fungování pod skupinou Twist. Další bývalá pracovnice Kytek od Pepy tvrdí, že po odchodu z firmy ještě několik měsíců řešila „dokumenty, peníze, nic“ a že komunikace byla „na bodu mrazu“. Zároveň odlišuje původní značku od nového vedení: „Co se týká Kytek od Pepy jako takových, pokud máte štěstí a narazíte na pobočku pod vedením aktivního franšízanta, vyhrajete… problém je Twist,“ napsala.

Podobný motiv se opakuje i v příspěvku další diskutující, která popisuje zavření jedné pobočky „z minuty na minutu“ údajně kvůli neplacení nájmu. Tvrdí, že firma do té doby zaměstnankyním říkala, že je vše v pořádku. Poslední výplata jí podle komentáře zatím nedorazila.

Veřejně doložené problémy Twistu jsou mezitím čím dál širší. Seznam Zprávy popsaly, že finanční úřad nechal zřídit zástavní právo k majetku společnosti Kofi-Kofi servis a že firma Trdlokafe International čelí exekuci. Skupina zároveň od konce loňského roku zavírá pobočky svých značek včetně Trdlokafe, Bubblify a Kytek od Pepy.

Twist dlouhodobě odmítá, že by problémy vyplývaly z jeho vlastního pochybení. Radek Klein v předchozích vyjádřeních označoval insolvenční návrhy za účelové a šikanózní a současné potíže spojoval s konfliktem s podnikatelem Jiřím Wohlmannem a Petrem Bujnochem, jehož společnost Alkony-CZ podala insolvenční návrh na Bubblify.

Živě: Sdílené teplo, aneb jak sousedské sítě mění budoucnost vytápění

V pondělí 25. května 2026 se v Praze uskuteční kulatý stůl HeatCoop zaměřený na téma „Lokální sítě vytápění a chlazení jako nástroj dekarbonizace měst". Program nabídne diskuzi o budoucnosti teplárenství. Přenos debaty z PressCentra ČTK můžete sledovat od 14:00.

Řešit se budou situace v hustě zastavěném městském prostředí, představeny budou konkrétní případové studie z české i zahraniční praxe a prostor pro sdílení zkušeností mezi zástupci samospráv, developerů, regulátorů a finančního sektoru. Účastníci získají cenné poznatky o tom, jak překonávat legislativní a tržní bariéry a jak naplňovat klimatické cíle prostřednictvím inovativních energetických řešení na úrovni sousedství. Pořad přenáší ČTK Connect.

Více než polovina veškerého tepla spotřebovaného v Evropské unii stále pochází z fosilních paliv. V hustě zastavěných českých městech, kde tisíce bytových domů závisí na starých kotelnách nebo přerostlých soustavách dálkového tepla, je tato závislost obzvlášť patrná a obtížně řešitelná. Tradiční velké teplárny jsou pro mnohé čtvrti předimenzované, individuální tepelná čerpadla zase narážejí na nedostatek prostoru, vysoké pořizovací náklady a roztříštěné vlastnictví budov. Mezi těmito dvěma světy je mezera, do které vstupuje koncept, jenž v severní a střední Evropě rychle nabírá na síle – lokální sítě vytápění a chlazení na úrovni sousedství.

Právě tomuto a dalším tématům se od 14 hodin věnuje kulatý stůl HeatCoop v prostorách PressCentra České tiskové kanceláře v Praze. Akci pořádají SEVEn, The Energy Efficiency Cetner, Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES), Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) a Svaz podnikatelů ve stavebnictví (SPS) v návaznosti na evropský projekt GD4B. Spolupořadatelem akce je také Fakulta stavební ČVUT v Praze. U jednoho stolu se setkají zástupci měst a obcí, bytových družstev, developerů, regulátorů, finančních institucí i technologických firem, aby společně pojmenovali příležitosti, bariéry a konkrétní kroky, které dekarbonizaci vytápění v českých městech skutečně posunou vpřed.

Čtvrtá versus pátá generace: o čem se bude mluvit

Sítě dálkového vytápění čtvrté generace jsou dnes v Česku relativně dobře známé. Centrální zdroj, například velké tepelné čerpadlo umístěné v areálu čistírny odpadních vod, ohřívá vodu na více než 70 °C a rozvádí ji potrubní sítí do jednotlivých budov, kde výměníkové stanice předávají teplo do otopného systému objektu. Tok energie je jednosměrný, systém je osvědčený a v řadě měst již funguje.

Sítě páté generace jdou ještě dál. Pracují s nízkopotenciálním teplem v rozsahu přibližně 10 až 25 °C a využívají uzavřený okruh, v němž může energie proudit oběma směry. Každá budova je vybavena vlastním tepelným čerpadlem. V zimě odebírá teplo ze sítě a vytápí, v létě naopak odvádí přebytečné teplo zpět do okruhu a chladí. Centrálním rezervoárem energie může být odpadní teplo z čistírny odpadních vod, geotermální vrt nebo třeba teplo z datových center. Výsledkem je systém, který umožňuje skutečné sdílení energie mezi budovami, a zásadně snižuje celkovou spotřebu primární energie i provozní náklady.

Oba modely budou na kulatém stole představeny včetně konkrétních případových studií. Jednou z nich je projekt v Dolních Břežanech, který ukazuje, že realizace podobného systému v českém prostředí není utopií.

Proč nestačí dobrá technologie

Technologie sama o sobě nestačí. Právě to je jeden z klíčových poznatků, které organizátoři kulatého stolu chtějí otevřeně pojmenovat. Lokální tepelné sítě vyžadují koordinaci mezi desítkami vlastníků nemovitostí, souhlas samosprávy, přístup k financování a jasný regulatorní rámec. V každém z těchto bodů narážejí české projekty na překážky.

Česká legislativa zatím nepočítá s aktivní rolí měst při plánování a rozvoji lokálních tepelných sítí tak, jak to předpokládá evropská směrnice o energetické účinnosti (EED). Článek 25 této směrnice ukládá městům nad 45 tisíc obyvatel povinnost vypracovat komplexní plány vytápění a chlazení. Jejich skutečná implementace do české praxe je přitom stále otevřenou otázkou. Kulatý stůl přinese srovnání regulatorních přístupů ze zahraničí a otevře diskusi o tom, jaké změny by v českém prostředí dávaly smysl.

Důležitým hlasem bude pohled regulátora. Energetický regulační úřad hraje klíčovou roli v nastavení podmínek pro rozvoj tepelných sítí, a jeho přítomnost u stolu je proto nezbytná.

Peníze, hypotéky a sociální souhlas

Dekarbonizace vytápění není jen technická a regulatorní výzva, je to také výzva finanční a sociální. Investice do lokální tepelné sítě jsou kapitálově náročné a jejich návratnost závisí na mnoha proměnných: ceně energie, počtu zapojených budov, dostupnosti dotací a podmínkách financování. Kulatý stůl proto věnuje samostatný blok finančnímu hodnocení projektů sdílení tepla, včetně pohledu bankovního sektoru a realitního trhu.

Zajímavou otázkou je, zda a jak energetická náročnost budovy ovlivňuje zájem kupujících a podmínky hypoték. Nadnárodní realitní poradci a finanční instituce přinášejí na toto téma data, která v české diskusi zatím chybí.

A pak je tu sociální rozměr, jak dosáhnout dohody mezi vlastníky bytů v SVJ nebo bytovém družstvu, kteří mají různé preference, různé finanční možnosti a různou míru důvěry v nové technologie? Bez odpovědi na tuto otázku zůstanou i ty nejlépe navržené projekty na papíře.

Kdo přijde a co z toho vzejde

Mezi pozvanými jsou zástupci soukromého i veřejného sektoru – měst a obcí, regionů i ústřední státní správy, finančních institucí, dodavatelů technologií i stavebního průmyslu. Nebude chybět také akademická sféra zastoupená ČVUT v Praze.

Výstupem nebude deklarace ani memorandum. Cílem je konkrétní mapa: kde jsou silné a slabé stránky dostupných technologií, jaký je jejich reálný potenciál v českém prostředí, které legislativní bariéry jsou nejpalčivější a kdo je může pomoci odstranit.

Česká města stojí před volbou. Mohou čekat, až se regulatorní a tržní podmínky samy ustálí, nebo mohou začít budovat koalice, sdílet zkušenosti a tlačit na změny, které dekarbonizaci vytápění skutečně umožní. Kulatý stůl HeatCoop je pozvánkou k druhé možnosti.

Info box

Co je HeatCoop

HeatCoop je projekt, jehož cílem je vyvinout nové organizační modely pro dekarbonizaci vytápění v městských čtvrtích. Vychází z družstevního principu a zaměřuje se na to, jak překonat organizační, finanční a právní překážky spojené s přechodem na čistší dodávky tepla.

Na rozdíl od běžných energetických komunit, které se soustředí hlavně na výrobu energie, řeší HeatCoop především městské vytápění. To s sebou nese vysoké počáteční investice, potřebu spoluvlastnictví topné infrastruktury i složitější právní a finanční nastavení.

Projekt proto hledá modely, které by městům, družstvům a komunitám pomohly financovat, vlastnit a řídit energetickou transformaci čtvrtí.

