Další rána pro ČT a rozhlas. Koalice chce rozšířit výjimky z poplatků
Financování České televize a Českého rozhlasu čeká další politický střet. Skupina koaličních poslanců v čele s místopředsedou Sněmovny Patrikem Nacherem z ANO navrhla rozšířit okruh lidí a firem, kteří by nemuseli platit televizní a rozhlasový poplatek.
Nově by poplatky neměly platit domácnosti seniorů nad 75 let. Osvobození by se mělo rozšířit také na podnikatele a firmy do 50 zaměstnanců místo současných 24 pracovníků. Podle odhadu předkladatelů by Česká televize a Český rozhlas přišly o stamiliony korun.
Autoři novely v důvodové zprávě uvádějí, že hranici 75 let zvolili kvůli tomu, že jde o skupinu lidí se zvýšenou zdravotní, sociální a ekonomickou zranitelností. Senioři by se zároveň mohli rozhodnout, že budou poplatky dál platit dobrovolně, pokud by se z evidence neodhlásili.
Novela počítá také s osvobozením držitelů průkazů TP, ZTP a ZTP/P a nezaopatřených dětí. Cílem je podle předkladatelů zohlednit sociální a životní situaci těchto skupin a snížit jejich finanční zatížení.
Kritika opozice
Návrh ale okamžitě vyvolal kritiku opozice. Někdejší ministr kultury Martin Baxa z ODS ho označil za další úder proti nezávislým médiím veřejné služby. Na síti X upozornil, že stamilionový výpadek příjmů by mohl přijít prakticky ze dne na den.
Další úder proti nezávislým médiím veřejné služby je tu. Ve sněmovním systému se objevil návrh na osekání televizních a rozhlasových poplatků, alias Lex Nacher. Podepsaný zástupci všech vládních klubů. Klíčové je tvrzení, že, “celkový finanční dopad … bude v řádech stamilionů… pic.twitter.com/14asKCCSDE— Martin Baxa (@MartinBaxa2) May 25, 2026
„Budeme tomu ostře bránit, tahle věc je úplný opak vládních slibů o důležitosti veřejnoprávních médií,“ napsal Baxa.
Předseda STAN Vít Rakušan mluví o snaze vládní koalice dostat média veřejné služby pod okamžitý tlak. Vláda zároveň plánuje převést financování ČT a ČRo z poplatkového systému pod státní rozpočet. „Může to obě média dostat do insolvence. Zášť politiků Babišovy vládní koalice proti veřejnoprávním médiím musí být opravdu silná, když navrhují takto bezprecedentní a brutální kroky,“ sdělil Rakušan prostřednictvím mluvčí STAN.
Televizní poplatek loni vzrostl ze 135 na 150 korun měsíčně, rozhlasový ze 45 na 55 korun. Česká televize má letos z poplatků naplánované příjmy 6,7 miliardy korun, Český rozhlas téměř 2,5 miliardy.
Předkladatelé tvrdí, že novela by neměla veřejnoprávním médiím způsobit větší výpadek, než kolik jim přineslo loňské zvýšení poplatků a rozšíření okruhu poplatníků. Podle zdůvodnění návrh nepředstavuje vážný zásah do stability financování veřejné služby.
Do sporu ale vstupuje i širší vládní plán. Kabinet chce převést financování České televize a Českého rozhlasu z poplatkového systému pod státní rozpočet. Návrh zákona o médiích veřejné služby dostal více než 300 připomínek a zabývat se jím má koaliční rada.
Podle záměru by Česká televize měla příští rok hospodařit s 5,74 miliardy korun, zatímco letos má rozpočet 8,5 miliardy. Český rozhlas by měl od státu získat 2,07 miliardy korun, tedy o 400 milionů méně než letos z poplatků.
Návrh kritizují odborníci, opozice i vedení obou médií. Varují před zestátněním, omezením nezávislosti veřejnoprávních médií i dalším zadlužováním státu. Pracovníci České televize a Českého rozhlasu už v dubnu vstoupili do stávkové pohotovosti a žádají vládu, aby od plánu ustoupila.
