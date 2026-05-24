Komplikace pro Pavla? Macinka chce odložit rozhodnutí o delegaci na summit NATO
Spor o to, kdo bude Česko zastupovat na summitu NATO v Ankaře, se dál vyostřuje. Ministr zahraničí Petr Macinka chce odložit rozhodnutí vlády o složení delegace až na druhou polovinu června. Prezident Petr Pavel přitom trvá na tom, že by se měl zúčastnit klíčové části jednání lídrů.
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) navrhne premiérovi Andrejovi Babišovi (ANO), aby vláda o delegaci na červencový summit Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře rozhodla až v druhé polovině června po jednání ministrů obrany v Bruselu. Macinka to řekl v pořadu Poledne s Moravcem. Tento týden Babiš novinářům řekl, že vláda by o složení delegace měla rozhodovat 8. června. Kdo pojede na summit, nechtěl předjímat.
Spor mezi vládou a prezidentem o složení delegace na summit se veřejně rozhořel začátkem dubna. Babiš už dříve uvedl, že vláda by na summitu měla hájit své postoje a výdaje na obranu, jelikož má na starosti státní rozpočet. Pavel argumentuje tím, že zastupování země navenek je jeho ústavní pravomoc.
Summitu NATO v Ankaře podle Macinky předcházejí dvě důležitá formální jednání. První se uskutečnilo před dvěma dny ve Švédsku na úrovni ministrů zahraničí a generálního tajemníka NATO, kde se řešila organizace a podoba summitu. „Definitivně se vše nastaví na druhém jednání v polovině června na úrovni ministrů obrany. Proto navrhnu posun termínu rozhodnutí vlády,“ řekl Macinka.
„Z vlastních zkušeností vím, jak významné toto jednání bude. Premiérovi jsem to ještě neříkal, ale myslím, že by vláda měla počkat až po druhém zasedání. Termín pro nahlášení delegace je až na konci června, takže je možné ho bez problémů stihnout," dodal ministr zahraničí.
Kvůli summitu se prezident s premiérem setkali začátkem května, ale shodu nenašli. Pavel bude trvat na tom, aby se na summitu zúčastnil zejména jeho první části, tedy neformální večeře hlav států a debaty o evropské a globální bezpečnosti. Oficiální části by se pak podle něj zúčastnil Babiš s Macinkou a ministrem obrany Jaromírem Zůnou (za SPD).
Na začátku volebního období vlády se zdálo, že Babišovou prioritou bude schovat se před stíháním za podvod kolem financování Čapího hnízda. To se mu úspěšně povedlo, nechal v tom u soudu vykoupat svou poradkyni Janu Nagyovou. No, vykoupat je silné slovo. Půlmilionová pokuta představuje její měsíční příjem v Europarlamentu, kam jí Babiš za dobré služby umožnil dostat se. Babiš má však jiné problémy.
Macinka uvedl, že by se význam neformální večeře lídrů neměla bagatelizovat. Přestože se při ní podle něj nebude hlasovat, označil ji za naprosto klíčovou část summitu. Premiér má podle něj právě tam možnost diskutovat s partnery, které často osobně nepotkává, a dohodnout s nimi důležité otázky.
Jedním s témat, o kterých chce Babiš na summitu jednat, je výše českých výdajů na obranu. Dříve uvedl, že podle hodnocení NATO se Česku nepovedlo splnit dvouprocentní závazek HDP na obranu loni a s největší pravděpodobností se to nepodaří ani v letošním roce.
Summity NATO v minulosti navštěvovali za Česko jak předsedové vlád, tak prezidenti. Pavel se zatím zúčastnil všech summitů NATO, které se od jeho nástupu do funkce konaly, tedy v roce 2023 ve Vilniusu, ve Washingtonu v roce 2024 i loni v Haagu.