Trumpova cla Airbus nepoloží. Firma v budoucnu dodá víc letadel než očekávala

Evropský výrobce letadel Airbus zlepšil výhled poptávky po letadlech na příštích 20 let. Firma uvedla, že odvětví překoná současnou vlnu obchodního napětí a že v období let 2025 až 2044 výrobci dodají na trh celkem 43 420 dopravních letadel. To by bylo o dvě procenta více, než Airbus uváděl v předchozí prognóze zveřejněné před rokem.

Osobních letadel by podle prognózy mělo být v příštích 20 letech dodáno 42 450, což je proti minulé prognóze rovněž o dvě procenta více. Výhled dodávek nákladních letadel firma zvýšila o tři procenta na 970. Airbus odvětví výroby letadel dominuje spolu s americkým rivalem Boeing. I ten zveřejňuje podobné dlouhodobé prognózy.

Airbus potvrdil svou předchozí prognózu, že letecký provoz poroste v průměru o 3,6 procenta ročně. O půl procentního bodu na 2,6 procenta ale zhoršil výhled průměrného ročního růstu obchodu. Mírně také zhoršil odhad globálního růstu hrubého domácího produktu (HDP), a to na 2,5 procenta.

„Vzhledem k současné geopolitické a obchodní situaci jsou zde rozhodně určité turbulence,“ řekl novinářům viceprezident pro analýzu a prognózy trhu Antonio Da Costa. „Jsme teprve na začátku, nicméně první signály nám dávají určitou naději,“ dodal.

Odvětvím letecké dopravy otřásla cla, která zavádí administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa, dále vyhlídky na odvetná opatření od Evropské unie a také výkyvy v represivních clech mezi Spojenými státy a Čínou. Představitelé USA a Číny se tento týden dohodli na obnovení obchodního příměří a na zrušení některých vzájemných omezení.

Letecká doprava, která je úzce spjata se stavem ekonomiky a rostoucí střední třídou s disponibilními příjmy, otřesům často odolává, dodal Da Costa. Hlavní podíl na růstu budou mít letadla s jednou uličkou, která tvoří čtyři z pěti dodávek. Airbus očekává, že se jejich dodávky zvýší o dvě procenta na 34 250. Dodávky dopravních letadel s dvěma uličkami se podle prognózy Airbusu zvýší o tři procenta na 8200, hlavně díky zájmu odběratelů z Perského zálivu.

Nejrychleji rostoucím leteckým trhem v příštích 20 letech bude indický vnitrostátní trh, podle kapacity pak bude největším trhem Čína. Důležitým faktorem růstu letecké přepravě bude také poptávka z Blízkého východu.