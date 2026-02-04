Nový magazín právě vychází!

Trump hájí Putina, Ukrajina mluví o zradě

Ruský prezident Vladimir Putin sliboval týden klidu zbraní, neútočení na ukrajinská města. A zatímco jeho americký protějšek Donald Trump hovoří o splnění slibu, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obviňuje Putina z porušení dohody. Ukrajinská energetika se opět ocitla pod ruskou palbou.

Ruský prezident Vladimir Putin souhlasil s neútočením na města na Ukrajině od neděle do neděle. Novinářům to řekl šéf Bílého domu Donald Trump, jenž reagoval na dotaz ohledně rozsáhlého vzdušného útoku na Ukrajinu, který Rusko podniklo v noci na úterý a který v mrazivém počasí opět zasáhl energetiku. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po úderu podle listu The Wall Street Journal obvinil Moskvu z nedodržení dohody a z jejího využití k nahromadění munice.

Vyjednal jsem u Putina týden klidu pro Kyjev, tvrdí americký prezident Donald Trump. Oficiální potvrzení z Kremlu ale chybí. Ukrajina se mezitím potýká s rozsáhlými výpadky energií. A teploty mají v příštích dnech klesnout hluboko pod bod mrazu.

Útoky na energetiku pokračují i v mrazech

Ukrajina už téměř čtyři roky čelí rozsáhlé ruské vojenské agresi a součástí bojů jsou vzdušné údery obou stran. Ruská armáda zároveň od podzimu opět zintenzivnila útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. V posledních týdnech, kdy teploty na Ukrajině padají hluboko pod nulu, Rusové opakovaně zasahují energetický sektor a Ukrajinci se v mrazech ocitají bez tepla a bez elektřiny. Moskva tvrdí, že se snaží ochromit ukrajinský vojensko-průmyslový komplex, podle mnohých ale chce zlomit morálku Ukrajinců.

Renáta Kellnerová s dcerami věnuje 170 milionů korun na pomoc ukrajinským civilistům. Z daru budou pořízeny například generátory do škol, nemocnic a domovů pro seniory.

Spory o délku příměří

Trump minulý čtvrtek oznámil, že Putin slíbil, že ruská armáda nebude jeden týden útočit na Kyjev a další ukrajinská města. Ukrajina podle agentury Reuters považovala toto částečné příměří za platné od pátku do pátku. Kreml podle stanice BBC potvrdil, že souhlasil přerušit útoky na Kyjev do neděle 1. února, a podle listu The Wall Street Journal se Moskva zřejmě několik dní skutečně zdržela přímých úderů na ukrajinský energetický systém, byť v ostatních útocích pokračovala a například o víkendu zabila horníky v autobuse v Dněpropetrovské oblasti.

Největší letošní útok a obvinění z porušení slibu

V noci na úterý pak Rusko podniklo nejrozsáhlejší vzdušný útok letošního roku, když podle ukrajinských úřadů vyslalo na napadenou zemi 450 dronů a 71 střel. Hlavním cílem byla podle Kyjeva energetika, statisíce rodin se ocitly bez tepla, a stalo se to v době, kdy teploty klesly až na minus 25 stupňů Celsia. Zelenskyj obvinil Moskvu, že amerického návrhu na krátké zastavení úderů ve skutečnosti využila nikoli k podpoře diplomacie, ale k nahromadění střel a s útokem vyčkala na mrazivější dny. A porušila slib.

„Buď Rusko nyní věří, že týden má méně než čtyři dny místo sedmi, nebo ve skutečnosti sází na válku,“ uvedl ukrajinský prezident. Ve svém pravidelném večerním projevu řekl, že Ukrajina očekává reakci Spojených států.

Trump: Platilo to od neděle do neděle

Trump následně prohlásil, že dohoda s Putinem o neútočení na energetiku platila do neděle. „Bylo to od neděle do neděle,“ řekl novinářům šéf Bílého domu a dodal, že Putin podle něj dodržel slovo. Americký prezident zároveň zopakoval, že chce válku mezi Ruskem a Ukrajinou zastavit.

V Abú Zabí je na dnešek a na zítřek naplánováno další kolo přímých třístranných rozhovorů zástupců Ukrajiny, Ruska a USA o možném ukončení války. Zelenskyj v úterý v reakci na ruský vzdušný útok na síti X uvedl, že Rusové neberou diplomacii vážně a práce ukrajinského vyjednávacího týmu „se odpovídajícím způsobem upraví“.

Nadace Kellnerových pošle na Ukrajinu 170 milionů. Nemůžeme stát stranou, říká Renáta Kellnerová

Renáta Kellnerová s dcerami věnuje 170 milionů korun na pomoc ukrajinským civilistům. Z daru budou pořízeny například generátory do škol, nemocnic a domovů pro seniory.

Renáta Kellnerová s dcerami Annou, Larou a Marií se rozhodly připojit k desítkám tisíc českých občanů a prostřednictvím své nadace The Kellner Family Foundation okamžitě darovat 170 milionů korun na pomoc ukrajinským civilistům. Peníze mají zmírnit dopady ruských útoků na energetickou infrastrukturu, které připravily část civilního obyvatelstva o elektřinu, teplo i vodu. Nadace to uvedla v tiskové zprávě.

Peníze půjdou přes nadaci Oleny Zelenské

Finanční prostředky získá Olena Zelenska Foundation, která se dlouhodobě zaměřuje na pomoc dětem a rodinám postiženým válkou. Dar má zvýšit odolnost klíčové sociální infrastruktury v zemi.

Podle nadace budou peníze využity zejména na nákup generátorů, nabíjecích stanic, invertorů a baterií pro školy, nemocnice, domovy pro seniory a místní komunity. Část prostředků půjde také na podporu pěstounských rodin a na vybavení školních krytů a stravovacích zařízení v rámci iniciativy Bezpečná škola.

„Nemůžeme stát stranou,“ říká Kellnerová

„Sbírka českých občanů z minulého týdne byla pro nás velmi inspirující. Ani my nedokážeme stát stranou a přihlížet tomu, jak lidé na Ukrajině bojují o základní potřeby, jako je teplo, světlo nebo pitná voda,“ uvedla Renáta Kellnerová.

Dodala, že rodina se po konzultaci s prezidentem Petrem Pavlem rozhodla zaměřit pomoc na nejzranitelnější skupiny obyvatel. „Chceme pomoci dětem ve školkách a školách, pacientům v nemocnicích, pěstounským rodinám nebo seniorům. Je to to nejmenší, co pro ně v této těžké chvíli můžeme udělat,“ doplnila.

Dar Kellnerových patří k největším soukromým příspěvkům z Česka na pomoc Ukrajině od začátku války. Kellnerova rodina dlouhodobě patří mezi nejvýznamnější filantropy v zemi. Od roku 2002 věnovala prostřednictvím svých nadací na rozvoj vzdělanosti v Česku více než 2,3 miliardy korun.

The Kellner Family Foundation

Univerzita Karlova a Nadační fond UK podepsaly memorandum o spolupráci s Nadací The Kellner Family Foundation s cílem vytvořit nový program, který podpoří příchod špičkových vědců a vědkyň ze zahraničí na Univerzitu Karlovu. Rodinná nadace na program věnuje až 48 milionů korun.

Kauza Motol: Kellnerová nemocnici nepošle půlmiliardový finanční dar

Burziáni sázejí na léčbu plešatění. Do Veradermics napumpovali miliardy

Burziáni sázejí na léčbu plešatění. Do Veradermics napumpovali miliardy
Léčba plešatění přilákala velké peníze. Veradermics prodala akcie nad plánovaným cenovým rozpětím. O podíl ve firmě se zajímají i velcí hráči z farmaceutického byznysu. Společnost ale zatím zůstává ve ztrátě.

Americká biotechnologická společnost Veradermics, která se zaměřuje na léčbu vypadávání vlasů, získala při vstupu na burzu 256 milionů dolarů (přes pět miliard korun). Primární nabídka akcií byla navýšena a cena byla stanovena nad horní hranicí původně plánovaného rozpětí, informuje agentura Bloomberg.

Firma prodala přibližně 15 milionů akcií po 17 dolarech za kus. Původně přitom investorům nabízela 13,35 milionu akcií v cenovém pásmu 14 až 16 dolarů. Při této ceně činí tržní hodnota společnosti zhruba 596 milionů dolarů.

Největší průlom v boji s mužským plešatěním za desítky let hlásí farmaceutická firma Cosmo Pharmaceuticals. Její akcie na švýcarské burze vylétly v týdnu o skoro 50 procent. Strachují se (nejen) turecké transplantační kliniky.

Zájem velkých investorů

O akcie Veradermics projevili zájem i významní institucionální investoři. Podle dokumentů zveřejněných v souvislosti s IPO zvažovala investiční společnost Wellington Management nákup akcií až za 30 milionů dolarů. Farmaceutický gigant Eli Lilly zároveň uvedl, že by mohl získat až 4,9 procenta podílu ve firmě.

Veradermics sídlí v New Havenu ve státě Connecticut a podporuje ji investiční fond Longitude Capital.

Dánská farmaceutická společnost Novo Nordisk zruší 9000 pracovních míst, což odpovídá zhruba 11 procentům celkové pracovní síly. Rozhodnutí je součástí plánu na širší transformaci podniku v době, kdy čelí zvýšené konkurenci na trhu. Oznámila to společnost. Novo Nordisk vyrábí lék na hubnutí Wegovy.

Nejrušnější týden pro IPO od roku 2021

Vstup Veradermics na burzu odstartoval mimořádně silný týden primárních nabídek v USA. Podle dat Bloombergu se v jednom týdnu chystá na burzu osm firem, které chtějí získat alespoň 100 milionů dolarů. Jde o nejvyšší počet IPO za jediný týden od listopadu 2021.

Zvýšená aktivita naznačuje, že se kapitálové trhy po dlouhém období opatrnosti znovu otevírají rizikovějším investicím, zejména v oblasti biotechnologií.

Názory

Slibná léčba, ale rostoucí ztráty

Společnost Veradermics byla založena v roce 2019 a nachází se v pokročilé klinické fázi vývoje. Její hlavní experimentální léčba je určena k terapii mírného až středně závažného dědičného vypadávání vlasů a je nehormonální. Podle firemních materiálů se aktuálně nachází v pozdní fázi klinických testů.

Finančně však firma zatím zůstává ve ztrátě. Za devět měsíců do konce září vykázala čistou ztrátu 48,1 milionu dolarů, zatímco o rok dříve činila 20,8 milionu dolarů, uvádějí podklady k IPO.

Emisi vedly investiční banky Jefferies, Leerink Partners, Citigroup a Cantor Fitzgerald. Akcie společnosti se mají obchodovat na newyorské burze NYSE pod tickerem MANE.

Česká zbrojovka Czechoslovak Group je po hodině obchodování na burze o skoro 100 miliard korun dražší než ČEZ, dosavadní jednička. Nejhodnotnější českou burzovně obchodovanou firmou se Czechoslovak Group stala hned po zahájení obchodování, kdy její akcie vyskočily o 28 procent nad upisovací cenu.

