Trump hájí Putina, Ukrajina mluví o zradě
Ruský prezident Vladimir Putin sliboval týden klidu zbraní, neútočení na ukrajinská města. A zatímco jeho americký protějšek Donald Trump hovoří o splnění slibu, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obviňuje Putina z porušení dohody. Ukrajinská energetika se opět ocitla pod ruskou palbou.
Ruský prezident Vladimir Putin souhlasil s neútočením na města na Ukrajině od neděle do neděle. Novinářům to řekl šéf Bílého domu Donald Trump, jenž reagoval na dotaz ohledně rozsáhlého vzdušného útoku na Ukrajinu, který Rusko podniklo v noci na úterý a který v mrazivém počasí opět zasáhl energetiku. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po úderu podle listu The Wall Street Journal obvinil Moskvu z nedodržení dohody a z jejího využití k nahromadění munice.
Trump: Putin mi slíbil týden bez bombardování Kyjeva
Vyjednal jsem u Putina týden klidu pro Kyjev, tvrdí americký prezident Donald Trump. Oficiální potvrzení z Kremlu ale chybí. Ukrajina se mezitím potýká s rozsáhlými výpadky energií. A teploty mají v příštích dnech klesnout hluboko pod bod mrazu.
Útoky na energetiku pokračují i v mrazech
Ukrajina už téměř čtyři roky čelí rozsáhlé ruské vojenské agresi a součástí bojů jsou vzdušné údery obou stran. Ruská armáda zároveň od podzimu opět zintenzivnila útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. V posledních týdnech, kdy teploty na Ukrajině padají hluboko pod nulu, Rusové opakovaně zasahují energetický sektor a Ukrajinci se v mrazech ocitají bez tepla a bez elektřiny. Moskva tvrdí, že se snaží ochromit ukrajinský vojensko-průmyslový komplex, podle mnohých ale chce zlomit morálku Ukrajinců.
Spory o délku příměří
Trump minulý čtvrtek oznámil, že Putin slíbil, že ruská armáda nebude jeden týden útočit na Kyjev a další ukrajinská města. Ukrajina podle agentury Reuters považovala toto částečné příměří za platné od pátku do pátku. Kreml podle stanice BBC potvrdil, že souhlasil přerušit útoky na Kyjev do neděle 1. února, a podle listu The Wall Street Journal se Moskva zřejmě několik dní skutečně zdržela přímých úderů na ukrajinský energetický systém, byť v ostatních útocích pokračovala a například o víkendu zabila horníky v autobuse v Dněpropetrovské oblasti.
Největší letošní útok a obvinění z porušení slibu
V noci na úterý pak Rusko podniklo nejrozsáhlejší vzdušný útok letošního roku, když podle ukrajinských úřadů vyslalo na napadenou zemi 450 dronů a 71 střel. Hlavním cílem byla podle Kyjeva energetika, statisíce rodin se ocitly bez tepla, a stalo se to v době, kdy teploty klesly až na minus 25 stupňů Celsia. Zelenskyj obvinil Moskvu, že amerického návrhu na krátké zastavení úderů ve skutečnosti využila nikoli k podpoře diplomacie, ale k nahromadění střel a s útokem vyčkala na mrazivější dny. A porušila slib.
„Buď Rusko nyní věří, že týden má méně než čtyři dny místo sedmi, nebo ve skutečnosti sází na válku,“ uvedl ukrajinský prezident. Ve svém pravidelném večerním projevu řekl, že Ukrajina očekává reakci Spojených států.
Trump: Platilo to od neděle do neděle
Trump následně prohlásil, že dohoda s Putinem o neútočení na energetiku platila do neděle. „Bylo to od neděle do neděle,“ řekl novinářům šéf Bílého domu a dodal, že Putin podle něj dodržel slovo. Americký prezident zároveň zopakoval, že chce válku mezi Ruskem a Ukrajinou zastavit.
V Abú Zabí je na dnešek a na zítřek naplánováno další kolo přímých třístranných rozhovorů zástupců Ukrajiny, Ruska a USA o možném ukončení války. Zelenskyj v úterý v reakci na ruský vzdušný útok na síti X uvedl, že Rusové neberou diplomacii vážně a práce ukrajinského vyjednávacího týmu „se odpovídajícím způsobem upraví“.