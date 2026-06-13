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newstream.cz Politika Podpora 99 procent. Orbán se i po drtivé volební porážce stal staronovým šéfem Fideszu

Podpora 99 procent. Orbán se i po drtivé volební porážce stal staronovým šéfem Fideszu

Maďarský expremiér Viktor Orbán se i po drtivé volební porážce stal staronovým šéfem Fideszu
ČTK
ČTK
ČTK

Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán byl na sjezdu své strany Fidesz opět zvolen jejím předsedou. Navzdory drtivé porážce v dubnových parlamentních volbách uvedl, že se nikdy nevzdá, informovala agentura Reuters.

Dvaašedesátiletý Orbán se stal inspirací pro pravicové konzervativce v celé Evropě i ve Spojených státech coby strůjce toho, co sám nazýval „neliberálním“ modelem demokracie, kdy se sice konají pravidelné volby, ale vítězná vládní moc postupně omezuje nezávislé soudy, svobodná média či práva menšin.

Nad Orbánovou politickou budoucností visel po porážce Fideszu otazník a expremiér čelil tlaku některých svých stoupenců, aby odešel z politiky. Jednalo se o první takovou otevřenou kritiku od doby, kdy se v roce 2010 dostal k moci.

Orbán neměl soupeře

Na stranickém sjezdu Fideszu hlasovalo pro Orbánovo znovuzvolení 729 z 737 delegátů, informovala státní tisková agentura MTI. Žádného protikandidáta neměl.

Viktor Orbán

Maďarskem může otřást korupční kauza. Lidé kolem Orbána údajně rozkrádali miliardy

Politika

Maďarskem může otřást rozsáhlá korupční kauza z éry Viktora Orbána. Vysoce postavení představitelé bývalé vlády by podle maďarského protikorupčního úřadu měli být vyšetřováni kvůli miliardám eur z unijních fondů, které podle úřadu zmizely ze země. Informuje o tom server Politico.

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V dubnových volbách získala strana Tisza premiéra Pétera Magyara dvoutřetinovou parlamentní většinu, což jí dostačuje k tomu, aby zvrátila ústavní změny z dob Orbánovy 16 let trvající vlády.

„Nevzdávám se, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávám,“ řekl Orbán na sjezdu v projevu před hlasováním a zopakoval, že přebírá plnou odpovědnost za volební porážku své strany.

Maďarský premiér Péter Magyar

Brusel odblokuje Maďarsku přes 16 miliard eur. Nová vláda slibuje protikorupční reformy

Politika

Evropská unie uvolní Maďarsku z evropských fondů 16,4 miliardy eur, které byly zmrazeny za vlády Viktora Orbána kvůli problémům s právním státem, korupcí a nezávislostí justice. Oznámila to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová po jednání s novým maďarským premiérem Péterem Magyarem v Bruselu. Část peněz dostane Budapešť okamžitě, zbytek až po dokončení dalších reforem.

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Orbán uvedl, že Fidesz byl „fantastickou vládní stranou“, ale musí projít změnami, aby se stal funkční opozicí, která bude připravena znovu vládnout.

Podle průzkumů veřejného mínění Fideszu po volbách dále klesla podpora. Květnová sondáž institutu Publicus ukázala, že pro stranu Tisza by hlasovalo 55 procent voličů oproti 53 procentům ve volbách z 12. dubna. Podpora strany Fidesz klesla na 17 procent z původních 39 procent.

Viktor Orbán

David Ondráčka: Maďarsko po Orbánovi: zkrotit oligarchy a vrátit pravidla

Názory

Maďarsko stojí po pádu Orbánova režimu před těžkým úkolem: rozebrat systém prorostlý oligarchy, obnovit právní stát a vrátit politice normální pravidla. Vítězství opozice ukazuje, že změna je možná, ale skutečná práce teprve začíná.

David Ondráčka

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Maďarsko po politickém zemětřesení: Magyar tlačí na rezignaci prezidenta a slibuje obrat k Evropě

Politika

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Trumpův zeť chtěl z albánského pobřeží udělat luxusní resort. Teď proti němu pochodují tisíce lidí

Albánci protestují proti výstavbě luxusního projektu na ostrově Sazan.
Profimedia.cz
Petra Nehasilová
pej

Protesty proti resortům Jareda Kushnera v Albánii přerostly v odpor proti celé politické třídě. Kauza ukazuje, jak silně na Balkán tlačí zahraniční realitní kapitál.

Albánie nechce být stavební parcelou pro Trumpovu rodinu. Protesty v Tiraně pokračují už druhý týden a odpor proti dvěma luxusním resortům za pět miliard eur, spojeným se zetěm Donalda Trumpa Jaredem Kushnerem, přerostl ve vzpouru proti celé politické třídě, píše server agentury Bloomberg. Začalo to jako boj za plameňáky a chráněné pobřeží. Teď už demonstranti míří na samotný systém, který podle nich prodává zemi investorům s nejlepšími kontakty. 

Albánie má být další středomořskou destinací pro bohaté. A Jared Kushner u toho nechce chybět. Jeho investiční firma Affinity Partners je spojována s plány na luxusní resorty v jedněch z nejcitlivějších částí albánského pobřeží, a to na ostrově Sazan a u oblasti Zvërnec poblíž chráněné krajiny Vjosa-Narta.

Zeť Donalda Trumpa má v Bělehradu velké plány.

Zeť Donalda Trumpa chce stavět luxusní hotely v Albánii a Srbsku

Reality

Zeť Donalda Trumpa Jared Kushner chce stavět na Balkáně. Vyhlédl si Bělehrad, hlavní město Srbska, a taky Albánii.

pej

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Z plameňáků je politický požár

Jenže tentokrát se proti velkému realitnímu příběhu nepostavili jen ekologové. Do ulic vyšli studenti, místní obyvatelé, aktivisté i lidé, kteří už mají dost albánské politiky jako celku. Každý večer míří tisíce demonstrantů centrem Tirany k úřadu premiéra Ediho Ramy. Nesou albánské vlajky, transparenty a jednoduchý vzkaz: země není na prodej. Symbolem protestů se stal plameňák. Právě tito ptáci patří k druhům, jejichž prostředí by podle odpůrců mohly nové resorty ohrozit.  

Premiér Rama projekt hájí. Tvrdí, že Albánie potřebuje moderní turistiku, pracovní místa a zahraniční kapitál. Podle něj mají podobné investice posunout zemi mezi prémiové středomořské destinace. Resort podle Reuters dál podporuje i přes sílící protesty. Do sporu už vstoupil i Brusel. Evropská komise Albánii varovala, že pokud chce pokračovat v cestě do Evropské unie, musí respektovat evropská pravidla ochrany přírody.

CSG zahájila licenční výrobu velkorážové munice na Ukrajině

Bloomberg: Vlády si půjčují rekordním tempem. Dluhopisy ženou zbrojení i energetika

Money

Státy letos na trzích získávají peníze nebývalým tempem. Od začátku roku si prostřednictvím syndikovaných emisí půjčily zhruba 504 miliard dolarů, tedy asi 10,5 bilionu korun. Podle agentury Bloomberg za tím stojí rostoucí výdaje na obranu, infrastrukturu i přechod k modernějším zdrojům energie.

nst

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Balkán jako realitní hřiště

Albánská kauza navíc není jediná. Zapadá do širšího vzorce aktivit trumpovského rodinného okruhu na Balkáně. Kushnerova firma už dříve získala možnost rozvíjet mimořádně citlivý projekt v Bělehradě, a to přestavbu bývalého velitelství jugoslávské armády, poškozeného při bombardování NATO v roce 1999. Srbská vláda podle Reuters pronajala areál firmě napojené na Kushnera na 99 let. Plány zahrnovaly hotel, byty, obchody a kanceláře.

Také v Srbsku projekt narazil na odpor. Pro část veřejnosti nejde o prázdný pozemek, ale o místo zatížené pamětí války, bombardování a rozpadu Jugoslávie. Představa, že se z něj stane luxusní realitní komplex spojený se zetěm amerického prezidenta, byla pro mnohé nepřijatelná.

EU

Balkán do EU do roku 2030? Slovinský exprezident Pahor volá po urychleném vstupu

Politika

Západní Balkán má podle bývalého slovinského prezidenta Boruta Pahora dostat jasný termín pro vstup do Evropské unie. Navrhuje, aby se ve všech kandidátských zemích nejpozději do roku 2030 konala hlasování o členství v EU. Podle něj je urychlení rozšíření Unie geopolitickou nutností.

nst

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Realitní trh na Balkáně navíc rychle roste. Albánie, Černá Hora i další země regionu se pro zahraniční investory staly levnější alternativou k Itálii, Řecku nebo Chorvatsku: mají moře, rostoucí turistiku, nižší ceny pozemků a často i pružnější pravidla. V Albánii dosáhly přímé zahraniční investice v roce 2024 rekordní úrovně a kapitál míří právě do turismu, realit a stavebnictví. Ceny bytů podle údajů odkazovaných na Bank of Albania dál prudce rostou; v první polovině roku 2025 měl celostátní index bydlení meziročně vyskočit o více než 40 procent. 

Slabý dolar nahrává koupi nemovitosti v zahraničí. Na co je však třeba si dát pozor

Reality

Už dávno neplatí, že by koupě zahraniční nemovitosti byla pro Čechy nedostupná či zcela nemožná. Může to vyjít i levněji než v Česku. Kdo si tak vysnil vlastní nemovitost v cizině, má letos ideální příležitost ke koupi. Americký dolar oslabuje a díky tomu se otevírají českým kupcům nové možnosti. Jaké jsou podle expertů výhody a nevýhody vybraných destinací a jaké investiční rizika se vyplatí před koupí zvážit?

Věra Tůmová

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Petra Nehasilová

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Glosa Michala Noska: Babiš zůstává první. Opozice pořád neví, jak ho porazit

Andrej Babiš
Profimedia
Michal Nosek
Michal Nosek

ANO si podle nového průzkumu drží výrazný náskok i po volbách. Není to proto, že by Andrej Babiš neměl slabiny. Je to proto, že jeho soupeři zatím nenabídli přesvědčivější odpověď na obavy lidí.

Dle aktuálního průzkumu NMS pro Novinky by ANO znovu vyhrálo volby se ziskem 31,6 procenta hlasů. STAN by přeskočil ODS, SPD by oslabila a Piráti by mírně posílili.

ANO přitom v říjnových sněmovních volbách získalo 34,51 procenta. Jeho podpora tedy zůstává vysoko i po volbách. To je pro ostatní strany nepříjemná zpráva.

Podpůrný fond chce po Agrofertu vrátit dotace. „Nevidíme důvod. A jsme připraveni i na soud,“ vzkázal holding

Zprávy z firem

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond zahájil předsoudní vymáhání podpor po 28 dceřiných firmách Agrofertu. Holding ale tvrdí, že dotace čerpal v souladu se zákonem.

ČTK

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Andrej Babiš nemusí být milován. Stačí mu, že je pro velkou část voličů srozumitelný.

Babiš nabízí jednoduchou jistotu

Voliči ANO nejsou slepí. Vidí Babišovy konflikty, minulost i styl politiky. Jenže zároveň vědí, co od něj čekat. To je v české politice silná výhoda.

Babiš nabízí jednoduché sdělení. Postarám se. Může být populistické, drahé a často účelové. Ale je jasné. Lidé mu rozumějí.

V zemi unavené drahotou, inflací, nejistotou a politickým moralizováním má taková věta pořád velkou sílu. ANO nemluví primárně o odpovědnosti, reformách nebo geopolitice. Mluví o penězích, cenách, důchodech a složenkách. A právě tam se rozhoduje velká část voleb.

Soupeři pořád mluví hlavně proti němu

Babišovi protivníci už roky varují před Babišem. Jenže antikampaň není program. Volič, který řeší energie, nájem, léky nebo ceny v obchodě, nechce slyšet jen to, koho se má bát. Chce slyšet, kdo mu co zlepší.

ODS se po změně vedení pokouší o nový začátek. Problém je, že voliči si nepamatují stranické restarty, ale výsledky. STAN roste, působí však spíš jako přijatelná alternativa než jako hlavní politická síla. SPD ztrácí, protože politika neustálého poplachu má své limity. Piráti se zvedají, ale zatím ne tak, aby měnili celou hru. Babiš mezitím dělá to, co umí nejlépe. Mluví přímo k nespokojenosti lidí.

Jistota poráží sliby

Síla ANO nestojí jen na Babišovi. Stojí také na slabosti konkurence. Ta často působí roztříštěně, technokraticky nebo obranně. Nabízí hodnoty, varování a vnitřní přestavby. ANO nabízí jednoduchý slib výkonu. To sie neznamená, že je tento slib vždy pravdivý. Znamená to, že je politicky účinný.

Babiš chápe, že část společnosti nechce další vysvětlování, proč něco nejde. Chce slyšet, že se někdo postará. A dokud ostatní strany nenabídnou stejně jasnou, věrohodnou a konkrétní odpověď, bude mít ANO náskok.

Problém není jen Babiš. Problém jsou ostatní

ANO nevyhrává proto, že by všichni chtěli Babiše. Vyhrává proto, že ostatní strany dosud nedokázaly dostatečně vysvětlit, proč by voliči měli chtít někoho jiného. To je podstata současné situace. Babiš je pro mnoho lidí známé riziko. Jeho soupeři jsou často nejasný příslib.

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