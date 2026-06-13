Podpora 99 procent. Orbán se i po drtivé volební porážce stal staronovým šéfem Fideszu
Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán byl na sjezdu své strany Fidesz opět zvolen jejím předsedou. Navzdory drtivé porážce v dubnových parlamentních volbách uvedl, že se nikdy nevzdá, informovala agentura Reuters.
Dvaašedesátiletý Orbán se stal inspirací pro pravicové konzervativce v celé Evropě i ve Spojených státech coby strůjce toho, co sám nazýval „neliberálním“ modelem demokracie, kdy se sice konají pravidelné volby, ale vítězná vládní moc postupně omezuje nezávislé soudy, svobodná média či práva menšin.
Nad Orbánovou politickou budoucností visel po porážce Fideszu otazník a expremiér čelil tlaku některých svých stoupenců, aby odešel z politiky. Jednalo se o první takovou otevřenou kritiku od doby, kdy se v roce 2010 dostal k moci.
Orbán neměl soupeře
Na stranickém sjezdu Fideszu hlasovalo pro Orbánovo znovuzvolení 729 z 737 delegátů, informovala státní tisková agentura MTI. Žádného protikandidáta neměl.
Maďarskem může otřást rozsáhlá korupční kauza z éry Viktora Orbána. Vysoce postavení představitelé bývalé vlády by podle maďarského protikorupčního úřadu měli být vyšetřováni kvůli miliardám eur z unijních fondů, které podle úřadu zmizely ze země. Informuje o tom server Politico.
Maďarskem může otřást korupční kauza. Lidé kolem Orbána údajně rozkrádali miliardy
Politika
Maďarskem může otřást rozsáhlá korupční kauza z éry Viktora Orbána. Vysoce postavení představitelé bývalé vlády by podle maďarského protikorupčního úřadu měli být vyšetřováni kvůli miliardám eur z unijních fondů, které podle úřadu zmizely ze země. Informuje o tom server Politico.
V dubnových volbách získala strana Tisza premiéra Pétera Magyara dvoutřetinovou parlamentní většinu, což jí dostačuje k tomu, aby zvrátila ústavní změny z dob Orbánovy 16 let trvající vlády.
„Nevzdávám se, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávám,“ řekl Orbán na sjezdu v projevu před hlasováním a zopakoval, že přebírá plnou odpovědnost za volební porážku své strany.
Evropská unie uvolní Maďarsku z evropských fondů 16,4 miliardy eur, které byly zmrazeny za vlády Viktora Orbána kvůli problémům s právním státem, korupcí a nezávislostí justice. Oznámila to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová po jednání s novým maďarským premiérem Péterem Magyarem v Bruselu. Část peněz dostane Budapešť okamžitě, zbytek až po dokončení dalších reforem.
Brusel odblokuje Maďarsku přes 16 miliard eur. Nová vláda slibuje protikorupční reformy
Politika
Evropská unie uvolní Maďarsku z evropských fondů 16,4 miliardy eur, které byly zmrazeny za vlády Viktora Orbána kvůli problémům s právním státem, korupcí a nezávislostí justice. Oznámila to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová po jednání s novým maďarským premiérem Péterem Magyarem v Bruselu. Část peněz dostane Budapešť okamžitě, zbytek až po dokončení dalších reforem.
Orbán uvedl, že Fidesz byl „fantastickou vládní stranou“, ale musí projít změnami, aby se stal funkční opozicí, která bude připravena znovu vládnout.
Podle průzkumů veřejného mínění Fideszu po volbách dále klesla podpora. Květnová sondáž institutu Publicus ukázala, že pro stranu Tisza by hlasovalo 55 procent voličů oproti 53 procentům ve volbách z 12. dubna. Podpora strany Fidesz klesla na 17 procent z původních 39 procent.
Maďarsko stojí po pádu Orbánova režimu před těžkým úkolem: rozebrat systém prorostlý oligarchy, obnovit právní stát a vrátit politice normální pravidla. Vítězství opozice ukazuje, že změna je možná, ale skutečná práce teprve začíná.
David Ondráčka: Maďarsko po Orbánovi: zkrotit oligarchy a vrátit pravidla
Názory
Maďarsko stojí po pádu Orbánova režimu před těžkým úkolem: rozebrat systém prorostlý oligarchy, obnovit právní stát a vrátit politice normální pravidla. Vítězství opozice ukazuje, že změna je možná, ale skutečná práce teprve začíná.