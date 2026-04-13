Maďarsko po politickém zemětřesení: Magyar tlačí na rezignaci prezidenta a slibuje obrat k Evropě

Lídr Tiszy Péter Magyar
Po drtivém volebním triumfu nové politické síly přichází první zásadní střet o podobu moci v zemi. Lídr Tiszy Péter Magyar vyzval prezidenta k odstoupení a naznačil rychlé změny ústavního i zahraničněpolitického směřování Maďarska.

Péter Magyar, jehož strana Tisza přesvědčivě vyhrála nedělní parlamentní volby v Maďarsko, dnes znovu vyzval prezidenta Tamáse Sulyoka, aby rezignoval. Podle něj totiž hlava státu ztratila legitimitu v důsledku výrazné změny politických poměrů v zemi. Sulyok je dlouhodobě považován za spojence dosud vládnoucí strany Fidesz premiéra Viktora Orbána.

Maďaři rozhodli jasně, chtějí změnu režimu,“ uvedl Magyar na tiskové konferenci. Zdůraznil, že výsledek voleb není pouze běžnou politickou rotací, ale hlubokým mandátem k přestavbě fungování státu. Výzvu k rezignaci prezidenta označil za „logický krok v procesu obnovy demokratických institucí“.

Politický zlom v Maďarsku rozhýbal trhy. Forint prudce posiluje, dluhopisy zlevňují a investoři sázejí na návrat miliard z Bruselu.

Tamás Sulyok byl do funkce prezidenta zvolen parlamentem v únoru 2024, poté co dlouhodobě působil jako předseda ústavního soudu. Jeho mandát je pětiletý a formálně není na výsledku parlamentních voleb závislý. Přesto Magyar tvrdí, že prezident, který je spojován s předchozí vládní garniturou, by měl z politických důvodů odstoupit.

Ústavní většina otevírá cestu k zásadním změnám

Strana Tisza podle téměř kompletních výsledků získala více než dvoutřetinovou většinu v parlamentu. Taková převaha jí umožňuje nejen sestavit vládu bez koaličních partnerů, ale především měnit ústavu, což bylo dosud výsadou Fideszu během vlády Viktora Orbána.

Magyar již naznačil, že jeho kabinet plánuje revizi klíčových zákonů přijatých v posledních letech. Mezi prioritami zmínil posílení nezávislosti institucí, reformu justice a změny ve volebním systému. Očekává se také zásah do mediální legislativy a fungování veřejnoprávních institucí.

Obrat k Evropské unii a zmrazené miliardy

Jedním z hlavních témat nové vlády má být obnovení důvěry mezi Maďarskem a Evropskou unií. Magyar uvedl, že jeho cílem je „vrátit Maďarsko pevně do evropského prostoru“ a odstranit spory, které v posledních letech vedly k pozastavení části evropských fondů.

Konkrétně jde o zhruba 20 miliard eur (asi 487,7 miliardy korun), které Brusel zadržuje kvůli výhradám k právnímu státu a transparentnosti. „Rozmrazení těchto prostředků je klíčové pro ekonomiku i modernizaci země,“ zdůraznil Magyar.

Konec éry Viktora Orbána

Výsledek voleb znamená zásadní politický zlom. Po 16 letech končí dominance Fideszu a éra Viktora Orbána, který byl jednou z nejvýraznějších postav evropské politiky poslední dekády. Jeho vláda byla charakteristická důrazem na národní suverenitu, konzervativní politiku a časté spory s institucemi Evropské unie.

Porážka Fideszu podle analytiků odráží únavu části voličů z dlouhodobé koncentrace moci i ekonomické problémy posledních let, včetně inflace a stagnace reálných příjmů.

Napjaté týdny předávání moci

V následujících dnech se očekává intenzivní politické vyjednávání a možné napětí mezi novou parlamentní většinou a stávajícími institucemi. Otázkou zůstává, zda prezident Sulyok výzvě k rezignaci vyhoví, nebo zda dojde k institucionálnímu střetu.

Politologové upozorňují, že i přes silný mandát bude Magyar čelit složitému úkolu, tedy nutnosti rychle prosadit změny, aniž by došlo k destabilizaci systému. Klíčové budou první kroky nové vlády, které naznačí, zda se Maďarsko skutečně vydá na cestu hluboké transformace.

V Maďarsku se dnes v 6:00 středoevropského letního času otevřely volební místnosti a začaly parlamentní volby, které mohou zásadně změnit politickou budoucnost země. O hlasy může usilovat zhruba osm milionů voličů, hlasování potrvá do 19:00. První průběžné výsledky chce Národní volební úřad zveřejnit kolem 20:00.

Lídr maďarské opoziční strany Tisza Péter Magyar v neděli večer ohlásil vítězství svého uskupení v parlamentních volbách a hovořil o „bezprecedentním mandátu". Po sečtení 98,9 procenta okrsků by Tisza získala 138 z celkových 199 mandátů, což jí zajišťuje ústavní většinu.

Babiš: Účast Pavla na summitu NATO není logická

Na summit Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře v červenci pojede určitě vládní delegace, řekl po jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO). Neumí si představit, co by tam dělal současně i prezident Petr Pavel, který má v úmyslu delegací vést. Není to podle Babiše logické, ale ani možné z bezpečnostních důvodů. Nositelem zahraniční politiky je navíc vláda a názory prezidenta na některé zahraniční otázky se od kabinetu liší, dodal.

Babiš dnes současně opakovaně řekl, že složení delegace aktuálně není pro vládu tématem, protože se koná až za tři měsíce. Otázku nechce podle něj vláda řešit do jednání ministrů zahraničních věcí a generálního tajemníka NATO Marka Rutteho 20. května ve Švédsku, kde se bude probírat agenda summitu. „My se k tomu vrátíme po tom zasedání ministrů, kdy už přesně budeme vědět, na co se máme připravit,“ uvedl. Jednání je naplánováno na 21. a 22. květen.

Summity NATO v minulosti navštěvovali za ČR jak předsedové vlád, tak prezidenti. Pavel se zatím zúčastnil všech summitů NATO, které se od jeho nástupu do funkce konaly, tedy v roce 2023 ve Vilniusu, ve Washingtonu v roce 2024 i loni v Haagu. Babiš v polovině března řekl, že by měl tentokrát na summit jet on a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).

Pavel minulý týden v dopisu Babišovi napsal, že hodlá v souladu se svým ústavním postavením stát v čele české delegace. Podle Babiše však Pavel sám v minulosti připustil, že o složení delegace by měla rozhodnout vláda, ale i to, že její zástupci by měli na jednání obhajovat svůj obranný rozpočet a strategii. „Určitě mu (prezidentovi v cestě) bránit nebudeme, určitě se vrátí k názoru, co řekl 4. dubna, že rozhodne vláda,“ řekl.

K obsahu dopisu dnes Babiš prohlásil, že nemá v úmyslu si s prezidentem vyměňovat názory na ústavu přes média. Prezident má podle něj zvláštní zvyk volat mu na dovolenou, přičemž tentokrát to mělo být minutu před zveřejněním dopisu. „Je to nějaký způsob komunikace, já k tomu neříkám nic,“ prohlásil Babiš. Doplnil, že od svého nástupu dělá vše pro dobré vztahy s Hradem.

Pavel v dopisu napsal, že uvítá, pokud se Babiš zúčastní summitu spolu s ním. Babiš dnes zmínil, že si neumí představit společnou delegaci. „Jak to bude vypadat, to tam budeme vystupovat najednou?“ podotkl. Podle předsedy vlády to nedává logiku a odporuje to i bezpečnostním pravidlům.

„Lokální věc“

Ostré Macinkovy výpady vůči hlavě státu podle Babiše vychází z toho, že Motoristé stále nerozchodili Pavlovo odmítnutí jmenovat ministrem poslance Filipa Turka (za Motoristy). Macinka prezidenta označuje za součást opozice, na summit by podle něj také neměl jet, protože nemá v zemi reálný politický vliv. Česko takové chování podle Babiše v cizině nepoškozuje. „Myslím, že v zahraničí to nikdo neřeší, je to lokální věc,“ dodal.

Ministerstvo obrany zakázalo generálnímu štábu odvysílat díl podcastu Kamufláž, ve kterém mluvčí armády vedla rozhovor s prezidentem Petrem Pavlem, uvedl web Aktuálně.cz. Rozhovor měl podle avizovaných informací na sociálních sítích vyjít 7. dubna, na posluchačských platformách se však neobjevil, protože mělo zasáhnout ministerstvo. Mluvčí úřadu Petr Pešek webu řekl, že naplánované zveřejnění rozhovoru s Pavlem ministerstvo zastavilo kvůli současným diskusím uvnitř resortu obrany. Mluvčí generálního štábu Vladimír Holas uvedl, že se k této kauze armáda vyjadřovat nebude.

Ministerstvo obrany zakázalo generálnímu štábu odvysílat díl podcastu Kamufláž, ve kterém mluvčí armády vedla rozhovor s prezidentem Petrem Pavlem, uvedl web Aktuálně.cz. Rozhovor měl podle avizovaných informací na sociálních sítích vyjít 7. dubna, na posluchačských platformách se však neobjevil, protože mělo zasáhnout ministerstvo. Mluvčí úřadu Petr Pešek webu řekl, že naplánované zveřejnění rozhovoru s Pavlem ministerstvo zastavilo kvůli současným diskusím uvnitř resortu obrany. Mluvčí generálního štábu Vladimír Holas uvedl, že se k této kauze armáda vyjadřovat nebude.

„Původní termín 7. dubna armáda zamýšlela v souvislosti se záměrem spuštění nového YouTube kanálu Armády ČR, který je však v současnosti předmětem interních jednání, aby záměr nového komunikačního kanálu zcela naplnil podmínku koordinované prezentace resortu - včetně například vyřešení duplicity obsahu se současným kanálem Armády ČR a ministerstva obrany. Z tohoto důvodu jej armáda dosud neodvysílala,“ uvedl Pešek.

Autorkou armádního podcastu Kamufláž je mluvčí generálního štábu Anežka Vrbicová, která zmíněný rozhovor vedla. Armáda avizovala 27. března na sociálních sítích, že se v dalším díle mohou posluchači těšit na speciálního hosta v podobě prezidenta, tedy vrchního velitele ozbrojených sil. Díl ale zveřejněn doposud nebyl.

Maďarští voliči v parlamentních volbách vyslali podle prezidenta Petra Pavla jasný signál – chtějí změnu. „Zvítězila demokracie. Je to dobrá zpráva pro Evropu," uvedl na síti X. Pogratuloval vítězi voleb Péteru Magyarovi a jeho hnutí Tisza a zároveň ocenil, že dosavadní premiér Viktor Orbán bezprostředně uznal porážku a oznámil odchod do opozice.

„Bylo to kvůli zásahu z ministerstva obrany,“ uvedl pro Aktuálně.cz jeden z vysoce postavených důstojníků ozbrojených sil. „Nedovolili nám to. Co víc k tomu mám říct,“ dodal další z vojáků z centrálního velitelství.

Vztahy mezi vládou a Hradem jsou aktuálně napjaté. Situace v posledních dnech eskaluje kvůli neshodám ohledně delegace na nadcházející summit Severoatlantické aliance (NATO) v Turecku. Česko chce reprezentovat premiér Andrej Babiš (ANO) společně s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé) a ministrem obrany Jaromír Zůna (za SPD). Na summit chce však jet také Pavel, který se zúčastnil všech dosavadních summitů NATO od zvolení prezidentem.

