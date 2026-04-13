„Zvítězila demokracie.“ Pavel reaguje na drtivou porážku Orbána
Maďarští voliči v parlamentních volbách vyslali podle prezidenta Petra Pavla jasný signál – chtějí změnu. „Zvítězila demokracie. Je to dobrá zpráva pro Evropu,“ uvedl na síti X. Pogratuloval vítězi voleb Péteru Magyarovi a jeho hnutí Tisza a zároveň ocenil, že dosavadní premiér Viktor Orbán bezprostředně uznal porážku a oznámil odchod do opozice.
Podle Pavla byly volby výjimečné i v evropském kontextu. Doprovázela je mimořádně vysoká účast, nejvyšší od pádu komunismu, a také výrazný zájem veřejnosti doma i v zahraničí. „Lidé volili mezi jasnými alternativami a rozhodli se pro změnu a evropské směřování,“ dodal prezident.
— Petr Pavel (@prezidentpavel) April 13, 2026
K vítězství Magyarovi pogratuloval také premiér Andrej Babiš, který přitom před volbami podporoval Viktora Orbána. Ten podle něj během svých 16 let ve funkci prosazoval silnější Evropu i maďarské národní zájmy. Gratulace přišly i od dalších českých politiků včetně vicepremiéra Karla Havlíčka.
Ministr zahraničí Petr Macinka upozornil, že Česko Orbánovou porážkou přichází o důležitého spojence v Evropské unii. S novou maďarskou vládou ale chce Praha usilovat o nadstandardní vztahy.
Podle téměř kompletních výsledků voleb má hnutí Tisza výrazný náskok. Po sečtení 98,9 procenta okrsků by mohlo získat 138 ze 199 mandátů, což by znamenalo ústavní většinu. Fidesz Viktora Orbána by měl obsadit 55 křesel.
Drtivé vítězství Pétera Magyara a jeho strany Tisza v maďarských volbách bylo podle politologů výsledkem kombinace ekonomické nespokojenosti a silné poptávky po změně. Voliči podle nich odmítli systém, který za 16 let vybudoval premiér Viktor Orbán, a dali přednost reformám i návratu země blíže k Evropské unii.
