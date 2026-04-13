„Zvítězila demokracie.“ Pavel reaguje na drtivou porážku Orbána

Maďarští voliči v parlamentních volbách vyslali podle prezidenta Petra Pavla jasný signál – chtějí změnu. „Zvítězila demokracie. Je to dobrá zpráva pro Evropu,“ uvedl na síti X. Pogratuloval vítězi voleb Péteru Magyarovi a jeho hnutí Tisza a zároveň ocenil, že dosavadní premiér Viktor Orbán bezprostředně uznal porážku a oznámil odchod do opozice.

Podle Pavla byly volby výjimečné i v evropském kontextu. Doprovázela je mimořádně vysoká účast, nejvyšší od pádu komunismu, a také výrazný zájem veřejnosti doma i v zahraničí. „Lidé volili mezi jasnými alternativami a rozhodli se pro změnu a evropské směřování,“ dodal prezident.

K vítězství Magyarovi pogratuloval také premiér Andrej Babiš, který přitom před volbami podporoval Viktora Orbána. Ten podle něj během svých 16 let ve funkci prosazoval silnější Evropu i maďarské národní zájmy. Gratulace přišly i od dalších českých politiků včetně vicepremiéra Karla Havlíčka.

Stanislav Šulc: Fluidní Visegrádská čtyřka aneb Když si Maďarsko, Polsko, Česko a Slovensko prohazují role

Maďaři chtějí změnu a při rekordní volební účasti nechali Pétera Magyara převálcovat Viktora Orbána. Situace tak zračí výměnu rolí v další ze zemí Visegrádské čtyřky. Ale zároveň by se Magyar měl poučit z toho, jak jeho předchůdci v Česku či na Slovensku selhali.

Ministr zahraničí Petr Macinka upozornil, že Česko Orbánovou porážkou přichází o důležitého spojence v Evropské unii. S novou maďarskou vládou ale chce Praha usilovat o nadstandardní vztahy.

Podle téměř kompletních výsledků voleb má hnutí Tisza výrazný náskok. Po sečtení 98,9 procenta okrsků by mohlo získat 138 ze 199 mandátů, což by znamenalo ústavní většinu. Fidesz Viktora Orbána by měl obsadit 55 křesel.

Drtivé vítězství Pétera Magyara a jeho strany Tisza v maďarských volbách bylo podle politologů výsledkem kombinace ekonomické nespokojenosti a silné poptávky po změně. Voliči podle nich odmítli systém, který za 16 let vybudoval premiér Viktor Orbán, a dali přednost reformám i návratu země blíže k Evropské unii.

Česko dnes navenek často mluví dvěma hlasy. Prezidentským a vládním. Zatímco dřív obě linie působily souběžněji, dnes je čím dál zřetelnější, že se jejich trajektorie rozcházejí. A čím větší je mezi nimi odstup, tím méně je jasné, kam vlastně země směřuje.

Akcie české zbrojařské skupiny Colt CZ budou nově obchodovány také na nizozemské burze Euronext Amsterdam. Na regulovaném trhu by se s nimi mělo začít obchodovat od 15. dubna. Akcie se už obchodují na pražské burze a mezi oběma trhy budou plně zastupitelné.

Podle generálního ředitele Radka Musila jde o významný krok v dalším rozvoji firmy. „Dokončení duálního listingu na burze Euronext Amsterdam představuje významný milník,“ uvedl. Pražská burza, kde je Colt CZ kotována od června 2020, podle něj zůstává pro společnost strategicky klíčová. Duální listing schválila valná hromada minulý týden, v Amsterdamu se akcie budou obchodovat pod označením COLT, přičemž identifikační číslo ISIN zůstává stejné.

Firma už dříve uvedla, že prostředky z navýšení kapitálu chce využít na další investice a akvizice. Na stejné burze se od letošního ledna obchodují také akcie jiné české zbrojovky Czechoslovak Group (CSG), které po vstupu na trh krátkodobě výrazně posílily.

Růst díky akvizicím

Colt CZ v posledních letech výrazně rostl i díky akvizicím. V roce 2021 koupil amerického výrobce zbraní Colt a o rok později přijal současný název. Mezi další klíčové transakce patří například nákup výrobce munice Sellier & Bellot za více než 7,8 miliardy korun nebo převzetí většinového podílu ve společnostech Synthesia Nitrocellulose a Synthesia Power, kde hodnota transakce po odečtení dluhů dosáhla deseti miliard korun.

Skupina sídlí v Česku a zaměstnává zhruba 4500 lidí v několika zemích včetně USA, Kanady či Švédska. Zaměřuje se na výrobu střelných zbraní, střeliva a nitrocelulózy a své produkty prodává pod řadou známých značek, například Colt, Česká zbrojovka nebo Sellier & Bellot. Hlavním akcionářem je holding Česká zbrojovka Partners SE, který podle médií ovládá podnikatel René Holeček.

Za loňský rok Colt CZ vykázal výnosy 23,4 miliardy korun, meziročně o 4,6 procenta více. Čistý zisk přesáhl dvě miliardy korun a meziročně vzrostl téměř o 96 procent.

Trump se pustil do papeže. Tvrdí, že souhlasí s íránskými jadernými zbraněmi

Lev XIV. by mi měl být vděčný za zvolení papežem, vzkázal americký prezident Donald Trump do Vatikánu. Papež má podle něj slabé postoje v zahraniční politice a vůči kriminalitě. Papeže, který pochází z Chicaga, na své síti Truth Social vyzval, aby přestal být politikem a nepodbízel se radikální levici. Novinářům pak Trump řekl, že není jeho velkým fanouškem, napsala agentura AFP.

„Papež Lev je slabý ohledně kriminality a hrozný v zahraniční politice,“ uvedl Trump. Podle něj papež souhlasí s tím, aby Írán měl jaderné zbraně. Takový postoj papež ani vatikánská diplomacie ale nikdy neuvedli. „Nechci papeže, který kritizuje prezidenta Spojených států, protože dělám to, kvůli čemuž jsem byl zvolen,“ dodal Trump.

Papež Lev XIV. v minulosti kritizoval například zadržování migrantů ve Spojených státech ze strany Úřadu pro imigraci a cla (ICE). Papež také odmítá válku na Blízkém východě, jako ostatně další konflikty, například na Ukrajině. V pátek papež uvedl, že žádná příčina nemůže ospravedlnit válku. Podle něj Ježíš „nikdy nestojí na straně těch, kteří dříve svírali meče a dnes shazují bomby“.

„Papež by se měl přestat podbízet radikální levici“

„Lev by se měl jako papež vzpamatovat, řídit se zdravým rozumem, přestat se podbízet radikální levici a soustředit se na to, aby byl skvělým papežem a ne politikem,“ uvedl Trump na adresu hlavy katolické církve. Americký prezident dodal, že se mu víc líbí papežův bratr Louis Prevost, protože je příznivcem jeho hnutí MAGA (Učiňme Ameriku opět skvělou).

„Nejsem velkým fanouškem papeže Lva,“ řekl Trump novinářům. Podle něj je papež hodně liberální, což v americké politické debatě znamená, že je na opačné straně, než konzervativci. Trump se také domnívá, že papež „nevěří v boj proti kriminalitě“.

Americký prezident v textu na síti Truth Social také podal svou interpretaci loňského konkláve, které zvolilo v květnu papežem amerického kardinála Roberta Prevost, současného Lva XIV.. Podle Trumpa si kardinálové vybrali za papeže Američana, protože se domnívali, že bude lépe vycházet s Trumpem. „Kdybych nebyl v Bílém domě, tak by Lev nebyl ve Vatikánu,“ uvedl Trump.

Analytici poměrů ve Vatikánu naopak poukazovali na to, že americký pas mohl být ve volbě papeže pro Prevosta spíše přítěží. Katolická církev totiž dlouho měla ostych zvolit do svého čela občana země, která je velká mezinárodní mocnost.

Lev XIV. je prvním papežem v dějinách katolické církve, který se narodil na území Spojených států. Během svého života však dlouhou působil i v Peru a před zvolením do čele katolické církve také několik let ve Vatikánu. Konkláve, tedy shromáždení kardinálů, ho zvolilo papežem loni 8. května po úmrtí papeže Františka.

