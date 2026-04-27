Balkán do EU do roku 2030? Slovinský exprezident Pahor volá po urychleném vstupu
Západní Balkán má podle bývalého slovinského prezidenta Boruta Pahora dostat jasný termín pro vstup do Evropské unie. Navrhuje, aby se ve všech kandidátských zemích nejpozději do roku 2030 konala hlasování o členství v EU. Podle něj je urychlení rozšíření Unie geopolitickou nutností.
Na konferenci Institutu přátel západního Balkánu v Lublani Pahor prohlásil, že region bez plné integrace do Evropské unie nedosáhne trvalého míru ani udržitelného rozvoje. Současně vyzval i k reformám uvnitř samotné EU, aby byla na další rozšíření připravena.
Černá Hora je nejblíže EU
Podle současných odhadů mají ale reálnou šanci vstoupit do Unie do roku 2030 pouze dvě ze šesti kandidátských zemí regionu. Nejblíže je Černá Hora, která by se podle odhadů mohla stát členem už v roce 2028, pokud letos úspěšně dokončí přístupová jednání. Podobnou šanci má i Albánie.
Zbytek regionu naráží na vážné překážky. Kosovo stále neuznává pět členských států EU, Severní Makedonii blokuje Bulharsko, Bosnu a Hercegovinu brzdí vnitřní spory a Srbsko čelí kritice kvůli demokratickým deficitům spojeným s vládnutím prezidenta Aleksandara Vučiče.
Pahorův návrh tak otevírá debatu, zda Evropská unie dokáže zrychlit rozšiřování v době rostoucí geopolitické nejistoty.