Stanislav Šulc: Babiš versus Fiala? Průzkumy ukazují úplně jiné souboje

První prázdninový průzkum veřejného mínění je tu a přináší zajímavé výsledky. ANO zatím ještě nemíří do fáze, že by bez něj nešlo sestavit vládu. Ale původní koalice by to již měla velmi těžké. A vlastně vůbec nejde o to, jestli vyhraje Babiš, nebo Fiala. Ale jak uspějí menší strany.

Volby se blíží rychleji, než by si chtěly strany přiznat. A to, myslím, platí obecně. Vládní koalici se nedaří stáhnout náskok ANO. Jenomže ani hnutí Andreje Babiše se nedaří dosáhnout potřebné jistoty, že bez něj nepůjde sestavit vládu s většinovou podporou sněmovny. Hodně bude záležet na zisku SPD, STAN a Pirátů.

A ještě podstatnější budou výsledky doposud neparlamentních partají. Těsně pod pěti procenty jich opět může skončit tolik, že to stejně jako minule postaví výsledky voleb trochu na hlavu. Psychologická válka, kterou strany nyní rozpoutají, bude zajímavější, než se možná ještě před měsícem dvěma zdálo. Tak co má tedy cenu sledovat? Zde jsou aktuálně podstatné předvolební body a jejich možné scénáře.

ANO vs. Spolu? Zapomeňte

Ačkoli si to zatím nikdo nechce přiznat, říjnové volby nebudou střetem mezi ANO a koalicí Spolu. Respektive samozřejmě toto jsou dva pomyslné póly, přičemž finální vláda velmi pravděpodobně vznikne na půdorysu jednoho z těchto pólů. Ale ten klíčový střet o konkrétního voliče tyto dvě partaje již dávno nehrají.

Jsou totiž již přinejmenším čtyři pět let dostatečně vyprofilované a pravděpodobnost, že by se v posledních měsících před volbami volič rozhodoval mezi tím, zdali „to“ hodí Andrejovi, či Fialovi, není pravděpodobný. Paradoxně oba tyto politické subjekty v současnosti nejvíce bojují s těmi, s nimiž po volbách velmi pravděpodobně budou chtít (nebo možná spíše muset) sestavovat vládu. Tedy ANO bojuje s SPD, Motoristy, Stačilo, Přísahou. ODS, pardon, Spolu pak usiluje o voliče STAN a navzdory tomu, že to nejspíš ani neví, a už vůbec nic pro to nedělá, tak také o část voličstva Pirátů.

Jednobarevná vláda ANO? Spíš ne

ANO je na čele pelotonu, o tom není sporu, ačkoli se všichni neustále uklidňují tím, že do voleb je ještě spousta času (ne, není) a že velká část voličů ještě není rozhodnuta (to sice možná pravda je, ale fandové vládních stran by se neměli tímto příliš chlácholit, protože se jim to jenom vymstí).

Že ANO vyhraje volby je velmi pravděpodobné, tedy co se týče prostého součtu hlasů a počtu poslanců ve sněmovně. Ale Babišovi a jeho týmu jde o něco jiného – chtějí vládnout, takže potřebují dosáhnout podpory 101 poslaneckých hlasů (tedy pokud při hlasování o důvěře dokáže přijít všech 200 poslanců). A to už tak snadné není, zvláště když se lidé kolem šéfa hnutí netají tím, že ideálem by byla jednobarevná vláda. Za určité konstelace by k tomu mělo ANO stačit zhruba nějakých 42 procent, což podle průzkumů není sice nemožné, ale ani to není nyní pravděpodobné. A tak se Babiš bude muset téměř jistě spokojit s koaličním partnerem až dvěma, což s sebou nese určité náklady.

Babiš jako nejlepší ministr financí?

Tím se dostáváme k oblíbené disciplíně: povolební scénáře. Těch je z pohledu ANO celá řada a bude záležet na tom, jak volby skutečně dopadnou. Ale jisté je, že pro ANO, respektive jeho nejvyšší vedení by byla ideální koaliční spolupráce ANO-Motoristé. Motoristé se totiž snaží profilovat jako „stará dobrá pravice“, kterou kdysi bývala ODS, než ji zaplavili brněnští progresivisté.

Tím by Babiš mohl pokračovat v populistické politice, kdy by doma říkal vše, co lidé chtějí slyšet, v Evropě by zase tolik zmatku nenadělal a rozhodně by se nemusel zatěžovat extremistickými nápady, jako je vystoupení z EU a NATO, případně jakési podivné paktování s dalšími zeměmi dnes snad již konečně zesnulé V4.

Ostatně i proto v nejtajnějším sejfu ANO, k němuž znají kód jen trio Babiš-Havlíček-Schillerová, leží zalepená obálka s nápisem Plán X. Ten počítá s tím, že po volbách se rozpadne Spolu, Fiala odejde z vedení strany a s reformující se ODS utvoří ANO jakousi vládu národního usmíření ve jménu bránění nástupu extrémistů do vlády. Mimochodem ODS to podmíní tím, že premiérem nebude Andrej Babiš, ale Karel Havlíček. A Babiš se opět stane ministrem financí. A bude v tom dobrý.

Minule milion hlasů, kolik letos?

O co totiž v průběhu léta skutečně půjde, bude boj o zrno menších stran. Motoristé a Stačilo! pro ně nepříjemně lavírují kolem pěti procent. Pomiňme, že pro Stačilo!, což je otevřeně koalice, by to mělo být likvidační, protože jejich trik s narychlo ustaveným hnutím, je na hraně ústavnosti. Ale nešť.

Pak tu máme dvě partaje, které zase lavírují kolem tří procent, což je Přísaha a SOCDEM. Pokud by všechna tato čtyři uskupení skončila mimo sněmovnu, opět by propadl poměrně výrazný počet stran. Minule to podle statistiků byl zhruba milion, letos to může být velmi podobné číslo. Velkým hráčům by to pomohlo, ačkoli nikdy není zcela jisté, jak přepočet hlasů dopadne (jak ostatně zjistil Andrej Babiš při minulých volbách, kdy zkrátka nedokázal zabránit většinové koalici).

Nepříjemné pro tyto menší strany je, že už zkrátka odkryly všechny trumfy, a přesto nedosáhly jistoty, která by jim vysněnou sněmovnu zajistila. V podobné situaci ale nejspíš jsou také Piráti, které minule poměrně radikálně oslabil pakt se STAN. Pokud se jim ale podaří voliče přesvědčit, aby jim ještě jednou šanci dali, pro strany ostentativně se vymezující vůči Andreji Babišovi to bude paradoxně výhoda, protože v aktuálním průzkumu mají Piráti téměř sedm procent a STAN téměř 11, takže by to mohlo dát „dohromady“ až 18 procent, proti minulým necelým 16.

Extrémisti se spojili. A co bude dál?

A pak tu je nevyzpytatelná SPD. Minule byla s výsledkem pod deset procent značně zklamaná, ale o to víc se začala sbližovat s ANO a Tomio Okamura pevně věří, že to budou právě on a Babiš, kdo budou rozhodovat o složení příští vlády.

Okamura pro to udělal maximum. Kontroverzní kampaň, z níž se stal virál a za niž je Okamura dokonce stíhán, takže téměř jako Jan Hus může do boje proti systému. Podstatnější bylo ale politické spojení se všemi národovci, kteří mají alespoň deset tisíc followerů na Facebooku a mají také nějaké to hnutí.

Tím si Okamura zajistil, že se vyhne blamáži z roku 2021, kdy SPD přišlo o spousty potenciálních voličů právě kvůli těmto osamělým vlkům. Stejná chyba se nesmí opakovat, a tak došlo k mesalianci všech národoveckých extrémistů, které spojuje zejména nedůvěra v systém, tedy Petra Fialu, abychom byli přesní. Ano, funguje to. Ale aktuálních cca 10,5 procenta preferencí není žádný zázrak, navíc ta čísla spíše klesají, než že by rostla. Bude to Okamurovi stačit?

Pokud bychom věřili všem předvolebním povídačkám, tak příští vládu pravděpodobně skutečně sestaví Andrej Babiš v roli premiéra a lídra největší strany spolu s Tomiem Okamurou v roli lídra druhé vládní strany. Dohromady by měli dát cca 45 procent, což by jim na majoritu bohatě stačilo. Jenomže nakonec může všechno být ne trochu, ale zcela jinak, než si dneska myslí i jednotliví lídři stran. Podzim ukáže.

