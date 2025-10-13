Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika Šéf německé tajné služby Jäger: Situace je kritická, Rusko může NATO napadnout kdykoliv

Šéf německé tajné služby Jäger: Situace je kritická, Rusko může NATO napadnout kdykoliv

Martin Jäger
ČTK
ČTK
ČTK

Rusko se nezalekne ani přímé konfrontace se Západem, pokud to bude považovat za nutné. Při veřejném slyšení šéfů tří německých tajných služeb ve Spolkovém sněmu to řekl předseda Spolkové zpravodajské služby (BND) Martin Jäger. Podle šéfa Spolkového úřadu pro ochranu ústavy (BfV) Sinana Selena stojí Rusko v poslední době za většinou sabotážních akcí v Německu a Evropě.

Evropa se podle Jägera nesmí nechat ukolébat předpověďmi, že by Rusko mohlo být připraveno Severoatlantickou alianci napadnout až v roce 2029. Situace je podle něj už nyní kritická. Současný stav označil Jäger také za „mrazivý mír“, který se může kdykoli změnit „v horkou konfrontaci“. Rusko přitom šéf vnější civilní tajné služby označil za agresivního protivníka, jehož cílem je podkopat evropskou bezpečnost a soudržnost a rozšířit svou sféru vlivu na západ.

Moskva podle Jägera k dosažení svých cílů využívá špionáže a sabotáže. To sice není nic nového, v poslední době ale její diverzní činnost dosáhla „nových kvalit“. Jakékoli ústupky si podle šéfa BND Rusko bude vykládat jako slabost.

Šéf vnitřní civilní tajné služby BfV Selen řekl, že souhlasí s názorem, „že ještě nejsme ve válce, ale už nežijeme ani v míru“. Podobně se před časem vyjádřil například německý kancléř Friedrich Merz. Rusko je přitom podle Selena v současnosti „hlavním původcem příprav a realizace sabotážních aktů v Německu a dalších evropských státech“.

Americká EPA chce zrušit omezení emisí skleníkových plynů

Lukáš Kovanda: Nové emisní povolenky musí „bolet“, jejich zastropování nedává Bruselu smysl

Názory

Pokud měly letošní tuzemské volby své „lithium“, jsou to bezesporu takzvané emisní povolenky pro domácnosti. Leckterá z nejexponovanějších předvolebních debat se kolem chystaného systému povolenek EU ETS 2 točila opravdu notně.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Komplexní hybridní hrozba

Také předsedkyně vojenské tajné služby MAD Martina Rosenbergová varovala, že Německo čelí „komplexní hybridní hrozbě“ a v minulých měsících se bezpečnostní situace dále zhoršila. Kromě vnějších nepřátel, kteří se snaží oslabit armádu, a tedy obranyschopnost Německa, představují podle Rosenbergové ohrožení také extremistické tendence uvnitř bundeswehru a mimo něj.

Šéfové trojice německých tajných služeb se každoročně účastní veřejného slyšení v kontrolním výboru německého Spolkového sněmu. Pro Jägera a Selena bylo dnešní slyšení premiérou. Bývalý velvyslanec Německa na Ukrajině, v Iráku či Afghánistánu Jäger byl do funkce jmenován v září, dosavadní místopředseda BfV Selen se předsedou tajné služby stal minulý týden. Rodák z Istanbulu Selen je prvním šéfem této tajné služby, který se nenarodil v Německu.

Související

Babiš nechce mít ve vládě „magory“, píše slovenský list

Andrej Babiš
ČTK
ČTK
ČTK

Šéf vítězného hnutí ANO v nedávných českých sněmovních volbách Andrej Babiš zvládá vyjednávání se dvěma možnými partnery o vytvoření vládní koalice a dělá kroky, aby v kabinetu neměl „magory“. Napsal to slovenský list Pravda k jednání ANO s hnutím SPD a s Motoristy. Pravda i další slovenská média informovala také o někdejších údajných rasistických, sexistických či homofobních výrocích čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka na sociálních sítích. Podle portálu Aktuality.sk Babiš o vládě vyjednává s amatéry.

„Babiš není strašidlo. Naopak, co se týče obsazení jednotlivých ministerstev, postupuje tak, aby se strašidly ve vládě neseděl,“ uvedla Pravda.

Podle listu není třeba šířit paniku ze směrování Česka někam na východ. „Nepochybně je to Babiš, kdo přinutil SPD ustoupit od záměru vypsat referendum o vystoupení z EU i z NATO. Dlouhá léta se přitom jevilo, že tato nacionalistická strana se svého záměru nevzdá za nic na světě,“ uvedl. Dodal, že Babišovi se rovněž podařilo přesvědčit lídra SPD Tomia Okamuru, aby do vlády navrhl experty bez stranické příslušnosti.

„Andrej Babiš to nemá lehké. Budoucí český premiér musí jednat s absolutními politickými amatéry, kteří oznamují veřejnosti své nehorázné cíle ještě předtím, než zasednou do vládních křesel, z nichž by je mohli uskutečňovat,“ napsal portál Aktuality.sk.

Portál v uvedené souvislosti psal o snaze Okamury získat pro SPD křeslo ministra vnitra a o jeho vyjádřeních ohledně výměny policejního prezidenta Martina Vondráška. Turka zase portál označil za osobu, která hajluje, fetuje a obhajuje ruského prezidenta Vladimira Putina.„Každý politik by měl být etalonem dodržování předpisů a zákonů, což Filip Turek rozhodně nesplňuje,“ uvedly Aktuality.sk, které připomněly rychlou jízdu Turka na dálnici, kterou politik sám zdokumentoval.

Článek českého Deníku N o údajných Turkových výrocích otiskl v dnešním vydání slovenský list Denník N.

Zlato a stříbro

Nejistota ohledně shutdownu v USA žene cenu zlata i stříbra vzhůru

Money

Cena zlata k okamžitému dodání vystoupala na rekordních 4059,30 dolaru (83 950 korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Informovala o tom agentura Reuters. Následně na další rekord vystoupala i cena stříbra, které se obchodovalo za 51,38 dolarů za oz. Na finančních trzích panuje nejistota kvůli omezení chodu federálních úřadů ve Spojených státech, který se označuje jako shutdown.

ČTK

Přečíst článek

Související

Filip Turek

Turek se rozpovídal o tom, kdo by mohl obsadit jednotlivá ministerstva. On sám by mohl být ministrem zahraničí

Politika

ČTK

Přečíst článek
Čestný předseda Motoristů Filip Turek
Aktualizováno

„Turkovy hlášky z minulosti jsou závažné.“ Babiš chce po Motoristech vysvětlení

Politika

ČTK

Přečíst článek

Nejistota ohledně shutdownu v USA žene cenu zlata i stříbra vzhůru

Zlato a stříbro
iStock
ČTK
ČTK

Cena zlata k okamžitému dodání vystoupala na rekordních 4059,30 dolaru (83 950 korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Informovala o tom agentura Reuters. Následně na další rekord vystoupala i cena stříbra, které se obchodovalo za 51,38 dolarů za oz. Na finančních trzích panuje nejistota kvůli omezení chodu federálních úřadů ve Spojených státech, který se označuje jako shutdown.

Takzvaný shutdown je důsledkem neschopnosti Kongresu dohodnout se na dalším financování federální vlády. Zlato je často označováno za takzvaný bezpečný přístav, který investoři vyhledávají v dobách politické i ekonomické nejistoty.

Americký prezident Donald Trump v pátek odpoledne sdělil novinářům v Oválné pracovně, že počet propuštěných federálních zaměstnanců bude „velký“. „Bude to zaměřeno na demokraty,“ řekl americký prezident. Zopakoval, že se zaměří na programy, o nichž se domnívá, že je upřednostňují demokratičtí politici.

Statisíce federálních pracovníků po dobu omezeného fungování amerických vládních úřadů nedostávají plat, měli by ho ale obdržet zpětně. Pracovníci, kteří jsou považováni za nezbytné, nadále pracují.

Lukáš Kovanda: Zelené sny střídá černá realita. Německý průmysl kolabuje a český s ním

Názory

Německý průmysl se propadl o dvacet let nazpět. Klíčovou roli v tom hrají emisní povolenky a obecně evropská zelená ideologie.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Strach investorů

Cena zlata se od začátku letošního roku zvýšila o více než 50 procent, za loňský rok vzrostla o 27 procent. K růstu letos přispívají nákupy kovu centrálními bankami, zvýšená poptávka po burzovně obchodovaných fondech (ETF) krytých zlatem, snížení úrokových sazeb americkou centrální bankou (Fed), slabší dolar a také rostoucí zájem drobných investorů. Ti hledají zajištění v době sílícího geopolitického a obchodního napětí. Podle analytiků podporuje růst ceny také strach investorů, aby nezůstali pozadu.

Stříbro minulý týden poprvé zdolalo rekord z roku 1980, který činil 50,35 dolarů za unci. Kov používaný ve šperkařství, v průmyslu i jako kov investiční těží z rostoucí poptávky po bezpečných aktivech, z omezené nabídky i z růstu ceny zlata. Cenu v poslední době tlačí vzhůru nedostatek volně dostupného stříbra na klíčovém londýnském trhu. Zároveň se prudce zvyšují náklady na půjčky tohoto kovu.

V roce 1980 to byli bratři Huntovi, ropní magnáti a nechvalně známí spekulanti z Texasu, jejichž strach z inflace a víra ve stříbro jako uchovatele bohatství je přiměly k pokusu ovládnout globální trh. Nahromadili více než 200 milionů uncí stříbra, čímž cenu vytlačili těsně nad 50 dolarů za unci. Pak ale cena prudce klesla a zastavila se u 11 dolarů za unci. Pokud by se vzal v úvahu vliv inflace, pak má současné nominální maximum u ceny stříbra hodnotu zhruba jedné čtvrtiny maxima z roku 1980, uvedla agentura Bloomberg.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Doporučujeme