Němci posilují. Plánují rozsáhlé investice do armády

Německá vláda kancléře Friedricha Merze plánuje rozsáhlé investice do armády. Jak vyplývá ze směrnice generálního inspektora bundeswehru Carstena Breuera, do které měla možnost nahlédnout agentura Reuters, chce se armáda soustředit na posílení zejména protivzdušné obrany. Podle portálu Politico patří mezi priority i schopnost udeřit proti cílům v hloubi nepřátelského území.

Německo se po ruské invazi na Ukrajinu rozhodlo podobně jako další západní země výrazně posílit své vojenské kapacity a navýšit investice do obrany.

Breuer ve směrnici podle Reuters nařizuje, aby armáda byla do roku 2029 plně vybavena zbraněmi a dalším materiálem. Stát se tak má díky financím získaným po uvolnění takzvané dluhové brzdy. Rok 2029 jako termín, kdy musí být německá armáda připravena čelit možné ruské hrozbě, zmínili Breuer i spolkový ministr obrany Boris Pistorius již v loňském roce.

Nejvyšší prioritou je podle Breuera ochrana před vzdušnými útoky, investice tak půjdou mimo jiné do protiraketové obrany, protivzdušné obrany krátkého a středního dosahu a také do ochrany proti dronům a dronovým rojům.

Podle serveru Politico Breuer oznámil rovněž investice do schopnosti přesně udeřit v hloubi území nepřítele. Portál t-online uvedl, že se tím myslí vývoj a pořízení zbraní s dosahem přes 500 kilometrů. Dosah přes 500 kilometrů nyní německé armádě umožňují střely s plochou dráhou letu Taurus, které v současné době procházejí modernizací.

Bundeswehr rovněž získá více munice, nakoupí bojové drony a zaměří se na obranu v rámci Severoatlantické aliance posílením kapacit dalekonosného dělostřelectva, ženijního vojska a logistických schopností.

Německo po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022 spustilo rozsáhlou modernizaci armády. Tento týden Merz prohlásil, že země plánuje ročně investovat do armády 3,5 procenta hrubého domácího produktu (HDP) a do vojensky využitelné infrastruktury dalších 1,5 procenta HDP. Nyní dává Německo na zbrojení dvě procenta HDP, což je současný cíl NATO.