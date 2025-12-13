„Ostuda začíná“. Babišův výrok o financování Ukrajiny vyvolal kritiku politiků končící vlády
Politici stran končící vlády považují vyjádření designovaného premiéra Andreje Babiše (ANO) k financování Ukrajiny za ostudu či nebezpečný obrat české zahraniční politiky. Babiš ve videu na síti X řekl, že Evropská komise musí najít jiné způsoby financování Ukrajiny, Česko podle něj nemá peníze pro jiné státy a nebude za nic ručit.
Finančními potřebami Ukrajiny v letech 2026 a 2027 se bude zabývat summit EU, který začne příští týden ve čtvrtek. Evropská komise pro jednání navrhla dvě možnosti, první je půjčka od Evropské unie, druhou reparační půjčka zajištěná zmrazenými ruskými aktivy. Ukrajina od února 2022 čelí ruské vojenské agresi.
Babiš řekl, že souhlasí s belgickým premiérem Bartem De Weverem, se kterým se ve čtvrtek setkal v Bruselu. „Evropská komise musí najít jiné způsoby financování Ukrajiny,“ uvedl. „Nemáme peníze pro jiné státy a to musí vyřešit Evropská unie jiným způsobem, ale my jí nebudeme ručit za nic, ani tam nebudeme dávat peníze,“ dodal.
Premiér v demisi Petr Fiala (ODS) označil rozhodnutí designovaného předsedy vlády Andreje Babiše (ANO) neposkytnout finanční pomoc Ukrajině za sobecký a nezodpovědný přístup, který ohrožuje nejen bezpečnost České republiky, ale i její prosperitu. Citovala ho Česká televize.
„Myslím, že bohatší a zodpovědnější evropské státy si na to příště vzpomenou, například při tvorbě sedmiletého evropského rozpočtu. A to nebude pro ČR dobré,“ varoval Fiala před důsledky Babišova rozhodnutí v textové zprávě pro ČT. O prosperitě a ekonomických přínosech české pomoci Ukrajině dříve zástupci končící vlády mluvili v souvislosti s dodávkami českých zbrojovek pro napadenou zemi, což Česku přináší pracovní místa a daňové příjmy. Pomoc Ukrajině podle nich podpoří také zapojení českých firem do poválečné obnovy země.
Končící ministr zemědělství a předseda KDU-ČSL Marek Výborný Babišovy výroky označil za ostudu a ohrožení bezpečnostních i ekonomických a obchodních zájmů ČR. „Pokud se ČR nebude podílet na pomoci napadené Ukrajině, pokud nezůstaneme aktivní součástí koalice ochotných, pokud nebudeme koordinovat muniční iniciativu, uškodíme na prvním místě sami sobě,“ napsal na síti X.
„Ostuda začíná. Když s něčím nesouhlasím, řeknu proč a navrhnu jiné řešení. Tak jsme se v Evropské unii chovali až dosud. Jako dospělý partner, ne jako další (maďarský premiér Viktor) Orbán,“ uvedl předseda hnutí STAN a ministr vnitra v demisi Vít Rakušan. „Někdo tomu říká pragmatismus, v Moskvě tomu říkají dobré zprávy... Dějiny nás už poučily, kolik stojí lhostejnost,“ reagoval na Babišovo vyjádření místopředseda TOP 09 Jiří Pospíšil.
Ostuda začíná. Když s něčím nesouhlasím, řeknu proč a navrhnu jiné řešení. Tak jsme se Evropské unii chovali až dosud. Jako dospělý partner, ne jako další Orbán. pic.twitter.com/8GHmkRAiPw— Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) December 13, 2025
Místopředseda ODS a končící ministr dopravy Martin Kupka považuje vyjádření za nebezpečný obrat české zahraniční politiky. „Zatímco my jsme Ukrajině v nejtěžších chvílích pomáhali, nastávající předseda vlády už od začátku hledá cestu, jak se od podpory Ukrajiny distancovat,“ napsal na X. Europoslankyně Veronika Vrecionová (ODS) Babišovo vyjádření označila za ostudu a zbabělost. „Nový premiér od prvního dne řeší, jak Ukrajině nepomáhat a zatleská mu maximálně tak (ruský prezident Vladimir) Putin, Orbán a (slovenský premiér Robert) Fico,“ uvedla.
„Vyjádření designovaného premiéra Babiše bohužel potvrzuje odklon české zahraniční politiky od prosazování a obrany tradičních hodnot a principů v mezinárodních vztazích směrem ke zbabělosti, sobectví a nezodpovědnosti, které bude vydáváno za moudré a pragmatické rozhodnutí,“ řekl dnes České televizi ministr pro evropské záležitosti v demisi Martin Dvořák (STAN). Končící ministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS) dnes ČTK sdělil, že jednání v rámci EU se nesmí stát záminkou pro zdržování pomoci, kterou Ukrajina nutně potřebuje.
