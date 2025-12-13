Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika „Ostuda začíná“. Babišův výrok o financování Ukrajiny vyvolal kritiku politiků končící vlády

„Ostuda začíná“. Babišův výrok o financování Ukrajiny vyvolal kritiku politiků končící vlády

Andrej Babiš
ČTK
ČTK
ČTK

Politici stran končící vlády považují vyjádření designovaného premiéra Andreje Babiše (ANO) k financování Ukrajiny za ostudu či nebezpečný obrat české zahraniční politiky. Babiš ve videu na síti X řekl, že Evropská komise musí najít jiné způsoby financování Ukrajiny, Česko podle něj nemá peníze pro jiné státy a nebude za nic ručit.

Finančními potřebami Ukrajiny v letech 2026 a 2027 se bude zabývat summit EU, který začne příští týden ve čtvrtek. Evropská komise pro jednání navrhla dvě možnosti, první je půjčka od Evropské unie, druhou reparační půjčka zajištěná zmrazenými ruskými aktivy. Ukrajina od února 2022 čelí ruské vojenské agresi.

Babiš řekl, že souhlasí s belgickým premiérem Bartem De Weverem, se kterým se ve čtvrtek setkal v Bruselu. „Evropská komise musí najít jiné způsoby financování Ukrajiny,“ uvedl. „Nemáme peníze pro jiné státy a to musí vyřešit Evropská unie jiným způsobem, ale my jí nebudeme ručit za nic, ani tam nebudeme dávat peníze,“ dodal.

Reakce politiků

Premiér v demisi Petr Fiala (ODS) označil rozhodnutí designovaného předsedy vlády Andreje Babiše (ANO) neposkytnout finanční pomoc Ukrajině za sobecký a nezodpovědný přístup, který ohrožuje nejen bezpečnost České republiky, ale i její prosperitu. Citovala ho Česká televize. 

„Myslím, že bohatší a zodpovědnější evropské státy si na to příště vzpomenou, například při tvorbě sedmiletého evropského rozpočtu. A to nebude pro ČR dobré,“ varoval Fiala před důsledky Babišova rozhodnutí v textové zprávě pro ČT. O prosperitě a ekonomických přínosech české pomoci Ukrajině dříve zástupci končící vlády mluvili v souvislosti s dodávkami českých zbrojovek pro napadenou zemi, což Česku přináší pracovní místa a daňové příjmy. Pomoc Ukrajině podle nich podpoří také zapojení českých firem do poválečné obnovy země.

Končící ministr zemědělství a předseda KDU-ČSL Marek Výborný Babišovy výroky označil za ostudu a ohrožení bezpečnostních i ekonomických a obchodních zájmů ČR. „Pokud se ČR nebude podílet na pomoci napadené Ukrajině, pokud nezůstaneme aktivní součástí koalice ochotných, pokud nebudeme koordinovat muniční iniciativu, uškodíme na prvním místě sami sobě,“ napsal na síti X.

„Ostuda začíná. Když s něčím nesouhlasím, řeknu proč a navrhnu jiné řešení. Tak jsme se v Evropské unii chovali až dosud. Jako dospělý partner, ne jako další (maďarský premiér Viktor) Orbán,“ uvedl předseda hnutí STAN a ministr vnitra v demisi Vít Rakušan. „Někdo tomu říká pragmatismus, v Moskvě tomu říkají dobré zprávy... Dějiny nás už poučily, kolik stojí lhostejnost,“ reagoval na Babišovo vyjádření místopředseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

Místopředseda ODS a končící ministr dopravy Martin Kupka považuje vyjádření za nebezpečný obrat české zahraniční politiky. „Zatímco my jsme Ukrajině v nejtěžších chvílích pomáhali, nastávající předseda vlády už od začátku hledá cestu, jak se od podpory Ukrajiny distancovat,“ napsal na X. Europoslankyně Veronika Vrecionová (ODS) Babišovo vyjádření označila za ostudu a zbabělost. „Nový premiér od prvního dne řeší, jak Ukrajině nepomáhat a zatleská mu maximálně tak (ruský prezident Vladimir) Putin, Orbán a (slovenský premiér Robert) Fico,“ uvedla.

„Vyjádření designovaného premiéra Babiše bohužel potvrzuje odklon české zahraniční politiky od prosazování a obrany tradičních hodnot a principů v mezinárodních vztazích směrem ke zbabělosti, sobectví a nezodpovědnosti, které bude vydáváno za moudré a pragmatické rozhodnutí,“ řekl dnes České televizi ministr pro evropské záležitosti v demisi Martin Dvořák (STAN). Končící ministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS) dnes ČTK sdělil, že jednání v rámci EU se nesmí stát záminkou pro zdržování pomoci, kterou Ukrajina nutně potřebuje.

Giorgia Meloniová

Jednota EU se tříští. Itálie se přidává k Belgii a brzdí plán na využití ruských aktiv

Politika

Evropská unie se opět dostává pod tlak v klíčové otázce financování pomoci Ukrajině. Krátce před důležitým prosincovým summitem EU, kde by se mělo rozhodnout o dalším finančním balíku pro Kyjev, Itálie vstoupila do skupiny zemí, které odmítají plán Evropské komise použít zmrazená ruská aktiva k podpoře Ukrajiny, informoval server Politico.

nst

Přečíst článek

Boje mezi Thajskem a Kambodžou pokračují i po příměří oznámeném Trumpem

Trumpův apel na mír nepomohl. Boje mezi Thajskem a Kambodžou pokračují

Politika

Boje mezi Thajskem a Kambodžou pokračují i po termínu, který jako dohodnutý čas jejich ukončení oznámil americký prezident Donald Trump. Uvedli to lídři obou zemí, kteří se opět vzájemně obvinili z rozdmýchávání násilností, napsala agentura Reuters.

ČTK

Přečíst článek

Související

Andrej Babiš

Babiš se přidal k Belgii. EU musí najít jiné zdroje financí pro Ukrajinu, za nic ručit nebudeme, uvedl

Politika

ČTK

Přečíst článek
Šéf ANO Andrej Babiš

Pokud Babiš nevysvětlí střet zájmů, mimořádnou schůzi asi zopakujeme, hlásí budoucí opozice

Politika

ČTK

Přečíst článek

RECENZE: Poctivé jídlo, vlastní pivo a nejlepší Beef Wellington v Praze. To je FUZE

FUZE
Zdeněk Pečený/Newstream
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Masaryčka přitahuje pozornost architekturou i energií. FUZE, restaurace a pivovar v jejím srdci, se prezentují jako moderní, živý podnik. Jenže tentokrát vizuální ambice nezakrývají slabiny kuchyně — naopak. Jídlo je poctivé, výrazné a v některých momentech až překvapivě skvělé.

Atmosféra a první dojmy

FUZE působí dojmem velkého městského podniku, kde se potkává byznysová Praha s turisty, dobrým jídlem a energií nové čtvrti. Prostor je hlučnější, ale stylový, s otevřenou kuchyní, hliněnými pecemi a dominující červenou ocelovou konstrukcí Masaryčky. Servis je během večera svižný a většinou pozorný, přestože podnik jede ve vysokém tempu.

Jako aperitiv dávám tradiční Negroni — jedno z měřítek, jak podnik přistupuje ke klasice. Tady je odpověď jednoduchá: poctivě. Negroni i espresso martini, které si dávám k dezertu, stojí shodně 195 korun, jsou dobře vyvážené, správně namíchané a příjemně odstartují celý večer. FUZE je sice hlavně o jídle a pivu, ale bar rozhodně není jen doplněk.

FOTOGALERIE: Podívejte se do podniku FUZE

Hlavní bar restaurace FUZE s industriálním designem a výčepem vlastních piv Otevřený interiér FUZE v budově Masaryčka Nabídka piv a nápojů, která doplňuje kuchyni vlastním pivovarem 16 fotografií v galerii

Předkrmy

Hovězí tatarák je přesně takový, jaký má být: čistá chuť masa, bez zbytečných efektů, doplněná výbornou topinkou opečenou na hovězím loji. Je to jídlo, které se nevnucuje, ale uspokojí na první dobrou.

Paštika z kachních foie gras patří mezi ty momenty, kvůli kterým si člověk návštěvu zapamatuje. Ve tvaru stylizované lebky působí efektně, ale hlavně výborně chutná. Jemné foie gras doplňuje želé z piva Kasteel Rouge a višňová omáčka, opečená máslová brioška drží celek pohromadě. Je to přepychový předkrm za velmi férových 315 korun.

Beef Wellington

Beef Wellington v Praze miluju, ale zároveň vím, že je to jeden z nejtěžších pokrmů, na kterém většina restaurací ztroskotá. Buď je maso suché, těsto se rozpadá, nebo se ztrácí chuť. Zkrátka něco je vždy špatně.

FUZE mě překvapilo už vizuálně — porce působila krásně kompaktně — ale skutečný moment přišel až po rozkrojení. Maso bylo dokonale růžové a šťavnaté, duxelles hutná a výrazná, ale nevlhká, takže těsto zůstalo křupavé a drželo tvar. Lanýžové tóny dodávaly pokrmu noblesu bez toho, aby přebíjely chuť masa. Koňaková omáčka vše spojila do luxusního, přesto neokázalého celku.

A teď pointa: Beef Wellington ze svíčkové stojí 659 korun. Při téhle kvalitě je to cena, kterou by leckde nastavili o třetinu až polovinu vyšší. V poměru výkon–cena jeden z nejlepších steakových zážitků v centru Prahy.

Prezentace surovin v restauraci Field

Michelinské hvězdy nově září nad Brnem, Zlínem i Olomoucí. Hned dvě získal Jan Knedla

Enjoy

Poprvé v historii se renomovaný průvodce Michelin zaměřuje na celé Česko. Anonymní inspektoři projeli republiku od hor po vinařské oblasti, aby odhalili podniky, které mohou stát po boku evropské špičky.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Další chody drží solidní úroveň

Shrimp roll je sám o sobě malá show — velká porce argentinských krevet v máslové briošce, doplněná hranolkami a koktejlovou omáčkou s koňakem. „Ďábelská“ cena 666 korun tomu dodává trochu humoru, ale kvalita ji obhajuje.

Kuře z hliněné pece je šťavnaté, rovnoměrně propečené a aromatické, i když přílohy působí spíše klasicky. Dezerty neurazí, spíš potěší; karamelový trhanec se švestkami je z těch, které vás zahřejí nejen díky chuti, ale i vzpomínkou na domácí kuchyni.

Verdikt

FUZE není fine dining, ale ani se na něj nehraje. Je to moderní pražský podnik, který nabízí poctivé jídlo, vlastní pivo, příjemně udělané koktejly a několik pokrmů, kvůli kterým má smysl se vracet. A především: kdo v Praze hledá opravdu dobrý Beef Wellington, bude tady plesat štěstím.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Nová restaurace na střeše Masaryčky

Na střeše zlaté Masaryčky je nová restaurace. Láká na těstoviny z chleba a luxusní šampaňské

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Prezentace surovin v restauraci Field

Michelinské hvězdy nově září nad Brnem, Zlínem i Olomoucí. Hned dvě získal Jan Knedla

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Kro Libeň

KRO vs. Ambiente? Pražská gastro scéna má nového velkého hráče, který staví na grilovaných kuřatech a kombuše

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Starship, AI i Měsíc. SpaceX láká investory na vesmírnou expanzi

SpaceX
ČTK
nst
nst

Muskova společnost SpaceX se přiblížila k možnému vstupu na burzu. Agentura Bloomberg uvádí, že firma připravuje interní prodej akcií, který oceňuje výrobce raket a satelitních systémů zhruba na 800 miliard dolarů. Jde o další krok směrem k potenciální primární veřejné nabídce akcií, která by se mohla uskutečnit v příštím roce.

V interním sdělení zaměstnancům a akcionářům, do něhož měl server Bloomberg možnost nahlédnout, SpaceX uvedla, že zvažuje veřejnou nabídku akcií s cílem financovat mimořádně ambiciózní projekty. Patří mezi ně výrazné zvýšení počtu letů vyvíjené rakety Starship, budování datových center pro umělou inteligenci na oběžné dráze a také vznik stálé základny na Měsíci.

Padne rekordní ocenění?

Cena akcie v aktuální sekundární nabídce byla stanovena na 421 dolarů, což je téměř dvojnásobek oproti ceně 212 dolarů z letošního července, kdy byla firma oceněna na 400 miliard dolarů. Nové ocenění tak překonává dosavadní rekord 500 miliard dolarů, kterého dosáhla společnost OpenAI letos na podzim, a činí ze SpaceX znovu nejhodnotnější soukromou firmu na světě.

Elon Musk
Aktualizováno

Musk vrací úder: Evropské komisi zablokoval inzerci na X. A ozval se i Trump

Zprávy z firem

Sociální síť X, kterou vlastní miliardář Elon Musk, zablokovala Evropské komisi možnost na této platformě inzerovat. Rozhodla o tom několik dní poté, co Evropská komise udělila X pokutu 120 milionů eur (2,9 miliardy korun) kvůli nedostatečné transparentnosti. Uvedl to server zpravodajské televize BBC. Americký prezident Donald Trump v pondělí večer pokutu evropských úřadů označil za ošklivou.

ČTK

Přečíst článek

Podle dřívějších informací Bloombergu by případné IPO mohlo firmě vynést více než 30 miliard dolarů, což by z něj učinilo největší burzovní debut v historii. Celkové ocenění společnosti by se při uvedení na burzu mohlo přiblížit až 1,5 bilionu dolarů, tedy úrovni, na níž se při rekordním vstupu na burzu v roce 2019 pohybovala saúdskoarabská ropná společnost Saudi Aramco.

Finanční ředitel SpaceX Bret Johnsen však v interní komunikaci upozornil, že načasování IPO ani výsledná valuace nejsou jisté a firma se nakonec může rozhodnout veřejnou nabídku nerealizovat. SpaceX pravidelně dvakrát ročně umožňuje zaměstnancům a dalším akcionářům prodávat nebo přikupovat podíly, přičemž současná transakce je vnímána jako příprava na vstup na kapitálové trhy.

SpaceX v současnosti dominuje globálnímu kosmickému průmyslu. Je nejaktivnějším provozovatelem raketových startů na světě, především díky nosné raketě Falcon 9, a zároveň lídrem v poskytování satelitního internetu prostřednictvím sítě Starlink, která obsluhuje miliony zákazníků po celém světě.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

SpaceX a její první civilní posádka ve vesmíru

Největší v historii. SpaceX by mělo vstoupit na burzu už příští rok a změnit dějiny burzy

Trhy

Stanislav Šulc

Přečíst článek
Tvůrce ChatGPT míří do nejvyšší ligy. Prodej akcií by jej zařadil po bok SpaceX.

Tvůrce ChatGPT míří do nejvyšší ligy. Prodej akcií by jej hodnotou zařadil po bok SpaceX

Trhy

Dušan Kütner

Přečíst článek
Doporučujeme