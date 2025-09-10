Na střeše zlaté Masaryčky je nová restaurace. Láká na těstoviny z chleba a luxusní šampaňské
Praha má novou kulinární destinaci. Jedenáct pater nad ulicemi hlavního města, na střeše Masaryčky je nová restaurace, která láká středomořskou a skandinávskou kuchyni.
Masaryčka, která vyrostla na místě brownfieldu u Masarykova nádraží, patří k těm nejodvážnějším pražským architektonickým projektům poslední dekády. Vedle kanceláří, mezi kancelářské nájemce patří prestižní firmy jako Fio Bank nebo Veolia, tam vznikla řada gastronomických podniků - pizzeria L’Osteria, Sakura’s, FÚZE restaurants, Ollies, LOKA café nebo IF Café. Nově tuto nabídku doplňuje fine dining Reason.
Aspiruje nový podnik na michelinskou hvězdu?
Její šéfkuchař Jan Horák sbíral zkušenosti v michelinských restauracích v Německu a Švýcarsku, vařil v luxusních resortech v Abú Zabí a po návratu do Česka vedl pražskou restauraci Augustine na Malé Straně. Stál i v čele juniorského národního týmu kuchařů, který dovedl k historicky nejlepším výsledkům na kuchařské olympiádě.
Jeho degustační menu kombinuje severskou gastronomii s chutěmi Jadranu. Vedle výjimečných surovin tu mají místo i zdánlivě obyčejné ingredience. Typickým příkladem je pasta ze starého chleba servírovaná se sýrem Pecorino Pepato.
Restaurace má kapacitu 40 hostů, rooftop lounge dalších 60. Díky omezenému počtu míst může Reason stavět na vysoké exkluzivitě a osobním přístupu. Součástí konceptu je i servis přímo od kuchařů, kteří hostům představují své vlastní chody. Obědové menu o třech chodem vyjde na tisíc korun, degustační menu o 10 chodech na 4 290 korun.
Kromě jídla hraje zásadní roli také pairing nápojů. Reason navázal partnerství se značkou Frerejean Frères, jejímž ambasadorem se stal pro Českou republiku. Degustace tak začíná šampaňským a končí jejich koňakem.
Restauraci navrhl architekt Zisis Papamichos spolu s Kallon Studio. Každý kus nábytku, každý talíř i sklenice vznikly na míru. Investorem projektu je skupina Remedis Group.
