Na střeše zlaté Masaryčky je nová restaurace. Láká na těstoviny z chleba a luxusní šampaňské

Na střeše zlaté Masaryčky je nová restaurace. Láká na těstoviny z chleba a luxusní šampaňské

Nová restaurace na střeše Masaryčky

Petra Nehasilová


Praha má novou kulinární destinaci. Jedenáct pater nad ulicemi hlavního města, na střeše Masaryčky je nová restaurace, která láká středomořskou a skandinávskou kuchyni.

Masaryčka, která vyrostla na místě brownfieldu u Masarykova nádraží, patří k těm nejodvážnějším pražským architektonickým projektům poslední dekády. Vedle kanceláří, mezi kancelářské nájemce patří prestižní firmy jako Fio Bank nebo Veolia, tam vznikla řada gastronomických podniků - pizzeria L’Osteria, Sakura’s, FÚZE restaurants, Ollies, LOKA café nebo IF Café. Nově tuto nabídku doplňuje fine dining Reason.

Aspiruje nový podnik na michelinskou hvězdu?

Její šéfkuchař Jan Horák sbíral zkušenosti v michelinských restauracích v Německu a Švýcarsku, vařil v luxusních resortech v Abú Zabí a po návratu do Česka vedl pražskou restauraci Augustine na Malé Straně. Stál i v čele juniorského národního týmu kuchařů, který dovedl k historicky nejlepším výsledkům na kuchařské olympiádě.

Jeho degustační menu kombinuje severskou gastronomii s chutěmi Jadranu. Vedle výjimečných surovin tu mají místo i zdánlivě obyčejné ingredience. Typickým příkladem je pasta ze starého chleba servírovaná se sýrem Pecorino Pepato.



Restaurace má kapacitu 40 hostů, rooftop lounge dalších 60. Díky omezenému počtu míst může Reason stavět na vysoké exkluzivitě a osobním přístupu. Součástí konceptu je i servis přímo od kuchařů, kteří hostům představují své vlastní chody. Obědové menu o třech chodem vyjde na tisíc korun, degustační menu o 10 chodech na 4 290 korun.

Kromě jídla hraje zásadní roli také pairing nápojů. Reason navázal partnerství se značkou Frerejean Frères, jejímž ambasadorem se stal pro Českou republiku. Degustace tak začíná šampaňským a končí jejich koňakem.

Restauraci navrhl architekt Zisis Papamichos spolu s Kallon Studio. Každý kus nábytku, každý talíř i sklenice vznikly na míru. Investorem projektu je skupina Remedis Group.

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Zavřeno. Smažák v Lokále a řízek v Savoy si dnes nikdo nedá

Zakladatel Ambiente Tomáš Karpíšek

Petra Nehasilová


Přivedlo do Prahy michelinskou hvězdu, posunulo „smažák“ na vyšší gastronomickou úroveň a přepsalo pravidla české gastronomie. Síť podniků Tomáše Karpíška slaví třicet let.

V devadesátých letech se česká gastronomie ocitla v období euforie a hledání. Po pádu železné opony lidé toužili po exotice, a tak restaurace nabízely hlavně pizzu, čínu nebo mexiko v jednoduchých podobách, zatímco česká kuchyně se často omezovala na smažák, řízek a guláš. Většina podniků fungovala jako rychlý byznys bez velkého důrazu na kvalitu či servis, spíš než o gastronomii šlo o podnikatelskou příležitost. Přesto už tehdy začaly vznikat první konceptové restaurace, mezi nimi právě i Ambiente.

Pasta Fresca Pasta Fresca Brasileiro u Zelené Žáby 15 fotografií v galerii

„Žijte, bavte se, vychutnejte každé sousto na vašem talíři, každý doušek z Vaší sklenky a buďte laskaví ke každému, koho potkáte,“ vzkázal Tomáš Karpíšek na jídelníčku svojí první restaurace v pražské Mánesově restauraci v roce 1995. Podle Karpíška tato myšlenka dodnes vystihuje atmosféru, kterou se Ambiente snaží otisknout do tuzemské gastronomie.

The Living Restaurant byl zaměřený na mexickou kuchyni. Následovaly italské restaurace, brazilský podnik a posléze i první pokusy o fine dining. Právě ty nakonec ukázaly cestu - zpátky k české kuchyni.

Zlom nastal v roce 2005 s otevřením Café Savoy, které do nabídky vrátilo tradiční česká jídla, jako pečenou kachnu či řízek s bramborovým salátem. O čtyři roky později vznikl první Lokál, kde se pečlivě ošetřené čepované pivo stalo kultem a interiér hospody dostal nový, moderní kabát. Roku 2015 pak otevřela Eska, která jako první začala péct kvasový chléb v peci na dřevo a definovala nový způsob práce s lokálními surovinami. Součástí vývoje byla i restaurace La Degustation Bohême Bourgeoise, která získala michelinskou hvězdu a zařadila Prahu na gastronomickou mapu Evropy.

Lekce z New Yorku

Ambiente si ale vyzkoušelo i světovou scénu. V roce 2011 otevřelo v New Yorku podnik Hospoda, který měl představit českou kuchyni v zámoří.



„Za jednu z největších lekcí považuji zkušenost s Hospodou, kterou jsme otevřeli v roce 2011 v New Yorku. Naučila nás, jak to chodí ve velkém světě, a zároveň nás přivedla k hlubšímu porozumění tomu, co máme doma. Pochopili jsme, že česká kuchyně je natolik hodnotná, že je naším úkolem ji rozvíjet a kultivovat,“ říká zakladatel Tomáš Karpíšek.

Dnes tvoří Ambiente čtyři desítky subjektů s přibližně 1600 zaměstnanci. Většina podniků funguje v Praze, další v Brně či Plzni. A síť dál roste. Do konce roku se otevřou hned čtyři nové projekty – v Holešovické tržnici pobočky řeznictví Naše maso a Cukrárny Myšák, restaurace Skô pod taktovkou šéfkuchaře Tomáše Valkoviče a snackbar Biskup v Hradební ulici, za kterým stojí Jirka Horák a Alžběta Zemanová.

Design jako součást zážitku

Ambiente se od počátku nesoustředí jen na jídlo, ale i na prostředí, ve kterém se podává. Důraz na architekturu a design patří k jeho DNA. Každý podnik má svůj charakter a výrazný rukopis - od nostalgické estetiky Myšáka přes minimalistickou Esku až po hravou vizualitu Lokálů. Spolupráce s renomovanými architekty a designéry je pro značku klíčová. Nejnověji se k nim přidává i přední český architekt Josef Pleskot, který navrhne připravovaný podnik v pražské tržnici. 













Penzion v Kryštofově údolí je na prodej. Kolik stojí citlivě zrekonstruovaná památka s kuchyní na michelinské úrovni

Butikový hotel Bezové údolí je na prodej

Petra Nehasilová


Na první pohled romantická chalupa v Kryštofově údolí. Na ten druhý unikátní investiční příležitost. Penzion, který si už vysloužil pověst vyhlášeného boutique hotelu s kuchyní s ambicí proniknout do Michelinského průvodce, je po rozsáhlé rekonstrukci na prodej. Cena? 55 milionů korun.

„Jde o výjimečnou nemovitost, která kombinuje historickou hodnotu s moderním provozem,“ říká realitní makléř Jan Bareš z kanceláře The Estate Brokers, která prodej zastupuje.

Kryštofovo Údolí je jedno z nejpůvabnějších zákoutí Libereckého kraje, které leží na severní straně Ještědského hřbetu. Původní název obce Holundergrund, tedy Bezové údolí, se stal inspirací k pojmenování usedlosti a nově vzniklého resortu. Unikátní roubený dům ze 16.století patří mezi jednu z osmi zachovaných křížových chalup v Česku. 53 fotografií v galerii

Kořeny domu sahají až do 16. století, dnešní podoba je výsledkem pozdějších přestaveb v 17. a 18. století. Velká rekonstrukce z roku 1818 zanechala v domě viditelné stopy, včetně tesařského signování letopočtu na dubovém portálu hlavních dveří. V roce 1953 byla chalupa prohlášena kulturní památkou a jejím posledním obyvatelem byl akademický malíř Mojmír Preclík. Po jeho odchodu objekt chátral, dokud se ho neujali manželé Hoškovi. Ti vsadili na pečlivou rekonstrukci, která skloubila památkovou hodnotu s dnešními nároky na komfort a provoz.

Boutique hotel s duší

Výsledek? V přízemí funguje restaurace, pekárna a malý obchůdek. V patře vzniklo pět apartmánů a v přestavěné stodole další ubytovací kapacita pro deset hostů. Celkem tedy penzion zvládne pojmout několik desítek klientů, aniž by ztratil intimní atmosféru.

Velkou přidanou hodnotou je i kuchyně. Lokální suroviny, fermentace, vlastní chléb, pivo z nedalekého pivovaru – to vše dělá z návštěvy gastronomický zážitek, který podle Bareše má ambici dostat podnik na stránky Michelinského průvodce.



Investice do zážitku

Kryštofovo údolí je od roku 2004 vesnickou památkovou zónou. Dřevěný barokní kostel, místní orloj nebo muzeum betlémů lákají turisty po celý rok. V okolí je hustá síť turistických a cyklostezek, v zimě pak běžkařské tratě. Liberecký ski areál je vzdálený jen 13 minut jízdy.

„Tahle nemovitost je víc než jen penzion. Je to zážitek – a tím pádem i podnikatelská příležitost,“ shrnuje Bareš. „V Česku je jen málo míst, která mají tak silný příběh, gastronomii na této úrovni a současně dobře fungující ubytovací kapacitu.“



