Není to konec diplomacie. OSN obnovila sankce na Írán kvůli jadernému programu

OSN obnovila sankce proti Íránu
ČTK
OSN obnovila sankce proti Íránu kvůli jeho jadernému programu. Děje se tak poté, co Spojené království, Francie a Německo spustily koncem srpna mechanismus, který umožnil do 30 dnů obnovit sankce zrušené v roce 2015 na základě jaderné dohody s Teheránem. Informuje o tom agentura AP, podle níž sankce islámskou republiku zasáhnou v době, kdy se její obyvatelé stále častěji ocitají v situaci, kdy si nemohou dovolit základní potraviny, a zároveň se obávají o svou budoucnost.

Sankce mimo jiné zahrnují zmrazení íránských aktiv v zahraničí, zbrojní embargo na Írán a postihnou jakýkoli rozvoj íránského balistického raketového programu. Obnovení sankcí předcházela neúspěšná jednání mezi evropskými mocnostmi, které požadují ujištění ohledně íránského jaderného programu, a Teheránem, který rozhodnutí odsuzuje jako nezákonné. V pátek pak Rusko a Čína v 15členné Radě bezpečnosti OSN neuspěly s pokusem odložit obnovení sankcí proti Íránu o šest měsíců.

Francie, Německo a Británie ve společném nedělním prohlášení po obnovení sankcí varovaly Írán, aby nepodnikal kroky, které by vedly k eskalaci, a naopak, aby dodržoval své závazky plynoucí z jaderné dohody. Zdůraznily přitom, že "obnovení sankcí OSN neznamená konec diplomacie".

Írán v roce 2015 podepsal se Spojenými státy, EU, Británií, Francií, Německem, Ruskem a Čínou dohodu, známou pod zkratkou JCPOA, v níž souhlasil s kontrolami Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) ve svých jaderných zařízeních. Úmluva měla zpomalit íránský jaderný program a zajistit jeho mezinárodní kontrolu výměnou za zrušení protiíránských sankcí.

Porušování pravidel inicioval odchod Trumpa

Po odstoupení USA od dohody v prvním prezidentském období Donalda Trumpa v roce 2018 a opětovném uvalení amerických sankcí na Írán přestal Teherán dohodu dodržovat. Začal obohacovat uran na 60 procent čistoty a omezil inspekce MAAE. K výrobě jaderné zbraně je potřeba uran obohacený na 90 procent. Obohacení uranu z 60 na 90 procent už představuje relativně malý technologický krok. Írán však dlouhodobě tvrdí, že o jadernou zbraň neusiluje a že jeho jaderný program slouží pouze mírovým účelům.

Íránský prezident Masúd Pezeškján v sobotu řekl, že Spojené státy požadovaly, aby Írán předal veškerý svůj obohacený uran výměnou za tříměsíční prodloužení pozastavení sankcí. Tento údajný požadavek označil za nepřijatelný.

Ekonomika země je na tom špatně

Íránský ríjál se nachází na historickém minimu, což dál zvyšuje ceny potravin a ztěžuje každodenní život. Rostou ceny masa, rýže a dalších základních potravin, které patří k tradiční íránské kuchyni. Íránci se zároveň obávají nového konfliktu mezi Íránem a Izraelem a případně i Spojenými státy, protože Teherán patrně znovu buduje raketové základny, které Izrael zasáhl během svých červnových vzdušných úderů. Íránští aktivisté mezitím upozorňují, že íránská vláda může zesílit represe a že letošní počet poprav je v zemi na třicetiletém maximu, poznamenala agentura AP.

Otec 12letého chlapce Sína, který z obav z represí nechtěl uvést své příjmení, agentuře AP řekl, že Írán nikdy nečelil takovým problémům jako nyní, a to ani za irácko-íránské války v 80. letech, ani v důsledku desítky let trvajících sankcí. "Co si pamatuji, vždy jsme se potýkali s ekonomickými problémy, a každý rok je to horší," řekl. "Pro moji generaci je to vždy buď příliš pozdě, nebo příliš brzy, naše sny nám unikají mezi prsty," dodal.

Británie, France a Německo uvedly, že "vyvíjely veškeré snahy, aby se vyhnuly spuštění mechanismu obnovení sankcí, přiměly Írán dodržovat dohodu a dosáhly trvalého a komplexního diplomatického řešení". Írán však podle trojice zemí "nepovolil inspektorům MAAE opětovný přístup k íránským jaderným zařízením ani nevytvořil a nepředal MAAE zprávu o svých zásobách vysoce obohaceného uranu".

Týden tradera: Jerome Powell zchladil investory

Šéf Fed Jerome Powell
ČTK
Kryštof Míšek
Kryštof Míšek

Z překoupených úrovní se trhy vydaly níže – a bylo to už potřeba. Byly totiž tak rozjeté, že by se to dalo přirovnat k 30. letům v USA nebo k přelomu tisíciletí před splasknutím technologické bubliny. Akciové trhy reagovaly poklesem zejména na vystoupení šéfa Fedu Powella, který svým „jestřábím“ projevem investory poněkud zchladil. Konalo se také zasedání ČNB a společnost Micron zveřejnila výborné výsledky i výhled. Americký index S&P 500 se vrátil blíž k 6600 bodům.

Americké akcie po sérii rekordů vydechly. Po zářijovém snížení sazeb ze strany Fedu sice trhy dále rostly, následně však přišel střízlivější tón Jeroma Powella. Šéf americké centrální banky v úterý uvedl, že krátkodobá rizika pro inflaci směřují spíše nahoru, zatímco rizika pro zaměstnanost dolů – což je velmi složitá situace. Podle něj totiž neexistuje žádná cesta bez rizika. Akcie na to reagovaly poklesem (technologický Nasdaq klesl až o 1 procento), protože obavy ze složitého měnového prostředí převážily nad dalším růstovým očekáváním založeným na implementaci AI v ekonomice.

Hospodářské výsledky v týdnu reportoval významný hráč v oblasti technologií – společnost Micron. Firma vykázala upravený zisk 3,03 dolaru na akcii oproti očekávaným 2,86 dolaru v posledním čtvrtletí a dosáhla tržeb 11,32 miliardy dolarů oproti odhadu 11,22 miliardy dolarů. Investory zajímal především výhled, zejména kvůli hodnocení polovodičového cyklu – a ten je zjevně stále příznivý. Na aktuální období Micron předpovídá tržby kolem 12,5 miliardy dolarů proti konsensu 11,94 miliardy dolarů. Čistý zisk dosáhl 3,2 miliardy dolarů oproti 887 milionům dolarů loni a celkové tržby meziročně vzrostly o 46 procent. Prodeje pamětí pro cloudové poskytovatele se více než ztrojnásobily na 4,54 miliardy dolarů, zatímco tržby v oblasti datových center klesly o 22 procent na 1,57 miliardy dolarů. Akcie Micronu, který těží z boomu umělé inteligence a rostoucí poptávky po high-bandwidth pamětích, se od začátku roku téměř zdvojnásobily.

ČNB nepřekvapila

Česká národní banka na zářijovém zasedání ponechala klíčovou dvoutýdenní repo sazbu beze změny na úrovni 3,5 procenta. Pro stabilitu sazeb hlasovali všichni členové rady, což bylo očekávané – na další snižování už není mnoho prostoru. Podle prognózy by se inflace měla po zbytek roku pohybovat mírně nad 2 procenta, přičemž srpnová data ukázala na celkovou inflaci 2,5 procenta a jádrovou 2,8 procenta. Největší tlaky přicházejí ze strany služeb, nemovitostí a rychle rostoucích mezd. Ekonomika přitom ožívá zejména díky spotřebě domácností, která ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 3,4 procenta, tažená růstem mezd o 7,8 procenta. To přispělo k růstu HDP o 2,6 procenta.

Troufám si tvrdit, že pokud příští vláda nebude rozpočty konsolidovat, ale naopak výrazně zvýší vládní výdaje, bude muset ČNB spíše sazby postupně znovu zvyšovat. A to proto, aby od „přílišného rozdávání“ politiky dostatečně odradila. Volební programy stran jsou totiž napříč politickým spektrem doslova „napěchované“ novými výdaji ze státního rozpočtu.

V Moldavsku vyloučili z voleb další proruskou stranu

Moldavsko vyloučilo z nedělních voleb další proruskou stranu
ČTK
ČTK
ČTK

Moldavská volební komise vyloučila z nedělních parlamentních voleb proruskou stranu Velké Moldavsko (Moldova Mare) kvůli podezření z nelegálního financování. Rozhodnutí bylo učiněno v pátek pozdě večer. Volební komise oznámila, že stranu vyloučila na základě zjištění bezpečnostních a zpravodajských služeb, že uskupení využívalo nelegální financování a zahraniční prostředky. Je to již druhá proruská strana vyřazená jen několik dní před hlasováním, napsala agentura Reuters.

Vyloučení strany přichází v době, kdy v Moldavsku panují obavy, že se Rusko snaží zasahovat do voleb, a také z toho, jaký dopad mohou mít volby na moldavské směřování k členství v Evropské unii. Volební komise dodala, že strana je také podezřelá z uplácení voličů s cílem ovlivnit výsledky voleb. Šéfka strany Victoria Furtunaová rozhodnutí označila za zaujaté a uvedla, že se strana proti němu odvolá.

Volební komise zjistila, že strana využívala neohlášené finanční zdroje. Je rovněž podezřelá z toho, že poskytovala voličům peníze ve snaze ovlivnit výsledky voleb. Úředníci také podezřívají stranu, že působila jako nástupce dříve zakázané strany vedené uprchlým proruským obchodním magnátem Ilanem Šorem.

Zlomové volby

Nedělní parlamentní volby jsou považovány za zlomové pro Moldavsko, bývalou sovětskou republiku a kandidáta na členství v Evropské unii. Vládnoucí proevropská Strana akce a solidarity (PAS) vedená prezidentkou Maiou Sanduovou má od roku 2021 parlamentní většinu. Průzkumy veřejného mínění však ukazují, že by o ni mohla přijít. Opoziční strany se snaží získat voliče, kteří jsou znepokojeni vysokými životními náklady, rostoucí chudobou a stagnující ekonomikou. Analytici se domnívají, že nutnost vládnout v koalici by mohla zkomplikovat snahu PAS o vstup Moldavska do EU do roku 2030.

Minulý týden byla vyloučena z účasti ve volbách jiná proruská strana, Srdce Moldavska, která je součástí proruského vlasteneckého bloku. Rusko tvrdí, že se do vnitřních záležitostí jiných zemí nevměšuje.

Moldavsko, kde žije zhruba 2,5 milionu obyvatel, patří k nejchudším státům v Evropě. Nezávislost na Sovětském svazu vyhlásilo v srpnu 1991 a od počátku nezávislosti musí řešit otázku ruskojazyčné a Moskvou podporované, avšak mezinárodně neuznané Podněsterské republiky. Ta se odtrhla od Moldavska na počátku 90. let, když separatisty aktivně podpořili ruští vojáci. Rusko v regionu udržuje vojenský sbor, který označuje za mírovou misi.

