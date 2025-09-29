Evropa gratuluje Moldavsku. Zvolili jste si demokracii navzdory tlaku Ruska, zní od politiků
Moldavané si zvolili demokracii a budoucnost v Evropě navzdory tlaku Ruska, uvedl dnes předseda Evropské rady António Costa v reakci na výsledek tamních voleb. Podporu Moldavsku po nedělních volbách, v nichž zvítězila proevropská Strana akce a solidarita (PAS), již vyjádřili také šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, francouzský prezident Emmanuel Macron či polský premiér Donald Tusk.
„Moldavané promluvili a jejich vzkaz je jasný a zřetelný. Zvolili si demokracii, reformy a evropskou budoucnost, a to navzdory tlaku a vměšování ze strany Ruska,“ uvedl Costa na síti X.
Také podle von der Leyenové si Moldavsko ve volbách jasně vybralo cestu ke svobodě, demokracii a do Evropy. „Naše dveře jsou otevřené. A my vás budeme podporovat na každém kroku,“ uvedla šéfka evropské exekutivy na síti X s odkazem na kandidaturu země na členství v Evropské unii.
Hlasování ve východoevropské zemi bylo vnímáno jako volba mezi integrací do EU a návratem do sféry vlivu Moskvy. Po sečtení 99,9 procenta hlasů získává strana PAS současné prezidentky Maii Sanduové podle webu volební komise přízeň 50,16 procent voličů, zatímco opoziční proruský Vlastenecký blok komunistických a socialistických stran dostal od voličů 24,19 procenta hlasů. Volební účast činila 52,2 procenta.
„Francie stojí po boku Moldavska v jeho evropských ambicích a v jeho touze po svobodě a svrchovanosti,“ napsal Macron na síti X v rumunštině, která je úředním jazykem Moldavska. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot uvítal „suverénní rozhodnutí moldavského lidu“ stvrdit proevropské směřování země. „Nic nemůže zastavit lid, který si vybral demokracii a svobodu. Ani zoufalé pokusy o vměšování cizí strany,“ uvedl Barrot na X.
Také Tusk ocenil odvahu Moldavanů udržet proevropský kurz. „Nejenže jste zachránili demokracii a udrželi evropský kurz, ale také jste zastavili Rusko v jeho snaze ovládnout celý region. Dobrá lekce pro nás všechny,“ napsal polský premiér na X.
Gratulace i z Česka
Výsledky voleb v Moldavsku a vítězství proevropské Strany akce a solidarita (PAS) prezidentky Maii Sanduové ocenili i čeští koaliční politici. Výsledky spojují se sněmovními volbami v Česku, které se budou konat v pátek a sobotu. Premiér Petr Fiala (ODS) na síti X označil výsledky moldavského hlasování za jasnou stopku proruským stranám a naději pro Česko.
Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) pokládá výsledek hlasování za vítězství svobody, demokracie a evropské cesty. „Jasně prohrál svět Vladimira Putina. Srdečně gratuluji prezidentce Sanduové. Stojíme po boku Moldavska na jeho cestě do EU! Věřím, že to bude inspirací i pro nás a že si Kreml o víkendu připíše další porážku,“ napsala na síti X.
Také podle ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka (STAN) si Moldavsko zvolilo evropskou cestu. „Je to jasný signál, že Moldavané chtějí budoucnost spojenou s Evropou, demokracií a reformami,“ uvedl. Výsledek dává Moldavsku silný mandát pokračovat směrem k členství v EU, konstatoval. „Pojďme porazit ruské síly tento týden i my!“ dodal.
Vměšování Moskvy
Současná prozápadní vláda opakovaně Moskvu obviňuje z vměšování do vnitřních záležitostí, z dezinformačních kampaní ve snaze svrhnout vládu a zasahování do voleb. Moskva tato obvinění odmítá.
Do parlamentu se také dostanou proruské síly z bloku Alternativa (7,97 procenta) a strany podnikatele Renata Usatiiho (6,20 procenta). Pětiprocentní hranici překvapivě překonala i strana PPDA, kdysi založená za účelem sjednocení s Rumunskem (5,62 procenta).
Moldavské úřady podle prezidentky Sanduové očekávají v nadcházejících dnech pokusy proruských sil o vyvolání nepokojů, zejména v hlavním městě Kišiněvě. Vůdce opozice, bývalý proruský prezident Igor Dodon, ještě před vyhlášením výsledků vyhlásil vítězství a svolal na dnešní poledne demonstraci před sídlo parlamentu.