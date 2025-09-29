Nový magazín právě vychází!

Evropa gratuluje Moldavsku. Zvolili jste si demokracii navzdory tlaku Ruska, zní od politiků

Vítězná strana PAS
Moldavané si zvolili demokracii a budoucnost v Evropě navzdory tlaku Ruska, uvedl dnes předseda Evropské rady António Costa v reakci na výsledek tamních voleb. Podporu Moldavsku po nedělních volbách, v nichž zvítězila proevropská Strana akce a solidarita (PAS), již vyjádřili také šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, francouzský prezident Emmanuel Macron či polský premiér Donald Tusk.

„Moldavané promluvili a jejich vzkaz je jasný a zřetelný. Zvolili si demokracii, reformy a evropskou budoucnost, a to navzdory tlaku a vměšování ze strany Ruska,“ uvedl Costa na síti X.

Také podle von der Leyenové si Moldavsko ve volbách jasně vybralo cestu ke svobodě, demokracii a do Evropy. „Naše dveře jsou otevřené. A my vás budeme podporovat na každém kroku,“ uvedla šéfka evropské exekutivy na síti X s odkazem na kandidaturu země na členství v Evropské unii.

Hlasování ve východoevropské zemi bylo vnímáno jako volba mezi integrací do EU a návratem do sféry vlivu Moskvy. Po sečtení 99,9 procenta hlasů získává strana PAS současné prezidentky Maii Sanduové podle webu volební komise přízeň 50,16 procent voličů, zatímco opoziční proruský Vlastenecký blok komunistických a socialistických stran dostal od voličů 24,19 procenta hlasů. Volební účast činila 52,2 procenta.

„Francie stojí po boku Moldavska v jeho evropských ambicích a v jeho touze po svobodě a svrchovanosti,“ napsal Macron na síti X v rumunštině, která je úředním jazykem Moldavska. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot uvítal „suverénní rozhodnutí moldavského lidu“ stvrdit proevropské směřování země. „Nic nemůže zastavit lid, který si vybral demokracii a svobodu. Ani zoufalé pokusy o vměšování cizí strany,“ uvedl Barrot na X.

Také Tusk ocenil odvahu Moldavanů udržet proevropský kurz. „Nejenže jste zachránili demokracii a udrželi evropský kurz, ale také jste zastavili Rusko v jeho snaze ovládnout celý region. Dobrá lekce pro nás všechny,“ napsal polský premiér na X.

Do Sněmovny zamíří sedm politických uskupení, uvádí průzkumy

Volby 2025

Do Sněmovny letos podle průzkumů voličských preferencí míří sedm volebních uskupení. Pokud všechny uspějí, počet poslaneckých klubů se pravděpodobně zvýší o dva v porovnání se současným stavem. Nejvyšší podporu kolem 30 procent má dlouhodobě opoziční hnutí ANO, které je očekávaným vítězem voleb. Naopak nejnižší preference mají Motoristé sobě a hnutí Stačilo! s komunisty a sociálními demokraty, kteří se drží poměrně těsně nad pětiprocentní hranicí pro vstup do Sněmovny.

Gratulace i z Česka

Výsledky voleb v Moldavsku a vítězství proevropské Strany akce a solidarita (PAS) prezidentky Maii Sanduové ocenili i čeští koaliční politici. Výsledky spojují se sněmovními volbami v Česku, které se budou konat v pátek a sobotu. Premiér Petr Fiala (ODS) na síti X označil výsledky moldavského hlasování za jasnou stopku proruským stranám a naději pro Česko.

Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) pokládá výsledek hlasování za vítězství svobody, demokracie a evropské cesty. „Jasně prohrál svět Vladimira Putina. Srdečně gratuluji prezidentce Sanduové. Stojíme po boku Moldavska na jeho cestě do EU! Věřím, že to bude inspirací i pro nás a že si Kreml o víkendu připíše další porážku,“ napsala na síti X.

Také podle ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka (STAN) si Moldavsko zvolilo evropskou cestu. „Je to jasný signál, že Moldavané chtějí budoucnost spojenou s Evropou, demokracií a reformami,“ uvedl. Výsledek dává Moldavsku silný mandát pokračovat směrem k členství v EU, konstatoval. „Pojďme porazit ruské síly tento týden i my!“ dodal.

Česko by mělo vstoupit do eurozóny teprve tehdy, až její členové budou plnit její základní pravidla rozpočtové kázně

Vydrží silná koruna i po volbách? Úspěch SPD a Stačilo by ji mohl srazit, varují forex tradeři

Trhy

Česká koruna v září posílila na nejsilnější hodnoty za poslední dva roky. Vůči euru se obchoduje hluboko pod hranicí 25 korun. Jak s korunou zahýbají výsledky blížících se parlamentních voleb? Zeptali jsme se forex obchodníků.

Zdeněk Pečený

Vměšování Moskvy

Současná prozápadní vláda opakovaně Moskvu obviňuje z vměšování do vnitřních záležitostí, z dezinformačních kampaní ve snaze svrhnout vládu a zasahování do voleb. Moskva tato obvinění odmítá.

Do parlamentu se také dostanou proruské síly z bloku Alternativa (7,97 procenta) a strany podnikatele Renata Usatiiho (6,20 procenta). Pětiprocentní hranici překvapivě překonala i strana PPDA, kdysi založená za účelem sjednocení s Rumunskem (5,62 procenta).

Moldavské úřady podle prezidentky Sanduové očekávají v nadcházejících dnech pokusy proruských sil o vyvolání nepokojů, zejména v hlavním městě Kišiněvě. Vůdce opozice, bývalý proruský prezident Igor Dodon, ještě před vyhlášením výsledků vyhlásil vítězství a svolal na dnešní poledne demonstraci před sídlo parlamentu.

Budou Motoristé jazýčkem na vahách?

Zleva europoslanec Filip Turek a bývalý prezident Václav Klaus (vpravo) na na členské schůzi Motoristé sobě
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Tomio Okamura a Kateřina Konečná se mohou dál těšit na vstup do příští poslanecké sněmovny. Na rozdíl od Voltu. Ústavní soud hodil do koše podnět strany Volt, který vymyslel fígl a najal právníka, aby dokázal, že SDP a Stačilo! jsou nepřiznané koalice a žádal soud, aby zrušil jejich kandidátky. Neuspěl.

Přiznané koalice, nyní je to jen Spolu, musejí ve volbách získat aspoň 11 procent. SPD nebo Stačilo! jenom pět. Takže přiznaná, nebo nepřiznaná koalice? „To, ke kterému ze dvou zmíněných režimů spolupráce se politické strany rozhodnou, je pouze projevem jejich svobodné vůle,“ řekl Josef Baxa, předseda Ústavního soudu. A utnul tak debaty minoritních stran.

Premiér Petr Fiala (ODS)

Politický diář: Fiala na dovolené, STAN loudí u Babiše

Názory

Dobrá zpráva je, že se nám premiér Fiala koncem týdne vrátí z dovolené, aby stihl mítink v Jihlavě. Horší zpráva je, že necelé dva měsíce před volbami si Fiala vůbec dopřává dovolenou. Babiš jezdí od města k městu, stihne i devět měst a obcí za den. Vstává brzo. Všude si s lidmi podá ruce. Fiala je na dovolené.

Dalibor Martínek

Motoristé se chtějí stát jazýčkem na vahách. To dřív dělali Lidovci. Ti se také motali kolem pěti procent voličů, a byli tak vystrašení z potenciálního volebního neúspěchu, že raději utekli do Spolu. Motoristé jsou stránka nepopsaná. Údajně nechtějí spolupracovat s ANO, s Piráty, s komunisty nebo se Starosty. Moc jiných možností jim tedy nezbývá. Se Spolu béčko ODS vládu neposkládá. Je tedy otázkou, kam se tento mrštný jazýček po volbách přikloní. Pokud se dostane.

Šéf ANO Andrej Babiš

Politický diář: Dva se perou, třetí se směje

Politika

Andrej Babiš objíždí při své předvolební kampani jedno město za druhým. Jen v uplynulém týdnu objezdil na dvě desítky obcí. Z Litoměřicka přejel na Zlínsko, všude řečnil, více méně ve stejném duchu. Vláda dělá vše špatně, my to budeme dělat lépe. Vlastně nejde o to, co Babiš lidem říká. Jde o to, že před volbami nelení a jezdí.

Dalibor Martínek

Máme za sebou poslední vlnu předvolebních průzkumů. Ty si trochu protiřečí. Zatímco podle STEM/MARK dostane ANO 27,5 procenta hlasů, Kantar to vidí na 33 procent. To je rozdíl větší než statistická chyba. Nikdo nechce hodit hlas bezvýznamné straně, aby tento propadnul. Ale jak se vyznat v průzkumech? Dělají je průzkumné firmy snad na zakázku politických stran? Takové ty strany uprostřed pelotonu jako Starostové nebo SPD, tam to asi bude v klidu. Ale budou Motoristé jazýčkem, nebo nebudou? Od všech agentur schytávají kolem pěti procent, teď jim STEM/MARK přisoudil 7,6. Babo raď.

OSN obnovila sankce proti Íránu kvůli jeho jadernému programu. Děje se tak poté, co Spojené království, Francie a Německo spustily koncem srpna mechanismus, který umožnil do 30 dnů obnovit sankce zrušené v roce 2015 na základě jaderné dohody s Teheránem. Informuje o tom agentura AP, podle níž sankce islámskou republiku zasáhnou v době, kdy se její obyvatelé stále častěji ocitají v situaci, kdy si nemohou dovolit základní potraviny, a zároveň se obávají o svou budoucnost.

Sankce mimo jiné zahrnují zmrazení íránských aktiv v zahraničí, zbrojní embargo na Írán a postihnou jakýkoli rozvoj íránského balistického raketového programu. Obnovení sankcí předcházela neúspěšná jednání mezi evropskými mocnostmi, které požadují ujištění ohledně íránského jaderného programu, a Teheránem, který rozhodnutí odsuzuje jako nezákonné. V pátek pak Rusko a Čína v 15členné Radě bezpečnosti OSN neuspěly s pokusem odložit obnovení sankcí proti Íránu o šest měsíců.

Francie, Německo a Británie ve společném nedělním prohlášení po obnovení sankcí varovaly Írán, aby nepodnikal kroky, které by vedly k eskalaci, a naopak, aby dodržoval své závazky plynoucí z jaderné dohody. Zdůraznily přitom, že "obnovení sankcí OSN neznamená konec diplomacie".

Írán v roce 2015 podepsal se Spojenými státy, EU, Británií, Francií, Německem, Ruskem a Čínou dohodu, známou pod zkratkou JCPOA, v níž souhlasil s kontrolami Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) ve svých jaderných zařízeních. Úmluva měla zpomalit íránský jaderný program a zajistit jeho mezinárodní kontrolu výměnou za zrušení protiíránských sankcí.

Porušování pravidel inicioval odchod Trumpa

Po odstoupení USA od dohody v prvním prezidentském období Donalda Trumpa v roce 2018 a opětovném uvalení amerických sankcí na Írán přestal Teherán dohodu dodržovat. Začal obohacovat uran na 60 procent čistoty a omezil inspekce MAAE. K výrobě jaderné zbraně je potřeba uran obohacený na 90 procent. Obohacení uranu z 60 na 90 procent už představuje relativně malý technologický krok. Írán však dlouhodobě tvrdí, že o jadernou zbraň neusiluje a že jeho jaderný program slouží pouze mírovým účelům.

Íránský prezident Masúd Pezeškján v sobotu řekl, že Spojené státy požadovaly, aby Írán předal veškerý svůj obohacený uran výměnou za tříměsíční prodloužení pozastavení sankcí. Tento údajný požadavek označil za nepřijatelný.

Ekonomika země je na tom špatně

Íránský ríjál se nachází na historickém minimu, což dál zvyšuje ceny potravin a ztěžuje každodenní život. Rostou ceny masa, rýže a dalších základních potravin, které patří k tradiční íránské kuchyni. Íránci se zároveň obávají nového konfliktu mezi Íránem a Izraelem a případně i Spojenými státy, protože Teherán patrně znovu buduje raketové základny, které Izrael zasáhl během svých červnových vzdušných úderů. Íránští aktivisté mezitím upozorňují, že íránská vláda může zesílit represe a že letošní počet poprav je v zemi na třicetiletém maximu, poznamenala agentura AP.

Otec 12letého chlapce Sína, který z obav z represí nechtěl uvést své příjmení, agentuře AP řekl, že Írán nikdy nečelil takovým problémům jako nyní, a to ani za irácko-íránské války v 80. letech, ani v důsledku desítky let trvajících sankcí. "Co si pamatuji, vždy jsme se potýkali s ekonomickými problémy, a každý rok je to horší," řekl. "Pro moji generaci je to vždy buď příliš pozdě, nebo příliš brzy, naše sny nám unikají mezi prsty," dodal.

Británie, France a Německo uvedly, že "vyvíjely veškeré snahy, aby se vyhnuly spuštění mechanismu obnovení sankcí, přiměly Írán dodržovat dohodu a dosáhly trvalého a komplexního diplomatického řešení". Írán však podle trojice zemí "nepovolil inspektorům MAAE opětovný přístup k íránským jaderným zařízením ani nevytvořil a nepředal MAAE zprávu o svých zásobách vysoce obohaceného uranu".

