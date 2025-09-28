V moldavských volbách vede proevropská strana PAS
Po sečtení 70 procent hlasů v moldavských parlamentních volbách vede proevropská Strana akce a solidarita (PAS) se ziskem 44 procent. Opoziční proruský Vlastenecký blok komunistických a socialistických stran od voličů získal 28 procent, píše agentura Reuters s odvoláním na ústřední volební komisi. Hlasování je vnímáno jako volba mezi integrací země do Evropské unie a návratem do sféry vlivu Moskvy.
Volební místnosti se zavřely ve 20:00 středoevropského letního času a podle ústřední volební komise se k volebním urnám dostavilo asi 52 procent oprávněných voličů, píše agentura AP. Voliči určí nové obsazení 101členného parlamentu. Analytici očekávají těsný výsledek mezi dvěma stranami. Po sečtění hlasů prezidentka Maia Sanduová jmenuje premiéra, který obvykle pochází z vítězné strany nebo bloku. Ten se pokusí sestavit novou vládu. Navrhovanou vládu pak musí schválit parlament.
Očekává se, že důležitou roli ve volbách bude mít velká moldavská diaspora. Loni, v druhém kole prezidentských voleb, které bylo rovněž vnímáno jako vola mezi Východem a Západem, odevzdalo hlasy v zahraničí rekordních 327 tisíc voličů. Z nich 82 procent podpořilo Sanduovou, což jí nakonec zajistilo znovuzvolení.
Moldavská volební komise vyloučila z nedělních parlamentních voleb proruskou stranu Velké Moldavsko (Moldova Mare) kvůli podezření z nelegálního financování. Rozhodnutí bylo učiněno v pátek pozdě večer. Volební komise oznámila, že stranu vyloučila na základě zjištění bezpečnostních a zpravodajských služeb, že uskupení využívalo nelegální financování a zahraniční prostředky. Je to již druhá proruská strana vyřazená jen několik dní před hlasováním, napsala agentura Reuters.
V Moldavsku vyloučili z voleb další proruskou stranu
Politika
Moldavská volební komise vyloučila z nedělních parlamentních voleb proruskou stranu Velké Moldavsko (Moldova Mare) kvůli podezření z nelegálního financování. Rozhodnutí bylo učiněno v pátek pozdě večer. Volební komise oznámila, že stranu vyloučila na základě zjištění bezpečnostních a zpravodajských služeb, že uskupení využívalo nelegální financování a zahraniční prostředky. Je to již druhá proruská strana vyřazená jen několik dní před hlasováním, napsala agentura Reuters.
Současná prozápadní vláda opakovaně Moskvu obviňuje z vměšování do vnitřních záležitostí, z dezinformačních kampaní ve snaze svrhnout vládu a zasahování do voleb. Moskva tato obvinění odmítá.
Moldavsko, kde žije zhruba 2,5 milionu obyvatel, patří k nejchudším státům v Evropě. Nezávislost na Sovětském svazu vyhlásilo v srpnu 1991 a od počátku nezávislosti musí řešit otázku ruskojazyčné a Moskvou podporované, avšak mezinárodně neuznané Podněsterské republiky. Ta se odtrhla od Moldavska na počátku 90. let, když separatisty aktivně podpořili ruští vojáci. Rusko v regionu udržuje vojenský sbor, který označuje za mírovou misi.