Prezidentské volby v Moldavsku vyhrála prozápadní politička Maia Sanduová

Nedělní druhé kolo prezidentských voleb v Moldavsku vyhrála stávající prezidentka a prozápadní politička Maia Sanduová. Ukazují předběžné výsledky. Po sečtení 99 procent okrsků má Sanduová náskok deset procentních bodů nad svým protivníkem Alexandrem Stoianogloem. Rozhodující pro její úspěch byly hlasy ze zahraničí. Sanduové již začaly přicházet gratulace od evropských politiků.

Sanduová se k vítězství přihlásila v řeči ke svým sympatizantům. „Dnes jste zachránili Moldavsko,“ řekla v proslovu k voličům. Jeden z prvních úkolů vlády bude podle ní příprava parlamentních voleb, které se mají uskutečnit v létě. V proslovu také uvedla, že Moldavsko během voleb čelilo bezprecedentnímu útoku ze strany „nepřátelských sil ze zahraničí“ a zločineckých organizací. Prezidentčin bezpečnostní poradce Stanislav Secrieru obvinil v neděli Rusko z „masivního vměšování do voleb“.

Rozhodující pro úspěch Sanduové byly hlasy ze zahraničí. Podle webových stránek volební komise v okrscích na území Moldavska měl převahu s 51,2 procenta hlasů Stoianoglo. V zahraničí ale drtivě zvítězila Sanduová, která tam získala zhruba 82 procent hlasů. Po sečtení 99 procent okrsků tak Sanduová vedla s 55 procenty hlasů, Stoianoglo dostal skoro 45 procent hlasů.

Stoianoglo podle ruské státní agentury TASS vyzval své příznivce, aby zachovali klid bez ohledu na výsledky voleb.

Evropská budoucnost

Sanduové již začaly přicházet gratulace ze zahraničí. K vítězství ji poblahopřál francouzský prezident Emmanuel Macron. Podle ní Sanduová uspěla ve volbách „navzdory všem narušením“. „Překonání překážek, kterým jste čelila v této volbě, si vyžaduje vzácný druh síly,“ uvedla ve svém gratulaci Sanduové předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, která chce se Sanduovou společně pracovat na „evropské budoucnosti pro Moldavsko“.

První kolo prezidentských voleb se konalo 20. října, kdy Moldavané také hlasovali v referendu, ve kterém velmi těsnou většinou rozhodli o ústavním zakotvení směřování své země do Evropské unie. A pro toto vyznění referenda sehrála klíčovou roli moldavská diaspora. V prvním kole prezidentku Sanduovou podpořilo více než 42 procent voličů, zatímco její soupeř Stoianoglo získal asi 26 procent hlasů. Celkem ve volbách kandidovalo 11 politiků.

