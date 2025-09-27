Vyhoďte ji, zavolal Trump do Microsoftu kvůli manažerce
Microsoft zaměstnal na vysoké pozici zkušenou právničku, která dříve spolupracovala s prezidenty Joem Bidenem a Barackem Obamou. Trump chce její vyhazov.
Prezident Donald Trump vyzval podle agentury Bloomberg společnost Microsoft, aby propustila Lisu Monacovou, prezidentku pro globální záležitosti, kterou dlouhodobě kritizuje. Je to další krok v Trumpově válce proti svým politickým oponentům, spojených s vládami demokratů.
Trump obviňuje Monacovou, která působila jako zástupkyně generálního prokurátora USA za bývalého prezidenta Joea Bidena, že tuto pozici zneužívala k prosazování vyšetřování jeho osoby. V březnu jí zrušil bezpečnostní prověrku a přístup k utajovaným informacím a v pátek tento krok znovu zmínil jako důvod, proč by měla být z Microsoftu propuštěna.
„Hrozba pro národní bezpečnost“
Trump asi nechce, aby mu právnička viděla do karet. Tvrdí totiž, že její pozice v technologickém gigantu jí poskytuje „přístup k vysoce citlivým informacím“, což z ní činí „hrozbu pro národní bezpečnost USA, zvláště s ohledem na hlavní zakázky, které má Microsoft s vládou Spojených států.“ „Podle mého názoru by měla společnost Microsoft okamžitě ukončit pracovní poměr s Lisou Monacovou,“ prohlásil Trump.
Microsoft zatím nereagoval. Trumpova výzva k propuštění manažerky přišla těsně poté, co ministerstvo spravedlnosti USA obžalovalo bývalého ředitele FBI Jamese Comeyho.
Monacová má přitom za sebou zářivou kariéru. Na ministerstvu spravedlnosti byla členkou tzv. Enron Task Force, kde se podílela na obžalobách bývalých vedoucích činitelů společnosti Enron, a obdržela ocenění za mimořádné zásluhy. Postupně zastávala i vyšší pozice, byla poradkyní pro vnitřní bezpečnost a protiterorismus prezidenta Obamy. V administrativě Joea Bidena pak působila jako náměstkyně ministra spravedlnosti od roku 2021 do ledna 2025. Po odchodu z vlády přijala v létě 2025 pozici prezidentky pro globální záležitosti ve společnosti Microsoft.
Americký prezident Donald Trump vyzval ministryni spravedlnosti Pam Bondiovou k ostřejšímu vyšetřování jeho politických odpůrců, uvedl server BBC. Trumpovi odpůrci z řad opozičních demokratů jeho výrok označují za cestu k autoritářství.
Trump jde po krku lidem, kteří se podíleli na pokusu o impeachment
Politika
Americký prezident Donald Trump vyzval ministryni spravedlnosti Pam Bondiovou k ostřejšímu vyšetřování jeho politických odpůrců, uvedl server BBC. Trumpovi odpůrci z řad opozičních demokratů jeho výrok označují za cestu k autoritářství.
Starosta Londýna Sadiq Khan ve středu označil amerického prezidenta Donalda Trumpa za rasistu, sexistu a islamofoba v reakci na jeho úterní proslov na Valném shromáždění OSN. Britský politik ve vysílání televize Sky News reagoval na slova šéfa Bílého domu, který tvrdil, že Khan chce město řídit podle islámského práva šaría.
Trump je rasista, sexista a islamofob, vrací úder starosta Londýna
Leaders
Starosta Londýna Sadiq Khan ve středu označil amerického prezidenta Donalda Trumpa za rasistu, sexistu a islamofoba v reakci na jeho úterní proslov na Valném shromáždění OSN. Britský politik ve vysílání televize Sky News reagoval na slova šéfa Bílého domu, který tvrdil, že Khan chce město řídit podle islámského práva šaría.