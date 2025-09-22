Vyberte si z našich newsletterů

Putin upřel zrak na volby v Moldavsku. Chce oslabit proevropskou orientaci země

Putin upřel zrak na volby v Moldavsku. Chce oslabit proevropskou orientaci země

Ruský prezident Vladimir Putin
ČTK
Jiří Frydlewicz
fry

Rusko se podle několika nezávislých vyšetřování připravuje na zásahy do moldavských parlamentních voleb, které se uskuteční tuto neděli 28. září. Dokumenty ukazují, že Kreml vypracoval komplexní strategii s cílem oslabit proevropskou orientaci země a podlomit pozici prezidentky Maii Sandu i její vládní Strany akce a solidarity (PAS). Plán byl dokončen na jaře letošního roku a je koordinován přímo z Moskvy.

Strategie zahrnuje podle informací agentur více typů zásahů. Patří mezi ně nejen organizace protestů a mobilizace voličů žijících v zahraničí, ale především rozsáhlá dezinformační kampaň zaměřená na oslabení důvěry v demokratický proces. Hlavním cílem je vytvořit obraz vlády jako neschopné a ochotné manipulovat s volebními výsledky, píše agentura Bloomberg.

Vazby na oligarchu

Vyšetřování BBC odhalilo existenci tajné proruské sítě, která funguje přímo v Moldavsku. Její členové dostávají finanční odměny za šíření proruské propagandy a falešných zpráv, především prostřednictvím sociálních médií. Do repertoáru patří i výroba obsahu pomocí umělé inteligence, která ztěžuje odhalení manipulací. Podle dostupných informací má tato síť vazby na moldavského oligarchu Ilana Shora, jenž je sankcionován Spojenými státy za účast na operacích Kremlu, a rovněž na organizaci Evrazia, která byla za podobné aktivity sankcionována jak USA, tak i Evropskou unií.

Zmíněná organizace byla už dříve obviněna z uplácení voličů, aby hlasovali proti evropské integraci, a její metody nyní navazují na loňské pokusy destabilizovat prezidentské volby. Zkušenosti z minulosti ukazují, že podobné sítě dokážou kombinovat tradiční i nové formy nátlaku: od přímého uplácení přes organizování protestů až po sofistikované informační operace využívající digitální technologie.

Pro Moldavsko jsou tyto volby zásadní. Vítězství PAS by znamenalo pokračování cesty k členství v Evropské unii, zatímco úspěch proruských sil by mohl znamenat zásadní obrat zahraniční politiky i oslabení dosavadních demokratických reforem. V sázce je tedy nejen politická orientace země, ale také její bezpečnost a stabilita.

Hybridní válka jako běžný nástroj

Celá situace navíc přesahuje hranice Moldavska. Odhalení ukazuje, jak se hybridní válka stává běžným nástrojem ruské politiky v regionu. Šíření dezinformací, zpochybňování legitimity voleb a využívání umělé inteligence k manipulaci veřejného mínění jsou varovným signálem i pro další státy ve východní Evropě. Demokratické instituce budou muset hledat způsoby, jak se těmto zásahům bránit – a to nejen posílením volebního dohledu, ale i regulací digitálního prostoru, kontrolou financování politických aktivit a ochranou voličů v zahraničí.

Moldavsko tak nyní stojí před těžkou zkouškou. Volby na konci září nebudou pouze soubojem domácích politických stran, ale testem odolnosti celé země proti tlaku zvenčí. Výsledek může rozhodnout nejen o dalším směřování k Evropské unii, ale i o tom, zda se podaří udržet důvěru občanů v demokracii a odolat destabilizačním snahám Ruska.

