Omamná vůně moci. A zůstane Kuba za jihočeskou pecí?
Zpočátku vyjednávání o nové vládní sto osmičce vypadalo, že se sešly party, které nejsou schopné se na ničem dohodnout. Takové to úvodní pošťuchování. Babiš však partnery pro vládnutí potřebuje, takže je schopný leccos překousnout. A partneři, hlavně Motoristé, si kladli v euforii z faktu, že se dostali do Poslanecké sněmovny, všelijaké požadavky. Turka a tak. Například čtyři ministry. Zatímco úspěšnější SPD se spokojila se třemi. Zdálo se, že se tahle parta nemůže nikdy domluvit.
Máme za sebou „týden vyjednávání o programu.“ Bylo to nečekaně rychlé. Jako by zapůsobilo nějaké kouzlo. Na všech bodech programu se najednou našla shoda. Každá strana prý prosadila své priority. Největší kamarádi ever. Teď už jenom razítko Babiše a jde se na Hrad.
Touha po moci
Co za tímto náhlým souzněním bývalých politických odpůrců vězí? Není jiné vysvětlení, že je to touha po moci. Macinka ani Okamura nikdy nebyli tak blízko výkonné moci, jako dosud. Rozhodovat, vozit se v autě s majáčkem. Je to prostě neodolatelně lákavé. To už stojí za nějaký ten ústupek. Ostatně v situaci, kdy o program nikomu moc nešlo. Byla to jen předvolební rétorika. Možná jedině pracantovi Karlu Havlíčkovi, ale on už si to odpracuje. Hlavní pro všechny zúčastněné bylo, dostat se ke korytu. Tento cíl je na spadnutí.
Ostatně, moc učarovala i Petru Fialovi. Trucovitě po prohraných volbách nechtěl dát jím připravený rozpočet do Poslanecké sněmovny. Když jsme nevyhráli volby, dělejte si to sami. Ztrátu moci i tak respektovaný profesor politologie těžce nesl. Je to magie.
O post nového šéfa ODS se přihlásil Martin Kupka. Byl k tomu vyzýván, Fiala už post obhajovat nebude. Ani Stanjura. Výzvu přijal. Popravdě, u Kupky by bylo těžké hledat nějaká pochybení. Je to dobrý rétor. Hledat, co zpackal na ministerstvu dopravy by bylo složité, jistě toho bylo méně než za jeho předchůdců. Dobrá, asi naděje, mladá krev pro ODS.
Teď se jenom čeká, co udělá Martin Kuba. Kritizovat vedení ODS za zpackanou kampaň je laciné. Kdo kritizuje, má nabídnout lepší možnosti. Vyslyší Kuba volání „pravicových“ voličů? Nebo zůstane za jihočeskou pecí?
Prodej bytů v Praze letos míří k rekordu, kolem osmi tisíc jednotek. Ovšem nově povolených staveb není ani šest tisíc bytů. Developeři čerpají z minulých povolení, v současnosti se stavební úřady „zasekly“. Kvůli nepovedené digitalizaci odešla z úřadů spousta lidí, noví nepřicházejí. Ale developerům to vlastně vyhovuje. Ceny jdou nahoru, a hlavně, na novou výstavbu nemají lidi.
Dalibor Martínek: Bytů víc nebude. Nemá je kdo stavět. Nejsou lidi
Reality
Prodej bytů v Praze letos míří k rekordu, kolem osmi tisíc jednotek. Ovšem nově povolených staveb není ani šest tisíc bytů. Developeři čerpají z minulých povolení, v současnosti se stavební úřady „zasekly“. Kvůli nepovedené digitalizaci odešla z úřadů spousta lidí, noví nepřicházejí. Ale developerům to vlastně vyhovuje. Ceny jdou nahoru, a hlavně, na novou výstavbu nemají lidi.