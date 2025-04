Fiala: Putinovi o mír nikdy nešlo. Cesta k němu vede přes vojenskou podporu Ukrajiny

Jediná cesta k míru v Evropě vede přes silnou vojenskou podporu Ukrajiny, ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi o mír nejde a nikdy nešlo. Po ruských nočních útocích na Kyjev a další města to na síti X uvedl premiér Petr Fiala (ODS). Podle ministra zahraničí Jana Lipavského (nestr.) je Rusko tím, kdo nechce dohodu.

Při vzdušných úderech na Kyjev zahynulo nejméně devět lidí a dalších 70 bylo zraněno, mezi nimi je šest dětí, uvedly agentury AFP a Reuters s odkazem na záchranáře. Úderům dnes v noci čelil i Charkov a další ukrajinská města. Válka na Ukrajině po ruském vojenském vpádu do země trvá víc než tři roky.

Fiala uvedl, že zatímco Ukrajina už dříve přijala americký návrh na příměří, Rusko opět útočilo na města, civilisty, děti. Kyjev dříve přijal návrh na celkové třicetidenní příměří, Putin ale na Trumpův požadavek na co nejrychlejší klid zbraní nekývl. „Ukrajina přistoupila hned bez podmínek na americké návrhy, Rusko si klade nové a nové podmínky. Nerozpakuje se znovu a znovu opakovat útoky, které zabíjí civilní obyvatelstvo,“ uvedl později Fiala na tiskové konferenci.

Jedinou cestou k míru je podle něj zajištění silné ukrajinské armády, silné Ukrajiny, která bude do budoucna schopná odstrašit Rusko. „To je to, na co se mezinárodní společenství, aspoň to, co tvoří koalice ochotných, nyní soustředí,“ odkázal na iniciativu skupiny zemí, které jednají o další podpoře Ukrajiny pod vedením zejména Británie s Francií.

„Putinovi o mír nejde a nikdy nešlo, jediná cesta k míru v Evropě vede přes silnou vojenskou podporu Ukrajiny,“ dodal ministerský předseda. „Rusové ve svých zvěrstvech nepoleví, naopak demokratický svět musí přidat v pomoci Ukrajině. Je to Rusko, kdo nechce dohodu. A kdo nechce mír, ten porozumí jen síle,“ poznamenal šéf diplomacie Lipavský.

„Kvůli své beztrestnosti vrah dál zabíjí,“ napsal na síti X ukrajinský velvyslanec v Praze Vasyl Zvaryč. „Zločiny Ruska nejsou nijak ospravedlnitelné. Rusko nesmí být za to odměňováno ústupky, ale musí být potrestáno a donuceno k míru silou,“ dodal.

Má Trump dohodu?

Americký prezident Donald Trump podle agentury AFP řekl, že se domnívá, že Spojené státy mají s Ruskem dohodu o ukončení války. Nyní zbývá uzavřít dohodu i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, dodal Trump. Šéf Bílého domu také podle webu CNN uvedl, že se po své cestě na Blízký východ v polovině května nejspíše sejde s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Ve středu americký prezident Zelenskému vyčetl, že jeho prohlášení o neuznání ruské okupace ukrajinského poloostrova Krym ztěžuje dosažení mírové dohody s Ruskem. Ukrajinský prezident tím reagoval na americký návrh z minulého týdne, který vedle uznání anexe Krymu zahrnuje také zrušení sankcí uvalených Washingtonem na Rusko a vyloučení ukrajinského členství v NATO. Kyjev spolu s dalšími evropskými zeměmi návrh podle agentury Reuters odmítl.

Filozof Harari: Trumpův svět je jednoduchý, slabší mají poslouchat silnějšího Enjoy Vlivný filozof a autor řady bestsellerů Yuval Noah Harari sepsal pro list The Financial Times esej o problémech, které současný americký prezident může přinést světu. „Jediné překvapivé na Trumpově politice je, že ještě stále někoho dokáže překvapovat,“ začíná svou esej Harari. Podle něj je přitom svět, který si vysnil nejmocnější muž světa docela prostý a fungoval tu tisíce let – silnější má prostě pravdu a právo činit cokoli. Stanislav Šulc Přečíst článek