Bude Ostrava hlavním městem? A zase ten Turek
Uvnitř budoucí opozice to vře. Přišla o vládu, nyní se snaží přešikovat. ODS chystá na leden volební kongres, za favorita na nového šéfa strany je považován Martin Kupka. Sice už padesátiletý, nicméně je brán jako mladá krev ODS. Proč ne, o tři roky mladší Petr Macinka je také vnímán jako svěží vítr ve vrcholné politice.
Kupku vyzve ještě mladší krev, pětatřicetiletý Radim Ivan z Ostravy. Už si brousí nože a objíždí regiony. Veřejně obvinil výkonnou radu ODS, že chce před volbou nového lídra omezit diskuzi delegátů i straníků. Nelíbí se mu ani vysoké poplatky za účast na kongresu. Ivan rozviřuje vody. Vedení ODS zatím bere Ivana s rezervou. Nicméně, pro Kupku to nebude po másle. Rezerva se někdy hodí.
Další spor uvnitř ještě vládní koalice vznikl kvůli obsazování sněmovních výborů. Starostové se tváří jako neviňátka, ale vyfoukli ODS vedení branného výboru. Tam se počítalo s Černochovou. Zástupce Starostů Flek se prý tak nějak sešel s Alenou Schillerovou a bylo hotovo. Na ODS zbylo místo šéfa bezpečnostního výboru. Jenže ouha. Tomu leta předsedal historik Pavel Žáček (ODS), nyní ho má nahradit Jana Černochová. Dva v ODS se perou, Starostové se smějou. Nejvíc se smějí v ANO, jak se ODS a Starostové perou.
Majitel největší tuzemské internetové firmy Seznam.cz Ivo Lukačovič se bude bránit u soudu proti tvrzením poslance a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, že on nebo jeho firma dluží na srážkové dani z dividend 900 milionů korun. Bude chtít omluvu a náhradu škody, kterou chce věnovat na dobročinné účely. Babiš v reakci uvedl, že Lukačovič by měl spíše říct, proč jeho firma sídlí na Kypru, a ne v České republice.
Lukačovič žene k soudu Babiše. Kvůli tvrzení, že dluží na daních
Andrej Babiš se tento týden také smál. Ne díky tomu, že se mu skvěle skládá vláda nebo že si rozumí s prezidentem Pavlem či s Motoristy. Ten Turek ho pořád žere. Macinka to jel k prezidentovi vyžehlit, tentokrát jel škodovkou. Uvidíme. V nadcházejícím týdnu má Babiš prezidentovi předložit nominanty na ministry, zase to bude řež.
Babiš si proto předtím jel odpočinout do „svého“ severomoravského volebního kraje, aby poděkoval voličům. Potřeboval si od Prahy trochu oddáchnout. Na besedách se mu konečně dostalo tolik chtěného poplácávání po zádech, které mu v Praze odpírají. Bude Ostrava nové hlavní město země?
Zpochybní migraci, klima i pomoc Ukrajině, ale do války s Bruselem se nepustí. Německý Der Spiegel popsal Andreje Babiše jako politika, který „vládne byznysem, ne přesvědčením“.
Der Spiegel: Babiš není Orbán. Je to byznysmen, ne nacionalista. Do křížku s Bruselem nepůjde
