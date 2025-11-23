Nový magazín právě vychází!

Bude Ostrava hlavním městem? A zase ten Turek

Filip Turek na Národní třídě
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Uvnitř budoucí opozice to vře. Přišla o vládu, nyní se snaží přešikovat. ODS chystá na leden volební kongres, za favorita na nového šéfa strany je považován Martin Kupka. Sice už padesátiletý, nicméně je brán jako mladá krev ODS. Proč ne, o tři roky mladší Petr Macinka je také vnímán jako svěží vítr ve vrcholné politice.

Kupku vyzve ještě mladší krev, pětatřicetiletý Radim Ivan z Ostravy. Už si brousí nože a objíždí regiony. Veřejně obvinil výkonnou radu ODS, že chce před volbou nového lídra omezit diskuzi delegátů i straníků. Nelíbí se mu ani vysoké poplatky za účast na kongresu. Ivan rozviřuje vody. Vedení ODS zatím bere Ivana s rezervou. Nicméně, pro Kupku to nebude po másle. Rezerva se někdy hodí.

Další spor uvnitř ještě vládní koalice vznikl kvůli obsazování sněmovních výborů. Starostové se tváří jako neviňátka, ale vyfoukli ODS vedení branného výboru. Tam se počítalo s Černochovou. Zástupce Starostů Flek se prý tak nějak sešel s Alenou Schillerovou a bylo hotovo. Na ODS zbylo místo šéfa bezpečnostního výboru. Jenže ouha. Tomu leta předsedal historik Pavel Žáček (ODS), nyní ho má nahradit Jana Černochová. Dva v ODS se perou, Starostové se smějou. Nejvíc se smějí v ANO, jak se ODS a Starostové perou.

Andrej Babiš se tento týden také smál. Ne díky tomu, že se mu skvěle skládá vláda nebo že si rozumí s prezidentem Pavlem či s Motoristy. Ten Turek ho pořád žere. Macinka to jel k prezidentovi vyžehlit, tentokrát jel škodovkou. Uvidíme. V nadcházejícím týdnu má Babiš prezidentovi předložit nominanty na ministry, zase to bude řež.

Babiš si proto předtím jel odpočinout do „svého“ severomoravského volebního kraje, aby poděkoval voličům. Potřeboval si od Prahy trochu oddáchnout. Na besedách se mu konečně dostalo tolik chtěného poplácávání po zádech, které mu v Praze odpírají. Bude Ostrava nové hlavní město země?

Dalibor Martínek: Kvůli Čapáku budeme mít vydíratelného premiéra

Šéf ANO Andrej Babiš
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Do sněmovny podle očekávání putuje žádost o vydání Andreje Babiše ke stíhání za dotační podvod kolem Čapího hnízda. Už po několikáté. Že se tak stane bylo zřejmé. Soudce pražského městského soudu Jan Šott to letos v létě dostal za úkol od Vrchního soudu.

Šott je zároveň nadřízeným soudem zaúkolován, pokud se nenajdou nějaké nové okolnosti, Babiše skutečně potrestat. Ne omilostnit, jako to udělal v roce 2023.

Přesně kvůli této hrozbě potřeboval Babiš vyhrát volby, získat ve sněmovně většinu. Aby ho poslanci soudu nevydali. Což se jistě stane, Babiš má nyní před zákonem jako poslanec s imunitou čtyři roky k dobru.

Poslanecká imunita za trestné činy je feudální přežitek. Možná spíš komunistický, protože ve středověku, když se šlechtic stavěl králi, byl leckdy také zkrácen o hlavu. Poslanecká imunita měla za účel ochránit poslance od případného účelového stíhání s politickým podtextem. Záměrem jistě nebylo chránit zloděje. Nyní se tak však děje.

Babiš může současnou aktivitu soudce Šotta přehlížet. A dál skládat svou vládu. Má ve sněmovně sto osmičku a tu jen tak nepustí. K hlasování o vydání Andreje Babiše ve sněmovně jistě dojde. Nemusíme ho sledovat, výsledek je předem jasný. Sám Babiš deklaroval, že se imunity nevzdá. Žádné rytířské gesto. Nechce do vězení, chce vládnout.

Hrozba vězení pro nastávajícího premiéra má však mnoho důsledků. Nyní například ten, že se Filip Turek, „lotr“, který programově porušuje pravidla, může stát ministrem zahraničí. Jestli se tak stane, zatím není jasné. Babiš nesedí ve vězení, právě skládá nový kabinet, konečný výsledek se brzy dozvíme.

Potenciální vydání ke stíhání bude po čtyři roky silnou zbraní v rukou Tomia Okamury a Petra Macinky. Nejenom Turek v Černínském paláci. V příštích letech se může stát cokoliv, co nelze předvídat. Budeme mít vydíratelného premiéra. Šott dá po hlasování svou žádost o vydání Babiše k ledu, ale může ji kdykoliv zase vytáhnout.

Nepříjemná věc pro Babiše. Nebude to takový kapitán, jak si představoval. Dva miliony jeho voličů to vědělo dopředu, bylo jim to jedno.

