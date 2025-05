Fiala: Rusko nemá zájem o mír

Nepřítomnost ruského prezidenta Vladimira Putina na přímých jednáních s Ukrajinci v Istanbulu ukazuje, že Rusko nemá zájem na míru a ukončení své agresivní politiky, uvedl pro Blesk.cz premiér Petr Fiala (ODS). Je to podle něj zbabělost a pokračování taktiky, kdy Rusko nechce fakticky dospět k příměří, ale oddalovat, nabírat síly a vytvářet vůči veřejnosti dojem, že je připraveno jednat.

Rusko a Ukrajina, kam ruská vojska na Putinův rozkaz vpadla v únoru 2022, mají jednat v Turecku. Zatímco ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navrhoval osobní schůzku s Putinem, Moskva se dlouho k podobě jednání nevyjadřovala. Ve středu Kreml oznámil, že ruskou delegaci povede Putinův poradce Vladimir Medinskij.

Delegace třetí ligové úrovně

„Poslal tam (Putin) delegaci na nějaké třetí ligové úrovni. Tak to jenom ukazuje, že Rusko opravdu nemá zájem na míru a na nějakém rozumném řešení,“ řekl Fiala. Ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.), který se dnes v Turecku účastní neformálního setkání šéfů diplomacií zemí Severoatlantické aliance, novinářům řekl, že Putinova neúčast svědčí o zbabělosti.

Česko podle Fialy kontinuálně pokračuje v podpoře Ukrajiny. „Určitě bude pokračovat muniční iniciativa, my jsme už dodali od začátku roku půl milionu té velkorážové munice,“ uvedl. Do konce roku by podle něj mělo na Ukrajinu prostřednictvím iniciativy doputovat tolik co loni, tedy 1,5 milionu kusů munice. „Já si myslím, že to bude víc, protože podpora dalších zemí pokračuje a protože jsme schopni zajistit i větší množství,“ dodal.

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) dříve řekla, že česká muniční iniciativa dodala do konce letošního dubna na Ukrajinu dalších 400 tisíc kusů velkorážové munice. Prezident Petr Pavel na začátku května uvedl, že pokud vše půjde, jak je dojednáno, mohla by Ukrajina ve zbytku roku díky muniční iniciativě obdržet až 1,8 milionu kusů velkorážní munice. Podle Lipavského je financování zajištěno do letošního září.

Podle Fialy se také rýsuje termín jeho jednání s ukrajinským premiérem Denysem Šmyhalem. „Jsme na tom domluveni, nebude to v nějakém příliš vzdáleném horizontu,“ uvedl.

