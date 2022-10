Jana Havligerová: Babiš hraje o beztrestnost, férová hra to nebude

Ústava, konkrétně její článek 65 říká, že prezidenta republiky nelze po dobu výkonu jeho funkce zadržet, trestně stíhat ani stíhat pro přestupek nebo jiný správní delikt. A to se hodí, zvlášť když se spor o Čapí hnízdo nevyvíjí v Babišův prospěch, říká komentátorka newstream.cz Jana Havligerová.

Reklama

Ustanovení je sice naplněno v momentě složení prezidentského slibu, tedy když se dotčená osoba stane hlavou státu, ale zatím to rozhodně nevypadá, že by pravomocný rozsudek padl ještě letos. A právníci šéfa ANO jistě udělají maximum pro to, aby se proces maximálně natahoval.

Právníci – odhlédnuto od kauzy Čapí hnízdo – navíc nejsou jednotní v názoru, jestli imunita získaná s prezidentským mandátem trvá jen po dobu výkonu této funkce, anebo je doživotní. Za prachy, které Babiš, pardon, hnutí ANO, do prezidentského podniku vrhne, pokus o dosažení kýžené mety rozhodně stojí.

Dalibor Martínek: Babiš bude prezidentem. Od jara naplňuje vítěznou strategii, drahé energie mu jenom pomůžou Názory Bylo to jasné od začátku. Babiš dělal rok drahoty s oznámením, jestli bude nebo nebude kandidovat na prezidenta. Bylo snad až příliš průhledné, jak si hraje s veřejností. A už někdy v únoru či březnu se mluvilo o tom, že kandidaturu oznámí v říjnu. Stalo se. Dalibor Martínek Přečíst článek

Na koho bude kampaň mířit, je zřejmé. Krajští manažeři hnutí dostali za úkol vytipovat po celé republice města, továrny či firmy, na které nejvíc dopadá ekonomická anebo energetická krize. Místa, kde lidé Babišovi uvěří snad i to, že když bude nejhůř, dá jim peníze i z vlastního. V jiné situaci, a jistě i jiným způsobem hodlá Babiš zopakovat strategii Miloše Zemana. Tomu se podařilo zvednout k volbám voliče v sociálně slabších regionech.

Čeká nás špinavá kampaň

Kampaň, kterou Babiš hodlá zahájit na začátku listopadu, bude ještě špinavější, než si jeho protikandidáti, a nakonec my všichni, momentálně dokážeme představit. Babiš samozřejmě bude mít plnou podporu poslaneckého klubu ANO. Fakticky to neznamená nic jiného, než že bude ochromená činnost dolní komory parlamentu.

Reklama

Kandidáti na prezidenta ČR. Pavel, Nerudová, Babiš, Fischer, Středula a další – kdo je kdo a jaké mají šance? Politika Neúspěšní kandidáti z prezidentské volby v roce 2018, aktivní i vysloužilí politici, byznysmeni, osoby známé i neznámé, uznávané i kontroverzní, i jeden komik. Seznam potenciálních kandidátů na prezidenta ČR čítá na desítky jmen a další přibývají. Co jsou zač a jak jim věří sázkové kanceláře? V říjnu se výrazně proměnilo pořadí na prvních místech, neboť dřívější jasný favorit Andrej Babiš se propadl až na třetí místo, před ním jsou Petr Pavel a poprvé i Danuše Nerudová. A podle zářijového průzkumu agentury Median by poprvé zvítězil Pavel nad Babišem i v prvním kole voleb. Dušan Kütner, ČTK Přečíst článek

Anoističtí poslanci budou mít v podstatě jediný úkol – oddalovat přijetí takových norem, které by Fialově vládě v tíživé situaci mohly přinést kladné body.

Obstrukce budou při jednání sněmovny na denním pořádku. Mnohem častěji než dosud lze očekávat mimořádné schůze dolní sněmovny, jakýkoliv případný pokus upravit její jednací řád bude označen za akt proti demokracii. O zákulisní snaze, té méně viditelné, rozeštvat jednotu vládních stran, také není potřeba pochybovat.

Koalici teče do bot

Všechno přitom bude hezky zabalené do jednoho balíčku, který se bude prodávat třeba se slovy - chceme, aby zase bylo líp. Babišovi propagandisté jistě už nějaké úderné heslo dodají. Opoziční ANO má kromě nejsilnějšího poslaneckého klubu také nejvíc českých, moravských i slezských primátorů, i to bude v prezidentské kampani nahrávat Babišovi.

Zlom v preferencích? Babiše by ve druhém kole volby prezidenta porazil úplně každý Politika V prvním kole prezidentských voleb by v září vyhrál generál Petr Pavel. Je to poprvé od loňského září, kdy předstihl ve volebním modelu bývalého premiéra Andreje Babiše. Rozdíl je sice v rámci statistické chyby, ukazuje ale na dlouhodobě rostoucí preference Pavla a naopak stagnující u Babiše. Na třetím místě by skončila ekonomka Danuše Nerudová. Pavel by uspěl i v druhém kole volby. Pokud by Babiš postoupil do druhého kola, vyhrál by vždy ten druhý kandidát, vyplývá z aktuálního volebního modelu agentury Median. ČTK Přečíst článek

Jeho šance uspět, a to i ve druhém kole, je navzdory všem odhadům značná. Přímá volba hlavy státu je jiná liga než senátní volby. Prezidentská volba táhne víc. Množství frustrovaných voličů narůstá. Na to Babiš sází.

Podle premiéra Fialy si Česká republika nezaslouží, aby boj o Hrad fungoval jako záminka pro získání imunity před trestním stíháním. Nezaslouží. Místo prohlášení, které zavání rezignací na politickou situaci, by ale premiér a předseda nejsilnější vládní strany měl postavit do latě ministry a koaliční partnery. Zatím působí jako sbor absolutních chaotiků. Dámy a pánové, teče vám do bot.