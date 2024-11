STAN ve vedení. Rakušan může porazit velké kluky z ODS

Myslím, že naprostá většina voličů vládních stran je v těžké deziluzi z výkonů současné vlády (ano, určitě pořád ještě jsou i nějací její oddaní fanoušci). Ale tito voliči nezmizeli a volit Babiše, Konečnou, Okamuru nebo Turka nikdy nebudou. Budou si prostě znovu vybírat, komu to hodí. STAN teď přeskočil ODS a to bude znamenat silné boje o tyto voliče. Je Rakušan liška podšitá? Nechá koaliční partnery udělat jejich chyby, v klidu si počká, pak nasadí baťůžek, objede venkov a řekne lidem, že on je jediná alternativa? A projde mu to u velkých kluků z ODS? Bez tvrdého boje asi ne.

Politika je především boj o vliv a nejsilnější pes na dvorku prostě má ze života víc. Vliv máte, když získáte své přirozené voliče a k tomu někoho navíc. Vládní strany koalice Spolu (ODS) a STAN chtějí získat podobné voliče. Obecně nás čeká rok drsné, dlouhé a patrně dost nechutné volební kampaně a budou to ostré boje mezi vládou a opozicí. Ale špinavé prádlo se bude prát i mezi vládními stranami, hrají o stejné voliče.

Jak STAN vznikl a rostl?

Ten nápad dostali Gazdík a Polčák někde v Suché Lozi na Zlínsku. Tak si představuji, že sedí u slivovice a jeden říká, založme stranu a budeme ji říkat starostové. Neblbni, co my jsme za starosty, tady je pár baráků. Ne, to bude fungovat, uvidíš, a dolej už.

A byl to vlastně geniální nápad, klobouk dolů. Trefili potřebu, název, oblibu místních starostů a sehnali peníze. Na začátku bylo jejich první ambicí se dostat na kraj ve Zlíně. Postupně se přidávaly skupiny v Liberci pod Půtou a ve středních Čechách pod Michalíkem. A nakonec se usadili na krajích, vymysleli název STAN a chtěli i do celostátní politiky.

STAN se na parlamentní úrovni dlouhé roky hledal. Snažil se přidat vždy k někomu, aby to vyšlo, a často měl štěstí. Pamatujete možná, že měl koalici s TOP 09, v dalších volbách jednal o koalici s KDU, to nedopadlo a koalici nakonec odpískali. A v posledních sněmovních volbách už tu byl Pirstan, kdy STAN Piráty vykroužkoval a pozice ve sněmovně obsadil. Piráti to dodnes nerozdýchali a asi je o nakonec přivede do politického hrobu.

Když mladší brácha přeskočí staršího, rodinná idylka končí

Zkušení hráči zejména v ODS pragmaticky a dlouho brali hnutí STAN jako jakéhosi mladšího bratra. Brali je za takové užitečné praktiky z regionů, kde každý chce být ministrem pro místní rozvoj a rozdělovat dotace (většina starostů menších obcí řeší hlavně svůj region a peníze pro něj). A rozhodně se ODS s nimi ve vládě snáze spolupracuje než s divokými a mnohdy nekonzistentními Piráty. Ale to platí jedině, pokud je STAN ten mladší bratříček. Ale teď by nás měl jako přeskočit?

Když se podíváte na trendy v posledních průzkumech, hlavně na mandáty to nyní vypadá dost ostře. STAN může v říjnu mít třeba 33-38 křesel, a celé Spolu dohromady aktuálně míří někde k výsledku 42-45, z toho může mít třeba TOP 8, lidovci 16 a na ODS zbyde tak 20-22.

Samozřejmě jde jen o průzkumy a bude se to hýbat, ale je čas bráchovi vykolíkovat terén. Doma taky nenecháte mladšího bráchu, aby si bral bez dovolení vaši tenisovou raketu, to většinou to končí rvačkou. Prostě lze čekat vymezování a bitvu. Vládní partneři na sebe mají logicky nabito. Pokud dlouho koalujete, je přirozené, že o sobě víte víc zákulisních věcí, a jen se čeká, jestli se to někdy použije.

Kdo si počká, může vyhrát

Strategie hnutí STAN má evidentně ambici stát se třetím velkým politickým subjektem v zemi a konkurovat ANO i Spolu. V aktuálním potácení Fialovy vlády STAN chytře vyčkává, neříká nic významného. Počká si až se ostatní koaliční partneři sami zdiskreditují a zničí navzájem (jako i souboje ODS a Pirátů, který vyústil v jejich konec ve vládě). Dalo by se skoro říct, že ministři STANu buď nevystupují skoro vůbec, neříkají moc kontroverzními názory a snaží se být relativně nekonfliktní. Liška podšitá čeká na chyby konkurence.

Aktuálně si všimněte výhružky STAN, že nepodpoří státní rozpočet, pokud by neprošla novela o rozpočtovém určení daní (rozuměj více peněz obcím). Rozpočet se stává pro STAN zbraň a zvyšuje tlak na vládu. Toto vymezování se bude dít v dalších měsících častěji.

Co STAN chce

STAN chce spojit dvě hodně odlišné skupiny voličů, liberálnější městské a podporovatele z venkova. Jak říkají, jsme středové liberální proevropské hnutí s kořeny v malých obcích. Proto chceme euro, podporujeme liberální kulturní témata (ale nesmíme to říkat moc nahlas), ale bojujeme proti slučování obcí, za změnu rozpočtového určení daní ve prospěch samospráv, za vyrovnávání meziregionálních rozdílů a decentralizaci energetiky. No, zatím to poměrně funguje.

Kauzy a minulost

Nejčastěji zmiňovaná je kauza Dozimetr, která se vrací k velmi kontroverzní etapě spolupráce mezi STAN a zlínským podsvětím, konkrétně kdy obchodník s hazardem Rédl spolufinancoval vznik STANu. Jeho syn pak v Praze organizoval gang na vybírání výpalného z městských zakázek přes náměstka primátora Hlubučka (STAN). Případ půjde příští rok k soudu, ale zatím se to termín posouvá a je možné, že do říjnových voleb se v něm nic velkého nestane. Probíhá přetahovaná soudce na Praze 9, který to evidentně nechce soudit, a tak hledá cesty jak to přehodit na městský soud.

A k tomu je tu nekonečná kauza hejtmana Půty (a korupce Metrostavu), kdy na začátku roku padne nový rozsudek, ale i tam podle výsledku lze čekat další opravné prostředky a justiční ping-pong pojede dál. Tyto kauzy STAN určitě může ustát, ale jeho soupeři to v ostré fázi volební kampaně budou využívat.