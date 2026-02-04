Na zvyšování daní jsem se vždy díval s velkým nervem, říká Tomáš Portlík, druhý muž ODS
Nejsilnější opoziční strana ODS si v polovině ledna zvolila nové vedení. Pravou rukou nového předsedy Martina Kupky se stal starosta Prahy 9 Tomáš Portlík. „Soustředili jsme se na zahraniční a bezpečnostní otázky, jako bychom domácím věcem nepřikládali význam,“ říká Portlík v rozhovoru pro newstream.cz. To se nyní má změnit. ODS se chce vrátit na politické výsluní.
Účastnil jste se nedělní demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla?
Byl jsem se podívat okolo. Já byl na demonstracích jenom jednou v životě, a to bylo v roce 1989. Navštívil jsem jich několik, na Letné, na Václaváku. Nejsem úplně moc demonstrující typ.
Dává podle vás smysl setkávání se na náměstích, například na podporu prezidenta?
Těší mě na tom, že se lidé zajímají o politiku. Byť občas v extrémních pólech. Nejsem příznivcem demonstrací. Když cítím, že mám něco udělat, tak pro to udělám maximum. Chodit na demonstrace nikdy nebyl můj šálek kávy.
Společnost se radikalizuje
Jak vnímáte aktuální spor mezi Petrem Macinkou a prezidentem Petrem Pavlem?
Mrzí mě to. Od ministra Macinky jsem nečekal, že se ministr diplomacie zachová jako naprostý nediplomat. Přemýšlel jsem, jestli jsem někdy poslal nějakou takovou zprávu v rámci politiky, když mi něco vadilo. Na pražském magistrátu se kolikrát o něčem pohádáme, někdo o vás něco napíše na sociální sítě, co není pravda. Takové věci mě urážejí, mrzí a považuji je za nefér. Ale nevzpomínám si, že bych někdy reagoval sprostě nebo že bych vyhrožoval. Možná jsem to někdy i chtěl, lidsky je to pochopitelné. Ale vždy jsem měl pocit, že si to nemůžu dovolit. Jsem volený na nějaký výkon, a tlačení nebo vyhrožování do toho nepatří. Je to neprofesionální, ego má být potlačené.
Máme měsíc a půl novou vládu. Pro zahraničí jsme se možná stali hůře čitelnými z hlediska zahraniční politiky. Je to tak?
Platí úsloví, že kdo seje vítr, sklízí bouři. Jestli se někomu zdálo, že největším problémem je ukrajinská vlajka, tak ji potřebuje sundat. Patrně v domnění, že od té chvíle se svět změní. Nemyslím, že to je podstatou politiky. Nemyslím si, že máme tuto radikálnost předvádět. Protože co se stane? Část společnosti se radikalizuje.
Jeden z největších potenciálních problémů, které tato republika může mít, je situace, kdy se z běžného hádání opozice s koalicí, což je normální, stane radikalizace. Pokud se společnost bude radikalizovat, ztratíme kontrolu nad tím, jak tento stát bude fungovat. Bude to vyřizování si účtů, urážky, možná vydírání. Možná hledání nějakého kompra. To nejsou cesty, které nás někam dostávají.
Musíme zaujímat pozice
Stal jste se druhým mužem ODS. Dokážete popsat cestu, kterou se chcete opět dostat do vedení státu? Zatím jsme slyšeli pouze obecné teze.
Dostali jsme se do opozice. To není žádný trest, je to příležitost. Opozice je příležitost, aby se strana srovnala. Řekla si, co udělala špatně, co zanedbala. Našla témata, na která se bude soustředit. V tuto chvíli se projednává stavební zákon. Čekám, že až půjde do druhého čtení, musíme k tomu zaujmout názory. Máme za sebou zpackanou digitalizaci, kterou jsme sice jako ODS neudělali, ale bylo to součástí naší vlády. Dalším tématem je euro, musíme si říct, jestli jsme pro nebo proti. Jak vlastně vidíme Evropskou unii. Není možné na všechno nadávat nebo naopak všechno chválit. Musíme zaujímat pozice, které jsou voličům srozumitelné. Měli bychom si definovat svůj postoj. ODS to dělala a dělá, ale je potřeba to oprašovat.
Mluvíte o euru. Takže, za ODS, euro ano, nebo ne?
Pokud ano, tak všichni musí plnit konvergenční kritéria. A pokud vstoupíme do měnové unie, musí být jasné, jak vypadá politická unie. Evropa zasahuje do příliš mnoha politik, i tam, kam by zasahovat neměla. Třeba do rodinné. Před vstupem si musíme vyjasnit všechny otázky. Teď vznikne v rámci ODS stínová vláda, všechny tyto otázky si malinko oprášíme.
ODS je pro západní směřování Česka, zároveň je tradičním kritikem fungování Evropské unie. Týká se to třeba zelené politiky. Téma, které vaší straně „ukradlo“ hnutí ANO. Kde tedy nyní budete stát?
Vždy jsem byl jednoznačně prozápadní. Co mi trochu vadí, asi stejně jako mnohým, Západ čím dál víc stojí na regulacích. Říká nám, co máme dělat. A tím oslabuje evropskou ekonomiku. Hlavní aktérka regulací už začíná přiznávat, že regulace vede ke ztrátě konkurenceschopnosti.
Evropské společenství se historicky posouvá od společenství uhlí a oceli až k evropskému společenství. My jsme řekli, že základním aspektem je svoboda. Volný pohyb zboží, služeb, kapitálu. Začaly se do toho přidávat další politiky. Dnes nám to ohraničuje všechny oblasti života. Po těch letech je evidentní, že za vzor jsme nikomu nepadli. Kráčíme sami. Mezitím nás jiné kontinenty začínají předhánět. Pokud touto cestou půjdeme dál, společnost čekají strukturální změny. Myslím, že nejsme připraveni na to, že budeme chudnout.
Bude tématem ODS v příštích třech letech téma Antibabiš?
Jsme postaveni před jinou situaci, než jsme byli zvyklí. Babiš je sice premiérem, ale celek je složený z jakoby disperzních částic. Často nevím, co udělá pan Rajchl nebo Okamura. Otázka je, zda to vědí oni. Jestli generál Zůna náhodou neřekne něco, co se pánům nelíbí, aby se musel následně polepšit.
Od Filipa Turka slyšíme, že za všechno může rozšiřování NATO z roku 2012. Ale ministr zahraničí říká, je hrozné, co se tam děje, měli bychom pomoct. Čekal bych od premiéra, že bude schopný si vládu nějak srovnat. Nese za ní odpovědnost. Nechci je hodnotit pár měsíců po volbách, každý má mít nějaký čas. Ale ten se krátí, a viděli jsme spoustu momentů, ze kterých je potřeba se poučit. Úkolem Andreje Babiše je, aby si své ministry zpacifikoval.
Nemyslím si, že největším problémem republiky je Česká televize. Z vyjádření Oty Klempíře, ministra kultury, nejdříve vyplývalo, že je to náš klenot, a najednou ho bylo potřeba zachránit, reformovat. Má se její financování převést pod stát. Zapomínáme, že každá forma financování znamená, že na konci dne ji zaplatí občan.
Celé toto dění je o symbolech, ne o prioritách, kterým bychom se měli věnovat. Očekával jsem, že vláda řekne, že má spoustu důležitých opatření, která jsou důležitá pro lidi. Že nebudeme řešit zbytečné války.
Budete nyní tři roky poukazovat na to, co dělá Babiš špatně, nebo předložíte veřejnosti témata a návrhy jejich řešení, kterým je potřeba se věnovat?
Doufám, že náš orchestr se na tomto vyladí. Nemáme tu stát a křičet na všechny, že se nám to nelíbí. Máme dávat věcné připomínky k návrhům. Jestli se nám nelíbí, že Česká televize přechází z jednoho systému pod druhý, který nemá žádnou logiku, máme k tomu dávat protinávrhy. A říct třeba, že až se vrátíme do vlády, tak to vrátíme.
Tak třeba stavební zákon. Pojďme si v opozici říct, buďme ještě víc free. Zkraťme odvolací lhůty, množství účastníků řízení. Teď je ta doba, kdy těmito návrhy zjistíme, zda je společnost vnímá jako správné či špatné. Výstavba je věcí společenské dohody. A délka povolovacích řízení stojí společnost hodně peněz.
Je důležité, aby trh fungoval svižně. Jestli se na tom shodneme se STAN nebo s Piráty, s ANO nebo s Motoristy, je podle mě vlastně jedno. To vůbec neznamená, že máme rezignovat na hodnoty. Naopak. Vývoj a hodnotový žebříček jsou jedno a totéž.
Daně, samosprávy a „leštění klik“
ODS před volbami v roce 2021 avizovala, že nebude zvyšovat daně. Což při konsolidačním balíčku porušila, zvedla daně z příjmu právnických osob z devatenácti na 21 procent. Máme důvěřovat ODS, že nebude zvyšovat daně?
Na zvyšování daní jsem se vždy díval s velkým nervem. Říkal jsem si, že kdybych to měl rozhodovat, stanovil bych si jiný cyklus, než že mám daně zvyšovat. Mám s tím velký problém. Mám problém i s tím, že se neudělala klasická daňová reforma. To je něco, co tato republika potřebuje. Máme to v rámci témat, která diskutujeme.
Mě by se líbilo, kdyby se oddělily municipality. Jestliže mají být samosprávy nezávislé na státu, mají mít nezávislý způsob financování. V tuto chvíli si na nezávislost samospráv jenom hrajeme. Samosprávy jsou na státu závislé, hejtmani a starostové musejí leštit kliky. Tak se to prostě děje. A dokud se to bude dít, je to jen prosté přerozdělování peněz. A jak známo, při přerozdělování peněz peníze mizí. Kdyby si lidé platili starostu, začnou se zajímat, kam jdou zakázky obce. Musíme se nad tím zamyslet, náš systém je starý.
Druhou věcí je, a je to nepopulární, zamyslet se nad počtem samospráv. Není možné, abychom byli rekordmani v počtu volených orgánů v rámci celé Evropy. Pro stát je to drahé. Nejen, že platí lidi, ale rozhodovací proces potom trvá dlouho.
Vaše strana na lednovém kongresu uvedla, že se chce více profilovat, zaměřit se na podnikatele a střední třídu. V čem se ta profilace má projevit, čím střední třídu oslovíte?
Nejen podnikatelé, schválně jsem říkal střední třída. Typově učitelé, lékaři. Lidé, kteří nás volili i dřív. Máme se profilovat v jednotlivých tématech. Když jsme vstoupili do vlády, řešili jsme inflaci, covid, energetickou krizi, válku na Ukrajině. Mám vnitřní pocit, a říkal jsem to i v projevu na kongresu, že jsme se soustředili na zahraniční a bezpečnostní otázky, a trochu jsme nechali jiná ministerstva být. Aby se vám za jedno volební období třikrát změnil ministr školství, takto důležitého resortu, to není možné. Velká část našeho problému souvisela s tím, že jak jsme řešili zahraničně-politickou otázku, bezpečnostní, jako bychom domácím věcem nepřikládali význam. Tehdejší opozice to uchopila marketingově vlastně správně. Lidsky bych to viděl trochu jinak, ale politika není o tom, jaké má kdo vlastnosti. Politika je o tom, koho o čem přesvědčíte.
Pod slovy Fialova bída zanikly strašně důležité věci. Neřešilo se, že držíme cenu za litr pohonných hmot. Že ekonomika začala růst, že jsme snížili deficit státních financí. Nechali jsme si vnutit hru, na kterou jsme nereagovali. Jako bychom domácí pole trochu vyklidili.
ODS je spojená i s vlastenectvím. Nezaměňujme to za nacionalismus. Vždy jsme brali za samozřejmost důraz na rodinu, obec, kraj, stát. A najednou se z toho stalo, že se nestaráme o vlastní obyvatele. Radikální nacionalismus vytváří pocit, že jsme lidem nevěnovali pozornost. Tohle jsme si nechali vnutit, a to je chyba. Kdybychom v domácích tématech byli důslednější, těžko může tohle pole někdo zorat.
Tématem uvnitř ODS je i marketing, práce se sociálními sítěmi. Je to téma, které ve straně rezonuje? Vrátí se do vašich řad známý influencer Pavel Novotný, bývalý starosta Řeporyjí?
Říkal jsem na kongresu, že volby nám neprohrála média, ani sociální sítě, ale že volby jsme si prohráli sami. My víme, že dobrý výrobek se prodává sám. Když máte dobrý produkt, a samozřejmě potřebujete dobrý obal, tak to jde. Nemyslím si, že mám vymýšlet, jestli se převléknu za hranolku. Mám se soustředit na to, že co nabízím, mám umět co nejlépe prodat. Jestli nám nyní část elektorátu vyčítá, že jsme zanevřeli na domácí témata, tak se na to máme nyní soustředit. A je jedno, jakým nástrojem to potom budeme prodávat.
Druhou část rozhovoru s Tomášem Portlíkem přineseme již tento pátek.