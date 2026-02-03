„Poprvé pořádně.“ Hejtman Martin Kuba představil své hnutí Naše Česko
Nové politické hnutí jihočeského hejtmana Martina Kuby Naše Česko se chce povznést nad tradiční politický střet konzervativních a liberálních myšlenek a hledat cesty, jak posunout Česko dopředu. Kuba to řekl při představení názvu a loga hnutí v Praze. Uskupení bude používat slogan „Poprvé pořádně“ a po registraci ministerstvem vnitra působit celorepublikově. Aktuálně se opírá o Jihočeský a Plzeňský kraj. Hlavním cílem bude účast v příštích sněmovních volbách.
Kuba loni na podzim oznámil, že po 22 letech odchází z ODS a zakládá nové hnutí, které povede na jihu Čech do říjnových komunálních voleb. Rozchod s ODS odůvodnil změnami v pohledu strany na politiku. Spolu s ním odešla od občanských demokratů i část regionálních politiků. Dnes uvedl, že jeho nové hnutí bude středopravicové a bude držet pozice, které si jeho členové přinesli z ODS. Za důležité pokládá zapojení ČR do euroatlantických struktur, ale i to, aby byla ČR hrdým státem.
„Snažíme se politiku nedělat jako neustálý střet, jestli je někdo víc konzervativní nebo liberální. Měl by tu být koncept, který to sjednotí,“ uvedl Kuba. Aktuální období podle něj určí, jak budou vypadat ČR i Evropa za 20 či 50 let. Civilizace, které tímto obdobím procházejí, si to přitom v té chvíli většinou neuvědomují, dodal. „Jsme jedním národem a musíme hledat cestu, aby naše Česko bylo zemí, která dokáže obstát,“ řekl Kuba.
Základna v Jihočeském kraji
Naše Česko se zúčastní letos komunálních voleb, nejsilnější pozici bude mít v Jihočeském kraji. „Je to přirozené, je tam naše základna,“ řekl Kuba. Kandidátky chce postavit i jinde, ale ne za každou cenu. Důležitější je záruka, že osobnosti na kandidátce budou pro voliče znamenat jistotu dobré politiky, vysvětlil. Hejtman rovnou předeslal, že do souboje o pražský magistrát hnutí pravděpodobně nezasáhne.
Obhajovat mandát v Senátu by podle Kuby měl letos Tomáš Fiala, hnutí jedná i se senátorem Janem Holáskem. Kandidátů do horní komory Parlamentu by mohlo být víc. Budování struktury hnutí podle něj není záležitost několika týdnů, proto vyzval k trpělivosti. „Cílem je být za tři roky připravení do sněmovních voleb,“ řekl Kuba.
Populární hejtman má za sebou i vládní angažmá, ve vládě Petra Nečase v letech 2012 a 2013 byl ministrem průmyslu a obchodu. V roce 2020 se stal jihočeským hejtmanem, stál v čele jihočeské ODS. Předloni vedl jako lídr kandidátku ODS, která zvítězila v krajských volbách se ziskem 47 procent.
