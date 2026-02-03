„Poprvé pořádně.“ Hejtman Martin Kuba představil své hnutí Naše Česko

Nový magazín právě vychází!

Martin Kuba
Nové politické hnutí jihočeského hejtmana Martina Kuby Naše Česko se chce povznést nad tradiční politický střet konzervativních a liberálních myšlenek a hledat cesty, jak posunout Česko dopředu. Kuba to řekl při představení názvu a loga hnutí v Praze. Uskupení bude používat slogan „Poprvé pořádně“ a po registraci ministerstvem vnitra působit celorepublikově. Aktuálně se opírá o Jihočeský a Plzeňský kraj. Hlavním cílem bude účast v příštích sněmovních volbách.

Kuba loni na podzim oznámil, že po 22 letech odchází z ODS a zakládá nové hnutí, které povede na jihu Čech do říjnových komunálních voleb. Rozchod s ODS odůvodnil změnami v pohledu strany na politiku. Spolu s ním odešla od občanských demokratů i část regionálních politiků. Dnes uvedl, že jeho nové hnutí bude středopravicové a bude držet pozice, které si jeho členové přinesli z ODS. Za důležité pokládá zapojení ČR do euroatlantických struktur, ale i to, aby byla ČR hrdým státem.

„Snažíme se politiku nedělat jako neustálý střet, jestli je někdo víc konzervativní nebo liberální. Měl by tu být koncept, který to sjednotí,“ uvedl Kuba. Aktuální období podle něj určí, jak budou vypadat ČR i Evropa za 20 či 50 let. Civilizace, které tímto obdobím procházejí, si to přitom v té chvíli většinou neuvědomují, dodal. „Jsme jedním národem a musíme hledat cestu, aby naše Česko bylo zemí, která dokáže obstát,“ řekl Kuba.

Základna v Jihočeském kraji

Naše Česko se zúčastní letos komunálních voleb, nejsilnější pozici bude mít v Jihočeském kraji. „Je to přirozené, je tam naše základna,“ řekl Kuba. Kandidátky chce postavit i jinde, ale ne za každou cenu. Důležitější je záruka, že osobnosti na kandidátce budou pro voliče znamenat jistotu dobré politiky, vysvětlil. Hejtman rovnou předeslal, že do souboje o pražský magistrát hnutí pravděpodobně nezasáhne.

Obhajovat mandát v Senátu by podle Kuby měl letos Tomáš Fiala, hnutí jedná i se senátorem Janem Holáskem. Kandidátů do horní komory Parlamentu by mohlo být víc. Budování struktury hnutí podle něj není záležitost několika týdnů, proto vyzval k trpělivosti. „Cílem je být za tři roky připravení do sněmovních voleb,“ řekl Kuba.

Populární hejtman má za sebou i vládní angažmá, ve vládě Petra Nečase v letech 2012 a 2013 byl ministrem průmyslu a obchodu. V roce 2020 se stal jihočeským hejtmanem, stál v čele jihočeské ODS. Předloni vedl jako lídr kandidátku ODS, která zvítězila v krajských volbách se ziskem 47 procent.

Propad kvůli Warshovi

Předchozí výrazný propad cen drahých kovů přišel poté, co americký prezident Donald Trump oznámil nominaci Kevina Warshe do funkce předsedy Federálního rezervního systému Spojených států amerických. Po této zprávě posílil kurz amerického dolaru, což zdražilo nákup zlata a stříbra investorům používajícím jiné měny.

Podle analytika Kylea Roddyho ze společnosti Capital.com finanční trhy Warshe vyhodnotily jako relativně důvěryhodného kandidáta. Cena zlata i stříbra se tak podle něj nyní vrací přibližně na úrovně, kde se nacházela na začátku druhé poloviny ledna, uvedl Rodda v rozhovoru pro agenturu Reuters.

Brusel mezitím rozšiřuje obchodní spolupráci s dalšími partnery. V posledních měsících uzavřel dohody s jihoamerickým blokem Mercosur, Indií a Indonésií, přepracoval obchodní dohodu s Mexikem a obnovil jednání s Austrálií.

V oblasti obrany začínají evropské vlády více zpochybňovat, zda by Spojené státy v případě krize skutečně přišly Evropě na pomoc. Konzervativní lídři EU se proto shodli, že je třeba posílit vlastní klauzuli vzájemné obrany EU, která dosud zůstávala ve stínu aliančního článku 5 NATO. Evropská unie má nyní připravit konkrétní plány, jak tuto klauzuli proměnit v reálnou bezpečnostní záruku.

Nový přístup

Změna přístupu je patrná také v oblasti technologií. Některé státy, včetně Francie, plánují omezit používání amerických digitálních platforem ve veřejné správě a přejít na evropská řešení. Podobné kroky zvažují i další země, například Německo či Nizozemsko. Evropské instituce zároveň diskutují o omezení amerického softwaru a hardwaru v unijních orgánech.

V energetice se EU snaží předejít tomu, aby nahradila jednu závislost jinou. Spojené státy dnes dodávají více než čtvrtinu plynu spotřebovaného v EU, přičemž tento podíl má dále růst po úplném zastavení dovozu z Ruska. Evropská komise proto jedná o diverzifikaci dodávek s dalšími zeměmi, včetně Kanady, Kataru a severní Afriky.

Stéphane Séjourné

Evropa nesmí být jen hřištěm pro konkurenty, varuje eurokomisař. Volá po strategii „Made in Europe“

Politika

Evropa musí začít systematicky chránit svůj průmysl, jinak se stane pouhým hřištěm pro globální konkurenty. Eurokomisař Stéphane Séjourné proto vyzývá k zavedení strategie „Made in Europe“, která má upřednostnit evropskou výrobu, návrh však rozděluje členské státy EU.

nst

Přečíst článek

Digitální euro

Pozornost se obrací i k finanční infrastruktuře. Evropská centrální banka připravuje zavedení digitálního eura, které má snížit závislost na amerických platebních systémech. V Německu se zároveň objevují politické výzvy k přehodnocení ukládání části zlatých rezerv ve Spojených státech.

Evropské státy rovněž prosazují větší využívání principu „Buy European“ při nakládání s veřejnými prostředky EU, včetně obranných zakázek. Nový unijní program na podporu investic do obrany stanoví, že většina komponent má pocházet z EU nebo partnerských zemí.

Evropská lidová strana shrnula tento posun ve svém plánu do roku 2026 pod názvem „Čas na nezávislost“.

