Babiš: Macinku odvolávat nebudu
Kauza kolem zpráv prezidentovi neohrozí post ministra zahraničí. Andrej Babiš pevně stojí za Petrem Macinkou. Opozice podle premiéra jen hledá záminku k útoku na koalici.
Premiér Andrej Babiš (ANO) nezvažuje odvolání ministra zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Spolupráce s ním je výborná, řekl při čtvrteční návštěvě čáslavské vojenské základny. Podle něj se opozice a média snaží narušit nynější koalici, to se ale nepovede.
Vláda bude čelit hlasování o nedůvěře
Kvůli Macinkovým textovým zprávám pro prezidenta Petra Pavla, které prezident považuje za pokus o vydírání, bude vláda ANO, SPD a Motoristů čelit opozičnímu návrhu na vyslovení nedůvěry. Sněmovna o něm začne jednat příští týden v úterý.
Petr Macinka má další zářez na pažbě svých nehorázností. A to je u vlády teprve měsíc. Nyní vydírá prezidenta Pavla. Chce ho donutit, aby podepsal Turka jako ministra. Když ne, tak Pavel prý uvidí. Macinka otevírá nový suterén politické kultury. A to má zastupovat tento stát na mezinárodním poli.
Dalibor Martínek: Čekají nás čtyři roky hororu s Macinkou
Názory
Petr Macinka má další zářez na pažbě svých nehorázností. A to je u vlády teprve měsíc. Nyní vydírá prezidenta Pavla. Chce ho donutit, aby podepsal Turka jako ministra. Když ne, tak Pavel prý uvidí. Macinka otevírá nový suterén politické kultury. A to má zastupovat tento stát na mezinárodním poli.
Babiš už dříve uvedl, že vláda nemá zájem na zákopové válce mezi Strakovou akademií a Hradem. O Macinkově odvolání neuvažuje. „Myslím, že spolupráce s panem ministrem Macinkou je výborná. Já jsem měl různé koaliční partnery, takže funguje to velice dobře,“ uvedl Babiš.
Spor o Turka a roli prezidenta
Prezident v úterý informoval o tom, že mu Macinka doručil prostřednictvím poradce Petra Koláře zprávy, které Pavel považuje za mimořádně závažné a za pokus o vydírání. Hrad komunikaci zveřejnil.
Macinkovi v ní jde o jmenování čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí, které hlava státu odmítá. Macinka své výroky za vydírání nepokládá. Podle ministra jde o snahu ovlivnit postoj, což je v politice podle něj podstatou každého vyjednávání.
V úterý Macinka uvedl, že Pavel se nejmenováním Turka pohybuje mimo ústavní rámec, a proto by neměl vést českou delegaci na letním summitu Severoatlantické aliance (NATO) v Turecku.
Andrej Babiš si musí každý večer rvát kvůli Macinkovi vlasy na hlavě. Chtěl by klidně vládnout, místo toho musí pořád řešit něco kolem šéfa Motoristů. Měsíc odpovídá pořád dokola na otázky kolem Turka. Už to jméno nechci slyšet, říká i veřejně. Na vládnutí není čas, hlavní agendou vlády se stal případ Macinka.
Dalibor Martínek: Macinkovy průšvihy, šance pro Starosty a lidovce
Názory
Andrej Babiš si musí každý večer rvát kvůli Macinkovi vlasy na hlavě. Chtěl by klidně vládnout, místo toho musí pořád řešit něco kolem šéfa Motoristů. Měsíc odpovídá pořád dokola na otázky kolem Turka. Už to jméno nechci slyšet, říká i veřejně. Na vládnutí není čas, hlavní agendou vlády se stal případ Macinka.
Lídr Motoristů Petr Macinka možná opravdu vejde do učebnic politologie, ne však jako ranař, ale jako příklad nevídané politické naivity. Jen někdo nezkušený nebo s naprosto tragickým politickým úsudkem si mohl myslet, že jeho vyděračský výpad vůči prezidentovi Petru Pavlovi něco změní.
Karel Pučelík: Motoristé ukazují, co jsou opravdu zač. Slaboši s tragickým politickým úsudkem
Názory
Lídr Motoristů Petr Macinka možná opravdu vejde do učebnic politologie, ne však jako ranař, ale jako příklad nevídané politické naivity. Jen někdo nezkušený nebo s naprosto tragickým politickým úsudkem si mohl myslet, že jeho vyděračský výpad vůči prezidentovi Petru Pavlovi něco změní.