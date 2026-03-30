Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
Merz má plán. Vracet Syřany zpět do vlasti

Profimedia
ČTK
Masivní návrat, deportace i spolupráce se Sýrií. Německo otevírá novou kapitolu migrační politiky.

Do Sýrie by se mělo v příštích třech letech vrátit 80 procent Syřanů žijících nyní v Německu. Na tiskové konferenci po jednání s prozatímním syrským prezidentem Ahmadem Šarou to v pondělí řekl německý kancléř Friedrich Merz. Německo má podle něj zájem na tom, aby v zemi zůstali dobře integrovaní Syřané. Naopak trestané občany Sýrie chce Merz do vlasti deportovat co nejdříve. V Německu žije s různým statusem téměř milion Syřanů, přičemž valná většina do země přišla v uprchlické vlně v letech 2015 a 2016.

Plán návratu

„V delší perspektivě příštích tří let, a to bylo i přání prezidenta Šary, by se mělo 80 procent Syřanek a Syřanů, kteří se nyní zdržují v Německu, vrátit do vlasti,“ řekl Merz. Zdůraznil, že Německo má zájem na tom, aby v zemi zůstali dobře integrovaní Syřané, zmínil například lékaře či inženýry.

Kancléř rovněž uvedl, že požádal prezidenta Šaru, aby jeho země přednostně přijala ty Syřany, kteří se v Německu dopustili trestných činů. Dodal, že jde o „malou skupinu, která dělá problémy“.

Nový německý ministr vnitra Alexander Dobrindt ve středu rozhodl, že napříště mohou být na pozemních hranicích odmítáni i migranti, kteří chtějí v Německu požádat o azyl. Zároveň oznámil, že navýší počet spolkových policistů na hranicích, informovala agentura DPA. Český ministr vnitra Vít Rakušan na síti X napsal, že opatření nebudou mít na Česko zásadní dopad. Nový německý kancléř Friedrich Merz dlouhodobě sliboval, že jeho vláda okamžitě po nástupu zpřísní boj proti nelegální migraci včetně kontrol na německých pozemních hranicích.

ČTK

Přečíst článek

Sýrie chce uprchlíky zpět kvůli obnově

Šara na tiskové konferenci zdůraznil, že Damašek má zájem na tom, aby se do vlasti vrátili lidé, kteří z ní uprchli před válkou. Pomoci by měli s obnovou země. „Válka skončila, ale boj o obnovu teprve začal,“ řekla prozatímní hlava státu.

Merz dodal, že Německo je připraveno pomoci s hospodářskou a politickou stabilizací Sýrie.

Podle Merze se Německo a Sýrie dohodly na vytvoření společné operační skupiny, která bude pomáhat Syřanům při návratu z Německa do vlasti.

Merz prozatímní hlavu státu vyzval, aby v Sýrii „vytvořil prostor“ pro návrat všech – bez ohledu na etnický původ či náboženské vyznání. Syrský prezident uvedl, že jsou v zemi vítáni všichni syrští uprchlíci. Dodal, že je vnímá jako obrovský lidský kapitál, který může pomoci s navázáním dobrých politických i hospodářských vztahů s Německem i dalšími zeměmi.

Šara se v pondělí dopoledne sešel s prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem, jednal se zástupci německého hospodářství a po poledni se setkal s Merzem. Návštěvu doprovázela přísná bezpečnostní opatření i protesty Šarových odpůrců.

Konec války a pád Asada

V prosinci 2024 padl v Sýrii autoritářský režim prezidenta Bašára Asada, a to pod tlakem ofenzivy povstalců z islamistického uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS). Novým prezidentem se stal právě vůdce povstalců Šara. Skončila tím oficiálně i syrská válka, která začala už v roce 2011.

V Německu pád Asadova režimu vyvolal debatu, zda není na čase, aby se syrští uprchlíci vrátili do vlasti a pomohli ji znovu vybudovat. Například německý ministr zahraničí Johann Wadephul ale loni na podzim po návštěvě Damašku zapochyboval, zda je možné, aby se Syřané začali hromadně vracet vzhledem k míře destrukce. Popudil tím část svých kolegů z konzervativní unie CDU/CSU, kteří prosazují přísnější migrační politiku.

Podle údajů ministerstva vnitra nyní pobývá v Německu s různým statusem zhruba 950 tisíc Syřanů. Většina z nich přišla v letech 2015 a 2016 ve velké uprchlické vlně. Řada z nich už ale po deseti letech v zemi má německé občanství.

Dalibor Martínek: Babiš střílí do pumpařů, za drahou naftu však mohou daně

Andrej Babiš
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Andrej Babiš má punc člověka, který rozumí ekonomice. Na svět nahlíží přes peníze, vidí do všech zákoutí byznysu. O to méně pochopitelné je, že v době íránské krize, kdy ceny ropy letí nahoru a logicky zdražují paliva, našel jako hlavního viníka vysokých cen pumpaře. A po nich se teď vozí.

Babiš si pozval na kobereček zástupce pěti největších distributorů paliv v Česku. Dal jim úkoly, aby snížily ceny. Pumpaři na to musejí koukat dost zděšeně. Kapitalistické Česko chce regulovat marže soukromých subjektů?

Čirý Babišův populismus

Je to čirý Babišův populismus, další silná parketa premiéra. Celý svět se musí vypořádávat s dopady Trumpova voluntarismu v Íránu. Bohužel, i čeští občané, ekonomika. Je to výkyv, který musíme všichni vstřebat. Scénář je standardní. Dopravci, zemědělci, obchodníci, ti všichni zdražení paliv promítnou do cen koncových produktů. Zdraží potraviny, zboží, služby. Vše zaplatí spotřebitel.

Babiš chce svými ad hoc zásahy sbírat body u voličů. S instinkty šelmy vycítil, že by mohl na geopolitické situaci vytřískat pár hlasů. Ukáže na viníka, pumpaře, a přijde s razantním řešením, oseká jejich marže.

Má to několik zásadních ale. Za prvé, proč se stát motá do vztahů mezi zákazníkem a klientem. Co je mu do toho! Už nemáme kapitalismus, kdy si ceny řeší mezi sebou prodávající a kupující? Trh. Už máme zase socialismus? Kdy vláda řídí cenotvorbu. Plánované hospodářství jsme tady měli naposledy za vlády komunistické strany, a jak to dopadlo. Nefungovalo to, museli jsme plnit náměstí.

Argument, že paliva jsou strategickou komoditou pro ekonomiku země a že stát musí hrát významnou roli, neobstojí. Marže u oblečení nebo služeb telefonních operátorů jdou do stovek procent. Oblékání není klíčové? Budeme chodit nazí? Babiš se motá někam, kam by vůbec neměl zasahovat.

Babiš mluví o marži pumpařů ve výši deseti procent. Kdyby to byla pravda, a to není jisté, nebyla by to moc vysoká marže. Realita je však možná úplně jiná. Marže prodejců pohonných hmot se obvykle pohybují kolem dvou procent. Sama ministryně financí po zahájení války vůči Íránu uvedla, že marže pumpařů podle zjištění jejího ministerstva spíše klesají.

Bitevní pole mimo realitu

Babiš se záměrně soustředí na méně podstatnou část problému kolem paliv. Marže pumpařů. Mnohem významnější vliv na cenu paliv má stát. Stanovil spotřební daně, na naftu fixních 12,84 koruny za litr, na benzín téměř deset korun. A také 21 procent DPH. A pozor, DPH se platí nejen ze základní ceny paliva, tedy ceny, za které vzniká v rafineriích nebo se distribuuje, ale také ze spotřební daně. Takže daň z daně.

Tento fakt Babiš ve svém tažení za levnější naftu ani jednou nezmínil. Stát tyje z drahých pohonných hmot, nikoliv pumpaři. Babiš vystavěl bitevní pole mimo realitu, další jeho typická metoda, manipulace, a na něm teď chce zvítězit.

Jen pro porovnání. Podle posledních dat eurostatu je průměrná cena nafty v Česku 1,93 eura. V Německu 2,30, v Rakousku 2,11 a v Polsku, které snížilo DPH z paliv z 23 na osm procent 1,99 eura. Ceny rychle dál rostou. Do války se nyní zapojili Husíové a v ohrožení je doprava přes Rudé moře, ceny opět vyskočí. Babiš zcela iracionálně řeší marže pumpařů. Daně nesníží, na to je jeho rozpočet příliš děravý.

Trump tvrdě k Íráncům: Pokud neuzavřete dohodu, zničíme vaše elektrárny i ropné vrty

Donald Trump
ČTK
ČTK
ČTK

Pokud nebude brzy dosaženo dohody o ukončení války a otevření Hormuzského průlivu, Spojené státy zcela zničí íránské elektrárny, ropné vrty, ostrov Charg a možná i odsolovací zařízení, napsal dnes na sociální síti americký prezident Donald Trump. Washington podle šéfa Bílého domu vede jednání s "novým a rozumnějším režimem" v Teheránu, během nichž došlo k významnému pokroku.

Válka na Blízkém východě ohrožuje globální dodávky ropy a plynu, způsobuje nedostatek zásob hnojiva a narušuje leteckou dopravu. Írán v odpovědi na útoky USA a Izraele zahájené na konci února mimo jiné blokuje lodní dopravu klíčovým Hormuzským průlivem.

Americký prezident ve čtvrtek oznámil, že na žádost íránské vlády odkládá útoky na íránské elektrárny o dalších deset dní do pondělí 6. dubna do 20:00 (úterý 7. dubna 2:00 středoevropského letního času). Teherán má podle něj do té doby čas, aby zcela otevřel Hormuzský průliv. Americký prezident tak prodloužil ultimátum pro Írán už podruhé.

Íránský uran

V rozhovoru s deníkem Financial Times zveřejněném v noci na dnešek Trump řekl, že americká armáda by mohla obsadit íránský ostrov Charg, což je krok, který je v médiích zmiňován už několik dní. Ostrov ležící asi 25 kilometrů od íránské pevniny slouží jako exportní terminál pro 90 procent vývozu ropy z islámské republiky. Trump rovněž zvažuje vojenskou operaci s cílem zmocnit se íránského uranu, napsal deník The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na americké představitele.

Írán pohrozil, že v případě invaze na jeho území zaminuje Perský záliv a zaútočí na elektrárny v celé arabské oblasti. Kampaň textových zpráv vyzývá obyvatele Íránu, aby se přihlásili jako dobrovolníci k obraně země před hrozící pozemní operací USA, píše agentura AP, která má zprávy k dispozici. Není podle ní jasné, zda je rozesílá íránský vládní orgán.

Armin Papperger
Aktualizováno

Šéf Rheinmetallu schytal kritiku od Ukrajinců kvůli výrokům o dronech

Leaders

Kritiku od ukrajinských politiků i podnikatelů sklidil šéf německé zbrojařské skupiny Rheinmetall Armin Papperger, který dal před několika dny dal najevo pochybnosti ohledně inovativnosti ukrajinských dronů. Píše o tom server Politico. Později Rheinmetall vyzdvihl snahy Ukrajinců o obranu jejich země před ruskou agresí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podle agentury AFP výroky označil za divné.

ČTK

Přečíst článek

