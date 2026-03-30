Merz má plán. Vracet Syřany zpět do vlasti
Masivní návrat, deportace i spolupráce se Sýrií. Německo otevírá novou kapitolu migrační politiky.
Do Sýrie by se mělo v příštích třech letech vrátit 80 procent Syřanů žijících nyní v Německu. Na tiskové konferenci po jednání s prozatímním syrským prezidentem Ahmadem Šarou to v pondělí řekl německý kancléř Friedrich Merz. Německo má podle něj zájem na tom, aby v zemi zůstali dobře integrovaní Syřané. Naopak trestané občany Sýrie chce Merz do vlasti deportovat co nejdříve. V Německu žije s různým statusem téměř milion Syřanů, přičemž valná většina do země přišla v uprchlické vlně v letech 2015 a 2016.
Plán návratu
„V delší perspektivě příštích tří let, a to bylo i přání prezidenta Šary, by se mělo 80 procent Syřanek a Syřanů, kteří se nyní zdržují v Německu, vrátit do vlasti,“ řekl Merz. Zdůraznil, že Německo má zájem na tom, aby v zemi zůstali dobře integrovaní Syřané, zmínil například lékaře či inženýry.
Kancléř rovněž uvedl, že požádal prezidenta Šaru, aby jeho země přednostně přijala ty Syřany, kteří se v Německu dopustili trestných činů. Dodal, že jde o „malou skupinu, která dělá problémy“.
Nový německý ministr vnitra Alexander Dobrindt ve středu rozhodl, že napříště mohou být na pozemních hranicích odmítáni i migranti, kteří chtějí v Německu požádat o azyl. Zároveň oznámil, že navýší počet spolkových policistů na hranicích, informovala agentura DPA. Český ministr vnitra Vít Rakušan na síti X napsal, že opatření nebudou mít na Česko zásadní dopad. Nový německý kancléř Friedrich Merz dlouhodobě sliboval, že jeho vláda okamžitě po nástupu zpřísní boj proti nelegální migraci včetně kontrol na německých pozemních hranicích.
Sýrie chce uprchlíky zpět kvůli obnově
Šara na tiskové konferenci zdůraznil, že Damašek má zájem na tom, aby se do vlasti vrátili lidé, kteří z ní uprchli před válkou. Pomoci by měli s obnovou země. „Válka skončila, ale boj o obnovu teprve začal,“ řekla prozatímní hlava státu.
Merz dodal, že Německo je připraveno pomoci s hospodářskou a politickou stabilizací Sýrie.
Podle Merze se Německo a Sýrie dohodly na vytvoření společné operační skupiny, která bude pomáhat Syřanům při návratu z Německa do vlasti.
Merz prozatímní hlavu státu vyzval, aby v Sýrii „vytvořil prostor“ pro návrat všech – bez ohledu na etnický původ či náboženské vyznání. Syrský prezident uvedl, že jsou v zemi vítáni všichni syrští uprchlíci. Dodal, že je vnímá jako obrovský lidský kapitál, který může pomoci s navázáním dobrých politických i hospodářských vztahů s Německem i dalšími zeměmi.
Šara se v pondělí dopoledne sešel s prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem, jednal se zástupci německého hospodářství a po poledni se setkal s Merzem. Návštěvu doprovázela přísná bezpečnostní opatření i protesty Šarových odpůrců.
Premiér Andrej Babiš (ANO) vyzval hlavní distributory pohonných hmot Orlen, Mol a OMV, aby snížili ceny paliv a nezneužívali konflikt na Blízkém východě. Situací by se podle něj měl zabývat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Uvedl to na svém facebooku. Společnost Orlen sdělila, že podniká v souladu se zákony a ceny jsou určovány trhem. Benzin Natural 95 za poslední týden v Česku podle údajů společnosti CCS zdražil o 2,40 koruny na průměrných 41,44 koruny za litr a nafta o 4,75 koruny v průměru na 47,90 koruny za litr.
Konec války a pád Asada
V prosinci 2024 padl v Sýrii autoritářský režim prezidenta Bašára Asada, a to pod tlakem ofenzivy povstalců z islamistického uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS). Novým prezidentem se stal právě vůdce povstalců Šara. Skončila tím oficiálně i syrská válka, která začala už v roce 2011.
V Německu pád Asadova režimu vyvolal debatu, zda není na čase, aby se syrští uprchlíci vrátili do vlasti a pomohli ji znovu vybudovat. Například německý ministr zahraničí Johann Wadephul ale loni na podzim po návštěvě Damašku zapochyboval, zda je možné, aby se Syřané začali hromadně vracet vzhledem k míře destrukce. Popudil tím část svých kolegů z konzervativní unie CDU/CSU, kteří prosazují přísnější migrační politiku.
Podle údajů ministerstva vnitra nyní pobývá v Německu s různým statusem zhruba 950 tisíc Syřanů. Většina z nich přišla v letech 2015 a 2016 ve velké uprchlické vlně. Řada z nich už ale po deseti letech v zemi má německé občanství.
Ministr propagandy nacistického Německa Joseph Goebbels si v roce 1939 nechal postavit severně od Berlína vilu. V 50. letech poblíž ní vznikla vysoká škola komunistické mládeže. Celý areál, známý jako Bogensee, posledních více než 20 let zeje prázdnotou a čeká na nové využití. Nyní se o něj začala zajímat německá armáda, uvedl úřad pro armádní infrastrukturu. Kvůli rostoucím výdajům na obranu a snaze Německa vybudovat největší konvenční armádu v Evropě totiž potřebuje bundeswehr nové prostory.
V německé spolkové vládě se diskutuje o zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty ze současných 19 na 21 procent. Dopad na české hospodářství by nebyl významný. Pocítili by jej ale lidé jezdící k našim sousedům za nákupy.
