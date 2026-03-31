Merz pod palbou. Levicová opozice ho kritizuje za výrok o Syřanech

newstream.cz

Friedrich Merz
Německý kancléř Friedrich Merz čelí kritice za výrok o tom, že by se mělo z Německa do vlasti vrátit 80 procent Syřanů. Pronesl ho v pondělí na tiskové konferenci po jednání s prozatímním syrským prezidentem Ahmadem Šarou a doplnil, že je to prezidentovo přání. Kritika na kancléře míří nejen z řad levicové opozice či zdravotnických organizací, ale také od koaličního partnera sociální demokracie (SPD) a dokonce i z vlastní strany.

Merz po jednání se Šarou prohlásil, že „v delší perspektivě příštích tří let“ by se 80 procent Syřanek a Syřanů, kteří se nyní zdržují v Německu, mělo vrátit do vlasti. Z projevu na tiskové konferenci se zdálo, že se jedná o společné přání Merze a Šary. V protokolu z tiskové konference ale kancléřův tiskový odbor citát upravil. Přání návratu 80 procent Syřanů je nyní jednoznačně připisováno pouze Šarovi.

V Německu žilo na konci loňského roku s různým statusem přes 940 tisíc Syřanů, většina do země přišla v uprchlické vlně v letech 2015 a 2016. Merz v projevu po jednání zdůraznil, že válka v Sýrii skončila a že by se syrští uprchlíci měli podílet na obnově své země. Z jeho výroku vyplývá, že počítá s návratem více než 750 tisíc Syřanů do vlasti.

„Není to chytré“

„Není to od kancléře chytré uvádět konkrétní čísla v konkrétních časových horizontech, protože tím budí očekávání, která možná nebude schopen splnit,“ uvedla místopředsedkyně SPD a sárská premiérka Anke Rehlingerová v rozhovoru s mediální skupinou Funke. Zároveň vyjádřila pochopení pro přání syrského prezidenta, aby se do vlasti vrátilo co nejvíce Syřanů a pomohlo s její obnovou. „Mnoho Syřanů se ale stalo našimi krajany, protože se tu integrovali, pracují v oborech s nedostatkem pracovních sil, starají se o staré lidi nebo řídí autobusy, a nezřídka se stali dokonce německými občany,“ dodala Rehlingerová.

Také z Merzovy Křesťanskodemokratické unie (CDU) se ozvaly kritické hlasy. Podle experta strany na zahraniční otázky Rodericha Kiesewettera jmenování konkrétních čísel zbytečně budí velká očekávání, která mohou využívat krajně pravicové strany. Stejně jako Rehlingerová upozornil Kiesewetter na to, že řada oborů se dnes v Německu bez Syřanů a dalších cizinců už neobejde.

Početná skupina lékařů

Německá nemocniční společnost uvedla, že Syřané tvoří největší skupinu zahraničních lékařů působících v Německu. „Mají tak značný význam pro zdravotní péči,“ uvedla místopředsedkyně společnosti Heinriette Neumyerová. Na konci roku 2024 pracovalo podle ní v německých nemocnicích 5745 syrských lékařů a lékařek. Další 2000 Syřanů pracovalo v pečovatelských profesích v nemocnicích.

Poslankyně strany Zelených Luise Amtsbergová, která je zpravodajkou zahraničního výboru pro Sýrii a Blízký východ, označila Merzovo vystoupení za „zahanbující“. Znejistil jím podle ní stovky tisíc v Německu žijících Syřanů, kteří teď mají dojem, že budou muset zemi opustit. „Kdo o takových číslech veřejně hovoří, ignoruje křehkou bezpečnostní situaci v Sýrii, ale i skutečnost, že mnoho syrských uprchlíků je už dávno součástí naší společnosti,“ řekl Amtsbergová.

Odborník na migraci z univerzity v jihoněmecké Kostnici Daniel Thym agentuře DPA řekl, že návrat 80 procent Syřanů do vlasti je naprosto nerealistický. Po konci války v předloňském roce se podle něj vrátilo dobrovolně do Sýrii jen několik tisíc lidí.

V prosinci 2024 padl v Sýrii autoritářský režim prezidenta Bašára Asada, a to pod tlakem ofenzivy povstalců z islamistického uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS). Novým prezidentem se stal právě vůdce povstalců Šara. Skončila tím oficiálně i syrská válka, která začala už v roce 2011.

Lukáš Kovanda: Lidé v Česku vymírají historicky rekordním tempem

Lidé v Česku vymírají historicky rekordním tempem
iStock
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Česko je zemí vymírajících občanů i jejich sňatků. Loni zemřelo o takřka 36 tisíc více obyvatel Česka, než se jich narodilo. To je nejvyšší rozdíl od roku 1919. Nejméně od první světové války bylo také sňatků, ani ne 43 tisíc. Zatímco vymírání lidí v Česku přetáčí do přírůstku početního stavu obyvatelstva z dlouhodobého hlediska vysoce nadprůměrná imigrace – loni se do Česka přistěhovalo bezmála 111 tisíc osob – v případě sňatků se žádné přetočení do příznivějších hodnot nekoná, cizinci sňatečnost nezachraňují.

Vymírání a stárnutí české populace však není jediným důvodem „vymírání“ sňatků. Příčina jejich úbytku je nejen demografická, ale i ekonomická.

Ostatně blížící se start letošní svatební sezóny se naplno odhaluje propast mezi romantickými sny a realitou českých úspor.

Éra, kdy se do svazku manželského vstupovalo s čerstvým maturitním vysvědčením a prázdnou kapsou, je nenávratně pryč, neboť průměrný český ženich dnes dospěje k oltáři až ve věku téměř 33 let, nevěsta jen o dva roky dříve.

Drahé svatby

Mladí lidé se v roce 2026 odmítají spoléhat na finanční infuzi od rodičů a chtějí si svůj den „D“ hradit z vlastních zdrojů. Jenže narážejí na realitu cenovek, které se v oblasti služeb utrhly ze řetězu. Zatímco celková inflace v Česku konečně zkrotla, svatební byznys si udržuje svou vyšší cenovou hladinu a odmítá zlevnit i v časech ochlazující se poptávky.

Pokud dnes pár plánuje středně velkou veselku pro padesát hostů, musí počítat s tím, že mu z účtu zmizí 160 až 260 tisíc korun, vyplývá z dat webu Deník nevěsty. Pro mladého člověka s průměrným příjmem to znamená, že na jeden jediný den v bílém musí obětovat prostředky, které by jinak mohly posloužit jako základ vlastního bydlení nebo významná část splátek hypotéky.

Dominantní položkou je neúprosně hostina, catering a pronájem svatebního místa, což spolehlivě spolkne polovinu celého rozpočtu. Ten je neúprosný: jen pohoštění jednoho hosta včetně alkoholu dnes vyjde na dva až tři tisíce korun.

To vytváří tlak i na svatebčany. Aby pár nepocítil okamžitou ztrátu, měl by peněžitý dar pokrýt alespoň náklady na danou „židli“ u stolu. Bližší rodina pak obvykle přispívá vyššími částkami, přesto však novomanželé v průměru vyberou v obálkách jen zhruba polovinu celkových nákladů.

Položkový rozpočet svatby (cca 50 hostů) podle webu Deník nevěsty:

  • Pronájem místa & svatební hostina (catering): 65 000 – 125 000 korun
  • Fotograf & svatební kameraman: 18 000 – 38 000 korun
  • Svatební šaty & oblek pro ženicha: 12 000 – 28 000 korun
  • Snubní prsteny: 10 000 – 22 000 korun
  • Hudba (svatební DJ nebo kapela): 10 000 – 18 000 korun
  • Svatební výzdoba & květiny: 6 000 – 18 000 korun
  • Svatební dort a sladký bar: 6 000 – 12 000 korun
  • Vizážistka a svatební účes: 4 000 – 8 000 korun

Svatba čím dál více připomíná luxusní záležitost, která se odkládá až do momentu skutečné finanční zralosti.

Neochota Čechů hrnout se před oltář ale není jen o drahém cateringu. Je odrazem reality na nemovitostním trhu, kde se vlastní bydlení pro řadu domácností stalo finančně nedostupným.

Dnešní třicátníci stojí před volbou: buď „prošustrují“ čtvrt milionu korun za jeden den, nebo je použijí jako základ na hypotéku. V zemi, kde pořízení bydlení vyjde na rekordní počet ročních platů – průměrný byt v Česku dnes stojí zhruba 13,6 průměrné roční mzdy, což je třetí nejhorší výsledek v EU – dává racionální člověk přednost cihlám před krajkou.

Svatba se v hierarchii potřeb odsouvá až za vyřešení střechy nad hlavou. S tím přímo souvisí i fakt, že se v Česku rodí nejméně dětí za posledních 250 let. Mladé páry děti chtějí, ale limitují je nejen ceny bydlení a neschopnost najít vhodného partnera, ale i prosté stárnutí. Vymírání českého obyvatelstva má tedy i svůj ekonomický důvod, stejně jako „vymírání“ sňatků

Průměrný věk nevěsty (30,6 let) se dnes prakticky shoduje s průměrným věkem prvorodiček (30,5 let). Manželství už navíc není podmínkou pro založení rodiny, což potvrzuje fakt, že v roce 2024 se celých 47 procent dětí narodilo mimo svazek manželský.

Svatba tak balancuje mezi symbolem lásky a ekonomickým rozhodnutím, které si stále více Čechů raději odkládá.

Investiční skupina Penta vydělala loni rekordních 17,5 miliardy korun. Vedle lékáren Dr. Max ji nově táhnou i fondy pro investory, další miliardy chce využít na růst v Evropě.

Investiční skupina Penta uzavřela rok 2025 s rekordním čistým ziskem 17,5 miliardy korun. Růst stojí na silném výkonu klíčových firem i novém zdroji kapitálu, fondech otevřených externím investorům.

Tisíce investorů

Penta Equity Fund a Penta Real Estate Fund přilákaly přes 7 500 investorů, kteří do nich vložili více než 15 miliard korun. Skupina tak poprvé ve větším otevírá financování i mimo vlastní zdroje.

Největším zdrojem zisku zůstává síť lékáren Dr. Max s více než 3 200 pobočkami. Významně přispěly také Fortuna Entertainment Group, Penta Hospitals nebo developerská divize Penta Real Estate, která nově vstoupila i na londýnský trh. 

Masivní investice

Penta zároveň dál masivně investuje. Jen loni dala do akvizic a rozvoje 24,5 miliardy korun. „Vydělaný zisk celý investujeme do další ambiciózní expanze našich firem,“ uvedl spoluzakladatel skupiny Marek Dospiva.

Skupina zaměstnává přes 60 tisíc lidí a na daních a odvodech odvedla 24,5 miliardy korun.

