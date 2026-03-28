Němci neví, co si počít s vilou po Goebbelsovi. Zájem o opuštěný areál má bundeswehr
Ministr propagandy nacistického Německa Joseph Goebbels si v roce 1939 nechal postavit severně od Berlína vilu. V 50. letech poblíž ní vznikla vysoká škola komunistické mládeže. Celý areál, známý jako Bogensee, posledních více než 20 let zeje prázdnotou a čeká na nové využití. Nyní se o něj začala zajímat německá armáda, uvedl úřad pro armádní infrastrukturu. Kvůli rostoucím výdajům na obranu a snaze Německa vybudovat největší konvenční armádu v Evropě totiž potřebuje bundeswehr nové prostory.
Pozemek nedaleko města Wandlitz věnovalo v roce 1936 město Berlín ministrovi propagandy Goebbelsovi k 39. narozeninám. Jeden z nejmocnějších mužů třetí říše si na něm vybudoval venkovské sídlo, které pojmenoval Waldhof čili Lesní dvůr.
Goebbels vilu využíval jako místo pro své milostné aféry, často tam pobývala i česká herečka Lída Baarová, která byla ministrovou milenkou. Ke konci války Goebbels coby jeden z nejbližších spolupracovníků Adolfa Hitlera přestěhoval do vily u jezera Bogensee celou rodinu. Později se vrátil do Berlína, kde v Hitlerově bunkru spáchal spolu se svou ženou sebevraždu. Zabili i svých šest dětí.
Líheň kádrů východoněmeckých komunistů
Po druhé světové válce vilu získala mládežnická organizace východoněmeckých komunistů Svobodná demokratická mládež (FDJ), která byla v Německé demokratické republice (NDR) obdobou československého Socialistického svazu mládeže (SSM). Na místě pak vznikl rozsáhlý areál, v němž se usídlila vysoká škola FDJ pojmenovaná po prvním a jediném prezidentovi NDR Wilhelmovi Pieckovi. Sloužila jako líheň kádrů východoněmeckých komunistů.
Po roce 2000 se areál z větší části nevyužíval a začal chátrat. Na konci letošního ledna dokonce shořela část památkově chráněné budovy někdejší vysoké školy. Oheň zcela zničil cenný sál v hlavní budově, kde se propadla střecha.
V minulosti se objevila řada nápadů na využití šestnáctihektarového areálu. Je v majetku města Berlína, který před pár lety uvažoval o jeho demolici. Na údržbu totiž ročně vydává zhruba čtvrt milionu eur (přes 61 milionů korun). Zabránit tomu chce nedaleké braniborské město Wandlitz, které získalo budovy i pozemky loni na podzim na dva roky zdarma do své správy. Žádný konkrétní projekt nového využití ale zatím nepředstavilo.
Zájem má armáda
Nadějí by pro areál mohl být zájem německé armády. Mluvčí Spolkového úřadu pro infrastrukturu, ochranu životního prostředí a služby bundeswehru (IUD) uvedl, že kvůli současné bezpečnostní situaci ve světě a s ní souvisejícím vyšším cílům NATO se německá armáda v příštích letech podstatně zvětší.
„Bundeswehr prověřuje po celém Německu řadu objektů, které by se mohly potenciálně hodit pro budoucí armádní využití,“ uvedl mluvčí. „V současnosti prověřujeme také areál Bogensee u obce Wandlitz v zemské okrese Barnim,“ dodal. Zdůraznil přitom, že prověřování areálu není zdaleka uzavřené.
Newstream CLUB březen 2026
Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
Starosta města Wandlitz Oliver Borchert zájem bundeswehru vítá, podle něj by ale nebylo správné soustředit se pouze na armádní využití. „Zůstáváme otevřeni různým možnostem využití, ať už by to bylo vzdělávání, zdravotnictví či cestovní ruch,“ řekl starosta webu Tagesspiegel. Zdůraznil přitom, že armáda při obhlídce areálu výslovně vyloučila, že by mohla kvůli historické zátěži využívat i přímo Goebbelsovu vilu.
Německý kancléř Friedrich Merz avizoval, že chce kvůli ohrožení ze strany Ruska vybudovat z bundeswehru nejsilnější konvenční armádu v Evropě. Německo podle plánu do roku 2029 postupně zvýší výdaje na obranu na 3,5 procenta hrubého domácího produktu (HDP).
Brno roste. A Praha hledá směr
Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.
Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.
Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.
Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.
A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.
Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.