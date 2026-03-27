newstream.cz Money Merzův kabinet diskutuje o zvýšení DPH. Češi by na tom mohli prodělat stejně jako vydělat

Merzův kabinet diskutuje o zvýšení DPH. Češi by na tom mohli prodělat stejně jako vydělat

Ivana Pečinková
Ivana Pečinková

V německé spolkové vládě se diskutuje o zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty ze současných 19 na 21 procent. Dopad na české hospodářství by nebyl významný. Pocítili by jej ale lidé jezdící k našim sousedům za nákupy.

Cílem zvýšení základní sazby daně z přidané hodnoty (DPH), o němž se podle německých médií nyní diskutuje, je získat dodatečné příjmy, které by pokryly zvýšené výdaje na podporu hospodářství i obranu. Loni spolková vláda schválila balík státní pomoci ve výši 500 miliard eur (asi 12,238 bilionů korun). Hovoří se ovšem i o snížení daní z příjmu malým a středním podnikům a nutnosti pokrýt následný výpadek daňových příjmů.

Jak uvádí německý server Tagesschau, spolkový kancléř Friedrich Merz zvýšení DPH nevylučuje. Podle Marcela Fratzschera, prezidenta Německého institutu pro hospodářský výzkum (DIW) by zvýšení sazby na 21 procent znamenalo dodatečné příjmy spolkové kasy o 32 miliard eur (zhruba 783 miliard korun).

Opačný trend

Zatím je ale vše pouze ve stádiu diskusí či nápadů a dlužno dodat, že dosavadní politika šla opačným směrem. K 1. lednu letošního roku Německo snížilo sazbu DPH z 19 na sedm procent pro návštěvníky restaurací, kaváren, bister či prodeje hotového jídla takzvaně přes ulici. Snížení se týká pouze jídla, sazba u nápojů konzumovaných v gastroprovozech zůstává na 19 procentech.

Němci hledají nové příjmy do rozpočtu, protože začali výrazně stimulovat ekonomiku, a to vytváří výrazné rozpočtové schodky, na něž nebyli v minulosti zvyklí,“ říká hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček. Navýšení DPH podle něj pochopitelně vede k prodražení zboží a služeb a vyvolává inflační tlaky.

Pro Česko dobře, špatně, i skoro nijak

Na Českou republiku by mělo dopady jdoucí oběma směry. „Češi jezdí do Německa třeba kvůli vyšší kvalitě potravin či kvůli tomu, že některé produkty a obchody nejsou v českém pohraničí dostupné. Takže nákupy pro nás by byly méně výhodné,“ hodnotí Křeček. Na druhou stranu ovšem může více Němců jezdit nakupovat do Čech, kam už ostatně v současnosti směřuje pro pohonné hmoty. „Takže to může pomoci českým obchodníkům v pohraničí získat novou klientelu,“ podotýká ekonom.

Negativně by to ovšem zasáhlo firmy, které dodávají do německého maloobchodu či německých výrobních řetězců, navázaných na konečnou domácí poptávku. Jako jsou auta, náhradní díly, spotřební zboží, nábytek či elektrotechnika. Tam by mohla oslabit jejich konkurenční pozice vůči zboží odjinud.

DPH by zdražilo zboží a služby

Zvýšení cen by na německé domácnosti dopadlo nerovnoměrně v závislosti na jejich příjmu respektive podílu z tohoto příjmu, který domácnost vynakládá na spotřebu, připomíná Tagesschau. Na procento lidí s nejvyššími příjmy, kteří 30 procent svých příjmů odkládají na spoření, by podle Alfonse Weichenriedera, profesora Goethovy Univerzity ve Frankfurtu nad Mohanem, změna dopadla méně než na lidi s nižšími příjmy. „Zvýšení daně z přidané hodnoty postihuje lidi s menším příjmy výrazně tvrději než lidi s vysokým příjmem,“ podtrhuje také Fratzscher. Dodává, že nízkopříjmové rodiny musejí vydat skoro celý příjem na úhradu životních nákladů a jsou tak zvýšením cen postiženy obzvlášť silně.  

Hospodářskému růstu zvýšení DPH neškodí?

Na důsledcích zvýšení DPH na celkový hospodářský vývoj se ekonomové neshodnou. Zatímco experti respektovaného ifo-Institutu hovoří o tom, že zvýšení této daně znamená pro hospodářský růst menší újmu než zvýšení daně z příjmu fyzických a právnických osob, prezident DIW Fratzscher hovoří o tom, že když lidem zůstane méně peněz v kapse, budou méně nakupovat. Což by vedlo k nižšímu hospodářskému růstu a mělo by to negativní dopad na podnikatele.

Německo změnilo svou daň z přidané hodnoty k 1. lednu 2007, kdy ji zvýšilo z 16 na 19 procent. Podle analýzy německé centrální banky to mělo mírný regresivní vliv na hospodářství a brzdilo oživení poptávky a kupní síly na domácím trhu. Hlavně ale šla nahoru inflace. V polovině roku 2007 se spotřebitelské ceny meziročně zvýšily o 2,3 procenta, z čehož zhruba 1,4 procentního bodu šlo podle Bundesbank na konto vyšší DPH. Zvýšení inflace by podle ekonomů způsobilo podobný efekt jako v roce 2007. „Spotřebitelské ceny budou stoupat. Firmy zvýšení DPH nebudou polykat, budou ho předávat dál,“ říká profesor Weichenrieder.

Načasování uprostřed války v Iránu?

Němečtí odborníci poukazují také na to, že německé hospodářství je v současnosti negativně ovlivňováno válkou v Perském zálivu. Nejde jen o vliv na náladu spotřebitelů, ale také o inflační tlaky, které přicházejí ze strany zdražování energií.   

Stát inkasuje miliony navíc z drahých paliv. Řidiči platí víc, rozpočet ale zároveň krvácí jinde

Raketový růst cen benzinu a nafty přináší státní kase desítky milionů korun denně navíc díky vyššímu výběru DPH. Zároveň ale zdražování energií zvyšuje výdaje státu, takže celkový efekt pro rozpočet zůstává nejistý.

Rostoucí ceny pohonných hmot v posledních týdnech výrazně navyšují příjmy státu. Důvod je jednoduchý – čím vyšší je konečná cena benzinu a nafty, tím více stát vybere na dani z přidané hodnoty. Podle analytiků jde aktuálně o vysoké desítky milionů korun denně navíc oproti období před vypuknutím konfliktu na Blízkém východě.

Zatímco DPH s cenou paliv roste, spotřební daň zůstává stejná, protože je pevně stanovená na každý litr. V Česku činí 12,84 koruny u benzinu a 9,95 koruny u nafty. K výsledné ceně se pak připočítává ještě marže prodejců, která se dlouhodobě pohybuje kolem tří korun za litr.

Za zdražováním stojí především vývoj na ropném trhu, který ovlivnil konflikt zahájený na konci února. Jen za poslední týden zdražil benzin Natural 95 o více než dvě koruny na zhruba 41 korun za litr. Nafta zdražila ještě výrazněji – téměř o pět korun na bezmála 48 korun za litr. Ve srovnání s koncem února je benzin dražší přibližně o osm korun a diesel dokonce o patnáct korun.

Analytici odhadují, že stát nyní na vyšším výběru DPH inkasuje zhruba 54 milionů korun denně. Pokud by současné ceny vydržely delší dobu, znamenalo by to pro rozpočet miliardové příjmy navíc každý měsíc. Výsledná částka přitom může být ještě vyšší, pokud lidé tankují více než obvykle, což se podle provozovatelů čerpacích stanic dělo zejména v prvních týdnech po začátku konfliktu.

Na první pohled by se tak mohlo zdát, že stát na drahých palivech vydělává. Realita je ale složitější. Stejné zdražování, které zvyšuje daňové příjmy, totiž zároveň zvyšuje i výdaje státu – především kvůli dražším energiím. Celkový dopad na veřejné finance tak není jednoznačný.

Vláda se proto chystá situaci řešit. Na programu má mimo jiné jednání o možném omezení marží nebo dalších krocích vůči čerpacím stanicím. Dosavadní kontroly ministerstva financí přitom ukázaly, že marže prodejců po vypuknutí konfliktu spíše klesaly.

Válka zdražuje, ekonomika brzdí. OECD snižuje výhled pro Evropu

Růst světové ekonomiky v letošním roce zpomalí na 2,9 procenta z tempa 3,3 procenta loni. Ve svém výhledu to předpověděla Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Odhad letošního růstu v eurozóně snížila na 0,8 procenta, hospodářskou aktivitu v zemích používajících euro podle ní zbrzdí vyšší náklady na energie. V prosinci OECD letošní růst v eurozóně odhadovala na 1,2 procenta. Odhad růstu ve Spojených státech organizace naopak zlepšila, a to na 2,0 procenta z dosud předpokládaných 1,7 procenta.

Prognózu letošního růstu světové ekonomiky OECD ponechala na stejné úrovni jako v prosincovém výhledu. Upozornila však, že odolnost globálního hospodářství prověří nynější konflikt na Blízkém východě, jehož další vývoj zůstává nejistý.

Současný konflikt na Blízkém východě, který koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán, vedl k prudkému růstu cen energetických produktů na světových trzích. Ochromil totiž lodní dopravu v klíčovém Hormuzském průlivu, kterým běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy a plynu.

„Rozsah a délka trvání konfliktu jsou velmi nejisté,“ uvedla OECD. „Delší období vyšších cen energií však výrazně zvýší náklady podniků a inflaci spotřebitelských cen, což bude mít negativní dopady na hospodářský růst,“ dodala.

V příštím roce očekává OECD jen mírné zrychlení růstu světové ekonomiky, a to na tři procenta. V eurozóně by měl růst zrychlit na 1,2 procenta, zatímco v USA počítá OECD se zpomalením tempa růstu, a to na 1,7 procenta. Odhad letošního růstu čínské ekonomiky dnes OECD ponechala na 4,4 procenta. V příštím roce nadále očekává zpomalení na 4,3 procenta.

Odhad letošního růstu ruské ekonomiky OECD zvýšila o desetinu procentního bodu na 0,6 procenta. Hospodářský růst v Rusku by měl nicméně i podle nové prognózy zpomalit z loňského jednoho procenta. V příštím roce očekává OECD zrychlení růstu ruské ekonomiky na 0,8 procenta.

