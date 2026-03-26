Dalibor Martínek: Babiš se přepočítal, Rutteho rohlíkem neopil
Mark Rutte, generální tajemník NATO, vyzval členské země, aby v červenci na summitu v Ankaře přesvědčily, že jsou na důvěryhodné cestě ke zvýšení obranných výdajů na pět procent HDP. Tomu se říká hozená rukavice. Babiš se dostává do kouta, cestu do něj si sám vymyslel.
Babiš rozehrál kolem obranných výdajů šílenou hru. Snížil rozpočet obrany, a tvrdí, že to není pravda. Do obranných výdajů započítává i desítky miliard na výstavbu silnic a tvrdošíjně na tomto triku trvá. Přestože ho například Národní rozpočtová rada upozorňuje, že takhle se výdaje na zbrojení nepočítají a NATO nám takové výdaje neuzná.
Navíc vykládá, že výdaje má domluvené s Markem Ruttem. Poslední prohlášení šéfa aliance naznačuje opak. Ústy ministra obrany Zůny uvedl premiér v život další výmluvu, že prý výdaje nemusí být vysoké nyní, 3,5 procenta HDP se týká až roku 2035. Do té doby prý může trajektorie mířit i dolů. Vlastně říká, že průšvih s nízkými výdaji přesouvá do budoucnosti.
Ještě předtím říkal, že závazek na zvyšování výdajů se ho netýká, že to slíbil Petr Fiala. S tímto argumentem již vycouval, závazek si však dál vykládá po svém.
Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte vyzval členské země, aby v červenci na summitu v Ankaře přesvědčily, že jsou na důvěryhodné cestě ke zvýšení obranných výdajů na pět procent hrubého domácího produktu. Rutte to uvedl ve výroční zprávě NATO za rok 2025, podle níž evropské země a Kanada zvýšily loni meziročně objem financí věnovaných na obranu o 20 procent.
Co řekne Babiš Trumpovi?
Očekávám, že spojenci na příštím summitu NATO v Ankaře ukážou, že jsou na jasné a důvěryhodné cestě k dosažení pětiprocentního cíle, napsal Rutte. Bude Babiš na setkání, na které letí místo prezidenta Pavla, protože jak uvedl, on sám lépe partnerům vysvětlí, proč nyní nemůže utrácet za zbraně, vykládat Bulharům nebo Slovákům, že Česko na to nyní nemá peníze?
A řekne to Donaldu Trumpovi? S ním údajně vyjednává, rád mu prý znovu vysvětlí naši pozici. Přitom dostal jasný vzkaz, když nedávno americký velvyslanec při NATO Matthew Whitaker prohlásil, že USA nepřijímají „žádné výmluvy, žádné výjimky.“ Babiš začíná ztrácet nervy. Trump ho prý zklamal. Má snad kvůli Trumpovi skočit z okna? Babiš patrně nepochopil, co se ve světě děje.
Bude v Ankaře vykládat, že peníze musí přednostně dávat na zdravotnictví? Doma mu tento populismus možná prochází. Patrně se dočkáme v Turecku blamáže kolosálních rozměrů. Aby se tak nestalo, měl by premiér přehodnotit priority s ohledem na mezinárodní rozměr. Dřív, než je přehodnotí aliance vůči nám.