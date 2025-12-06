Nový magazín právě vychází!

Letošní rozpočet v některých oblastech neodpovídá realitě, uvedl Nejvyšší kontrolní úřad

Schválený státní rozpočet na letošní rok neodpovídá v některých oblastech realitě. Například výdaje na dotace na obnovitelné zdroje energie jsou podhodnocené, a naopak odhadované příjmy z prodeje emisních povolenek jsou nadhodnocené. Navzdory určité konsolidaci veřejných financí stále roste státní dluh i výdaje na jeho obsluhu. Uvedl to prezident Nejvyššího kontrolního úřad Miloslav Kala. Podle ministerstva financí však nejistoty na straně příjmů a výdajů při sestavování rozpočtu panují vždy a jejich velikost se mění v závislosti na řadě vnějších faktorů.

Rozpočet v pololetí skončil schodkem 152,4 miliardy korun. Meziročně se schodek snížil o 26,2 miliardy korun, a to hlavně vlivem růstu daňových příjmů a pojistného na sociální zabezpečení. Na celý rok je schválený schodek 241 miliard. Výdaje rozpočtu naproti tomu vzrostly pouze o 2,5 procenta. „Hospodaření státního rozpočtu v 1. pololetí 2025 zůstalo schodkové, avšak tempo prohlubování deficitu bylo mírnější než ve stejném období loňského roku,“ konstatuje NKÚ.

Ke konci pololetí vzrostl státní dluh na 3,504 bilionu korun. Výdaje na jeho obsluhu si vyžádaly 47,8 miliardy korun, což je meziročně téměř o pět miliard víc. K příjmům z prodeje emisních povolenek Kala podotýká, že pro letošní rok počítá rozpočet s příjmy 30 miliard, ale skutečnost za první pololetí byla jen 6,5 miliardy. „Vzhledem k úrovni cen emisních povolenek očekáváme, že příjmy z emisních povolenek v roce 2025 budou stejně jako v roce 2024 zaostávat za rozpočtovým plánem,“ míní.

„Příjmová strana návrhu letošního státního rozpočtu byla posuzována Výborem pro rozpočtové prognózy, který je označil za realistické, byť k některým dílčím titulům, jako byly právě příjmy z emisních povolenek, se vyjádřil rezervovaně,“ reagovalo ministerstvo financí. Připomnělo však, že odhad příjmů z prodeje emisních povolenek převzalo od ministerstva životního prostředí. V případě nesouladu ohledně dotací na obnovitelné zdroje energie ministerstvo uvedlo, že potřebnou částku vláda dodala během roku z jiné rozpočtové kapitoly, aniž ohrozila plnění jiných rozpočtových priorit.

„Nyní, měsíc před závěrem kalendářního roku, můžeme pozorovat, že příjmová strana státního rozpočtu se naplňuje podle očekávání, výdajová strana nepociťuje nějak negativně úpravy provedené během roku rozpočtovými opatřeními a že deficit není překračován nad schválenou hodnotu,“ dodalo ministerstvo financí.

Kala také poukazuje na to že růst ekonomiky netáhnou investice nebo vývoz, ale spotřeba domácností. „Při jejich pověstné opatrnosti lze do budoucna takový charakter růstu hodnotit jako nepříliš spolehlivý,“ varuje prezident NKÚ. Ekonomika v pololetí rostla meziročně o 2,6 procenta a inflace v červnu představovala 2,8 procenta.

Na příští rok navrhla končící vláda Petra Fialy (ODS) schodek 286 miliard. Nová sněmovní většina jí ho ale vrátila k přepracování. Vláda se má zaměřit na příjmy rozpočtu podle novější prognózy a současně prověřit některé výdaje, hlavně sociální. Lhůtu na to má do 16. prosince. Žádná schůze pro projednávání rozpočtu ještě v konci roku svolána není.

Zástupci Spojených států a Ukrajiny se během jednání na Floridě shodli, že pokrok směrem k míru závisí na ochotě Ruska ukázat skutečný zájem o mír a učinit kroky k ukončení zabíjen, uvedlo americké ministerstvo zahraničí. Jednání mezi zvláštním vyslancem Stevem Witkoffem, zetěm prezidenta Donalda Trumpa Jaredem Kushnerem, tajemníkem ukrajinské bezpečnostní rady Rustemem Umerovem a náčelníkem generálního štábu Andrijem Hnatovem budou pokračovat i dnes.

„Obě strany se shodly, že skutečný pokrok k jakékoli dohodě závisí na připravenosti Ruska ukázat skutečný zájem o trvalý mír, včetně kroků k deeskalaci a ukončení zabíjení,“ uvádí prohlášení americké diplomacie.

Strany spolu v tomto složení jednaly už ve čtvrtek, obě jednání byla podle amerického prohlášení konstruktivní. Witkoff a Kushner ukrajinské představitele informovali o své úterní schůzce s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Moskvě, o jejíchž závěrech během posledních dvou dnů Američané a Ukrajinci diskutovali, uvedla americká diplomacie.

Američtí vyjednavači v Moskvě Putinovi předložili upravený americký plán na ukončení války, na jehož podobě se podíleli zástupci Kyjeva i evropských zemí. Putin ve čtvrtek uvedl, že v plánu jsou body, s nimiž Rusko nesouhlasí a že ukrajinští vojáci buď opustí území Donbasu, nebo se jej Moskva zmocní silou.

Ukrajina se s pomocí Západu ruské invazi brání již čtvrtým rokem a původní podoba současného amerického plánu byla vnímána jako velmi vstřícná k Rusku.

Nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války rozpoutal Putin v únoru 2022 svým rozkazem k vpádu ruských vojsk do sousední země. Rusko ovládá více než 19 procent rozlohy Ukrajiny, tedy 115 600 kilometrů čtverečních, což je o jeden procentní bod více než před dvěma lety, poznamenala nedávno agentura Reuters. Dodala nicméně, že i podle ukrajinských analytiků ruská vojska letos dosahují nejrychlejšího postupu od roku 2022. Ruská vojska ovšem dosud nedobyla celý Donbas, kde se Kyjev nechce vzdát pásu opevnění chránící zbývající velká města kontrolovaná Ukrajinou, tedy Kramatorsk a Slovjansk.

Peníze pro domácí průmysl

Určitě je vhodné připomenout, že ESA je mezivládní organizace, která vznikla v roce 1975 a není součástí struktur Evropské unie. Dnes ji tvoří 23 členských zemí včetně České republiky, která přistoupila v roce 2008. Mezi spolupracujícími státy je například i Slovensko a také Kanada, přestože ta neleží v Evropě. Rusko nikdy nebylo členem, ale až do války na Ukrajině s ESA úzce spolupracovalo.

Do rozpočtu ESA přispívají členské státy podle své ekonomické síly s tím, že většina prostředků se vrátí do ekonomiky příslušné země ve formě zakázek pro její domácí firmy.

Zodpovědní ministři z členských zemí se v minulých dnech sešli v německých Brémách (český ministr dopravy Martin Kupka se nechal zastupovat). Schválili na následující tříleté období (2025–2027) rozpočet ve výši 22,1 miliardy eur (530 miliard korun). Je to o přibližně o 30 procent víc oproti předchozímu tříletému období (2023–2025), kdy agentura hospodařila s 16,9 miliardami eur. Česko se má na nových programech podílet částkou 113 milionů eur (2,7 miliardy korun).

Pro srovnání: Americká NASA má rozpočet podstatně větší, každoročně zhruba 25 miliard dolarů (přes 500 miliard korun). Avšak Trumpova administrativa se jej chystá seškrtat o čtvrtinu.

Od Měsíce po nezávislost na Muskovi

Evropská kosmická agentura se chce nyní snažit vymanit se ze závislosti na Spojených státech, a také čelit konkurenci Číny a velkých soukromých společností, jako je SpaceX Elona Muska. Právě jejím nosným raketám se daří ekonomicky vyřazovat ze hry jinak uznávané evropské rakety Ariane, které úspěšně slouží vědeckým i komerčním účelům.

V novém rozpočtu se proto počítá s tím, že bude stabilizován provoz nejnovějšího typu Ariane 6, ale hlavně se nové snahy zaměří na vývoj znovupoužitelných menších raket schopných konkurovat výrobkům Muskovy SpaceX.

Nová raketa Ariane 6 připravená na startovací ploše

Podporu by měl získat program družicového monitorování životního prostředí na Zemi, ale také robotické výzkumy vzdáleného vesmíru, kam patří i vývoj robotického vozítka, které má být vysláno na Mars (snad) v roce 2028.

ESA také chce poslat své astronauty k Měsíci v programu, který povede americká NASA. Evropu by měli zastupovat astronauti německé, francouzské a italské národnosti, uvedl generální ředitel ESA Josef Aschbacher.

Nic se však nezmění na skutečnosti, že Evropa stále nebude (na rozdíl od USA, Ruska a Číny) mít vlastní kosmickou loď schopnou přepravit do vesmíru člověka. Evropští astronauti tedy budou nadále létat v mezinárodních posádkách v amerických strojích.

Celkem 3,6 miliardy eur z nového rozpočtu ESA bude vyčleněno na programy spolufinancované průmyslem. Takto se Evropa snaží vybudovat vlastní družicové komunikační kapacity podobné satelitní síti Starlink společnosti SpaceX, aby v budoucnu nebyla závislá na amerických firmách při kritické komunikaci.

Vlastní obranné systémy

Zakládající úmluva ESA ze sedmdesátých let hovoří o vývoji technologií pro mírové účely. Ministři na nynějším jednání v Brémách však schválili, že vyvíjené programy mohou mít civilní a současně i vojenské využití. Válka na Ukrajině ukazuje, jak moc je bezpečnost závislá na satelitní komunikaci, navigaci a pozorování protivníka, tedy špionáži.

Tyto cíle by mělo zajistit propojení národních vesmírných kapacit, na něž je z rozpočtu ESA vyčleněno 1,2 miliardy eur a dalších asi 250 milionů eur by měla dát evropská ministerstva obrany. Existují totiž obavy, že Evropa by mohla v případě konfliktu „oslepnout“ a ztratit spojení, kdyby spoléhala pouze na své civilní systémy nebo na ochotu Spojených států.

