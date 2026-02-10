Nový magazín právě vychází!

Macron tepe do Trumpa: Z USA přišla vůči EU jasná agrese

Emmanuel Macron
ČTK
ČTK
ČTK

Evropská unie čelí každý den a týden novým hrozbám, které nově přichází i ze Spojených států, kde převládá ideologie naladěná proti Evropě. Uvedl to francouzský prezident Emmanuel Macron v rozhovoru, který vydal deník El País. Podle něj z USA přišla jasná agrese. Macron kritizuje také strategii některých vlád, které se snaží demonstrovat svou ideologickou afinitu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

„Každý den, každý týden budou hrozby,“ uvedl Macron ohledně vztazích se Spojenými státy. Podle něj Evropská unie čelí geopolitickému zlomu, který spočívá „v čínské obchodní cunami a nestabilitě ze strany Spojených států“. Podle něj USA v příštím měsících zaútočí na EU kvůli digitální regulaci.

„Ve Washingtonu vládne antievropská ideologie“

„Při jasné agresi se nesmíme ohnout ani se snažit vyjednat dohodu. Tuto strategii jsme zkusili v uplynulých měsících a nepřinesla výsledky,“ uvedl Macron ohledně vztahů s USA. Francouzský prezident také odmítl postup některých evropských vlád, které vyjadřovaly ideové sympatie Trumpovi. „Myslím si, že všechny vlády, které se domnívali, že by mohly mít prospěch z ideologické blízkosti (k Trumpovi), si uvědomily, že se tak nestalo,“ uvedl Macron. Podle něj nyní ve Washingtonu vládne ideologie, která je „jasně a otevřeně antievropská“.

„Evropa se musí změnit v mocnost a je v plné přeměně,“ tvrdí v rozhovoru Macron. Podle něj se Evropská unie musí stát předvídatelnou silou, což by mohlo přitáhnout i zájem mezinárodních investorů.

Macron také hájil rozhodnutí vyslat do Moskvy na jednání svého diplomatického poradce Emmanuela Bonneho. Jednání podle něj ukázalo, že Rusko nyní nechce ukončit válku na Ukrajině. „Obnovili jsme tyto kanály dialogu na technické úrovni,“ uvedl Macron. Vyslání poradce je podle Macrona součástí snahy, aby Evropa byla u jednacího stolu o míru na Ukrajině. „Nechci, aby někdo jednal v zastoupení (Evropy). A hlavně ne Spojené státy,“ uvedl. Evropa podle něj musí přistupovat k jednání o konci války na Ukrajině „bez naivity, bez tlaku na Ukrajince, a bez závislosti na třetí straně v této debatě“. Ve hře jsou totiž v těchto jednání i evropské zájmy, dodal francouzský prezident.

Friedrich Merz

„Staré jistoty již neplatí.“ Merz vyzval Evropu k větší nezávislosti na USA

Politika

Německý kancléř Friedrich Merz prohlásil, že si Evropa nemůže dovolit být ve vztazích se stále nepřátelštějšími Spojenými státy sentimentální. Podle agentury AFP kancléř vyzval Evropu k větší nezávislosti na svém stávajícím klíčovém spojenci a uvedl, že staré jistoty již neplatí.

ČTK

Přečíst článek

Kanadský premiér Mark Carney

Karel Pučelík: Buď jste u stolu, nebo na talíři. Proč by Babiš s Macinkou měli poslouchat Carneyho?

Politika

Kanada na nic nečeká. Investuje do energetiky, bezpečnosti a odolnosti, jedná, hledá nové přátele. V novém mezinárodním systému nelze čekat na drobky, které spadnou z velmocenského stolu. Podřízená pozice není důstojná, a v konečném důsledku se ani nevyplatí. Mohl by to někdo říct Babišovi a Macinkovi?

Karel Pučelík

Přečíst článek

Americký prezident Donald Trump

Evropské vlády dospěly k obtížnému závěru: Američané jsou teď ti špatní

Politika

Evropští lídři se scházejí v Bruselu na mimořádném summitu, který má řešit prudké zhoršení vztahů se Spojenými státy. Podle několika unijních diplomatů panuje napříč evropskými metropolemi mimořádně ostré hodnocení současné americké politiky. „Američané jsou teď ti špatní,“ shrnul situaci jeden z nich, kterého cituje server Politico.

nst

Přečíst článek

MrBeast vstupuje do fintechu. Chce naučit mladé finanční gramotnosti

MrBeast
ČTK
nst
nst

Společnost Beast Industries, kterou založil největší youtuber světa Jimmy Donaldson známý jako MrBeast, vstupuje na trh finančních služeb. Firma koupila aplikaci Step zaměřenou na teenagery a mladé dospělé, čímž poprvé rozšiřuje své aktivity do regulovaného fintechového sektoru.

Podmínky transakce nebyly zveřejněny. Podle CNBC bude aplikace Step fungovat pod hlavičkou Beast Industries a má doplnit její rozsáhlé digitální publikum i filantropické aktivity. Firma tímto krokem míří do segmentu finančních služeb orientovaných na mladé uživatele, který nabízí potenciál dlouhodobých a opakovaných příjmů.

Základy pro mladé lidi

Jimmy Donaldson uvedl, že ke vstupu do fintechu ho vedla osobní zkušenost. „Nikdo mě neučil investovat, budovat kredit nebo spravovat peníze, když jsem vyrůstal. Přesně proto spojujeme síly se Stepem,“ citovala youtubera stanice CNBC. „Chci dát milionům mladých lidí finanční základy, které jsem sám neměl,“ dodal.

Aplikace Step se prezentuje jako komplexní finanční platforma pro mladé. Uživatelům umožňuje spořit, utrácet, posílat peníze, investovat a budovat úvěrovou historii. Nejde o banku, ale v oblasti bankovních služeb spolupracuje s Evolve Bank & Trust a nabízí platební kartu Step Visa i účet bez měsíčních poplatků. Podle zdrojů má platforma více než sedm milionů uživatelů.

Akciové indexy v roce 2026 zatím připomínají horskou dráhu

Když Evropa poráží Ameriku v její vlastní hře. Vývoj akcií letos šokuje

Trhy

Akciové trhy zatím v roce 2026 působí jako horská dráha. Velké růsty střídají ještě větší propady. Opět se ukazují velké rozdíly mezi americkými a evropskými burzami. Letos ale trochu odlišněji než v jiných letech, protože Evropa je mnohem stabilnější a nabízí výrazně vyšší zhodnocení. Vydělává na tom například Daniel Křetínský, jehož podíl v TotalEnergies značně podražil.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Strategický krok

Generální ředitel Beast Industries Jeff Housenbold označil akvizici za strategický krok, který propojuje technologii s masovým dosahem značky MrBeast. „Tato akvizice nám umožňuje oslovit publikum tam, kde skutečně je, a nabídnout technologicky řízená řešení, která mohou dlouhodobě posílit jejich finanční budoucnost,“ uvedl Housenbold v tiskovém prohlášení citovaném CNBC.

Server Crypto Briefing zdůrazňuje, že Step je dlouhodobě zaměřen na zvyšování finanční gramotnosti a budování kreditu u mladé generace. Podle šéfa Step CJ MacDonalda je cílem firmy „zlepšit finanční budoucnost příští generace prostřednictvím dostupných nástrojů a vzdělávání“.

Z tržního pohledu je významné i investorské zázemí Step. Podle Crypto Briefing aplikace v minulosti získala zhruba 500 milionů dolarů od investorů a podporovatelů, mezi nimiž figurují například Stephen Curry, Charli D’Amelio či Justin Timberlake. Mezi institucionální investory patří Stripe a několik venture kapitálových fondů.

Akcie softwarových firem čeká brutální rally. AI panika nejspíš vytvořila investiční příležitost dekády

Názory

Čtyři největší technologické firmy USA jdoucí v čele pochodu vstříc umělé inteligenci letos nainvestují do datových center a další infrastruktury související s AI bezprecedentních celkem 650 miliard dolarů. To je zhruba 1,5násobek letošního vyhlíženého výkonu celé české ekonomiky. Investoři jsou zaskočeni mohutností těchto investic a už jim netleskají jako ještě loni, kdy v nich spatřovali známku kýženého inovativního přístupu.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Obří investice

Akvizice přichází krátce po tom, co Beast Industries získala investici 200 milionů dolarů od společnosti BitMine Immersion Technologies, jednoho z největších korporátních držitelů kryptoměny ether. Crypto Briefing upozorňuje, že tento kapitál může firmě otevřít prostor nejen pro tradiční finanční služby, ale potenciálně i pro expanzi směrem k digitálním aktivům.

Beast Industries v posledních letech systematicky rozšiřuje své podnikání mimo online obsah. Vedle fintechu provozuje značku sladkostí Feastables, charitativní organizaci Beast Philanthropy a soutěžní show Beast Games. Jak Housenbold uvedl už dříve a připomíná Crypto Briefing, firma plánuje vstup do regulovaných sektorů a budování finančních a mobilních služeb cílených přímo na publikum MrBeasta.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Mark Zuckerberg slaví 750 milionů uživatelů Facebooku v roce 2007

Pamatujete Friendster a MySpace? Sociální sítě začaly krachem, přesto změnily svět

Názory

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Praha propadla řízku. Punčochářův Šnycl přivítal 18 tisíc hostů

Řízek podle Jana Punčocháře
Šnycl, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Fronty od otevření, plné rezervace a tisíce porcí legendárního trojobalu. Šnycl Jana Punčocháře zažil křest ohněm ve velkém stylu a Praha mu podle prvních čísel doslova propadla.

Otevřít restauraci postavenou na jediném ikonickém jídle chce odvahu. Vsadit vše na řízek pak chce i sebevědomí. Koncept Šnycl šéfkuchaře Jana Punčocháře, otevřený v říjnu loňského roku, ale ukazuje, že když se tradiční kuchyně uchopí s maximální precizností, může z toho být jeden z nejúspěšnějších gastronomických startů sezóny.

Během prvního kvartálu přivítala restaurace přes 18 tisíc hostů. Absolutním bestsellerem se stal Signature „Šnycl“ s 8 404 prodanými porcemi, těsně následovaný řízkem z denní nabídky. Statistiky zároveň prozrazují výrazný apetit návštěvníků, průměrně si každý objedná tři položky z menu.

15 fotografií v galerii

Disciplína jménem řízek

Postavit gastronomický koncept na jednom z nejznámějších českých jídel může působit jednoduše. Opak je ale pravdou. „Dělat řízek je disciplína pro odvážné. Je to jídlo, které má každý Čech uložené v chuťové paměti od dětství a přesně ví, jak má vypadat ten jeho nejlepší. U řízku se neschováte za složité techniky. Buď je perfektní, nebo ne,“ říká Jan Punčochář. Právě v této srozumitelnosti vidí sílu i riziko celého projektu.

Měsíce příprav vystřídal ostrý provoz v nejvytíženější části roku. Restaurace byla od prvních dní prakticky vyprodaná, což znamenalo enormní nápor na kuchyni i servis.

„Nebudu zastírat, že začátky byly divoké. Otevřít v říjnu a okamžitě fungovat na sto procent v totálně plné restauraci byl pro celý tým obrovský tlak. Objevila se i kritika. V takovém objemu hostů šlo o minimum, ale každou připomínku bereme vážně a pracujeme s ní,“ přiznává Punčochář. Sebereflexe je podle něj klíčovou součástí stabilizace nového podniku.

Takto se vaří v podniku Marie B

Francouzi oceňují českou gastronomii. Nejvíc rezonuje Ambiente

Enjoy

Skupina Ambiente letos patřila k nejúspěšnějším hráčům gastronomického průvodce Gault&Millau pro Českou republiku.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Sladká tečka, která boduje

Vedle hlavních chodů si hosté rychle našli cestu i k dezertům. Největším hitem se staly smažené koblížky ve skořicovém cukru s vanilkovou omáčkou a malinami. Za necelé tři měsíce se jich prodalo 4 675 porcí. Úspěšný rozjezd ale šéfkuchař nepřipisuje jen konceptu. „Mám obrovské štěstí na lidi. Manažer restaurace Dominik Hajn drží úroveň servisu i ve chvílích, kdy dům praská ve švech. V kuchyni se pak můžu spolehnout na šéfkuchaře Marka Přibyla, jehož smysl pro detail je pro kvalitu chodů určující,“ dodává Punčochář.

Po rekordním startu je strategie pro letošní rok jasná: stabilita a návratnost hostů. „Nejdůležitější je pro nás udržet konstantní kvalitu v kuchyni i na place. Chceme vybudovat silnou základnu štamgastů, kteří k nám nebudou chodit jen ze zvědavosti na nový podnik, ale budou se vracet za jistotou toho nejlepšího řízku ve městě,“ uzavírá Punčochář.

Šéfkuchař Filip Sajler

Šéfkuchař Filip Sajler: V byznysu potřebujete dobrý network a kopec štěstí

Leaders

Z kuchyní Perfect Canteen se během pár let stal jeden z nejzajímavějších gastronomických příběhů v Česku. A Filip Sajler posouvá laťku výš, s projektem Eat Smart buduje food-tech budoucnosti, který propojuje poctivé vaření, technologii a efektivní byznys. Sází na vývary bez aditiv, čerstvé hotovky, vlastní chytrou ledničku a hlavně filozofii, že kvalita je vždy na prvním místě.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Důležitou roli v příběhu Šnyclu hraje i adresa. Restaurace vznikla v oblasti Anděl na pražském Smíchově, tedy v lokalitě, kde se přirozeně mísí byznys, městský ruch i každodenní gastronomie. Blízkost kancelářských hubů, dopravního uzlu i retailové zóny kolem Nový Smíchov zajišťuje konstantní proud hostů napříč dnem. Právě tahle kombinace vysoké frekvence a publika, které hledá kvalitu bez okázalosti, dělá z Anděla ideální kulisu pro koncept postavený na ikoně českého talíře.

Punčochářovo jméno je přitom dlouhodobě spojené s restaurací U Matěje v pražských Dejvicích. Na první pohled hospoda, ve skutečnosti však promyšlený gastronomický projekt, kde se klasické receptury potkávají s fine-diningovou technikou.

Prezentace surovin v restauraci Field

Michelinské hvězdy nově září nad Brnem, Zlínem i Olomoucí. Hned dvě získal Jan Knedla

Enjoy

Poprvé v historii se renomovaný průvodce Michelin zaměřuje na celé Česko. Anonymní inspektoři projeli republiku od hor po vinařské oblasti, aby odhalili podniky, které mohou stát po boku evropské špičky.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Brasileiro Slovanský dům v novém

Revoluce v centru Prahy: Ambiente ukázalo, jak se dělá restaurace budoucnosti

Enjoy

Ambiente proměnilo jednu z nejznámějších restaurací v Praze. Nový design Brasileira Slovanský dům ukazuje, že estetika může být i byznysovou strategií.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

