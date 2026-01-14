Řehákův fintech ulovil bankovní těžkou váhu
Český fintech Direct Fidoo posiluje vedení. Do role Chief Client Officera nastupuje Radek Hájek, který většinu kariéry strávil v bankovní skupině ČSOB. Zodpovědný bude za obchod, marketing i digitální kanály. Firma tím dává najevo ambice dalšího růstu v Česku i regionu.
Zkušený bankovní manažer Radek Hájek mění dres. Opouští tradiční finanční sektor a míří do fintechu Direct Fidoo. Firma mu svěřila řízení veškerých komerčních aktivit. Sázka na zkušenosti z bank má urychlit její další růst.
Přestup z bankovnictví do fintechu
Hájek strávil většinu kariéry ve skupině ČSOB, kde působil mimo jiné jako CIO a výkonný ředitel ICT. Podílel se na modernizaci digitálních kanálů, transformaci retailového bankovnictví a řízení rozsáhlých týmů v Česku i na Slovensku. V jedné z klíčových rolí se mu podařilo zvýšit obchodní výkon distribuce o 60 procent při současném snížení provozních nákladů o 30 procent.
Čistky ve státních firmách pokračují. Babiš si ohlídá Lesy ČR
Zprávy z firem
„Vidím tady silný produkt a ambici vyrůst v respektovaného hráče. To spojení fintechu s bankovním know-how mi dává smysl,“ uvedl Hájek ke svému nástupu.
Ambice: růst doma i v regionu
Ve Fidoo má za úkol propojit obchod a marketing a připravit firmu na další expanzi. Cílem je posílení pozice na českém trhu a postupný vstup do dalších zemí střední Evropy.
„Malé a střední firmy dnes hledají jednoduchá a technologicky vyspělá řešení. Fintech může sehrát roli jakéhosi externího CFO,“ dodává Hájek.
Direct Fidoo je součástí skupiny Direct Group a zaměřuje se především na digitální správu firemních výdajů, plateb a cashflow pro malé a střední podniky.
Wolt mění šéfa. Přichází muž, který v Česku rozjel FlixBus
Leaders
Šéf skupiny Direct Pavel Řehák: Za pět let budeme mít obrat padesát miliard
Leaders
