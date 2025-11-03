Koaliční smlouva stvrzena: SPD získá předsedu Sněmovny, ANO post premiéra
Zástupci hnutí ANO, SPD a Motoristů v Poslanecké sněmovně podepsali koaliční smlouvu. Dokument potvrzuje rozdělení ministerstev i obsazení funkce předsedy dolní komory zástupcem hnutí SPD. Smlouvu strany stvrdily hodinu před začátkem ustavující schůze nové Sněmovny.
Koaliční smlouva mimo jiné stanovuje, že premiérem bude nominant hnutí ANO, který podle textu nese hlavní odpovědnost za řízení vlády, koordinaci její činnosti a zajištění jednotného postupu koaličních partnerů.
Vznikající koalice má ve dvousetčlenné Sněmovně většinu 108 hlasů, podobně jako to bylo v případě bývalé koalice složené ze Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a STAN a Pirátů v minulém volebním období.
Společným cílem stran budoucí vládní koalice ve volbách bylo podle předsedy hnutí ANO Andreje Babiše nahradit stávající kabinet. „To je to, co nás spojovalo, i když samozřejmě v programech mohly být nějaké odlišnosti. Ale podstatné je, že jsme se domluvili,“ řekl po podpisu koaliční smlouvy. K programovému prohlášení, které strany dokončily minulý týden, se podle něj budou vracet. Podle předsedy SPD Tomia Okamury smlouva symbolicky znamená konec vlády, která poškozovala české zájmy. Předseda Motoristů Petr Macinka smlouvu označil za první krok změny, o kterou si občané řekli ve volbách.
Prvním velkým cílem Andreje Babiše na evropské scéně je zhatit plány Evropské unie na nový systém emisních povolenek ETS2, napsal bruselský server Politico s odvoláním na programové prohlášení nové české vlády, které uniklo do médií. Server si všímá i toho, že se český politik, který byl po vítězství v parlamentních volbách pověřen jednáním o stavení budoucí vlády, více zaměřuje na potlačení zelené agendy EU, než na podkopávání Ukrajiny. Mohl by tak najít spojence spíše u polského premiéra Donalda Tuska, než u jeho maďarského kolegy Viktora Orbána.
Babišova vláda vyhlásila válku Green Dealu. EU se obává dalšího rebela
ANO, SPD a Motoristé oznámili už zhruba týden po říjnových volbách rozdělení 16 vládních pozic, nominanty na ministerské posty zatím oficiálně nesdělili. Koaliční smlouva dnes rozdělení míst potvrdila. Devět křesel bude mít ANO, které obsadí místa premiéra a ministrů financí, průmyslu, zdravotnictví, práce, školství, vnitra, pro místní rozvoj a spravedlnosti. SPD by mělo nominovat trojici odborníků na ministerstva obrany, zemědělství a dopravy. Motoristé povedou ministerstva zahraničí, kultury, životního prostředí a budou mít nového ministra sportu, prevence a zdraví.
Ke jménům ministrů se budoucí vládní strany vrátí koncem listopadu, řekl Babiš. Následně odnese nominaci na Hrad. „Budu to projednávat s panem prezidentem (Petrem Pavlem), který si přál s každým tím kandidátem na ministra osobně mluvit,“ dodal.
Součástí koaliční smlouvy je rovněž dohoda o obsazení funkce předsedy Sněmovny, pozice na základě dohody koaličních stran náleží SPD. Vznikající koalice chce do funkce nominovat Okamuru. V tajné volbě bude mít protikandidáta. Lidovci oznámili, že navrhnou bývalého místopředsedu dolní komory Jana Bartoška.
Babiš dnes řekl, že Okamurovi vyjádřil podporu poslanecký klub ANO. Předpokládá, že šéf SPD bude předsedou Sněmovny zvolen. Podle Macinky dnes Okamura jako nominant do čela Sněmovny navštívil klub Motoristů, aby představil svou vizi. „Považujeme to za velmi zdvořilé, ta diskuse byla velmi milá a pan předseda Okamura byl mimořádně přesvědčivý,“ řekl.