Kdo má šanci vést Ukrajinu? Nový průzkum naznačuje odpověď
Stávající prezident Volodymyr Zelenskyj a bývalý armádní velitel, nyní velvyslanec v Británii Valerij Zalužnyj by získali nejvíce hlasů, kdyby se prezidentské volby na Ukrajině konaly už tuto neděli. Dvojici favoritů s odstupem následoval nynější vedoucí prezidentské kanceláře, bývalý šéf vojenské rozvědky Kyrylo Budanov, napsal server Ukrajinska pravda o výsledcích aktuálního průzkumu společnosti Socis.
Podle něj by pro Zelenského hlasovalo 22,6 procenta dotázaných, pro Zalužného 19,3 procenta a 10,5 procenta pro Budanova, který byl současně nejčastější „druhou volbou“ mezi voliči. Na dalších místech následovali exprezident Petro Porošenko s přízní 5,7 procenta dotázaných, starosta Charkova Ihor Terechov, poslanec Dmytro Razumkov, velitel jednoho z armádních sborů Andrij Bileckyj a expremiérka Julija Tymošenková s přízní 2,2 procenta dotázaných.
Dotázaní odpovídali také na otázku, pro koho by hlasovali, kdyby nemohli volit svého hlavního favorita. V takovém případě by 22,7 procenta volilo Budanova, 17,5 procenta Zalužného a 6,3 procenta Zelenského, upozornila Ukrajinska pravda.
Newstream CLUB březen 2026
Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
Zelenskyj je v úřadu prezidenta od roku 2019 a jeho standardní mandát skončil v květnu 2024. Podle ústavy má funkci vykonávat, dokud do úřadu nenastoupí jeho zvolený nástupce. Rusko se opakovaně pokoušelo zpochybnit jeho legitimitu, na uspořádání voleb naléhal také americký prezident Donald Trump.
Sám Zelenskyj se dříve vyjádřil, že volby by se mohly konat 60 až 90 dní poté, co se podaří zajistit bezpečnost voličů a přijmout potřebné změny v zákonech. Ukrajinské zákony neumožňují volby v době válečného stavu, který v zemi platí od začátku ruské invaze.
Maďarsko zakázalo svému provozovateli přepravní soustavy plynu pořádat ve třetím čtvrtletí aukce na dodávky suroviny na Ukrajinu. Uvedla to agentura Reuters, podle níž premiér Viktor Orbán už podepsal příslušné nařízení. Orbán ve středu oznámil, že Maďarsko dodávky plynu na Ukrajinu postupně ukončí. Reaguje tak na přerušení tranzitu ruské ropy přes Ukrajinu, které trvá od konce ledna.
Orbán utahuje smyčku. Maďarsko zakázalo aukce plynu pro Ukrajinu
Politika
Spojené státy podmínily poskytnutí bezpečnostních garancí Ukrajině jejím stažením z Donbasu. V rozhovoru pro agenturu Reuters to uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Takový krok by podle něj představoval velké riziko nejen pro Ukrajinu, ale i pro celou Evropu. Zároveň zdůraznil, že USA navzdory konfliktu v Íránu nadále dodávají Kyjevu zbraně.
Washington nabízí Ukrajině ochranu, ale za cenu ústupu z Donbasu
Politika
