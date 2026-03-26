newstream.cz Politika Orbán utahuje smyčku. Maďarsko zakázalo aukce plynu pro Ukrajinu

Orbán utahuje smyčku. Maďarsko zakázalo aukce plynu pro Ukrajinu

ČTK
ČTK
ČTK

Maďarsko zakázalo svému provozovateli přepravní soustavy plynu pořádat ve třetím čtvrtletí aukce na dodávky suroviny na Ukrajinu. Uvedla to agentura Reuters, podle níž premiér Viktor Orbán už podepsal příslušné nařízení. Orbán ve středu oznámil, že Maďarsko dodávky plynu na Ukrajinu postupně ukončí. Reaguje tak na přerušení tranzitu ruské ropy přes Ukrajinu, které trvá od konce ledna.

Dodávky plynu se uskutečňují na základě aukcí, které se domlouvají předem. Ukrajinské ministerstvo zahraničí ve středu po Orbánově oznámení uvedlo, že přerušení dodávek zemního plynu z Maďarska prozatím nezaznamenalo.

Orbán ve středu řekl, že Maďarsko bude postupně zastavovat dodávky zemního plynu na Ukrajinu, dokud nebudou obnoveny dodávky ropy do Maďarska prostřednictvím ropovodu Družba. Tímto potrubím proudila ropa nejen do Maďarska, ale i na Slovensko. Ropovod zásobuje ruskou ropou rafinerie v těchto dvou zemích. Maďarsko i Slovensko mají od Evropské unie výjimku z protiruských sankcí a ruskou ropu mohou dál nakupovat.

Budapešť a Bratislava dávají vinu za přerušení dodávek ropy Kyjevu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že ropovod byl na konci ledna poškozen při ruském dronovém útoku a že se ho Ukrajinci snaží opravit co nejrychleji. Orbán i slovenský premiér Robert Fico jsou ale přesvědčeni, že Ukrajina zprovoznění ropovodu odkládá z politických důvodů. Orbán už dříve například řekl, že jeho země nepodporuje vstup Ukrajiny do EU, za což ho Zelenskyj kritizoval. Orbán také řekl, že Ukrajina se snaží jeho vládu poškodit před parlamentními volbami, které se v Maďarsku budou konat 12. dubna.

Dekret, který Orbán podepsal, podle Reuters také uvádí, že je nutné uskladnit dalších 800 milionů metrů krychlových zemního plynu v maďarských zásobnících nad rámec už dříve stanovených objemů. Ukrajinci totiž útočí i na infrastrukturu, která obsluhuje plynovod TurkStream. Tím Rusko dodává plyn jižní trasou přes Turecko, z něj surovinu odebírají i Maďaři.

Rusko v únoru 2022 zahájilo vojenskou invazi na Ukrajinu. Velkou část příjmů ruského rozpočtu zajišťuje prodej ropy a plynu, Ukrajina proto považuje ruskou energetickou infrastrukturu za legitimní cíle ve snaze zkomplikovat Kremlu financování válečného tažení.

Ukrajina před ruskou invazí odebírala plyn z více zdrojů. Více než polovinu spotřeby pokrývala domácí těžbou, která se soustředila hlavně na východě země, kde se teď válčí. Plyn přímo z Ruska přestala odebírat v roce 2015, předcházely tomu vleklé spory o cenu, do kterých se tehdy vložila i Evropská komise, protože hrozilo další přerušení tranzitu plynu z Ruska do EU. Dnes Ukrajina odebírá plyn z okolních zemí EU tzv. reverzním tokem.

Maďaři se připraví o miliardy, zní z Kyjeva

Ukrajinské ministerstvo zahraničí ve středu uvedlo, že pokud Maďarsko zastaví dodávky plynu na Ukrajinu, připraví se tím o více než jednu miliardu dolarů (21 miliard korun) na příjmech, které za dodávky plynu na Ukrajinu loni získalo.

Na březen si Ukrajina podle zdroje z odvětví tento měsíc nasmlouvala 180 milionů metrů krychlových plynu z Maďarska, což představuje 28 procent celkového objemu dovezeného plynu. Je to o něco méně než v únoru.

Data ukrajinského provozovatele přepravní soustavy plynu ukázala, že dodávky plynu z Maďarska zůstanou dnes na úrovni posledních dní. Data rovněž ukázala, že tzv. nominace, což je odborný termín pro plánované množství plynu, které má být ve stanoveném čase přepraveno podle požadavků obchodníka, na dnešek činí přibližně 8,2 milionu metrů krychlových. Středeční nominace pro dodání plynu na Ukrajinu činila 8,3 milionu metrů krychlových. Ukrajina dnes plánuje přijmout celkem 24,7 milionu metrů krychlových plynu, a to z Maďarska, Polska, Slovenska a Rumunska.

Orbán už dříve také naznačil, že Maďarsko by mohlo omezit vývoz elektřiny na Ukrajinu, pokud se neobnoví dodávky ropy přes ropovod Družba. Dodávky elektřiny na Ukrajinu ze stejného důvodu v únoru zastavili Slováci.

Jiří Tyleček: Co dalšího nám může unikat z Perského zálivu?

Síra
iStock
Jiří Tyleček
Jiří Tyleček

I lidé, kteří nejsou napojeni na finanční trh, si uvědomují, jak důležitý je Perský záliv pro trh s uhlovodíky. Ten stále hraje částečnou nebo přímou roli ve většině dodavatelských řetězců nezbytných pro fungování ekonomiky.

Účastníci trhu se zaměřením na komodity a s povědomím o méně zjevných vazbách také vědí, že Hormuzský průliv je úzkým hrdlem, které má mimořádný význam pro specializovanější druhy paliv, jako je letecké palivo, ale například i pro hliník.

Tím však výčet surovin a zboží, u nichž velká část globálních dodávek prochází Hormuzským průlivem, nekončí. Často jde o nenápadné položky, které jsou přesto naprosto zásadní pro fungování celých průmyslových odvětví i sektorů ekonomiky.

Hnojiva a logistika

Země Perského zálivu (GCC) se podílejí na 30–40 procenty světové produkce močoviny a amoniaku. Tyto chemikálie jsou velmi důležité v mnoha odvětvích, ale jedním z jejich nejvýznamnějších využití jsou hnojiva. Hlavními producenty těchto látek jsou především Rusko, Polsko a země Perského zálivu.

Klíčový rozdíl však spočívá v tom, že Rusko i země GCC jsou zcela soběstačné, pokud jde o zemní plyn, který je pro výrobu těchto produktů nezbytný. Polsko je naopak odkázáno na dováženou surovinu. Močovina je také hlavní složkou takzvaných selektivních katalytických redukčních činidel, běžně známých jako „AdBlue“. Tato přísada do paliva je zásadní pro silniční dopravu v Evropské unii.

Síra

Zemní plyn a jeho polotovary nejsou jediným exportním zbožím ze Zálivu, které je klíčové pro výrobu hnojiv. Nejjednodušší způsob, jak získat síru v průmyslovém množství, je odsíření fosilních paliv. V důsledku toho samotná Saúdská Arábie představuje více než 70 procent světového exportu síry.

Síra však není důležitá jen pro výrobu hnojiv. Využívá se například také při výrobě mnoha farmaceutických produktů. Z hlediska objemu je nejběžnějším využitím síry výroba kyseliny sírové, která se používá v hutnictví a těžbě. Použití kyseliny sírové je klíčové při těžbě a zpracování mimo jiné mědi, kobaltu a celé řady kovů vzácných zemin.

Sádrovec

Růst cen by mohl v delším horizontu zasáhnout i stavebnictví. Omán, Írán a Saúdská Arábie patří mezi přední producenty sádrovce, který je nezbytný pro řadu výrobků běžně používaných v montážním a stavebním průmyslu.

Produkce, těžba a export sádrovce nejsou v zemích GCC tak koncentrované jako u jiných komodit, ale zpoždění a nedostatek mohou stačit k tomu, aby ovlivnily širší trh s touto surovinou.

Zlato

V regionu se nachází řada zlatých dolů, jejich vliv je však omezený. Oblast Perského zálivu je především významným centrem pro zpracování, rafinaci a obchod s drahými kovy. Spojené arabské emiráty jsou druhým největším exportérem zlata na světě. Samotná těžba v regionu má na globální nabídku zlata jen okrajový dopad, ale výraznější narušení toků drahých kovů se v době takto vysoké volatility trhu může projevit prudkými cenovými pohyby.

Helium

Produkce helia je soustředěna téměř výhradně ve Spojených státech, Rusku a Kataru. Důvodem je, že průmyslová výroba helia je úzce spojena se zemním plynem.

Helium je prvek, který se v exportních statistikách podle objemu, a často ani podle hodnoty, snadno přehlédne. Přesto jde o klíčový článek mnoha úzce specializovaných, ale velmi důležitých technologických procesů. Helium je potřeba mimo jiné pro přístroje MRI, výrobu polovodičů, přesnou výrobu a letecký i kosmický průmysl.

Stabilní přísun této suroviny je nezbytný také pro mnoho výzkumných institucí, jejichž vybavení může být bez nepřetržitých dodávek poškozeno. Perský záliv dodává do světa přibližně 30 procent celkové globální nabídky helia. Jak vidíme, Perský záliv není jen synonymem pro ropu a zemní plyn. Tato oblast je klíčovým pilířem globální ekonomiky v mnoha dalších odvětvích.

Jakékoli narušení průchodnosti Hormuzského průlivu či destabilizace zemí Perského zálivu neznamená pouze zdražení pohonných hmot na čerpacích stanicích. Dopady se mohou šířily napříč celým průmyslovým spektrem. V době, kdy geopolitická rizika v regionu zůstávají zvýšená, je proto nezbytné, aby investoři, průmysloví hráči i tvůrci hospodářské politiky sledovali dění v Zálivu s mnohem širší optikou, než jakou nabízí pouhý pohled na cenu barelu ropy.

Washington nabízí Ukrajině ochranu, ale za cenu ústupu z Donbasu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
ČTK
nst
nst

Spojené státy podmínily poskytnutí bezpečnostních garancí Ukrajině jejím stažením z Donbasu. V rozhovoru pro agenturu Reuters to uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Takový krok by podle něj představoval velké riziko nejen pro Ukrajinu, ale i pro celou Evropu. Zároveň zdůraznil, že USA navzdory konfliktu v Íránu nadále dodávají Kyjevu zbraně.

Právě Donbas, tedy Doněcká a Luhanská oblast, které Rusko z velké části okupuje, patří k hlavním sporným bodům jednání o ukončení války. Moskva požaduje, aby se Ukrajina vzdala i těch částí regionu, které se jí nepodařilo během více než čtyř let invaze ovládnout. Kyjev to dlouhodobě odmítá.

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa, která zprostředkovává jednání mezi Moskvou a Kyjevem, už loni po konzultacích s Ruskem přišla s návrhem, podle něhož by byl Donbas uznán jako de facto ruský. V Chersonské a Záporožské oblasti by pak mělo být příměří uzavřeno podél současné frontové linie. Ukrajina by za to měla získat „spolehlivé bezpečnostní záruky“.

Na konci ledna Trump uvedl, že dosažení mírové dohody brzdí Ukrajina, zatímco ruský prezident Vladimir Putin je podle něj připraven ji uzavřít. Zelenskyj s tím nesouhlasí a míní, že americký prezident vyvíjí větší tlak právě na Kyjev. Podle něj může Trumpovo rozhodování ovlivňovat i válka v Íránu, kterou USA a Izrael zahájily koncem února.

Ohrožení bezpečnosti Evropy

Ukrajina opakovaně požaduje jasné bezpečnostní záruky od Spojených států i dalších partnerů, které by zabránily tomu, aby Rusko v budoucnu konflikt znovu obnovilo. Podle Zelenského jsou Američané připraveni tyto garance finalizovat, pokud Ukrajina přistoupí na stažení z Donbasu. To by však podle něj znamenalo přenechání strategických obranných pozic Rusku a ohrozilo by bezpečnost celého kontinentu.

Zelenskyj zároveň uvedl, že Moskva v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě spoléhá na to, že Washington ztratí o jednání o Ukrajině zájem. Spojené státy však podle něj zatím Kyjevu nadále dodávají zbraně, včetně střel pro systémy protivzdušné obrany Patriot. Ty jsou podle agentury Reuters jediné schopné ničit ruské balistické rakety. Ukrajina jich ale podle prezidenta potřebuje více.

