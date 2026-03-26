Orbán utahuje smyčku. Maďarsko zakázalo aukce plynu pro Ukrajinu
Maďarsko zakázalo svému provozovateli přepravní soustavy plynu pořádat ve třetím čtvrtletí aukce na dodávky suroviny na Ukrajinu. Uvedla to agentura Reuters, podle níž premiér Viktor Orbán už podepsal příslušné nařízení. Orbán ve středu oznámil, že Maďarsko dodávky plynu na Ukrajinu postupně ukončí. Reaguje tak na přerušení tranzitu ruské ropy přes Ukrajinu, které trvá od konce ledna.
Dodávky plynu se uskutečňují na základě aukcí, které se domlouvají předem. Ukrajinské ministerstvo zahraničí ve středu po Orbánově oznámení uvedlo, že přerušení dodávek zemního plynu z Maďarska prozatím nezaznamenalo.
Orbán ve středu řekl, že Maďarsko bude postupně zastavovat dodávky zemního plynu na Ukrajinu, dokud nebudou obnoveny dodávky ropy do Maďarska prostřednictvím ropovodu Družba. Tímto potrubím proudila ropa nejen do Maďarska, ale i na Slovensko. Ropovod zásobuje ruskou ropou rafinerie v těchto dvou zemích. Maďarsko i Slovensko mají od Evropské unie výjimku z protiruských sankcí a ruskou ropu mohou dál nakupovat.
Budapešť a Bratislava dávají vinu za přerušení dodávek ropy Kyjevu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že ropovod byl na konci ledna poškozen při ruském dronovém útoku a že se ho Ukrajinci snaží opravit co nejrychleji. Orbán i slovenský premiér Robert Fico jsou ale přesvědčeni, že Ukrajina zprovoznění ropovodu odkládá z politických důvodů. Orbán už dříve například řekl, že jeho země nepodporuje vstup Ukrajiny do EU, za což ho Zelenskyj kritizoval. Orbán také řekl, že Ukrajina se snaží jeho vládu poškodit před parlamentními volbami, které se v Maďarsku budou konat 12. dubna.
Dekret, který Orbán podepsal, podle Reuters také uvádí, že je nutné uskladnit dalších 800 milionů metrů krychlových zemního plynu v maďarských zásobnících nad rámec už dříve stanovených objemů. Ukrajinci totiž útočí i na infrastrukturu, která obsluhuje plynovod TurkStream. Tím Rusko dodává plyn jižní trasou přes Turecko, z něj surovinu odebírají i Maďaři.
Rusko v únoru 2022 zahájilo vojenskou invazi na Ukrajinu. Velkou část příjmů ruského rozpočtu zajišťuje prodej ropy a plynu, Ukrajina proto považuje ruskou energetickou infrastrukturu za legitimní cíle ve snaze zkomplikovat Kremlu financování válečného tažení.
Ukrajina před ruskou invazí odebírala plyn z více zdrojů. Více než polovinu spotřeby pokrývala domácí těžbou, která se soustředila hlavně na východě země, kde se teď válčí. Plyn přímo z Ruska přestala odebírat v roce 2015, předcházely tomu vleklé spory o cenu, do kterých se tehdy vložila i Evropská komise, protože hrozilo další přerušení tranzitu plynu z Ruska do EU. Dnes Ukrajina odebírá plyn z okolních zemí EU tzv. reverzním tokem.
Maďaři se připraví o miliardy, zní z Kyjeva
Ukrajinské ministerstvo zahraničí ve středu uvedlo, že pokud Maďarsko zastaví dodávky plynu na Ukrajinu, připraví se tím o více než jednu miliardu dolarů (21 miliard korun) na příjmech, které za dodávky plynu na Ukrajinu loni získalo.
Na březen si Ukrajina podle zdroje z odvětví tento měsíc nasmlouvala 180 milionů metrů krychlových plynu z Maďarska, což představuje 28 procent celkového objemu dovezeného plynu. Je to o něco méně než v únoru.
Data ukrajinského provozovatele přepravní soustavy plynu ukázala, že dodávky plynu z Maďarska zůstanou dnes na úrovni posledních dní. Data rovněž ukázala, že tzv. nominace, což je odborný termín pro plánované množství plynu, které má být ve stanoveném čase přepraveno podle požadavků obchodníka, na dnešek činí přibližně 8,2 milionu metrů krychlových. Středeční nominace pro dodání plynu na Ukrajinu činila 8,3 milionu metrů krychlových. Ukrajina dnes plánuje přijmout celkem 24,7 milionu metrů krychlových plynu, a to z Maďarska, Polska, Slovenska a Rumunska.
Orbán už dříve také naznačil, že Maďarsko by mohlo omezit vývoz elektřiny na Ukrajinu, pokud se neobnoví dodávky ropy přes ropovod Družba. Dodávky elektřiny na Ukrajinu ze stejného důvodu v únoru zastavili Slováci.
Co má vláda dělat s drahým benzínem? Hlavně se neopičit po Slovensku, píše ve svém komentáři zakladatel skupiny Amper Jan Palaščák. Výsledkem takových experimentálních zásahů do trhu je podle něj jen chaos, selhání a deformovaný trh.
Jan Palaščák: Ceny paliv letí nahoru. Co má dělat vláda? Hlavně nic na způsob slovenského bizáru
Co má vláda dělat s drahým benzínem? Hlavně se neopičit po Slovensku, píše ve svém komentáři zakladatel skupiny Amper Jan Palaščák. Výsledkem takových experimentálních zásahů do trhu je podle něj jen chaos, selhání a deformovaný trh.
Slovenský premiér Robert Fico ocenil kroky maďarského premiéra Viktora Orbána. Řekl také, že v případě vítězství opoziční strany Tisza v nadcházejících maďarských volbách očekává zhoršení vztahů mezi Bratislavou a Budapeští. Fico rovněž uvedl, že předpokládá zpochybňování výsledků hlasování Maďarů, pokud vyhraje Orbánova strana Fidesz. Podle průzkumů je favoritem dubnových voleb Tisza.
Fico: Pokud Orbán nevyhraje volby, vztahy s Budapeští se zhorší
Slovenský premiér Robert Fico ocenil kroky maďarského premiéra Viktora Orbána. Řekl také, že v případě vítězství opoziční strany Tisza v nadcházejících maďarských volbách očekává zhoršení vztahů mezi Bratislavou a Budapeští. Fico rovněž uvedl, že předpokládá zpochybňování výsledků hlasování Maďarů, pokud vyhraje Orbánova strana Fidesz. Podle průzkumů je favoritem dubnových voleb Tisza.