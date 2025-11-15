Péči o sebe jsem se nikdy moc nevěnovala, říká Eva Perkausová
Pozvání do pořadu VIP Eva Talks přijala moderátorka, modelka a příležitostná herečka Eva Perkausová. Vybudovala si výraznou mediální pozici — od modelingových let přes převzetí hlavních zpráv až po roli matky. Její cesta ukazuje, že za „tváří“ stojí i pevný profesní základ a osobní rozměr, který často zůstává skrytý.
Už od dospívání se pohybovala v mediálním prostředí. S modelingem začala ve velmi mladém věku a postupně rozšířila své působení o moderování. „Práce mě neuvěřitelně nabíjí,“ říká v rozhovoru.
Její kariéra zahrnuje práci v různých formátech: modelingové kampaně, menší herecké role a přechod do moderátorského „tuhého jádra“ – hlavních televizních zpráv. V rozhovoru zmínila, jak vnímá svůj věk a slavnosti: „Čím je člověk starší, tím méně řeší dárky…“.
V posledních letech její život ovlivňuje péče o dva malé syny. „Paní na hlídání jsme nikdy neměli,“ říká. V té jí pomáhá manžel a maminka.
V soukromí dává prostor rodině, mateřství a zároveň si uchovává profesionální ambice. Je pro mnohé symbolem toho, jak lze skloubit veřejné vystupování s introspekcí a osobním růstem.
V popředí televizního volebního dění stojí nejen politici, ale také moderátoři, kteří utvářejí podobu veřejné diskuse. Jednou z hlavních postav letošních voleb se tak stala i Terezie Tománková, která jako moderátorka provázela diváky sérií debat a volebních přenosů na CNN Prima News. „Volby mi stále doznívají v hlavě,“ říká v rozhovoru VIP Eva Talks s Evou Čerešňákovou.
Volby 2025
Eva Čerešňáková, autorka, moderátorka, bývalá modelka a Česká vicemiss v pořadu VIP Eva Talks na Newstream TV zpovídá české celebrity. V repríze vám přinášíme rozhovor s jedním z nejznámějších kuchařů a moderátorů pořadů o gastronomii Zdeňkem Pohlreichem.
Enjoy
