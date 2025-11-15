Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Enjoy Péči o sebe jsem se nikdy moc nevěnovala, říká Eva Perkausová

Péči o sebe jsem se nikdy moc nevěnovala, říká Eva Perkausová

Michal Nosek
nos

Pozvání do pořadu VIP Eva Talks přijala moderátorka, modelka a příležitostná herečka Eva Perkausová. Vybudovala si výraznou mediální pozici — od modelingových let přes převzetí hlavních zpráv až po roli matky. Její cesta ukazuje, že za „tváří“ stojí i pevný profesní základ a osobní rozměr, který často zůstává skrytý.

Už od dospívání se pohybovala v mediálním prostředí. S modelingem začala ve velmi mladém věku a postupně rozšířila své působení o moderování. „Práce mě neuvěřitelně nabíjí,“ říká v rozhovoru.

Její kariéra zahrnuje práci v různých formátech: modelingové kampaně, menší herecké role a přechod do moderátorského „tuhého jádra“ – hlavních televizních zpráv. V rozhovoru zmínila, jak vnímá svůj věk a slavnosti: „Čím je člověk starší, tím méně řeší dárky…“.  

V posledních letech její život ovlivňuje péče o dva malé syny. „Paní na hlídání jsme nikdy neměli,“ říká. V té jí pomáhá manžel a maminka.

V sou­kromí dává prostor rodině, mateřství a zároveň si uchovává profesionální ambice. Je pro mnohé symbolem toho, jak lze skloubit veřejné vystupování s introspekcí a osobním růstem.

Eva Čerešňáková a Terezie Tománková
video

VIP Eva Talks: Nejnáročnější rozhovor mě ještě čeká, říká moderátorka Terezie Tománková

Volby 2025

V popředí televizního volebního dění stojí nejen politici, ale také moderátoři, kteří utvářejí podobu veřejné diskuse. Jednou z hlavních postav letošních voleb se tak stala i Terezie Tománková, která jako moderátorka provázela diváky sérií debat a volebních přenosů na CNN Prima News. „Volby mi stále doznívají v hlavě,“ říká v rozhovoru VIP Eva Talks  s Evou Čerešňákovou.

Michal Nosek

Přečíst článek

Zdeněk Pohlreich, šéfkuchař a gastropodnikatel
video

VIP Eva Talks: Restaurační byznys je hlavně o lidech. Hned se pozná jak se starají, říká Zdeněk Pohlreich

Enjoy

Eva Čerešňáková, autorka, moderátorka, bývalá modelka a Česká vicemiss v pořadu VIP Eva Talks na Newstream TV zpovídá české celebrity. V repríze vám přinášíme rozhovor s jedním z nejznámějších kuchařů a moderátorů pořadů o gastronomii Zdeňkem Pohlreichem.

nos

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

video

Není nic lepšího než sport, to vám řekne každý psychiatr, říká Olga Menzelová

Enjoy

nos

Přečíst článek
Jan Hrubý, šéf realitní kanceláře RE/MAX
video

VIP Eva Talks: Prodáváme i zámky, kostely, či hausboty, říká šéf realitní kanceláře RE/MAX Jan Hrubý

Newstream TV

Michal Nosek

Přečíst článek

David Černý: Socha k Top Tower? Nejvyšší, ale ne nutně nejsložitější

Vizualiza mrakodrapu v Butovicích
Trigema
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Sochař David Černý má před sebou možná největší výzvu kariéry. Top Tower, mrakodrap loď. V Nových Butovicích v Praze má vyrůst největší budova v Česku, vysoká se započítáním obří skulptury Černého ve tvaru vraku lodi 136 metrů. Černý nebude stavět byty ani mrakodrap, „jen“ o dům opře svou monumentální sochu.

Zcela jistě, pokud vznikne, půjde o jednu z největších novodobých atrakcí hlavního města. Očima Davida Černého se však nejedná o největší výzvu. Je to podle něj jen další z projektů. „Je to budoucnost, teď bych to neřešil,“ říká Černý. Řada lidí se však na Facebooku vůči velikášství projektu vymezuje. „Reakce na Facebooku mě nezajímají,“ dodává.

Vizualizace mrakodrapu Top Tower

Mrakodrap Top Tower v Praze Mrakodrap Top Tower v Praze Mrakodrap Top Tower v Praze 6 fotografií v galerii

V první řadě jde podle Černého o stavbu, ne o umění. „Jedna věc je, že je něco nejvyšší, ale to neznamená, že je to nejsložitější,“ říká „dvorní umělec“ developera Marcela Sourala, majitele Trigemy, který za projektem stojí. S Černým dlouhodobě spolupracuje, zakládá si na povýšení svých staveb na vyšší estetickou úroveň.

Top Tower

Stavba mrakodrapu v Nových Butovicích je opět o krok blíž

Reality

Pražští radní schválili změnu územního plánu nutnou pro stavbu multifunkčního mrakodrapu nazvaného Top Tower, který u stanice metra Nové Butovice plánuje stavět developerská firma Trigema. Rada změnu odsouhlasila na svém jednání spolu s takzvanou plánovací smlouvou, podle které investor přispěje Praze 13 a magistrátu zhruba 75,7 milionu korun formou hotovosti a úprav veřejných prostranství. Finálně budou o změně plánu i smlouvě hlasovat městští zastupitelé.

ČTK

Přečíst článek

Černý se proslavil mnoha díly, klikujícím červeným autobusem nebo Entropou, osmitunovou instalací vytvořenou pro české předsednictví EU a vystavenou v Bruselu. Je to umělec celosvětového dosahu. Marcelu Souralovi například vytvořil ocelovou sochu Lilith, vysokou 24 metrů, která „podpírá“ projekt nájemního bydlení Fragment v pražském Karlíně.

Loď v Butovicích je podle Černého ještě daleká budoucnost, otázka třeba šesti let. Aktuálně se věnuje dalším projektům. „Nyní pracuji na spoustě další věcí. Teď konkrétně připravuji expozici do Benátek. Která se uskuteční příští rok v rámci benátského bienále.“ To je prestižní obří přehlídka moderního umění, která začíná v květnu příštího roku a potrvá až do podzimu. Černý naznačuje, že své výtvory představí mimo oficiální část přehlídky.

Top Tower je rezidenční projekt nájemního bydlení, má v něm vzniknout 250 bytů, ale i kanceláře, retailové prostory a „zážitkové funkce“. Kvůli budoucí nejvyšší budově v zemi schválili v září pražští zastupitelé změnu územního plánu, aby tento projekt vůbec mohl vzniknout. Newstream nyní získal několik nových vizualizací budoucí pražské dominanty.

Praha zveřejnila aktualizovaný návrh nového územního plánu

Dalibor Martínek: Nový územní plán Prahy. Byty se nestaví, úředníci dvacet let řádí

Názory

Praha slavnostně představila, po dvanácti letech těžkého úsilí mnoha expertů, nový Metropolitní plán. Tedy územní plán. Územní plán je klíčovou součástí rozvoje města, výstavby dopravy, bytů. Dosud platí ten Kaslův z roku 1999, o kterém sám Jan Kasl, tehdy primátor a nyní šéf Komory architektů mluvil jako o dočasném.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

V nově zrekonstruovaném Nuselském pivovaru debatovali odborníci o trhu vlastnického a nájemního bydlení, přičemž to druhé nabývá stále více na významu.

Češi si budu muset zvyknout bydlet v nájmu. Na Západě je to zcela běžné

Reality

Komerční spolupráce

Přečíst článek

Karel Pučelík: Nezajímá mě, co říká Bill Gates. Klimatické divadlo vlivných nás dovede akorát ke hladomoru

Bill Gates
ČTK
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Odborníci bijí na poplach, studie názorně ilustrují, jakým peklem může skončit ignorování klimatických cílů. A společnost? Diskutuje o tom, co si o klimatu myslí Bill Gates. Vlivní na konferenci o emisích létají soukromými tryskáči. Chtělo by to drastickou změnu perspektivy.

„Kéž bychom mohli ignorovat Billa Gatese, pokud jde o klimatickou krizi. Ale je to miliardář, takže to nejde,“ přeje si komentátor deníku The Guardian George Monbiot. Bohužel má naprostou pravdu.

Když Gates nedávno zveřejnil svou esej, ve které mírnil obavy z dopadů klimatické krize, hned začaly ze všech stran padat nadšená oznámení, že „klimatická hysterie“ může být konečně ukončena. Jenže proč vlastně? V první řadě Gates nenapsal, že klimatická krize neskýtá nebezpečí. Není ale třeba moc rozebírat, co v eseji stojí. Je vlastně úplně jedno, co napsal.

Gates je v tomto případě jen příklad. Dosaďte si jakéhokoliv bohatého „vizionáře“. Elona Muska, Larryho Ellisona, Tonyho Blaira, Andreje Babiše.

Žijeme ve společnosti, kde miliardáře a úspěšné byznysmeny nemůžeme přehlížet, i kdybychom chtěli. Jistě, v mnoha případech je jejich know-how cenné, ale je tu aspekt fascinace bohatými, který je vpravdě toxický. Peníze propůjčují autoritu. Gates vybudoval Microsoft od nuly, jeho firma lidstvu skutečně prospěla, což je úctyhodné. Je to ale dost na to, aby si společnost jeho momentálními názory podmiňovala svou odpověď na klimatickou krizi? To, že má někdo peníze, přece samo o sobě nevypovídá nic o jeho znalostech.

Schválně, vyberte si jednoho člověka, kterému svěříte řešení klimatické krize. Chcete Billa Gatese, Petra Macinku nebo tým uznávaných klimatologů? A přemýšlejte dobře, protože jim v svěřujete statisíce životů. Nic víc, nic míň. Už nyní lidé umírají na následky extrémního počasí, v budoucnu může být situace mnohem horší.

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka

Macinka na ministerstvo životního prostředí je provokace jak z Trumpovy dílny

Názory

Nenechme se zmýlit manipulací, že se jen kyvadlo přesouvá z extrému do extrému. V Česku žádná extrémní ekologická politika nikdy nebyla. Takže pokud jdou Motoristé řídit životní prostředí, posouváme se prostě jen do extrému. 

Tereza Zavadilová

Přečíst článek

Uvařit se nebo vyhladovět?

Boj s klimatem skutečně nabývá tragikomických rozměrů. Na summit COP 30 v Amazonii, který se zabývá snížením emisí, vlivní vyrazili enormně neekologickými soukromými tryskáči, samotná akce se navíc koná ve městě Belém, do nějž vede dálnice, kvůli které padl kus pralesa. Vlivní byli vidět, pronesli krásné projevy. Jestli chcete nějakou názornou definici pokrytectví, tohle k ní nemá daleko.

O to více alarmující jsou fakta. Tento týden vydaná studie tvrdí, že řada států zásadně zaostává za svými klimatickými závazky. Třeba Spojené státy rovnou odstoupily od Pařížské dohody, protože podle prezidenta Donalda Trumpa je klimatická změna hoax. Plnění cílů je tedy v nedohlednu.

Ve výsledku to znamená, že do konce století se svět oteplí o 2,6 stupně nad předindustriální úroveň, což by znamenalo peklo jak vystřižené z apokalyptických filmů. Smrtící vedra, sucha likvidující zemědělství, konec atlantického proudění. Hladomory a silná migrace, oproti které budou dnešní čísla působit jako zájezd Čedoku, na sebe jistě nenechají dlouho čekat. My v klimatizovaných bytech a kanclech život v podmínkách klimatické změny třeba nějak zvládneme, ale taková plechová chýše v indickém slumu se už dnes dokáže proměnit ve vyhřátou pec.

Europoslanci podpořili snížení emisí o 90 procent do roku 2040 oproti roku 1990
Aktualizováno

Europarlament odklepl klimatický cíl. Emise v Evropě mají klesnout o 90 procent

Politika

Europoslanci podpořili klimatický cíl snížit emise o 90 procent do roku 2040 oproti roku 1990. Až pět procentních bodů čistých emisí by podle schváleného kompromisního návrhu mohlo pocházet z vysoce kvalitních mezinárodních uhlíkových kreditů od partnerských zemí. Postoj Evropského parlamentu se velmi podobá pozici Rady EU, kterou schválili unijní ministři životního prostředí minulý týden. Následná jednání v takzvaném trialogu by tak mohla být podle zdrojů velmi rychlá. Text podpořilo 379 europoslanců, 248 jich bylo proti a deset se zdrželo hlasování.

ČTK

Přečíst článek

Vybrali jste si?

Generální tajemník OSN António Guterres v Belému řekl, že na transformaci jsme dobře připraveni. Odborníci souhlasí, technologie pro boj se změnou klimatu jsou k dispozici, přičemž se zdá, že udržitelné varianty mohou být i ekonomicky zajímavé. „Co stále chybí, je politická odvaha,“ uvedl šéf OSN.

Světu a společnosti by prospělo, kdybychom se všichni vykašlali na klimatické PR divadlo a zaměřili se na praktickou politiku. Neřešme, co říkají Trump nebo Gates. Ať miliardáři mluví o byznysu, ale necpou se do role autorit v oborech, o kterých dost možní neví víc než kdejaký užvaněný hospodský štamgast nebo majitel autobazaru.

Už jste si odpověděli na otázku z první části článku? Já si beru klimatology. Je to asi jako kdybyste si vybírali, jestli vás bude operovat chirurg nebo pokrývač. Obou si vážím, ale na sál bych raději pustil jen jednoho.

Související

Doporučujeme