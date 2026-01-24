Lidé kvůli mně začínají sportovat. To je nejvíc, říká sportovní influencer Matěj König
Sportovní influencer Matěj König začínal se stativem na zahradě a dnes patří k nejvýraznějším tvářím českého sportovního obsahu na sociálních sítích. V pořadu VIP Eva Talks s Evou Čerešňákovou hovoří o tom, jak se rodí nápady, co diváky baví nejvíc, proč nechce stát jen na jedné platformě ani dělat reklamu za každou cenu – a také o okamžiku, kdy mu na olympiádě v Paříži zablokovali Instagram.
Sport ho provází od dětství. Hrál tenis, hltal vše, co běželo v televizi, a už na škole vnímal, že zatímco fotbal a hokej sleduje skoro každý, u dalších sportů pozornost rychle mizí. Právě tahle „všesportovní“ zvědavost se později stala jeho největší výhodou. Když si v patnácti přiznal, že z něj nejspíš nebude wimbledonský šampion, začal hledat jinou cestu, jak být sportu nablízku. A našel ji ve světě online tvorby.
Matěj otevřeně popisuje, jaké to je začínat od nuly, tedy bez týmu, bez zkušeností, jen s chutí zkoušet. Tři roky tvořil sám: učil se stříhat, mluvit do kamery, pochopit algoritmy i to, co funguje na publikum. „Můj nejlepší kamarád byl stativ,“ směje se. Dnes už spolupracuje s manažerkou, se kterou založil firmu. Spolupracuje také s kameramany, kteří pomáhají posouvat kvalitu obsahu dál.
Diváky podle něj nejvíc baví série, které propojují sport s humorem a aktuálním děním – sportovní „faily“, komentované situace v rolích, které si vytváří (třeba učitel na lyžáku), i vytrvalostní výzvy typu „běž, dokud neuvidíš…“. A protože není zaměřený na jediný sport, má výhodu v tom, že „vždycky je něco“ – jednou hokejové mistrovství, jindy lyže, běh, kolo nebo nové sporty, které lidem teprve představuje.
Plavání pomáhá
Velké téma rozhovoru je i práce a hranice mezi pracovním a osobním životem. Matěj přiznává, že pracuje prakticky každý den, často i o víkendech – ne proto, že musí, ale protože ho to baví a dějí se věci, na které roky čekal. Zároveň ale hledá způsob, jak vypnout. Překvapivě mu v tom nejvíc pomáhá plavání: ve vodě se podle něj nedá natáčet, a tak je to jeden z mála momentů, kdy opravdu „vypne hlavu“.
Na přetřes přichází i komerční stránka. Matěj vysvětluje, že spolupráce nevznikají stylem „pusťte mě zadarmo, natočím vám video“. Naopak – chce, aby vše působilo přirozeně a dávalo smysl oběma stranám. Aktuálně tvoří většina jeho příjmů právě ze spoluprací se značkami, ale do budoucna chce víc stavět i na YouTube a vlastních projektech.
Olympiáda jako nejlepší zážitek života
Silný moment přináší vzpomínka na olympijské hry v Paříži 2024, kde strávil čtrnáct dní a označuje je za nejlepší zážitek života, jenže právě tam mu kvůli použití záběrů, které spadaly pod přísná pravidla, zablokovali Instagram na tři dny. V olympijském tempu je to věčnost. I proto buduje přítomnost na více platformách a nechce být závislý na jediné.
Aktuálně se Matěj chystá na zimní olympiádu v Itálii, láká ho Milán, zákulisí a atmosféra her, a naznačuje, že rok 2026 má být „velký“ i kvůli vlastním novinkám. Nejdůležitější motivace se ale nemění: zprávy od lidí, kteří díky němu začali sportovat. „To je nejvíc,“ říká. A právě tenhle přesah dává jeho obsahu sílu – není jen o záběru a číslech, ale o energii, která dokáže zvednout lidi z gauče.
- Dá se být součástí vrcholového sportu, i když nejste profesionální sportovec?
- Co je při tvorbě obsahu důležitější – algoritmy, nebo vnitřní motivace?
- Kde leží hranice mezi autentickou spoluprací a reklamou „za každou cenu“?
- Jak bezpečné je stavět kariéru na jediné sociální platformě?
- Lze si uchovat radost ze sportu, když se stane každodenní prací?
