Lidé kvůli mně začínají sportovat. To je nejvíc, říká sportovní influencer Matěj König

Michal Nosek
Michal Nosek

Sportovní influencer Matěj König začínal se stativem na zahradě a dnes patří k nejvýraznějším tvářím českého sportovního obsahu na sociálních sítích. V pořadu VIP Eva Talks s Evou Čerešňákovou hovoří o tom, jak se rodí nápady, co diváky baví nejvíc, proč nechce stát jen na jedné platformě ani dělat reklamu za každou cenu – a také o okamžiku, kdy mu na olympiádě v Paříži zablokovali Instagram.

Sport ho provází od dětství. Hrál tenis, hltal vše, co běželo v televizi, a už na škole vnímal, že zatímco fotbal a hokej sleduje skoro každý, u dalších sportů pozornost rychle mizí. Právě tahle „všesportovní“ zvědavost se později stala jeho největší výhodou. Když si v patnácti přiznal, že z něj nejspíš nebude wimbledonský šampion, začal hledat jinou cestu, jak být sportu nablízku. A našel ji ve světě online tvorby.

Matěj otevřeně popisuje, jaké to je začínat od nuly, tedy bez týmu, bez zkušeností, jen s chutí zkoušet. Tři roky tvořil sám: učil se stříhat, mluvit do kamery, pochopit algoritmy i to, co funguje na publikum. „Můj nejlepší kamarád byl stativ,“ směje se. Dnes už spolupracuje s manažerkou, se kterou založil firmu. Spolupracuje také s kameramany, kteří pomáhají posouvat kvalitu obsahu dál.

Diváky podle něj nejvíc baví série, které propojují sport s humorem a aktuálním děním – sportovní „faily“, komentované situace v rolích, které si vytváří (třeba učitel na lyžáku), i vytrvalostní výzvy typu „běž, dokud neuvidíš…“. A protože není zaměřený na jediný sport, má výhodu v tom, že „vždycky je něco“ – jednou hokejové mistrovství, jindy lyže, běh, kolo nebo nové sporty, které lidem teprve představuje.

VIP Eva Talks s Janem Tunou
video

Jan Tuna: Kauza KFC? Nebojím se, žádný soud jsem nikdy neprohrál

Newstream TV

Třicet dva let se Jan Tuna, publicista a influencer, věnuje rozkrývání kauz, které se týkají mnoha lidí. Naposledy veřejné mínění nadzvedla kauza KFC, kdy franšízový řetězec zpracovával prošlé maso. Jan Tuna má řadu nepřátel, ale jak řekl moderátorce Evě Čerešňákové v pořadu Eva Talks, většinou mají problém protistrany.

nst

Přečíst článek

Plavání pomáhá

Velké téma rozhovoru je i práce a hranice mezi pracovním a osobním životem. Matěj přiznává, že pracuje prakticky každý den, často i o víkendech – ne proto, že musí, ale protože ho to baví a dějí se věci, na které roky čekal. Zároveň ale hledá způsob, jak vypnout. Překvapivě mu v tom nejvíc pomáhá plavání: ve vodě se podle něj nedá natáčet, a tak je to jeden z mála momentů, kdy opravdu „vypne hlavu“.

Na přetřes přichází i komerční stránka. Matěj vysvětluje, že spolupráce nevznikají stylem „pusťte mě zadarmo, natočím vám video“. Naopak – chce, aby vše působilo přirozeně a dávalo smysl oběma stranám. Aktuálně tvoří většina jeho příjmů právě ze spoluprací se značkami, ale do budoucna chce víc stavět i na YouTube a vlastních projektech.

Olympiáda jako nejlepší zážitek života

Silný moment přináší vzpomínka na olympijské hry v Paříži 2024, kde strávil čtrnáct dní a označuje je za nejlepší zážitek života, jenže právě tam mu kvůli použití záběrů, které spadaly pod přísná pravidla, zablokovali Instagram na tři dny. V olympijském tempu je to věčnost. I proto buduje přítomnost na více platformách a nechce být závislý na jediné.

Aktuálně se Matěj chystá na zimní olympiádu v Itálii, láká ho Milán, zákulisí a atmosféra her, a naznačuje, že rok 2026 má být „velký“ i kvůli vlastním novinkám. Nejdůležitější motivace se ale nemění: zprávy od lidí, kteří díky němu začali sportovat. „To je nejvíc,“ říká. A právě tenhle přesah dává jeho obsahu sílu – není jen o záběru a číslech, ale o energii, která dokáže zvednout lidi z gauče.

  • Dá se být součástí vrcholového sportu, i když nejste profesionální sportovec?
  • Co je při tvorbě obsahu důležitější – algoritmy, nebo vnitřní motivace?
  • Kde leží hranice mezi autentickou spoluprací a reklamou „za každou cenu“?
  • Jak bezpečné je stavět kariéru na jediné sociální platformě?
  • Lze si uchovat radost ze sportu, když se stane každodenní prací?

Michal Nosek

Michal Nosek: Z Palerma do vlády. Jak Andrej Babiš znovu objevil Pavla Béma

Andrej Babiš a Pavel Bém
Profimedia.cz
Michal Nosek
Michal Nosek

Kdysi symbol „pražského Palerma“ a „mafie Bém–Janoušek“, dnes „skutečný odborník“. Proměna postoje Andreje Babiše k Pavlu Bémovi ukazuje, jak rychle se v české politice dokáže zapomenout na vlastní slova. Když se to zrovna hodí.

Ještě nedávno byl Pavel Bém v podání Andreje Babiše jednou z tváří „pražského Palerma“. Symbol doby, kdy se podle tehdejšího budoucího premiéra řídilo hlavní město přes telefonní linku k Romanovi Janouškovi. „Mafie Bém–Janoušek“ patřila k výbavě jeho protikorupční rétoriky stejně neodmyslitelně jako sliby o nových pořádcích.

Čas ale umí zázraky. Tentýž Babiš dnes jmenuje Pavla Béma do vládní funkce a s vážnou tváří ho označuje za „skutečného odborníka“. Z Palerma je najednou kvalifikace, z kmotrovského symbolu respektovaný profesionál. Politická paměť je zjevně pružná disciplína. A čím vyšší funkce, tím kratší rozpětí vzpomínek.

Andrej Babiš
Aktualizováno

Babiš: Nemůžu říct, že stojíme za Grónskem

Politika

Premiér Andrej Babiš (ANO) na dotaz, zda může za českou vládu jednoznačně říct, že ČR stojí za Grónskem, uvedl, že nemůže. V rámci Severoatlantické aliance (NATO) jsou lídrem Spojené státy a střety jsou kontraproduktivní, dodal. Kvůli poslednímu dění kolem Grónska a v souvislosti s hrozbami amerického prezidenta Donalda Trumpa se ve čtvrtek sejde Evropská rada, ČR na ní bude zastupovat právě Babiš.

ČTK

Přečíst článek

Možná se Pavel Bém změnil. Možná se změnil Andrej Babiš. Anebo se jen potvrdilo staré pravidlo české politiky. Minulost je problém jen do chvíle, než se přestane hodit. Pak se ti samí lidé, kteří včera zosobňovali zlo, mohou bez potíží stát součástí „nových pořádků“. Stačí změnit úhel pohledu.

Babišova politická dráha tak dostává další rozměr. Boj proti kmotrům byl zjevně úspěšný. Některé z nich totiž dokázal porazit tak důkladně, až se z nich stali jeho vlastní nominanti. A pokud by snad někdo namítal, že to celé působí poněkud pokrytecky, může být klidný. V české politice nejde o rozpor, jde jen o přirozený vývoj názoru.

Kauza Motol. Exředitel Ludvík po roce opouští vazbu, zůstává pod přísným dohledem

Exředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík po roce opouští vazbu, zůstává pod přísným dohledem
Profimedia.cz
nst
nst

Bývalý ředitel Fakultní nemocnice Motol Miloslav Ludvík, obviněný v rozsáhlé korupční kauze, bude po téměř roce propuštěn z vazby. Soud jeho pobyt za mřížemi nahradil přísnými omezeními včetně dohledu probačního úředníka a zákazu vycestování.

Miloslav Ludvík, bývalý šéf FN Motol, bude propuštěn z vazby, kde byl od konce loňského února kvůli obvinění z korupce. Informaci přinesl server Seznam Zprávy, věznice už příkaz k propuštění jednoho z obviněných obdržela. Podle evropských žalobců přetrvávají obavy z útěku a pokračování v trestné činnosti, Ludvík proto bude pod dohledem probační služby, musí se denně zdržovat doma, odevzdat pas a nesmí vycestovat do zahraničí.

V motolské kauze čelí stíhání celkem 19 lidí a tři firmy kvůli údajnému úplatkářství ze strany nemocničních dodavatelů. Ve vazbě zůstává už jen Ludvíkův bývalý náměstek Pavel Budinský, jehož žádost o propuštění soud nedávno zamítl. Policie v případu zajistila majetek obviněných v hodnotě zhruba 230 milionů korun.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

