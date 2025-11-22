Fico přepisuje pravidla. Jeho vláda ruší úřad na ochranu whistleblowerů, opozice mluví o mstě

Slovenská vláda navrhla zrušit současný úřad na ochranu oznamovatelů protispolečenské činnosti a nahradit ho novou institucí. Tu by mohla vládní koalice premiéra Roberta Fica personálně ovládnout. Vyplývá to z návrhu zákona, který kabinet schválil na své mimořádné schůzi. Opozice označila předlohu za skandální a za Ficovu mstu.
Nový zákon připravilo ministerstvo vnitra, které se v minulosti dostalo do sporu s uvedeným úřadem. Ten v minulosti přiznal postavení chráněného oznamovatele, takzvaného whistleblowera, elitním policistům, jež ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok bez předchozího souhlasu úřadu postavil mimo službu. Za to podle tisku ministerstvo dostalo pokuty, kvůli kterým se s úřadem soudí. Nynější Ficova vláda už v minulosti prosadila změny zákonů, které jí umožnily vyměnit vedení některých institucí, včetně veřejnoprávní televize a rozhlasu.
„Jsou zde komplikované procedury, které nám neuvěřitelně prodlužují různé postupy, které musíme realizovat,“ řekl novinářům Fico k návrhu nového zákona. Ministerstvo vnitra v materiálu kromě jiného napsalo, že práva zaměstnavatelů ve vztahu k whistleblowerům nejsou dostatečně chráněna.
Kabinet chce, aby se sněmovna zabývala předlohou zrychleně. To by znamenalo možnost jejího schválení už na nadcházející schůzi sněmovny, která začne v úterý. V parlamentu se vláda opírá o většinu několika hlasů. Nový zákon by měl začít platit hned po zveřejnění ve sbírce zákonů. Nová instituce s názvem Úřad na ochranu obětí trestných činů a oznamovatelů protispolečenské činnosti má také převzít od ministerstva spravedlnosti kompetence v oblasti ochrany obětí trestných činů.
Trump chce půlku zisku z ruských peněz. Evropa zuří
Plán amerického exprezidenta Donalda Trumpa využít zmrazená ruská aktiva pro americký zisk vyvolal v Evropě ostré reakce a obavy z narušení citlivých jednání o finanční pomoci Ukrajině. Podle serveru Politico, který získal detaily nového 28bodového amerického návrhu na příměří, počítá Washington s tím, že z investičních výnosů z těchto aktiv by Spojené státy inkasovaly až 50 procent.
„Toto je osobní msta Roberta Fica za stíhání jeho lidí. Neumí řešit problémy lidí, jen šířit nenávist a mstít se,“ reagovalo na návrh nového zákona nejsilnější opoziční hnutí Progresívní Slovensko. Exministryně spravedlnosti za opoziční stranu Svoboda a Solidarita Mária Kolíková má za to, že vláda chce připravovanou instituci ovládnout.
Podle médií uvedená skupina policistů kolem Jána Čurilly, kterou ministr vnitra postavil mimo službu a která čelí obvinění v souvislosti s takzvanou válkou v bezpečnostních složkách země, v minulosti vyšetřovala i politicky citlivé kauzy spjaté například s představiteli Ficovy strany Směr-sociální demokracie.
Šest policistů včetně Čurilly nedávno zase vyhrálo spor se Šutajem Eštokem na ochranu osobnosti, podle rozhodnutí soudu jim má ministr vyplatit odškodné shodně po 15 tisíc eur (363 500 korun). Ministr vnitra prohrál spor na základě takzvaného kontumačního rozsudku, neboť nereagoval na výzvy vyjádřit se k žalobě, které mu soud posílal do jeho elektronické schránky. Ministr sice přiznal, že elektronickou schránku nesledoval, současně ale soud za verdikt kritizoval. Jeho strana Hlas-sociální demokracie pak ohlásila, že navrhne úpravu pravidel vydávání rozsudků pro zmeškání.
Ficův poradce komunikoval s Epsteinem. Finančníkovi psal den před jeho zatčením
Ukrajina nikdy nebude překážkou míru a její představitelé budou bránit legitimní zájmy ukrajinského lidu a základy evropské bezpečnosti, uvedla ukrajinská prezidentská kancelář. V nadcházejících dnech budou ukrajinští činitelé se spojenci jednat o krocích k ukončení ruské agrese. Složení delegace už podle agentury Reuters schválil prezident Volodymyr Zelenskyj. Agentura AFP napsala, že Ukrajina v příštích dnech ve Švýcarsku povede konzultace s USA o možných parametrech budoucí mírové dohody.
Kyjev čelí tlaku Washingtonu, aby brzy přijal 28bodový návrh na ukončení války, který po konzultacích s ruskými činiteli připravily Spojené státy. Návrh počítá mimo jiné s tím, že Ukrajina přijde o značnou část svého území, početně omezí svou armádu a zaváže se, že nevstoupí do NATO.
Zelenskyj v pátek v reakci na návrh varoval, že nastal jeden z nejtěžších okamžiků ukrajinských dějin. „Ukrajina se může ocitnout před velice těžkou volbou: buď ztráta důstojnosti, anebo riziko ztráty klíčového partnera,“ poznamenal a mluvil také o životě bez svobody, bez důstojnosti, bez spravedlnosti.
Kriticky návrh administrativy prezidenta Donalda Trumpa vnímá i řada evropských činitelů a dalších spojenců, podle nichž vychází příliš vstříc požadavkům Ruska, které válku před třemi a tři čtvrtě lety zahájilo. Kanadský premiér Mark Carney a francouzský prezident Emmanuel Macron se dnes při schůzce na okraj summitu G20 v Jihoafrické republice shodli na tom, že jakákoliv cesta k ukončení války na Ukrajině musí zahrnovat Kyjev, respektovat klíčové ukrajinské zájmy a poskytnout bezpečnostní garance.
Na okraj summitu budou dnes odpoledne o Ukrajině jednat také představitelé Evropské unie, Německa, Francie, Británie, Kanady a Japonska.
Ukrajina by neměla na dosah vítězství proti Rusku, ani kdyby dostávala více peněz a více zbraní, uvedl americký viceprezident J.D. Vance. Podle něj je cílem návrhu americké dohody zastavit zabíjení a zachovat ukrajinskou suverenitu. Kritiky, které se snesly na plán, jsou podle něj nepochopení reality či nedorozuměním.
České hory mění pravidla hry. Luxusní apartmány zdražují, ale staré chaty s vysokými cenami kupující ignorují. Trh se poprvé po letech výrazně tříští.
Český trh rekreačních nemovitostí vstoupil do fáze pozvolné stabilizace. Po několika letech prudkého růstu, vyvolaného pandemií, nízkou nabídkou a silnou investiční poptávkou, rok 2025 přináší zřetelné zpomalení. Ceny sice zůstávají na vysoké úrovni, ale jejich růst se stává selektivním a prohlubují se rozdíly mezi prémiovými a běžnými lokalitami. Zájem kupujících se koncentruje do nejatraktivnějších regionů, zatímco starší, energeticky náročné nebo přeceněné objekty narážejí na nedostatek poptávky.
Z dat realitní sítě RE/MAX vyplývá, že průměrná cena prodaného rekreačního objektu za prvních devět měsíců roku stoupla zhruba o 15 procent na tři miliony korun. Podobné tempo růstu vidíme i u chalup a apartmánů. Ty v prémiových lokalitách často překračují hranici 100 tisíc korun za metr čtvereční. Za těmito čísly se však skrývá trh, který je výrazně proměněný a mnohem více polarizovaný než dříve.
Češi nakupují nemovitosti na severu. Balt je levnější než Mácháč
Zatímco v letech 2020 – 2022 stačilo, aby se nemovitost jednoduše nacházela na horách, a zájemci byli ochotni akceptovat téměř jakoukoli cenu, dnes je situace zásadně jiná. Kupující pečlivěji zvažují reálnou návratnost investice, provozní i energetické náklady a také dostupnost služeb či infrastruktury. Mnohem větší důraz kladou i na technický stav budovy a případnou potřebu rekonstrukce. Svou roli hraje rovněž sezónnost dané lokality a možnost celoroční obsazenosti.
Takže na trhu roste rozdíl mezi nabídkovou a skutečně realizovanou cenou, zejména u méně atraktivních nemovitostí. Objekty, které majitelé ocenili podle vrcholu covidového boomu, často zůstávají na trhu celé měsíce bez jediné nabídky. Rozdíly jsou patrné i napříč regiony.
Architekt Kamil Mrva: V Praze, Brně a pár velkých městech už architektura dýchá
Jeho ateliér působí převážně v Moravskoslezském kraji. Staví rodinné domy, rekonstruuje a revitalizuje brownfieldy. Architekt Kamil Mrva. Loni mu vyšla kniha, ve filmu objíždí v Porsche 911 svoje realizace. Snímek se jmenuje Muž, který sázel domy. A není to nijak nadnesené. Kamil Mrva má se svým ateliérem na kontě pětistovku menších i větších projektů. Většina z nich pak stojí v Moravskoslezském kraji.
Krkonoše si udržují pozici nejžádanější horské destinace v Česku. Ve Špindlerově Mlýně se nové apartmány prodávají mezi 180 až 200 tisíci korun za metr, u špičkových projektů se cena může vyšplhat až na 300 tisíc. Zatímco zcela nové, architektonicky kvalitní a energeticky úsporné apartmány se prodávají ještě před dokončením, starší objekty jsou častým příkladem trhu, který odmítá nadsazené ceny.
Ve Špindlerově Mlýně se nejlépe prodávají jednotky s výhledem na Svatý Petr a apartmány v komplexech nabízejících doplňkové služby, jako je wellness či recepce. Pec pod Sněžkou zažívá rozmach aparthotelů s garantovaným výnosem, což přitahuje investory hledající spíše jistý výnos než vlastní rekreaci. Jánské Lázně těží z celoroční obsazenosti díky lanovce na Černou horu, přičemž zde roste zájem o menší pensiony po rekonstrukci. Naopak v Harrachově je vidět ochlazení u starších chat bez modernizace.
„Někteří majitelé drží ceny, které dnes trh odmítá. Tyto objekty jsou často prakticky neprodejné,“ říká Radek Farkaš z RE/MAX Gold. Tento trend je jasným signálem, že trh se stal mnohem racionálnějším.
Penzion v Kryštofově údolí je na prodej. Kolik stojí citlivě zrekonstruovaná památka s kuchyní na michelinské úrovni
Na první pohled romantická chalupa v Kryštofově údolí. Na ten druhý unikátní investiční příležitost. Penzion, který si už vysloužil pověst vyhlášeného boutique hotelu s kuchyní s ambicí proniknout do Michelinského průvodce, je po rozsáhlé rekonstrukci na prodej. Cena? 55 milionů korun.
Krušné hory: od levné alternativy k investičnímu fenoménu
Krušné hory jsou jedním z nejdynamičtějších regionů posledních let. Ještě v roce 2020 se zde nové apartmány prodávaly kolem 50 tisíc korun za metr. Dnes je běžná cena dvojnásobná, v Božím Daru dokonce přesahuje 130 tisíc.
Klínovec se stal symbolem moderní horské výstavby, kde velké množství nových projektů přitahuje investory z celé republiky. Výrazně roste také zájem německých kupců, což tlačí ceny nahoru. V Božím Daru táhne poptávku zejména možnost celoročního pronájmu. Jáchymov zažívá svou renesanci. Lázeňský provoz zvyšuje zájem o starší domy, které kupující často rekonstruují na menší apartmánové jednotky. V oblasti Plešivce je situace specifická. Nabídka je velmi omezená a většina nových projektů se vyprodá ještě během výstavby. Developeři zde plánují další výstavbu, ale narážejí na limity územního plánování.
„Jsme nad hranicí 100 tisíc korun za metr prakticky ve všech nových projektech,“ říká Radek Gree z RE/MAX 4 You. Krušné hory tak přestávají být vnímané jako dostupná alternativa k tradičním centrům.
Šumava: regulace drží nabídku nízko a ceny vysoko
Šumava zůstává jistotou pro české i zahraniční kupce, ale zároveň je regionem, kde se nejvíce projevují limity nové výstavby. Územní regulace, ochrana přírody a složitá povolovací řízení výrazně omezují vznik nových projektů, což drží ceny v prémiových lokalitách vysoko.
Největší zájem je o Lipno, kde dobře funguje kombinace sportovního vyžití, infrastruktury a kvalitní výstavby. Apartmány s výhledem na jezero patří k nejžádanějším rekreačním nemovitostem v zemi. Železná Ruda je cenově stabilní, ale projekty mimo centrum už začínají zlevňovat, zejména kvůli nižší obsazenosti mimo sezónu.
Kvilda a Modrava představují extrémně omezený trh, chalupy v dobrém stavu jsou prakticky nedostatkovým zbožím. Opačný obrázek nabízí Vimperk a širší okolí, kde jsou ceny o poznání nižší, ale zájem roste pomaleji a nemovitosti zde získávají investory spíše z regionu než z republiky.
Beskydy: nejednotný trh s výraznými rozdíly mezi obcemi
Beskydy patří k regionům s největším cenovým i investičním rozptylem. Zatímco některé obce zažívají pokračující růst poptávky, jiné se potýkají se zpožděnými prodeji a cenovým tlakem. Velké Karlovice těží z popularity místních wellness resortů a cyklostezek – poptávka je zde stabilní i v době zpomalení celého trhu. Čeladná si udržuje pověst jedné z nejprestižnějších obcí, ale tempo prodejů klesá. Ve Frenštátě pod Radhoštěm dochází ke zlevňování starších apartmánových projektů, které už nedokáží konkurovat moderním standardům. Bílá a Staré Hamry lákají kupce především na chalupy v dobrém technickém stavu, protože dostupnost i infrastruktura jsou zde limitující.
„Klienti už nekupují vše za každou cenu. Mnohem více zvažují potenciál i provozní náklady,“ potvrzuje Simike Valigurová z RE/MAX Quality.
Zakázané hory? Ani náhodou. Tahle bouda stojí uprostřed KRNAPu a je dokonale legální
Stavět v Krkonoších je velmi obtížné a téměř nemožné. Investoři musí splnit dlouhý výčet podmínek. Týkají se samotné architektury, tvaru a hmoty novostavby. Obce jim dokonce předepisují povinnou vlastivědnou procházku. A je to logické, jde o stavby v národním parku. Bouda v Malé Úpě architektů OK Plan Architects je ale skvělým příkladem, že to lze.
Nadšenci ve Vilémově opravují podstávkový dům, jenž byl podle památkářů na prahu své životnosti. Opravy trvají několik let, a to za odborného dozoru. Jde totiž o kulturní památku. Majitelé očekávají, že ještě další roky rekonstrukce potrvá, uvedl jeden z vlastníků pro region typického objektu Jakub Cimr. Ústecký kraj se podílel na projektu, jenž měl za cíl podstávkové domy v regionu nabídnout pěším i cyklistům jako další turistický cíl. Na projekt navazuje další, je více zaměřený na spolupráci s německou stranou.
