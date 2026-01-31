Ficův poradce Lajčák končí. Jeho jméno se znovu objevilo v Epsteinových spisech

Miroslav Lajčák, poradce slovenského premiéra, dneškem končí ve funkci. Robert Fico už oznámil, že jeho rezignaci přijme, napsal slovenský Denník N. Stalo se tak několik hodin poté, co slovenská média informovala, že Lajčákovo jméno se znovu objevilo v dokumentech souvisejících s americkým finančníkem a odsouzeným sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem. Slovenská opozice volala po Lajčákově odstoupení či odvolání, Fico to ale dosud odmítal a dnes se svého poradce opět zastal.
Zeman pokáral Macinku za dopisování si s „úhlavním nepřítelem“ z Hradu
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) a zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek (za Motoristy) se setkali v Lánech s bývalým prezidentem Milošem Zemanem. Macinka poté sdělil, že pro nastupující politickou generaci je důležité mluvit s politiky, kteří mají desítky let zkušeností. Podle Zemana se debata točila kolem priorit vlády ANO, SPD a Motoristů i návrhu státního rozpočtu na letošní rok.
Západ slunce, pláž, hudba, zmrzlina – a nabídka apartmánu s garantovaným výnosem. Dubaj dokáže proměnit i nákup nemovitosti v zážitek. A někdy tím o svém trhu řekne víc, než by sama chtěla.
Na dubajské promenádě JBR Walk, jedné z nejprestižnějších přímořských adres města, dnes stojí vedle sebe stánky se zmrzlinou, bubble tea, trdelníkem – a prodejní koutky realitních developerů. Mezi mangovým sorbetem a pistáciovým latté si tak můžete vybrat i apartmán s výhledem na Perský záliv. V Dubaji se totiž nemovitosti prodávají stejně spontánně jako dezerty.
Bugatti jako adresa. Automobilka staví v Dubaji mrakodrap pro boháče
Značka Bugatti, která si vybudovala pověst výrobce jedněch z nejdražších a nejexkluzivnějších automobilů světa, posouvá hranice luxusu do zcela nové roviny. V dubajské čtvrti Business Bay vyrůstá její první rezidenční projekt – Bugatti Residences by Binghatti, mrakodrap určený pro ty nejbohatší.
Večer, kdy slunce zapadá za panorama Dubai Marina, se JBR Walk mění v pulzující korzo. Turisté v žabkách, rodiny s kočárky, běžci, influenceři i páry na romantické procházce. Mezi nimi hostesky rozdávající letáky, makléři s tablety a obří vizualizace budoucích apartmánových komplexů. Stačí pár minut, úsměv, slib „guaranteed return“ – a sen o dubajské investici je na světě.
Realitní marketing se tu přesunul z kanceláří přímo do ulic. Nemovitosti se staly zážitkovým zbožím, impulzivním nákupem, podobně jako zmrzlina v horkém večeru.
JBR Walk je dokonalá kulisa: luxusní hotely, pláž, restaurace, bary, nekonečný proud návštěvníků z Evropy, Ruska, Indie i Perského zálivu. A mezi tím nabídka bytů, které slibují životní styl, pasivní příjem i rychlou návratnost. Dubaj prodává sen o jednoduchém bohatství a dělá to s odzbrojující lehkostí.
Glosa Zdeňka Pečeného: Konec megatrendu. Dubajská čokoláda skončila ve slevě
Tenhle obraz dokonale vystihuje současnou realitní horečku. Trh roste závratným tempem, nové projekty mizí během dnů a investoři se předhánějí, kdo bude u dalšího projektu dřív. Když se ale byty prodávají mezi stánky s trdelníkem, je zřejmé, že emoce přebíjejí kalkul.
Dubaj už podobné cykly zažila. Rozdíl je v tom, že dnes stojí na pevnějších základech: příliv bohatých rezidentů, globální firmy, stabilní prostředí. Přesto platí, že čím blíž je realitní trh plážovému baru, tím víc stojí za to zpozornět.
Protože až z JBR Walk jednou zmizí realitní stánky a zůstanou jen ty se zmrzlinou, bude to znamenat, že dubajský sen se právě probudil do další kapitoly.
Pryč od chudoby, špíny a blackoutů. Zimbabwe staví nové město pro elity, za peníze z Číny
Protesty v Íránu podnítili americký prezident Donald Trump, izraelský premiér Benjamin Netanjahu a politici z Evropské unie. Podle agentury Reuters to dnes prohlásil íránský prezident Masúd Pezeškján. Uvedl, že demonstrace nebyly vyvolány jen sociálními problémy. Při potlačování projevů nespokojenosti s režimem, které začaly na konci prosince, zahynuly v Íránu tisíce lidí.
Íránské úřady dlouhodobě tvrdí, že protesty, u jejichž zrodu podle analytiků byly ekonomické potíže, jsou podněcovány ze zahraničí. Pezeškján dnes v televizním vystoupení řekl, že Trump, Netanjahu a evropští politici se snaží využít vnitřních problémů jeho země. „Vyvedli je (protestující) do ulic a chtěli rozvrátit tuto zemi, zasít mezi lidi svár a nenávist a vyvolat rozkol,“ uvedl íránský prezident.
Vrátí se do Íránu následník trůnu Rezá Pahlaví? Jeho jméno zaznívá na protestech. Odkaz jeho rodiny je ale rozporuplný
Pokud by se íránský režim pod tíhou protestů zhroutil, mohl by se alespoň přechodně do čela země postavit člen někdejší královské rodiny. Syn někdejšího šáha Rezá Pahlaví se profiluje jako hlasitý opoziční lídr. Na co však navazuje? Vláda jeho otce byla spojená s modernizací a vazbami na Západ, ale i jeho režim spoléhal na represe a násilí.
Trump protesty podpořil a Netanjahu opakovaně vyzval Íránce, aby svou současnou vládu svrhli. Evropská unie kritizovala brutální potlačování protestních akcí. Tento týden se unijní členské země shodly, že zařadí íránské revoluční gardy na seznam teroristických organizací, což Teherán ostře kritizoval.
Během protivládních demonstrací Trump íránskému vedení několikrát pohrozil americkou intervencí, pokud Teherán bude zabíjet demonstranty či popravovat zadržené. Režim však mezitím protesty tvrdě potlačil. Íránská nevládní organizace na ochranu lidských práv HRANA tento týden uvedla, že potvrzených obětí je 6159 a že prověřuje dalších více než 17 tisíc případů. Samotné íránské úřady přiznaly 3000 mrtvých, z nichž většinu prý tvoří příslušníci bezpečnostních sil.
Charkov čelí nejtvrdší zimě od začátku války. Elektřina někdy chybí i 22 hodin denně, říká jeho obyvatelka
Loňská zima byla mnohem lehčí než ta letošní a život se opravdu změnil, řekla v rozhovoru s ČTK Tetiana Solomadina (Tetjana Solomadinová), která žije v Charkově. Dříve studovala v Česku, do rodného města se vrátila v roce 2023. Od toho roku považuje současnou zimu zatím za tu nejtěžší s největšími výpadky elektřiny, nejchladnějším počasím a s nejmenším počtem fungujících tepláren v Charkově, Kyjevě a dalších městech. Do města, které se nachází pár desítek kilometrů od frontové linie, se vrátila, protože ho považuje za svůj domov, ve kterém chce žít navzdory válce.