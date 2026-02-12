Z miláčka Wall Street k propadu o polovinu. Lululemon hledá nový růst
Ještě nedávno patřil mezi miláčky Wall Street, dnes má za sebou propad o desítky procent. Výrobce sportovního oblečení Lululemon hledá nové tempo růstu a investoři řeší, zda současná cena představuje atraktivní příležitost, nebo spíše varovný signál.
Před dvěma lety byly akcie kanadské značky sportovní módy Lululemon jednou z hvězd amerického trhu. Firma těžila z boomu domácího cvičení i rostoucí obliby stylu athleisure. Rok 2025 však přinesl výrazný obrat. Z historických maxim nad 511 dolary akcie klesly pod 180 dolarů a odepsaly více než polovinu své hodnoty.
„Covidové akcie“
Podle analytiků nejde o jednorázový výkyv, ale o souhru makroekonomických tlaků a vnitřních problémů firmy. „Akcie Lululemon jsou typickým zástupcem tzv. covidových akcií a dnes se nachází na úrovních před boomem, který během pandemie zažily,“ říká analytik XTB Tomáš Cverna. Propad podle něj souvisí především se zpomalením růstu tržeb, slabšími prodeji na klíčovém americkém trhu a opakovaným snížením výhledu ze strany managementu.
Zatímco v minulých letech si investoři zvykli na dvouciferné tempo růstu, aktuální odhady počítají jen s několika procenty ročně. „Pro roky 2026 až 2028 se očekává růst tržeb v rozmezí čtyř až šesti procent ročně,“ upozorňuje hlavní ekonom Argos Capital Kryštof Míšek. Slabší dynamika se promítá také do ziskovosti. Hrubá marže by měla klesnout z dřívějších úrovní kolem 59 procent ke zhruba 55 procentům, provozní marže pak z více než 30 procent k 22 až 24 procentům. To se projeví i poklesem zisku na akcii v roce 2026.
Na marže podle Cverny tlačí vyšší náklady i silná konkurence v segmentu sportovní módy. Trh proto přehodnocuje očekávání dlouhodobého růstu, což vedlo k citelnému snížení valuace společnosti.
Silná značka, ale citlivý titul
Analytici se nicméně shodují, že nejde o existenční problém. Lululemon zůstává ziskovou firmou se silnou značkou, stabilním cash flow a nízkým zadlužením. „Volné cash flow by se mělo i v dalších letech pohybovat mezi 1,2 až 1,5 miliardy dolarů ročně,“ uvádí Míšek.
Výzvou je především americký trh, který podle odborníků naráží na určitou míru saturace, zatímco spotřebitelé jsou citlivější na cenu. Klíčové proto bude, zda se firmě podaří obnovit růst v zahraničí a stabilizovat marže.
Současná cena akcií podle analytiků už odráží značnou část negativních scénářů. Konsenzuální cílová cena se pohybuje kolem 210 dolarů, což znamená přibližně dvacetiprocentní růstový potenciál. „Současné ocenění je výrazně nižší než v minulých letech, což může být příležitost pro investory, kteří věří v obnovení růstu,“ říká Cverna.
Zároveň však upozorňuje, že titul zůstává citlivý na další vývoj spotřebitelské poptávky i konkurenční tlak – a právě tyto faktory jsou dnes velmi obtížně předvídatelné.