Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Trhy Z miláčka Wall Street k propadu o polovinu. Lululemon hledá nový růst

Z miláčka Wall Street k propadu o polovinu. Lululemon hledá nový růst

Lululemon
ČTK
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Ještě nedávno patřil mezi miláčky Wall Street, dnes má za sebou propad o desítky procent. Výrobce sportovního oblečení Lululemon hledá nové tempo růstu a investoři řeší, zda současná cena představuje atraktivní příležitost, nebo spíše varovný signál.

Před dvěma lety byly akcie kanadské značky sportovní módy Lululemon jednou z hvězd amerického trhu. Firma těžila z boomu domácího cvičení i rostoucí obliby stylu athleisure. Rok 2025 však přinesl výrazný obrat. Z historických maxim nad 511 dolary akcie klesly pod 180 dolarů a odepsaly více než polovinu své hodnoty.

„Covidové akcie“

Podle analytiků nejde o jednorázový výkyv, ale o souhru makroekonomických tlaků a vnitřních problémů firmy. „Akcie Lululemon jsou typickým zástupcem tzv. covidových akcií a dnes se nachází na úrovních před boomem, který během pandemie zažily,“ říká analytik XTB Tomáš Cverna. Propad podle něj souvisí především se zpomalením růstu tržeb, slabšími prodeji na klíčovém americkém trhu a opakovaným snížením výhledu ze strany managementu.

Chyba za 40 miliard dolarů. Jihokorejská kryptoburza omylem rozeslala statisíce bitcoinů

Money

Jihokorejská kryptoměnová burza Bithumb přiznala závažné selhání svých interních systémů, které ji vystavilo riziku sabotáže a vedlo k fatální chybě při propagační akci. Místo 620 tisíc wonů (8700 korun) omylem rozeslala zákazníkům přibližně 620 tisíc bitcoinů.

nst

Přečíst článek

Zatímco v minulých letech si investoři zvykli na dvouciferné tempo růstu, aktuální odhady počítají jen s několika procenty ročně. „Pro roky 2026 až 2028 se očekává růst tržeb v rozmezí čtyř až šesti procent ročně,“ upozorňuje hlavní ekonom Argos Capital Kryštof Míšek. Slabší dynamika se promítá také do ziskovosti. Hrubá marže by měla klesnout z dřívějších úrovní kolem 59 procent ke zhruba 55 procentům, provozní marže pak z více než 30 procent k 22 až 24 procentům. To se projeví i poklesem zisku na akcii v roce 2026.

Na marže podle Cverny tlačí vyšší náklady i silná konkurence v segmentu sportovní módy. Trh proto přehodnocuje očekávání dlouhodobého růstu, což vedlo k citelnému snížení valuace společnosti.

Silná značka, ale citlivý titul

Analytici se nicméně shodují, že nejde o existenční problém. Lululemon zůstává ziskovou firmou se silnou značkou, stabilním cash flow a nízkým zadlužením. „Volné cash flow by se mělo i v dalších letech pohybovat mezi 1,2 až 1,5 miliardy dolarů ročně,“ uvádí Míšek.

Zemřel Valentino Garavani

Valentino Garavani oblékal šlechtu i filmové hvězdy. Končí éra velkých návrhářů

Leaders

Ve věku 93 let zemřel Valentino Garavani, tvůrce ikonických rób pro slavné tváře Hollywoodu i globální smetánky. S mužem, který dal vzniknout globální značce s vlastním jménem, končí éra světové módy, která byla pro mnohé zlatým věkem.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Výzvou je především americký trh, který podle odborníků naráží na určitou míru saturace, zatímco spotřebitelé jsou citlivější na cenu. Klíčové proto bude, zda se firmě podaří obnovit růst v zahraničí a stabilizovat marže.

Současná cena akcií podle analytiků už odráží značnou část negativních scénářů. Konsenzuální cílová cena se pohybuje kolem 210 dolarů, což znamená přibližně dvacetiprocentní růstový potenciál. „Současné ocenění je výrazně nižší než v minulých letech, což může být příležitost pro investory, kteří věří v obnovení růstu,“ říká Cverna.

Zároveň však upozorňuje, že titul zůstává citlivý na další vývoj spotřebitelské poptávky i konkurenční tlak – a právě tyto faktory jsou dnes velmi obtížně předvídatelné.

Související

Americký prezident Donald Trump

Týden tradera: Trhy uklidnil Trumpův obrat, ČEZ zasáhla politická bouře

Trhy

Kryštof Míšek

Přečíst článek
ExxonMobil
Aktualizováno

Akciové trhy těží ze zajetí Madura. Daří se ropným gigantům a zbrojařům

Trhy

ČTK

Přečíst článek

Britney Spears prodala práva na svoji hudbu za čtyři miliardy

Britney Spears
ČTK
ČTK
ČTK

Americká popová zpěvačka Britney Spears prodala práva na veškerou svou hudební produkci nezávislému hudebnímu vydavatelství Primary Wave za zhruba 200 milionů dolarů (asi čtyři miliardy korun). Informoval o tom server BBC. Prodej se podle serveru uskutečnil již koncem loňského roku, podrobnosti ohledně transakce a přesná cena však nebyly zveřejněny.

Britney Spears začátkem roku 2024 uvedla, že se již nikdy nehodlá vrátit do hudebního průmyslu. Její poslední hudební nahrávkou je duet s britským zpěvákem Eltonem Johnem z roku 2022, připomíná BBC.

Čtyřiačtyřicetiletá Britney Spears patří mezi komerčně nejúspěšnější zpěvačky na světě s více než 150 miliony prodaných desek po celém světě. Mezi její nejznámější hity patří písně Oops!... I Did It Again, Baby One More Time, Toxic a Gimme More.

Spears zažila ve svém životě strmou cestu na vrchol slávy, stala se idolem teenagerů a vysloužila si přezdívku „princezna popu“. Úspěšné období však následovala dekáda plná zvratů, debaklů i pokusů o návrat. V roce 2011 soud ukončil téměř 14 let trvající opatrovnictví týkající se jejího majetku i soukromých záležitostí. Opatrovnictví bylo zavedeno kvůli zpěvaččinými dřívějším psychickým obtížím.

Bad Bunny představil show během Super Bowlu

Nový král popu. Bad Bunny vládne globálnímu éteru

Enjoy

Možnost vystoupit v poločase finále ligy amerického fotbalu se dostane jen největším globálním hvězdám. Když vloni pořadatelé oznámili, že se hlavním showmanem šedesátého ročníku Super Bowlu stane Bad Bunny, překvapen mohl být jen ten, kdo popmusic přestal sledovat někdy před deseti lety. Navíc Benito Antonio Martínez Ocasio, jak zní jeho občanské jméno, před týdnem získal Grammy pro nejlepší album roku za desku DeBÍ TiRAR MáS FOToS. Kdo je tedy nový král globálního popu?

Stanislav Šulc

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Americký návrh na zónu v Donbasu budí skepsi. Nadšení nejsou ani Rusové, ani Ukrajinci

Volodymyr Zelenskyj
ČTK
nst
nst

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přijal nabídku Spojených států na uspořádání dalšího kola jednání o ukončení ruské války proti Ukrajině. Rozhovory by se měly uskutečnit příští týden, pravděpodobně v úterý nebo ve středu, uvedl Zelenskyj v rozhovoru pro Bloomberg. Není však jasné, zda Rusko bude souhlasit s jednáním na území USA.

Hlavním tématem nadcházejících jednání má být otázka území, která zůstává klíčovým sporným bodem konfliktu. Na stole je mimo jiné americký návrh na vytvoření svobodné ekonomické zóny jako nárazníkového pásma ve východním Donbasu. Podle Zelenského se však k tomuto návrhu obě strany stavějí skepticky. „Ani jedna strana z myšlenky svobodné ekonomické zóny nadšená není – ani Rusové, ani my,“ uvedl. Dodal, že se k návrhu mají vrátit s konkrétnější představou na příštím setkání.

Vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa v poslední době zintenzivnili diplomatické úsilí o ukončení ruské invaze, která se blíží k pátému roku trvání. Předchozí kolo jednání mezi ruskými, ukrajinskými a americkými představiteli se konalo začátkem měsíce v Abú Zabí. Zelenskyj je označil za konstruktivní a uvedl, že při jednáních vedených v dobré víře by válka mohla skončit během několika měsíců.

Sergej Lavrov

Rusko přijme protiopatření, varoval Lavrov kvůli militarizaci Grónska

Politika

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov pohrozil možnou reakcí Moskvy na posilování vojenské přítomnosti západních zemí v Grónsku. Reagoval tak podle agentury AFP na nedávné nasazení malých kontingentů evropských vojsk na tomto arktickém ostrově. Evropské státy vyslaly své jednotky do Grónska poté, co americký prezident Donald Trump opakovaně vyjádřil záměr toto poloautonomní území Dánského království získat. Severoatlantická aliance dnes v arktickém regionu zahájila vojenské cvičení Arctic Sentry (Arktická stráž).

ČTK

Přečíst článek

Kyjev preferuje řešení, podle něhož by v Donbasu zůstaly jednotky podél současné frontové linie. Kreml nadále požaduje kontrolu nad celým regionem, včetně oblastí, které se mu nepodařilo vojensky obsadit. V otázce správy případné nárazníkové zóny podle Zelenského musí Spojené státy jasně vymezit svou pozici. „Pokud je to naše území – a je to naše území – pak by jej měla spravovat země, které patří,“ uvedl.

Zelenskyj také připomněl, že americké listopadové volby vytvářejí tlak na administrativu Donalda Trumpa, aby dosáhla mírové dohody. Podle něj Trumpův tým navrhl uzavřít všechna potřebná jednání do června. Americká strana chce podepsat všechny dokumenty současně, zatímco Ukrajina bude muset případnou mírovou dohodu schválit buď hlasováním parlamentu, nebo v celostátním referendu.

Válka na Ukrajině: Donbas ČTK

Ukrajinský prezident opakovaně uvedl, že referendum o mírové dohodě plánuje vyhlásit po ukončení bojů. Předseda jeho parlamentní frakce David Arachamija minulý měsíc sdělil, že návrh zákona o referendu by mohl být dokončen do konce února a hlasování by se mohlo konat společně s prezidentskými volbami.

Nedávná jednání ve Spojených arabských emirátech se podle Zelenského soustředila také na technické nastavení příměří a jeho monitorování za účasti Spojených států. Finální dohoda však vyžaduje politická rozhodnutí na vyšší úrovni. „Rusové mají jednu formulaci, my druhou a Američané třetí,“ uvedl prezident s tím, že je třeba dopracovat znění a detaily.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj

Ukrajina v EU už příští rok? Brusel jedná o částečném členství, překážkou je Orbán

Politika

Evropská unie zvažuje bezprecedentní plán, který by mohl Ukrajině umožnit částečné členství v EU už v příštím roce. Jak uvádí server Politico s odvoláním na deset evropských činitelů a diplomatů, cílem iniciativy je posílit ukotvení Ukrajiny v Evropě a zároveň ji definitivně vyvést z ruské sféry vlivu.

nst

Přečíst článek

Poválečná obnova

Další kolo rozhovorů má zahrnovat i bilaterální jednání s Washingtonem o poválečné obnově a ekonomických otázkách. Do delegace se připojí ministr hospodářství Oleksij Sobolev, který má se Spojenými státy projednat takzvaný balíček prosperity.

Zelenskyj zároveň varoval, že Ukrajina čelí obtížné situaci při financování obnovy a udržení vojenských kapacit. Bez jasného finančního mechanismu s účastí evropských zemí podle něj hrozí ekonomický šok. Ani případné využití zmrazených aktiv ruské centrální banky by podle něj dlouhodobě nestačilo.

Ruské vzdušné útoky na energetickou infrastrukturu navíc vyřadily až deset gigawattů výrobní kapacity, což vede k denním výpadkům elektřiny v rozsahu pěti až šesti gigawattů během špičky. Některá zařízení nebude možné opravit před příští topnou sezonou, uvedl Zelenskyj.

Související

Doporučujeme