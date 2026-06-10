Už to není bazar. Vinted mění vyřazené věci v miliardový byznys
Second hand už není jen levnější alternativa k nákupu nového zboží. Stává se z něj nový retail a Vinted patří k jeho největším vítězům. Litevská platforma loni zvýšila hodnotu prodaného zboží téměř o polovinu a investoři ji oceňují na více než devět miliard dolarů.
Second hand už není nouzová volba pro ty, kteří chtějí ušetřit. Stává se z něj nový spotřebitelský standard. A jedním z největších vítězů této změny je Vinted, litevská platforma, přes kterou lidé prodávají a nakupují oblečení, doplňky, elektroniku, vybavení domácnosti nebo nábytek, píše o tom server CNBC.
Podle šéfa Vinted Marketplace Adama Jaye nejde jen o dočasnou reakci na inflaci nebo dražší život. Spotřebitelé si podle něj vytvářejí nový návyk: nakupovat z druhé ruky, počítat s další prodejní hodnotou věcí a brát resale ekonomiku jako běžnou součást života.
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„Je to zásadní změna spotřeby směrem k second handu a myslím, že tu zůstane,“ uvedl Jay v rozhovoru pro CNBC.
Vinted rostl už v době, kdy inflace a drahota ještě nebyly hlavním tématem, ale právě tlak na peněženky spotřebitelů jeho byznys ještě urychlil. Hodnota zboží prodaného přes platformu loni vzrostla téměř o 50 procent. Firma zároveň vstoupila na další evropské trhy a dnes působí ve 26 zemích. Nejsilnější pozici má ve Francii a ve Velké Británii.
Z bazaru na miliardový byznys
Vinted je dnes jedním z nejhodnotnějších evropských startupů. Letos na jaře dokončil sekundární prodej akcií za 880 milionů eur, který firmu ocenil na více než devět miliard dolarů. Do transakce vstoupili noví institucionální investoři včetně Schroders Capital a BlackRock, své podíly navýšili i někteří stávající akcionáři.
Nešlo přitom o klasické navýšení kapitálu. Vinted v rámci transakce nezískal nové peníze do firmy, ale umožnil částečný odprodej podílů stávajícím investorům a zaměstnancům. I to ukazuje, jak atraktivní se firma pro investory stala.
Rychlý růst a miliardové ocenění zároveň živí spekulace o možném vstupu Vinted na burzu. Společnost je však v relativně komfortní pozici. Je hotovostně pozitivní a dokáže získávat kapitál i mimo veřejné trhy, takže ji k IPO nic bezprostředně netlačí. Vedení firmy možnost burzovního debutu připouští, konkrétní termín ale neuvádí.
Zajímavostí konce loňského roku bylo dle oslovených provozovatelů pražských second handů výrazné zvýšení poptávky před Vánocemi. „Prodáváme jen neobnošené zboží, které dovážíme od různých spolupracovníků ze západu Evropy. Zákazník tak u nás může získat i značkové zboží za čtvrtinu původní nákupní ceny v obchodě, a navíc se jako vánoční dárek hodí,“ uvedl spolumajitel prodejny v pražské Štěpánské ulici. Lidé totiž kvůli zdražování začali šetřit i na jinak rozhazovačných svátcích a zejména mladí hledali výhodné nákupy.
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Zajímavostí konce loňského roku bylo dle oslovených provozovatelů pražských second handů výrazné zvýšení poptávky před Vánocemi. „Prodáváme jen neobnošené zboží, které dovážíme od různých spolupracovníků ze západu Evropy. Zákazník tak u nás může získat i značkové zboží za čtvrtinu původní nákupní ceny v obchodě, a navíc se jako vánoční dárek hodí,“ uvedl spolumajitel prodejny v pražské Štěpánské ulici. Lidé totiž kvůli zdražování začali šetřit i na jinak rozhazovačných svátcích a zejména mladí hledali výhodné nákupy.
Nový způsob nakupování
Firma pro změnu spotřebitelského chování používá pojem „Vinted math“. Jde o logiku, podle níž zákazníci při nákupu nepřemýšlejí jen nad pořizovací cenou, ale i nad tím, za kolik budou moci věc později znovu prodat. Oblečení se tak přestává chovat jako jednorázová spotřeba a začíná připomínat aktivum. Kupující pořídí levněji, prodávající získá peníze za věci, které by mu jinak ležely ve skříni, a platforma vydělává na infrastruktuře kolem transakcí, plateb a dopravy. Podle dopadové zprávy Vinted uživatelé v roce 2025 ušetřili na módě 21,6 miliardy eur oproti běžným maloobchodním cenám. V průměru měli platit o 72 procent méně než při nákupu nového zboží.
Za hranice módy i Evropy
Vinted dlouho stál hlavně na módě. Nyní se ale snaží rozšířit stejný model i do dalších kategorií. Na platformě se objevuje elektronika, vybavení domácnosti nebo nábytek.
Další velkou ambicí je americký trh. Vinted je ve Spojených státech přítomen už od roku 2013, aktivněji se jej ale snaží rozvíjet až nyní. Podle vedení firmy jde o obrovskou příležitost, zároveň však o náročný trh, kde může úspěch trvat měsíce i roky.
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Jednou z hlavních překážek jsou vysoké náklady na dopravu. Právě proto Vinted investuje do vlastní logistické a platební infrastruktury přes služby Vinted Go a Vinted Pay.
Expanze má dopad i na hospodaření firmy. Tržby Vinted loni vzrostly o 38 procent na 1,1 miliardy eur a hrubá hodnota prodaného zboží vyskočila o 47 procent na 10,8 miliardy eur. Čistý zisk ale meziročně klesl o 19 procent, mimo jiné kvůli investicím do logistiky, plateb a nových trhů.
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