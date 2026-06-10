Kam zajít, co ochutnat a co stojí za pozornost

Odebírat newsletter
newstream.cz Trhy Už to není bazar. Vinted mění vyřazené věci v miliardový byznys

Už to není bazar. Vinted mění vyřazené věci v miliardový byznys

Vinted
Profimedia
Petra Nehasilová
pej

Second hand už není jen levnější alternativa k nákupu nového zboží. Stává se z něj nový retail a Vinted patří k jeho největším vítězům. Litevská platforma loni zvýšila hodnotu prodaného zboží téměř o polovinu a investoři ji oceňují na více než devět miliard dolarů.

Second hand už není nouzová volba pro ty, kteří chtějí ušetřit. Stává se z něj nový spotřebitelský standard. A jedním z největších vítězů této změny je Vinted, litevská platforma, přes kterou lidé prodávají a nakupují oblečení, doplňky, elektroniku, vybavení domácnosti nebo nábytek, píše o tom server CNBC.

Podle šéfa Vinted Marketplace Adama Jaye nejde jen o dočasnou reakci na inflaci nebo dražší život. Spotřebitelé si podle něj vytvářejí nový návyk: nakupovat z druhé ruky, počítat s další prodejní hodnotou věcí a brát resale ekonomiku jako běžnou součást života.

AlzaBox

V Česku startuje největší bazar i slevové dostihy

Zprávy z firem

Zatímco kamenné obchody musí dnes podle zákona zůstat zavřené, česká digitální ekonomika právě zažívá jeden ze svých vrcholů. 25. prosinec 2025 začíná „velká vánoční rošáda“ – stovky tisíc Čechů se v mobilních aplikacích postupně zbavují nevhodných dárků, zatímco jiní už na e-shopech utrácejí darovanou hotovost v prvních vlnách povánočních výprodejů.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

„Je to zásadní změna spotřeby směrem k second handu a myslím, že tu zůstane,“ uvedl Jay v rozhovoru pro CNBC.

Vinted rostl už v době, kdy inflace a drahota ještě nebyly hlavním tématem, ale právě tlak na peněženky spotřebitelů jeho byznys ještě urychlil. Hodnota zboží prodaného přes platformu loni vzrostla téměř o 50 procent. Firma zároveň vstoupila na další evropské trhy a dnes působí ve 26 zemích. Nejsilnější pozici má ve Francii a ve Velké Británii.

Z bazaru na miliardový byznys

Vinted je dnes jedním z nejhodnotnějších evropských startupů. Letos na jaře dokončil sekundární prodej akcií za 880 milionů eur, který firmu ocenil na více než devět miliard dolarů. Do transakce vstoupili noví institucionální investoři včetně Schroders Capital a BlackRock, své podíly navýšili i někteří stávající akcionáři.

Nešlo přitom o klasické navýšení kapitálu. Vinted v rámci transakce nezískal nové peníze do firmy, ale umožnil částečný odprodej podílů stávajícím investorům a zaměstnancům. I to ukazuje, jak atraktivní se firma pro investory stala.

Rychlý růst a miliardové ocenění zároveň živí spekulace o možném vstupu Vinted na burzu. Společnost je však v relativně komfortní pozici. Je hotovostně pozitivní a dokáže získávat kapitál i mimo veřejné trhy, takže ji k IPO nic bezprostředně netlačí. Vedení firmy možnost burzovního debutu připouští, konkrétní termín ale neuvádí.

Nákup v sekáči již není ostuda, ale trend, říká majitel prodejny oděvů z druhé ruky

Enjoy

Zajímavostí konce loňského roku bylo dle oslovených provozovatelů pražských second handů výrazné zvýšení poptávky před Vánocemi. „Prodáváme jen neobnošené zboží, které dovážíme od různých spolupracovníků ze západu Evropy. Zákazník tak u nás může získat i značkové zboží za čtvrtinu původní nákupní ceny v obchodě, a navíc se jako vánoční dárek hodí,“ uvedl spolumajitel prodejny v pražské Štěpánské ulici. Lidé totiž kvůli zdražování začali šetřit i na jinak rozhazovačných svátcích a zejména mladí hledali výhodné nákupy.

Michal Nosek

Přečíst článek

Nový způsob nakupování

Firma pro změnu spotřebitelského chování používá pojem „Vinted math“. Jde o logiku, podle níž zákazníci při nákupu nepřemýšlejí jen nad pořizovací cenou, ale i nad tím, za kolik budou moci věc později znovu prodat. Oblečení se tak přestává chovat jako jednorázová spotřeba a začíná připomínat aktivum. Kupující pořídí levněji, prodávající získá peníze za věci, které by mu jinak ležely ve skříni, a platforma vydělává na infrastruktuře kolem transakcí, plateb a dopravy. Podle dopadové zprávy Vinted uživatelé v roce 2025 ušetřili na módě 21,6 miliardy eur oproti běžným maloobchodním cenám. V průměru měli platit o 72 procent méně než při nákupu nového zboží.

Za hranice módy i Evropy

Vinted dlouho stál hlavně na módě. Nyní se ale snaží rozšířit stejný model i do dalších kategorií. Na platformě se objevuje elektronika, vybavení domácnosti nebo nábytek.

Další velkou ambicí je americký trh. Vinted je ve Spojených státech přítomen už od roku 2013, aktivněji se jej ale snaží rozvíjet až nyní. Podle vedení firmy jde o obrovskou příležitost, zároveň však o náročný trh, kde může úspěch trvat měsíce i roky.

Prodej od lokálních pěstitelů roste, potenciál je ale stále nevyužitý

Lokální potraviny mají v Česku navíc. Rodinné farmy ale pořád narážejí na bariéry

Zprávy z firem

Lokální ovoce a zelenina od rodinných farmářů mají v českých obchodech stále větší prostor, podle pěstitelů je ale jejich potenciál pořád zdaleka nevyužitý. Farmáři upozorňují, že v době rostoucích nákladů a výkyvů počasí je pro ně stabilní odbyt stále důležitější. Právě spolupráce s obchodníky tak může rozhodovat o tom, zda se menší a střední pěstitelé dokážou dlouhodobě udržet na trhu.

nst

Přečíst článek

Jednou z hlavních překážek jsou vysoké náklady na dopravu. Právě proto Vinted investuje do vlastní logistické a platební infrastruktury přes služby Vinted Go a Vinted Pay.

Expanze má dopad i na hospodaření firmy. Tržby Vinted loni vzrostly o 38 procent na 1,1 miliardy eur a hrubá hodnota prodaného zboží vyskočila o 47 procent na 10,8 miliardy eur. Čistý zisk ale meziročně klesl o 19 procent, mimo jiné kvůli investicím do logistiky, plateb a nových trhů.

Fairmont Golden Prague

Luxus našel v Praze domov. Loni na český trh vstoupilo 40 nových značek

Zprávy z firem

V roce 2025 na český trh vstoupilo 40 nových brandů. Největší pozornost přitáhl luxus, který zaznamenal historicky nejvyšší počet vstupů. A také gastronomie, jež dál mění podobu maloobchodních center.

nos

Přečíst článek

Související

Němečtí ekonomové: Evropa může z ruského obchodu vytěžit miliardy. Ne pro sebe, ale pro Kyjev

Němečtí ekonomové: Evropa může z ruského obchodu vytěžit miliardy. Ne pro sebe, ale pro Kyjev
Profimedia
ČTK
ČTK

Evropská unie ani po dvaceti sankčních balících nezavedla proti Rusku obecné obchodní embargo. Studie Kielského institutu navrhuje alternativu: zatížit zbylý obchod cly a vývozními poplatky. A výnos, který by mohl dosáhnout až 16 miliard eur ročně, poslat na podporu Ukrajiny.

Evropská unie by mohla na zbývající obchod s Ruskem uvalit dovozní cla a vývozní poplatky ve výši 30 až 50 procent, navrhují ekonomové z Kielského institutu pro světové hospodářství (IfW). Podle studie IfW by EU na takových clech a poplatcích mohla vybrat až 16 miliard eur (zhruba 386 miliard korun) ročně a z těchto peněz podporovat Ukrajinu.

Zbývající vzájemný obchod loni dosahoval hodnoty přibližně 57,2 miliardy eur (1,4 bilionu koeun). EU sice od začátku ruské invaze na Ukrajinu uvalila na Rusko už 20 sankčních balíků, ale nezavedla proti němu obecné obchodní embargo.

„Dokud bude obchod s Ruskem pokračovat, měla by ho Evropa využít k podpoře Ukrajiny,“ uvedl Julian Hinz, který v IfW vede výzkumnou skupinu pro obchodní politiku.

VTB Bank
Aktualizováno

EU přitvrzuje proti Rusku. Nové sankce míří na banky, rybolov i energetiku

Politika

Evropská komise přitvrzuje vůči Rusku a navrhla už 21. balík sankcí. Míří na energetiku, obchod, ruské banky i stínovou flotilu.

nst

Přečíst článek

Peníze pro obranu i obnovu

Výnosy z cel na ruské zboží by mohly přispět k financování vojenské obrany, obnovy a humanitární pomoci na Ukrajině, navrhují autoři studie.

EU by tak mohla výrazně zvýšit své dosavadní přísliby pomoci, které činí v průměru kolem 70 miliard eur ročně. Částky jsou také významně vyšší než současné mimořádné výnosy ze zmrazených ruských státních aktiv, které se odhadují na 2,5 až tři miliardy eur ročně.

„Unie by tak získala flexibilní nástroj,“ uvedl prezident IfW Moritz Schularick. „Celní sazby by se například mohly jako součást vyjednaného řešení opět snížit,“ dodal.

Dopad na firmy by nebyl zásadní

Obavy, že by cla mohla zasáhnout především spotřebitele nebo podniky v EU, považuje IfW za neopodstatněné. Podniky podle institutu měly od vypuknutí války v únoru 2022 dostatek času na to, aby přizpůsobily své dodavatelské řetězce.

Autoři identifikovali také sazby maximalizující příjmy pro různé časové horizonty. V krátkodobém horizontu, tedy kratším než rok, by optimální sazba byla 90 procent a mohla by vynést celkem až 12,1 miliardy eur.

Ve střednědobém horizontu, což znamená jeden až dva roky, by optimální sazba 45 procent za rok přinesla 7,1 miliardy eur. V dlouhodobém horizontu pěti až deseti let by optimální sazba 25 procent vynesla 3,9 miliardy eur ročně.

Autoři výslovně varují před zaváděním extrémně vysokých sazeb ve výši 300 procent a více, které by podle nich byly kontraproduktivní. Takto vysoká cla by vedla k úplnému zastavení obchodních toků, čímž by potenciální příjmy z poplatků klesly k nule.

Bulharsko zastaví vojenskou pomoc Ukrajině. „Má dost zbraní,“ tvrdí ministr

Politika

Sofie končí s dalšími dodávkami zbraní Ukrajině. Ministr obrany Dimitar Stojanov zároveň oznámil plán zvýšit obranné výdaje Bulharska do roku 2030 na pět procent HDP.

ČTK

Přečíst článek

Co se ještě obchoduje

Rusko loni do EU vyvezlo zboží v hodnotě 27,2 miliardy eur, EU opačným směrem vyvezla zboží za 30 miliard eur. Minerální produkty, které zahrnují zbývající dodávky ropy a plynu, tvoří největší část v hodnotě 17,7 miliardy eur.

Druhou nejvýznamnější kategorii v hodnotě 4,4 miliardy eur tvoří obecné kovy. Následují chemikálie v objemu tří miliard eur.

Vývoz z EU do Ruska loni dosáhl hodnoty 30 miliard eur. Hlavní složkou byla kategorie chemických výrobků v hodnotě 14,6 miliardy eur. Do této kategorie spadají i farmaceutické výrobky, na které se vztahují humanitární výjimky ze sankcí a kterých se vyvezlo za 9,7 miliardy eur.

Vývoz potravin, nápojů a tabáku dosáhl 4,2 miliardy eur. Následují stroje a mechanická zařízení (2,6 miliardy eur), vozidla a přepravní zařízení (2,3 miliardy eur) a textil (1,5 miliardy eur).

Ukrajina se už pátým rokem brání rozsáhlé ruské vojenské invazi. Diplomatické úsilí zprostředkovávané zejména Spojenými státy o ukončení konfliktu oslabila válka na Blízkém východě, kterou 28. února zahájily americko-izraelské útoky na Írán.

Hormuz znovu hoří. USA a Írán si vyměnily vojenské údery

Hormuz znovu hoří. USA a Írán si vyměnily vojenské údery

Politika

V Perském zálivu se znovu rozhořela vojenská výměna mezi USA a Íránem. Po sestřeleném vrtulníku Apache nad Hormuzem přišla americká odpověď. Americké síly zasáhly íránskou protivzdušnou obranu a radarová zařízení, Írán následně vyslal balistické střely a drony na americké základny v regionu.

ČTK

Přečíst článek

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Levné nákupy z Číny zdraží. Podmínky v Evropě ale zůstávají nerovné, říkají experti

Temu, Shein
US.TEMU.COM
nst
nst

Levné nákupy z čínských e-shopů čeká od července změna. Evropský poplatek tři eura se nebude vztahovat na celý balík, ale na jednotlivé druhy zboží v zásilce.

Evropská unie zavádí od 1. července nový poplatek na malé zásilky do 150 eur ze zemí mimo EU. Opatření má omezit hlavně dovoz levného zboží z Číny a podle prodejců i expertů na e-commerce je prvním krokem k narovnání podmínek na evropském trhu.

Poplatek ve výši tří eur se však nebude počítat za celý balík, ale za jednotlivé položky, tedy druhy zboží v zásilce. Upozornil na to mluvčí Generálního ředitelství cel Richard Zeman. Pokud si zákazník objedná například kryt na mobil a k tomu ochranné sklo, zaplatí šest eur. Jestliže si ale objedná deset kusů stejné položky, poplatek zůstane tři eura.

Podle výkonného ředitele Asociace pro elektronickou komerci Jana Vetyšky může opatření nejvíce dopadnout na prodej doplňků, oblečení nebo drobné elektroniky. Z pohledu APEK jde o první reálnou snahu srovnat podmínky na evropském trhu. Samotný poplatek ale podle Vetyšky nestačí, protože evropští obchodníci musejí zároveň plnit řadu povinností spojených s bezpečností výrobků, odpovědností výrobce nebo ekologickými pravidly.

Dopad na nejlevnější nákupy

Dopad změny se podle části odborníků projeví hlavně u nejlevnějších nákupů z čínských tržišť. Ředitel marketingové společnosti PPC Profits Tomáš Čupr očekává, že poplatek omezí impulzivní rychlé nákupy a část zákazníků začne hledat alternativy na českém trhu. Objem malých zásilek z Číny by podle něj mohl klesnout až o 15 procent. Mluvčí Allegro.cz Monika Brichtová však upozornila, že konkrétní dopady na objednávky je zatím předčasné odhadovat.

Podobně mluví také marketingový ředitel společnosti Upgates Michal Benatzky. Podle něj nový poplatek alespoň částečně zbrzdí impulzivní nákupy zboží, které si lidé často objednávali právě v Číně. Jde například o kryty na telefon, řemínky na hodinky, příslušenství nebo náhradní díly k elektronice.

Zákazníci budou mít dvě základní možnosti, jak poplatek zaplatit. Nejjednodušší variantou bude platba přímo na e-shopu, který poplatek následně odvede. Pokud to obchod neumožní, zákazník zaplatí službě, která ho zastoupí v celním řízení. Může jít například o Českou poštu nebo dopravce typu Zásilkovna.

Řemeslníků ubývá. Firmy hledají náskok v logistice a online prodeji služeb

Zprávy z firem

Nedostatek kvalifikovaných řemeslníků už není jen problémem náboru. Stále více servisních firem zjišťuje, že konkurenční výhodu jim nepřinese pouze schopnost najít nové lidi, ale hlavně lépe využít kapacity těch stávajících. Do tradičních služeb proto pronikají principy e-commerce, datového řízení, plánování tras a logistiky posledního kilometru.

nos

Přečíst článek

Obejdou Číňané poplatky?

Podle Benatzkého se však asijští výrobci pravděpodobně pokusí najít cesty, jak nový poplatek obejít. Častěji by podle něj mohli využívat mezisklady a posílat více zboží přímo z Evropy.

Rozhodující bude také datum podání celního prohlášení. Pokud si zákazník objedná zboží například v červnu, ale do EU dorazí až v červenci, může se na něj nový poplatek vztahovat. Podle Zemana musí zákazník podat celní prohlášení nejpozději 30. června, aby se nové platbě vyhnul.

Objem malých zásilek přitom rychle roste. Loni se zejména z Asie do Česka dovezlo zhruba 105 milionů položek v hodnotě do 150 eur, meziročně o 82 milionů více. Letos do konce dubna dosáhl dovoz 70 milionů položek a při současném tempu by se mohl počet zásilek za celý rok až zdvojnásobit. Do celé Evropské unie se loni dovezlo téměř šest miliard položek zboží v malých zásilkách.

Související